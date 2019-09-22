Dha yurt bülteni-15

Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (3)

NÖBET ÇIKIŞI BIÇAKLANDI

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Günay Alkan tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi'nin, tedavisi Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, sağlık durumu ile ilgili de bilgi verdiği Tüfenkçi'nin nöbet çıkışı hastanenin önünde Alkan tarafından bıçaklandığını söyledi. Koçak, "Meslektaşımız mesai bitiminde yaklaşık 30 yerinden bıçaklanarak, yaralandı. Şu anda doktorlardan öğrendiğimiz kadarıyla genel sağlık durumu, bu kadar bıçaklanma olayının ardından ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Çok net bir şey söyleyemiyorlar ama bilinci yerinde, tepki veriyor" dedi.

ESKİ EŞ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI İDDİASI

Hayati tehlikesinin bulunmadığını da belirten Barış Koçak, Alkan'nın uzaklaştırma kararının bulunduğunu öne sürerek, "Eski eşi tarafından daha önce de böyle bir tehdit yaşamış, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve polis koruması verilmiş. Fakat eski eşi intikam duygusu ile gelip arkadaşımızın yolunu nöbet çıkışı keserek, kendisini bıçaklamış. Üzgünüz. Kadına şiddet, sağlıktaki şiddet olayları konusunda yeterli yaptırımlar uygulanmadıktan sonra, ne yazık ki böyle şeylerle karşılaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fatma Tüfenkçi'nin nefes alabilmesi için dışarıdan oksijen verildiğini de aktaran Barış Koçak, "Olay hastane çıkışında yaşandı, o nedenle beyaz kod uygulamasına girip girmediğine bakacağız. Biz sendika olarak bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanenin dışından görüntü

Sağlık Sen İzmir 1 Nol'lu Şube Başkanı Barış Koçak ile röp.

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-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 20'nci gün (3)

KIZI İÇİN GELDİ, AİLE SAYISI 45 OLDU

Kütahya'da yaşayan Hatice Levent, Diyarbakır'a gelerek, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken, kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Fadime (18) için HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı. Levent ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 45'e çıktı. Kızının kalbinin delik olduğunu anlatan Hatice Levent, "Üniversite okuyacağım, dedi. Üniversiteye gitti Bitlis'e. Birinci senesini okudu, ikinci senesinde benim çocuğumun beynine girdiler, götürdüler. Biz onlar için büyütmedik. Ne cefalarla büyüttük ne yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler, Fadime'mi bana versinler. Ölü ya da diri, ben yavrumu istiyorum. Benim yavrumun kalbi delikti. Siyaset nedir, bilmeyiz biz" diye konuştu.

Öte yandan 3 günlük Doğu Anadolu Bölgesi turuna çıkan Kütahyalı ve Trabzonlu grup, oturma eylemindeki aileleri ziyaret edip, desteklerini iletti.

Görüntü Dökümü

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HDP önünde bekleyen aileler

Hatice Levent'in açıklaması

Trabzon ve Kütahya'dan gelen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Hakkari'de, 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası' yarışması

Hakkari, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca organize edilen 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan da 13 sporcunun katıldığı yarışmada, erkeklerde birinciliği Kazakistan'dan Shakir Adilov, kadınlarda ise Ayşe Çakır elde etti.

Kent merkezindeki Merzan Mahallesi'nde, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nca 'Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı' düzenlendi. Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan da 13 sporcu katıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık tarafından başlatılan yarışmada 4 kilometrelik parkurda sporcular, 8 tur yarıştı. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporculara halkın ilgisi yoğundu. Yarış sonunda erkeklerde Kazakistan'dan Shakir Adilov birinciliği, aynı ülkeden Kirill Kazantsev ikinciliği, Japonya'dan Taki Sawada da üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise yarışa tek katılan Ayşe Çakır birinci oldu.

HAKKARİ, İLK KEZ ULUSLARARASI BİR YARIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin ilk kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Değişik ülkelerden bisiklet yarışmacıları burada. Bu yarışlar ilimizin, ülkemizin tanıtımı ve dağ bisikletine olan ilginin artması açısından önemli. Hakkari, dağ sporları, kış sporları ve kış turizmi anlamında önemli bir merkez. İnşallah bu potansiyeli bundan sonra da yapacağımız ulusal ve uluslararası turnuvalarla hem Türkiye'mize hem de yurt dışında tanıtacağız" dedi.

Sporcuları ve diğer konukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Akbıyık, "Sporculara misafirperverliğimizi göstereceğiz, Hakkari'mizi en güzel şekilde tanıtacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, katkı sunan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yarışmasının startını vermesi

Vali Akbıyık'ın konuşması

Yarışmacıların zorlu parkurda bisiklet sürmesi

Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi

Çorum'da, 50 kadın, bisiklet kullanımının artması ve farkındalık oluşması için düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliği organize eden Melek Gizem Çataroğlu, "Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz. Bugün yolları egzoz kokusu değil, parfüm kokusu saracak" dedi.

Türkiye'de 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' etkinliği kapsamında İzmir ve Çorum'da başlatılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 4'üncüsü gerçekleştirildi. Kent meydanında toplanan yaklaşık 50 kadın, bisikletlerini balonlar, çiçekler ve çeşitli eşyalarla süsledi. Grup, bisikletle pedal çevirerek Gazi Caddesi, Saat Kulesi ve İnönü Caddesi ile turu tamamladı. Bisiklet turunu organize eden Melek Gizem Çataroğlu, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Bisiklet, kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz. Bugün yolları egzoz kokusu değil, parfüm kokusu saracak" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kadınlar adına Melek Gizem Çataroğlu açıklama

-Kadınların bisiklet sürmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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'Süslü kadınlar', bisikletleriyle çevreye dikkati çekti

14 ülke, 115 şehirde aynı anda gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Antalya ayağına katılan yaklaşık 150 kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında gerçekleşen 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmayı ve bozulan doğa dengesine dikkati çekmek amacıyla 115 şehir ve 14 ülkede eş zamanlı düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Antalya ayağı gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda toplanan yaklaşık 150 kadın, bisikletleriyle fotoğraf çektirip dans etti. Topuklu ayakkabı, renkli kıyafetlerinin yanı sıra süslü taçlarıyla da dikkati çeken kadınlara bazı erkeklerin de peruk takarak destek verdiği görüldü. Etkinliğe gelinliğiyle katılan bir kadın da ilgi odağı oldu. Bazı kadınlar da etkinliğe köpekleriyle katıldı.

Etkinlikte toplanan süslü kadınlar adına konuşan Deniz Yayla, kirlenen doğaya dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bisikletin kente ve çevreye hiçbir zararı olmadığını belirten Yayla, "Bizler her işimizi bisikletlerle gören insanlarız. Bisiklet yollarının daha yaygın olmasını istiyoruz" dedi.

Bisiklet etkinliğinde tanışan ve geçen nisan ayında nikahlarının kıyılacağı salona bisiklet konvoyuyla giden Yonca Eminoğlu ve Adnan Konuk çifti de etkinliğe destek verenler arasındaydı. Çift, bisikletle başlayan birlikteliklerinin nikahla taçlandığını ve bisiklete verdikleri önemin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Atatürk Parkı'nda başlayan tur, Güllük Kavşağı istikametini takip ederek İsmet Paşa Bisiklet yolundan devamla Işıklar Caddesi'ni geçip Yalım Park'ta sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bisikletlerden detay

Süslü kadınlardan detaylar

Bisikletin üstündeki köpekten detay

Röp1: Deniz Yayla

Röp2: Yonca Konuk

Röp3: Adnan konuk

Bisiklete binen kadınlardan detay

Bisiklet turunun başlaması ve detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera Aslı DURAN/ANTALYA,