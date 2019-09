Dha yurt bülteni - 15

'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı

'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk Halk Müziği'nin ünlü ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7'inci yıl dönümünde, memleketi Kırşehir'de mezarı başında anıldı.

Neşet Ertaş'ın, Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ertaş'ın mezarına çiçek bırakıldı, dua edildi.

'HALA ONUNLA BERABER YAŞIYORUZ'

Vali Akın, Kırşehir'in yetiştirdiği şairleriyle ve ozanlarıyla bir şehir olduğunu söyleyerek, "Son dönem abdallık geleneğinin ve ozanlık kültürünün yetiştirdiği değerlerden bir tanesi de ülkemize mal olmuş değerli Neşet Ertaş'dır. Kendisini 25 Eylül 2012 tarihinde kaybettik. Kırşehir ve ülkemiz önemli bir değerini kaybetti, bugün kendisinin ölüm yıldönümü. Kendisini mezarı başında dua ettik" dedi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ise,"Onu unutamıyoruz, hala onunla beraber yaşıyoruz. Bu sene acımız biraz daha katlandı. Çünkü 5 gün önce halamızı da kaybettik. Onu da babamızın yakınına defnettik. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

SAZIMIN EMANETİ ETKİNLİĞİ

Buradaki programın ardından Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde, 'Sazımın Emaneti' programı düzenlendi. Programda, Vali İbrahim Akın, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan Neşet Ertaş'ın amcasının torunu Haydar Yasin Ertaş'a, Ertaş'ın sembolik sazını hediye etti. Ertaş, "Neşet Ertaş abdal geleneğimizin en önemli temsilcisidir. Onun sazının emanetini almak çok onur ve gurur verici bir şey. Ona layık olmak ve kültürümüzü geleceğe taşımak için çalışma gerektiğinin bilincindeyiz" dedi. Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri, Ahi Evran Camii'nde okutulan mevlitle devam etti.

Görüntü Dökümü

--------------

-Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın mezarı başında anılması

-Kırşehir Valisinin açıklaması

-Hüseyin Ertaş'ın açıklaması

-Öğrencilere bağlama verilmesi

-Diğer detaylar

Süre: 4.05- Boyut : 456 MB

Haber- Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

===================

Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı

Edirne'de Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım işi temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, AB Türkiye ilişkilerine değinerek, "Türkiye ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa'ya gerçekleştirmektedir. Doğrudan yatırımın yüzde 67'den fazlası Avrupa'dan Türkiye'ye gelmektedir. ve Avrupa için Türk üreticiler, üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tüm bunları çok daha yukarılara taşımak mümkün ve bu da ancak adil, istikrarlı bir yaklaşımla sağlanabilir. Ayrıca dünyanın yaşamış olduğu çalkantı da AB'nin Türkiye'yle daha fazla birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır" dedi.

İstanbul Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım işi temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger, AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyonyoneri Violeta Bulc, Bulgaristan Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Angel Popov, Edirne Valisi Ekrem Canalp, davetlilerin katılımıyla Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu tarihi gar binasında gerçekleştirildi.

'TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DEĞERİ ARTMAKTADIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşasının temel atma töreninin önemli olduğunu vurgu yaparak, "Ülkemiz; dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip Orta Doğu ve Hazar Havzası, Önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan Akdeniz Havzası, Tarihte her zaman önemini korumuş olan Karadeniz Havzası ve Türk Boğazları, Zengin tabii kaynaklara sahip Kafkasya ve ötesinde Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde, kilit bir konumda bulunmaktadır. Türkiye olarak, üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir konuma sahibiz. Özetle; Türkiye hem coğrafi konumuyla hem de kültürel birikimi ve tarihi sürekliliğiyle hem Asya hem Ortadoğu hem Akdeniz ve Karadeniz hem de Avrupa ülkesidir. Türkiye Avrupa'nın uç değil, başlangıç noktasıdır. ve yine Türkiye, Asya'nın kıyıda köşede bir yeri değil, giriş kapısıdır. Bakış açıları değişse de ülkemizin önemi değişmemekte; dünyanın seyri ne yöne giderse gitsin, Türkiye'nin stratejik değeri artmaktadır. Son yıllarda yaşanan tüm gelişmeler, bu realiteyi çok net bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

'AB, TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ'

Bakan Turan, Türkiye AB, ilişkilerine değinerek, "Kafkasya ile Orta Asya petrolü ve doğal gazının batıya ulaştırılmasından terör saldırılarına, göç hareketlerinden bölgesel güvenlik arayışlarına pek çok hususta AB ile ilişkilerimizin konjonktürel olmadığı, daha doğrusu olmaması gerektiği açıktır. Kaldı ki demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma prensiplerini benimsemiş, serbest piyasa ekonomisini kabul etmiş bir ülke olmamız hasebiyle de AB ile ilişkilerimiz, konjonktürel olmamayı gerektirmektedir.

Biz Türkiye olarak, meseleye bu şekilde yaklaşırken, AB'nin her konuda aynı duyarlılıkta olmadığının elbette farkındayız. Umarım, bu yaklaşımlarından bir an önce vazgeçerler. Türkiye ihracatının yüzde 50'den fazlasını Avrupa'ya gerçekleştirmektedir. Doğrudan yatırımın yüzde 67'den fazlası Avrupa'dan Türkiye'ye gelmektedir. ve Avrupa için Türk üreticiler, üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır. Tüm bunları çok daha yukarılara taşımak mümkün ve bu da ancak adil, istikrarlı bir yaklaşımla sağlanabilir. Ayrıca dünyanın yaşamış olduğu çalkantı da AB'nin Türkiye'yle daha fazla birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır" dedi.

'DEMİR İPEK YOLU'

Bakan Turan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin tarihsel yükümlülüğü olduğunu belirterek, "İşte bugün temelini atacağımız bu demiryolu hattı, aramızdaki ilişkileri daha güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir. Türkiye olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. İşte, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları'na yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacaktır. Ülkemizin Avrupa'yı Asya ve Uzakdoğu'ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Hattın; Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulması amaçlanan Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne katkı sunacak olması da çok anlamlıdır. Bu projenin, 'Orta Koridoru', bizim deyimimizle 'Modern İpek Yolu'nun hayatiyet kazanması için son dönemde ülkemiz genelinde, doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çok büyük işlere imza attık. Bu nedenle, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesine de en başından beri stratejik bir mesele olarak yaklaştık. Hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla da bu projeye olan destek ve inancımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

PROJE BEDELİ 275 MİLYON EURO

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, AB ile daha önce birlikte yapılan yatırımları anlatarak, projenin Çerkezköy-Kapıkule kesimde 275 milyon euro hibe kullanıldığını söyledi. Bakan Turan,şunları söyledi:

"Bütçe büyüklüğü ve teknik özelliklerinin yanı sıra ülkemizin Bulgaristan sınırından İstanbul'a kadar uzanan güzergahıyla, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi coğrafi olarak Türkiye'nin AB'ye bağlanmasını da simgelemektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası AB ile birlikte ortak finanse edilecektir. Diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise milli bütçemizle inşa edeceğiz. Bakanlığımız şimdiye kadar Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü tüm demiryolu projelerinde, her seferinde imzaladığı sözleşme bedeli ile bir önceki proje bedelinin üzerine çıkmış. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınırları dışında tek sözleşme içinde vermiş olduğu hibe rekorunu da sürekli yükseltmiştir. Temelini atacağımız Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşası için ise 275 milyon Avro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacaktır. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak işgücü diğer projelerimizde olduğu gibi yine bölgeden temin edilecektir. Hattın hizmete girmesiyle de herkes ticari hareketlilik ciddi boyutlara ulaşacağından herkes kazançlı çıkacaktır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz önemli bir projedir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi oranda zaman, emek ve çaba sarf edilmiştir. Ancak, Avrupa Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komisyoneri Sayın Violeta Bulc'a, projenin Avrupa Komisyonunca kabulünden, ihale sürecinin tamamlanmasına kadarki süreçte vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. 28 Şubat'ta bu projenin İkili Finansman Anlaşmasını İstanbul'da birlikte imzalamıştık, bugün ise projenin temelini Kapıkule'de birlikte atıyoruz."

BULC: AB İLE TÜRKİYE ARASINDA FİZİKSEL BAĞLANTI KURUYORUZ

AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyonyoneri Violeta Bulc, mutlu bir olay için törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek,

"Epey bir zaman aldı ama sonunda bu noktaya gelebilmeyi başardık. Bu projeyi, bu önemli noktaya getirebilmeyi başardık ama bu daha başlangıç. Bugün esasında sadece bir temel atma töreni değil bu, daha fazlası. Bu zaten kendisini gösteriyor. Bugün bizler gerçekten yeni, fiziksel bir bağlantıyı kutluyoruz AB ile Türkiye arasında, Avrupa ile Asya arasında, Doğu ile Batı arasında ve tüm bu bağlantının kalbinde de Türkiye var. Çok basit, ulaştırma her şeyi bir birine bağlar. Zaten amacı budur. Kıtalar ve medeniyetler arasında köprü olmak, gerçekten çok büyük bir güzelliktir. Sizler hem Avrupa'ya hem Asya'ya aitsiniz ve iki tarafı da birleştirmek için harika bir yerde bulunuyorsunuz. Türkiye'de ulaştırma altyapısını ortaya koymak demek, ekonomileri daha iyi şekilde birbirine yaklaştırmak demek. Aynı zamanda yeni, ekonomik bir bağlantı bir kargo koridoru oluşturmak demek. Avrupa ile ve esasında ulaştırma hem büyüme, hem de istihdam için bir itici güçtür. Yatırımları da çekecektir tabii ki. İş dünyası ve insanlar arasında hem fırsatlar yaratacak, hem bağlantı kuracak, hem de iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunacaktır. AB - Türkiye angajmanı içerisinde ulaştırma gerçekten çok pozitif bir gündem yaratmakta. Buna binaen biz siyasi bir pozitif ilişki de inşa edebiliriz. Aynı zamanda oldukça sorumlu bir şekilde bizi birleştiren birçok sorunu da ele alıyoruz. Kirlilik, emisyonlar gibi. Ama biliyoruz ki, bu demiryolu hattı yeşillendirme konusunda, bu güzel gezegeni yeşil yapma konusunda bize katkıda bulunacaktır. Türkiye ve AB için çok sayıda fayda var burada, bu nedenle AB demiryolu hatlarına bu kadar fazla yatırım yapıyor. AB'nin 275 milyon Avro'luk bir katkısı var. AB'yi çevreleyen bölgelerdeki altyapı ve komşuluk projeleriyle alakalı. Bu demiryolu hattı AB'nin Türkiye ile birlikte çalışmaya adanmış olduğunun bir kanıtı, ortak çıkarlarımızı ve bizi birleştiren hatları güçlendirmek için çalışıyoruz."

Projede siyasilerin işlerini yaptığını bu noktada projeyi gerçekleştirmenin teknik kısma kaldığını söyleyen Bulc, "Mümkün olduğu kadar profesyonel davranmak bizim görevimiz. AB Ulaştırma ve Mobilite Komisyoneri olarak benim görevime baktığınız zaman ben esasında son yıllardaki önemli başarıların da altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki networkte 800 km'lik demiryolu hattı rehabilite edildi, yeni ulusal master ulaştırma planı kaleme alındı ve yol güvenliği yolunda çalışmalar başlatıldı. ve yine mevcut konulara siyasi şekilde katkı yapmaya devam edeceğiz. Temel olarak anlatmak istediğim şey şu, bugünkü bu temel atma töreni Kapıkule - Halkalı - Kars demiryolu hattının temel atma töreni gerçekten önemli bir kilometre taşı. Bu proje ve diğer bütün projeler hiçbiri olmazdı eğer takım olarak çalışmasaydık. Hep birlikte ortak bir vizyonla çalışarak bunu yaptık. AB tarafından fonlanan projelerin tamamlanması ki Halkalı - Kapıkule demiryolu hattı da bunlardan bir tanesi, AB müktesebatına ve altyapı entegrasyonuna giden yolda giden başarılı adımlar. İşte bu adımlar Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini sürdürmekte bir çıta görevi görmekte" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Berger ise, "Bu tören AB ile ilgili ilişkiler açısından çok önemli. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimini oluşturan 155 kilometrelik bölümü, daha sonra Bakan Turan ve beraberindekiler tarafından Edirne'nin Havsa ilçesindeki temel bölgesine canlı bağlantı yapılarak atıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Bakan Turan'ın karşılanlaması

Bakan ve davetlilerin gar binasında sergi gezmesi

Tören alanına geçiş

Törene katılanlar

Violeta Bulc, konuşma

Bakan Turan'ın konuşması

Temel atma törenin

Törenden detaylar

Tarihi gar binasi

Gar binası arkasından tren

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,-

==================

Yerleşim yerleri ve tarım alanları yakınında makilik yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yakınındaki makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kumluca merkez Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler sokaktaki makilik alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımın neden olduğu tahmin yangın, rüzgarın da etkisi büyüyerek çevreye yayıldı. Yerleşim yerleri ve seraların bulunduğu alandaki yangına ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı müdahaleye başladı. Bölgedeki elektrik akımı kesilirken, alevlerin kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Öte yandan bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

-------------

Yangına müdahale eden ekipler

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

=================

Turgutlu'da sağanak yağmur etkili oldu



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentte yaşam olumsuz etkilendi.

Turgutlu'da gece başlayan yağmur aralıklarla etkili oldu. Sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Zemin katta kalan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Şehitler Mahallesi'ndeki kapalı otopark ve pazar yerini de su bastı. Yağmur, kentte ulaşımı da olumsuz etkiledi. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. İtfaiye ekipleri, yağmurun kesilmesinin ardından su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Bir süre sonra kentteki yaşam normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü

---------

-Su basan kapalı pazaryeri yağmur sonrası görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),



==================

Diyarbakır'daki annelere destek eyleminde yeğeninin bırakılmasını istedi

Erzurum'da kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla açıklama yaptı. Etkinliğe katılanlardan Elvan Çoban, 4 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler tarafından kaçırılan görümcesinin oğlu Sedat Sorgun'un serbest bırakılmasını istedi. Annesi vefat eden Sorgun'un iki teyzesi de HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapıyor.

Erzurum'da kadın sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek amacıyla saat 12.30'da Yakutiye Kent Meydanı'nda toplandı. 'Anneler teröre baş kaldırıyor', 'Analarla biriz, analarla beraberiz', 'Evlatlarını alçak terör örgütünün elinden alana kadar annelerimizin yanındayız', 'Çocuklarımızı istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, terör örgütünü lanetledi, annelerin eylemine destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi Deniz Temiz, "Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir, hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Erzurum'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz" dedi.

YENGESİ 'SEDAT'I İSTİYORUZ' DEDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2015 yılında yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Sedat Sorgun'un (28) dayısının eşi Elvan Çoban da basın açıklamasına katıldı. Sedat Sorgun'un fotoğrafıyla katılan Elvan Çoban, annesi küçükken vefat eden Sedat'ın teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu'nun Diyarbakır'da nöbette olduklarını hatırlattı. Elvan Çoban, "Evladımız vatani görevini yaparken caniler tarafından 2015 yılında kaçırıldı. Biz onun için bir şey yapamıyoruz. Ailesi, yakınları, arkadaşları perişan oldu. Teyzeleri hasta halinde Diyarbakır'da nöbette. Bizim içimiz yanıyor. Bizi duysunlar. Sadece Sedat değil, hainlerin elinde asker ve polisler de var. Biz onlar için de buradayız" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası terör örgütüne sloganlarla tepki gösteren kadınlar daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanan kadınlar

-Kadınların ellerindeki dövizler

-Kadınların terör örgütüne tepki göstermeleri

-KADEM Temsilcisi Deniz Temiz'in açıklamayı okuması

-Sedat'la ilgili konuşan yenge Elvan Çoban

-Kadınların açıklamasından detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM, ü

======================

Sitede kortutan yangın

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde bir sitedeki dairede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Kargıpınarı Mahallesi'nde çoğunlukla yabancıların kaldığı 840 dairelik bir sitenin 12'nci katında meydana geldi. Belçikalı bir çifte ait olan dairede unutulduğu sanılan ütünün aşırı ısınması sonucu çıktığı bildirilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında çoğunluğu yabancılardan oluşan aileler, site bahçesine inerek söndürme çalışmalarını korku dolu bakışlarla izledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yangın sırasında site sakinleri dışarda yangını izlerken

-İtfaiye aracı ve itfaiye erlerinin görüntüsü

-Yanan dairenin görüntüsü

-Daireden duman çıkarken

-Ambulans görüntüsü

-Daire sakini Belçikalı vatandaş ağlarken ve komşuları sakinleştirirken

-Daire Sakinini sağlık ekipleri sakinleştirirken

-Site sakini ile röportaj

(Boyut: 236 MB) (Süre: 2.57 dakika)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

===================

Depo başkasına kiralandı, 100 bin liralık muz kilitli kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz ticareti yapan Numan Yüksel'in 2 yıldır kullandığı depo, bilgisi dışında başkasına kiraya verildi. Yeni kiracılar kilitleri de değiştirince Yüksel'in 100 bin liralık muzu depoda kaldı. Numan Yüksel, depodaki ürünlerini savcılık talimatıyla alabildi.

Gazipaşa Muzkent Mahallesi'nde ticaretle uğraşan Numan Yüksel'in muz alımı ve sarartmak için kullandığı Muzkent Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait depo, başkalarına kiraya verildi. Yüksel'in iddiasına göre kendisi depoda olmadığı anda yeni kiracılar gelerek kilitleri değiştirdi. Yaşanan olayın ardından jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, yetkililerin olmadığını belirterek olay yerinden ayrıldı. Savcılığa başvuran Numan Yüksel, depoda kilitli kalan 100 bin liralık ürününü savcılık talimatıyla teslim alırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

'BİZE İHBARNAME ÇEKMEDEN KİRAYA VERİLMİŞ'

Sözleşme bitiş tarihinden önce kendilerine ihbarname gönderilmediği için anlaşmaya göre depoyu bir yıl daha kullanma yetkisi olduğunu öne süren Numan Yüksel, "2 yıldır kiraladığımız kooperatif binasında çalışıyoruz. Depo kirasının üçüncü yılı. Sözleşmemiz Haziran ayında doluyordu. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için sözleşme yenileme gereği duymadık. Her sene paramızı ödeyeceğimiz zaman sözleşmemizi yapıyorduk. Bu sene sözleşme tarihinden önce bize ihbarname göndermeden, sözleşme süresinin bitmesinden 2 ay sonra burası kiraya verilmiş. Bizim de haberimiz olmadan. Burayı kiralayan kişiler, kooperatif binasının önüne gelmişler. Deponun kilitlerini kırmışlar. Bütün kilitleri değiştirmişler" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Depodan görüntü

-Numan Yüksel röportaj

-Depodan ve kırılan kilitlerden detay

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

===================

Diyarbakır'daki annelere Tekirdağ'dan destek

Tekirdağ'da, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve üyeleri, Diyarbakır'da çocuklarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerindeki "Teröre lanet annelere destek', 'Anaların yanında PKK'nın karşısındayız', Annelerin acılarına duyarsız kalmayın' yazılı dövizlerle terörü lanetledi. Sağlık-Sen Tekirdağ Kadınlar Komisyonu Başkanı Yasemin Keskin, grup adına yaptığı basın açıklamasında, annelerin başlattığı direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını söyledi.

Keskin, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerinin saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

----

-Meydanda toplanan kadınlar

-Kadınların ellerindeki pankart ve dövizler

-Basın açıklaması

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-