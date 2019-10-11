Dha yurt bülteni - 15

Bilecik'e şehit ateş düştü

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu apartman Türk bayraklarıyla donatıldı.

Gaziantep Valiliği, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 3 asker yaralanırken, Yunus Mermer (25) ile Abdulhamit Bilgen (30) şehit oldu.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehadet haberi, memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bilgen'in şehit olduğu haberini anne Nezahat Bilgin'e Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Şehidin babasının İstanbul'da çalıştığı, acı haberle birlikte Bozüyük'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi'nde yaşayan ailenin evlerinin bulunduğu apartman, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin evinin sokağı

-evlerdeki Türk bayrakları

-Taziye çadırı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-Hakan TÜRKTAN/BİLECİK,-

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Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı (2)

TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle 2 kez saldırı düzenlediği gazetecilere, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Balıkçılar, saldırının ardından terör hedeflerinin ateş altına alındığını söyledi. Kaymakam Balıkçılar, saldırının düzenlendiği otelde gazetecilerle bir araya geldi. Balıkçılar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın da 'geçmiş olsun' dileklerini gazetecilere iletti. Saldırıyı düzenleyen teröristlere, güvenlik güçlerince karşılık verildiğini belirten Kaymakam Balıkçılar, "'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek için buraya geldik. Terör şahit olduğumuz gibi sürekli sivilleri hedef alıyor. Dün de 2'si çocuk 3 şehidimiz oldu. Bugün de basın mensuplarımızı hedef aldılar. Bunlara misliyle karşılık veriliyor. Bundan kuşkunuz olmasın. İlçemizde hiçbir sıkıntı olmadan günlük hayat devam ediyor. Her şey kontrol altındadır" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Selim KAYA, Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN,

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Belediye binasına pompalıyla 15 el ateş edip kaçtı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunan Servet K., belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ttikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın makam odasının camları kırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Daha önce Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet K., iddiaya göre dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı. Çalışanlardan bazıları binada kendilerini yere attı. Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı. Servet K., binaya 15 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın odası ile birkaç odanın camları kırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri gelerek binada ve çevresinde inceleme yaptı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Baki Bayrak, "Makam odamda oturuyordum. Belediye çalışanları da binanın dış cephe giydirmesini yapıyordu. O sırada saldırı oldu. Daha önceden bu kişi tarafından ölümle tehdit edildi. Bu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Çok şükür ölü ve yaralımız yok. Polis ekipleri şüpheliyi yakalaması an meselesi" dedi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Belediye Başkanının açıklaması

Belediye binası dışından ve çevresinden görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 2.11 - BOYUR: 20 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: KAYSERİ-DHA

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SoloTürk, Bursa'da gösteri yaptı

Bursa'da, Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıl kutlamaları kapsamında Solo Türk'ün F-16 uçaklarıyla yaptığı gösteri nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte SoloTürk, birbirinden zor ve başarılı hareketleriyle izleyenleri büyüledi. Mudanya sahil kıyısında toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugün de 19 Mayıs 1919'da başlayan ulusal kurtuluş mücadelemizin 100'üncü yılının, 11 Ekim 1922'de barışın imzalandığı Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıldönümü. İlk kez Solo Türk bizimle oldu, daha önce Türk yıldızları gelmişti. Mudanya'da bu barış duygularını bütün hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla yaşadık. Türk siyasi tarihinin, dünya tarihinin önemli gününü bütün dünyaya duyurmak için bu etkinlikleri her yıl tekrarladık, bu yıl da çok iyi oldu. Geçmişimize sahip çıkarak bu etkinlikleri sürekli yapıp, insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğizö dedi. Başkan Türkyılmaz ayrıca, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Tek dileğimiz ordumuzun başarıyla, hiçbir yavrumuzun canı incinmeden ana yuvalarına dönmesini istiyoruz. Ordumuza başarılar diliyoruz, onların başarısı tüm yurdumuzun başarısı olacaktır. Atamızın emaneti olan laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti onların güvencesi altında, halkımızın inancıyla birlikte ilelebet yaşayacaktırö değerlendirmesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-SoloTürk'ün gösterisinden detaylar

-İzleyicilerden detaylar

-Hayri Türkyılmaz'ın açıklamaları

Süre: 4.33 dakika, Boyut: 601 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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MHP'liler, Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için MHP Sinop İl Başkanlığı yönetimindeki 10 partili gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Sinop Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yönetim üyesi 10 partili, Sinop Askerlik Şubesi'ne giderek gönüllü askerlik için dilekçe verdi. MHP İl Başkanı Ali Çakır, "Mehmetçiğimizin sınırda yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için, kuzeyden güneye askerimizin yanına gitmek istiyoruz. Mehmetçiğimizin sonuna kadar destekçisiyiz ve her zaman her daim yanlarında olacağız. Bize ne düşüyorsa, Milliyetçi Hareket Partili ve Sinoplu olarak, bütün ülkücüler olarak vatanımızın, milletimizin yanındayızö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Askerlik şubesi dışından detay

-MHP'lilerin başvuru için gelmeleri

-Dilekçe yazmaları

-Röportaj

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP,