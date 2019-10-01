Dha yurt bülteni-15

LUNAPARKTAKİ JETON TARTIŞMASINDA KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Salihli ilçesindeki lunaparkta çıkan jeton tartışmasında, Eren Erbahçeciler (34), kızının gözü önünde göğsünden vurularak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı lunapark personeli K.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 21.00 sıralarında, Salihli-Ödemiş yolu üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Eren Erbahçeciler, 10 yaşındaki kızıyla birlikte lunaparka eğlenmeye gitti. İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında, oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken K.S., yanındaki tabancayla Eren Erbahçeciler'i göğsünden yaraladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde yerde kalan Erbahçeciler, ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Erbahçeciler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbahçeciler'in kızı ise yakınlarına teslim edildi. Polis, olay yerinden kaçan K.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Salihli Adliye Binasından görüntü

-Salihli Emniyet Binasından görüntü

-Salihli Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Cinayetin meydana geldiği lunaparkın dış görüntüsü

HABER: Cemil SEVAL - Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),

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YOKUŞTAN KAYAN HAFRİYAT KAMYONU, 9 ARACI BİÇTİ

İzmir'in Bornova ilçesinde, yokuşun başında park halinde kamyon, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaydı. 8 aracın hasar gördüğü olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Meriç Mahallesi 5711/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Yokuştan indiği sırada hız kazanan kamyon, sokakta park halinde bulunan 9 aracı biçti.

Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hasar gören 9 araç, çekiciler tarafından kaldırıldı. Olay nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri, sokakta çocukların sürekli oyun oynadığını ve o saatte orada bulunmamalarıyla büyük bir tehlikenin atlatıldığını, kaza esnasında gürültüyle sokağa çıktıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden görüntü

Araçların kaldırılmasından görüntü

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Anonslar

Genel ve detay görüntü

Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

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TARİHİ KALEDE GÜVERCİNLERE ÖZEL YUVA

Kayseri'de kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi kalede restorasyon çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında, kale surlarını kendilerine yıllardır mesken tutan güvercinler için de yuvalar yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıllık çalışmanın ardından hizmete açıldı. Resmi açılışı, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak tarihi kale, bundan sonraki süreçte kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek. Kalede sanatsal etkinlikler, konserler düzenlenecek. Diğer yandan tarihi kaledeki çalışmalar kapsamında güvercinler için de yuvalar yapıldı. Kale surlarının kapalı çarşı tarafını kendilerine mesken eden ve vatandaşların da zaman zaman yemlediği güvercinler için belediye özel yuvalar yaptı. Direkler üzerinde yer alan yuvalar güvercinlere mekan oldu. Vatandaşlar da yapılan güvercin yuvalarını merakla takip ederek, çalışmayı beğendiklerini ve estetik bir görünümün ortaya çıktığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Güvercin yuvalarından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,

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ADANA MOBİLYA DEKORASYON FUARI AÇILDI



Tüyap Adana Fuarcılık tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı.

Açılışa, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Yücel Bayram, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Başkanı Ali Rıza Ercan, Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, MOSİAD Başkanı Rüştü Erikçi, ASO Meclis Üyesi Ahmet Güldiker, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Adana'nın mobilya ihracatına çok önemli katkı sağladığını söyleyen Vali Mahmut Demirtaş şunları söyledi.

"Ülkemizin önemli ihraç kalemlerinin başında yer alan mobilya sektöründe, geçtiğimiz yıl toplam 3 milyar 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İlimizin mobilya ihracatına katkısı ise 28 milyon 641 bin dolar düzeyindedir. Belirttiğim bu rakamları daha yukarılara çıkarmak için geride bıraktığımız 11 yılda olduğu gibi bu yıl da sektörün önde gelen temsilcileri, fuarımızda bir araya geliyor. Geçtiğimiz yıl 18 ülkeden 150 kişilik alım heyetini ağırladığımız fuarda, yaklaşık 3 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını, bunun ülkemiz ve bölgemiz için fevkalade önemli bir katma değer olduğunu vurgulamakta yarar görüyorum. İnanıyorum ki katılımcı firmalarımızın oluşturacağı sinerjiyle bu yıl bu rakamların çok üzerine çıkacak, hatırı sayılır bir katma değeri hem ilimize hem bölgemize hem de ülkemize kazandıracağız."

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekiler kurulan stantları gezerek mobilyaları inceledi.

FUAR REKORLARLA AÇILDI

Başta, İngiltere, Fransa, Sırbistan, Gürcistan, Almanya, Lübnan, Ürdün, İsrail, Irak olmak üzere, Çukurova Bölgesi'nin mobilya ihracatı yaptığı iş insanın ağırlanacağı Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 40 bin mobilya üreticisi firmanın da ziyaret etmesi bekleniyor. Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı Fuar'da bu yıl yüzde 100'lük bir artış ile ülke sayısı 30'a yükseltildi. 30 ülkedeki en büyük mobilya firmalarının özel olarak davet edildiği fuarda son 5 yılında ihracat rekorunun kırılması bekleniyor.



Görüntü Dökümü

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması

Açılış törenine katılanlardan görüntüler

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Vali Demirtaş'ın il protokolü ile fuarı gezmesi

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ADANA,