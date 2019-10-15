DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı (2)

'EŞİ İLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı. Mehmet Hilmi Ekinci, eşi Fadime İlkinci ile kavga ederken, evin yatak odasını ateşe verdi. Alevlerin arasında çıkan Fadime İlkinci dışarı çıkarak kaçtı. Mehmet Hilmi İlkinci ve Down sendromlu kızı ise alevlerin arasında kalarak yaşamlarını kaybetti. Evin nasıl ateşe verildiği araştırılıyor. Evde yapılan incemelerin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Fadime İlkinci'nin ise kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),

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Munzur Vadisi Milli Parkı'na HES projesi iptal edildi

Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi, Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapımı planlanan Kaletepe Hidroelektrik Santrali (HES) projesini iptal etti.

Tunceli'de bir grup çevrecinin, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan Kaletepe hidroelektrik santralinin iptali için 10 yıl önce açtığı dava sonuçlandı. Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce, Kaletepe hidroelektrik santrali projesine, Anayasa'nın 56'ncı maddesi örnek gösterilerek, Milli Park Kanunu'na aykırılık, ekosistem dengelerinin bozulması, yaban hayatının tahrip edilmesi gerekçeleriyle oy birliğiyle iptal kararı verildi. Davayı açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, bu kararın Munzur Vadisi'nde yapılması planlanan 3 barajın iptal edilmesine emsal karar olabileceğini söyledi.

MUNZUR VADİSİ, TUNCELİ HALKI İÇİN KUTSAL SAYILIYOR

Kaplan, Munzur Vadisi'nin yöre halkı için kutsal sayıldığını ifade ederek, iptal kararının Tunceliler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Kaplan, şöyle dedi:

"Türkiye'nin en güzel mili parklarından olan Munzur Vadisi'nde planlanan HES ve baraj projeleri hayata geçse kesinlikle tamamen bütün güzellikleri ortadan kaldırmaya yol açacaktı. Tunceli halkı yılladır kutsal saydığı Munzur Vadisi'nde HES ve baraj yapılmaması için her türlü mücadeleyi veriyordu. Munzur Vadisi milli parkına yapılması planlanan 4 HES ve baraj projesi mevcut. Bu projelerden biri olan Kaletepe barajı ve HES projesi artık tümden iptal oldu. Diğer 3 HES ve baraj projesi için açtığımız davalar devam ediyor. Bu üç baraj ve HES aynı bölgede olduğu için Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nin bu kararı, onlar için de emsal olacak. Bu karar bölge halkı için ülkemiz için için çok olumlu bir karar olmuştur. 10 yıllık hukuk mücadelesinde zaferle çıktık ve halk bu karara çok sevindi. Munzur Vadisi'nde birçok kutsal mekan vardı. 500 civarında endemik bitki türü ve onlarca yaban hayvan türü yaşıyordu. Soyu tükenme ile karşı karşıya olan Vaşak özellikle bu bölgede yaşıyor. 1500'den fazla bitki türü var ve inanılmaz bir doğal güzellik var. Mahkemenin bu kararı ile bütün bu saydığımız durumlar kurtulmuş oluyor."

Görüntü Dökümü

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Avukat Özgür Ulaş Kaplan'ın açıklaması

Munzur Vadisi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 990 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Nevşehir'de otomobilin çarptığı Yasemin, son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yasemin Gül'ün cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yasemin Gül için 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Anne Songül ve baba Günal Gül, cenaze aracında kızlarının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Ardından Yasemin Gül için Alibey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gül'ün çalışma arkadaşları ve yakınları katıldı. Amca Ümit Gül, yeğeni Yasemin Gül'ün hastane dönüşünde yolun karşısına geçerken hızlı olduğunu tahmin ettikleri otomobilin çarpmasıyla öldüğünü söyleyerek, sürücünün kaza yerinden kaçıp gitmesine tepki gösterdi. Yasemin Gül'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Yasemin Gül'ün, Facebook hesabında profil bölümüne "Huzuru hüzne tercih ederim. Benim hüznüm başkasına eğlence oluyorsa ona yaradandan yardım dilerim" mesajı yazdığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin baba evinden helallik alınması

-Cenaze namazından genel ve detay görüntü

-Cenaze namazından sonra Yaseminin omuzlarda cenaze arabasına götürülüşünden genel görüntü

-Evinin önünde taziye çadırından genel görüntü

Süre: 5 dakika - 58 Saniye 667 MB

NEVŞEHİR,

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Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama

İzmir Ege Üniversitesi Senatosu'nca kampüsteki kız öğrencinin, dışarıdan gelen kişinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine açıklama yapıldı. Yerleşkedeki yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde, bir süre önce, üzerinde kamera sistemi olan 'acil panik butonları' yerleştirilerek, gece aydınlatması ve kamera sistemlerinin yenilenmesi gibi önlemler alındığı hatırlatılan açıklamada, konun takipçisi olunacağı belirtildi.

Ege Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan kız öğrenci, dün akşam, iddiaya göre, okul dışından gelen Aykut Y.'nin (34) cinsel tacizine uğradı. Aykut Y., çevredeki diğer öğrencilerin durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirmesiyle gözaltına alındı. Aykut Y., Bornova Polis Merkezi'ne götürüldü. Üniversitenin yerleşkesi içinde yaşanan taciz olayına öğrenciler, tepki gösterdi. Tepkiler, giderek artarken, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

'POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ'

Senato açıklamasında, Ege Üniversitesi yönetimi olarak yerleşkedeki yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelere, bir süre önce, üzerinde kamera sistemi olan 'acil panik butonları' yerleştirilerek, gece aydınlatması ve kamera sistemlerinin yenilendiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerimizi sürdürmek için güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Ayrıca yerleşke içinde güvenlik birimlerimize daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla 24 saat hizmet veren '5555 Hattı'nı uygulamaya aldık. Metruk binaları yıkarken, yerleşkedeki kör noktaları görünür kıldık. Tüm bu önlemlerimize rağmen öğrencimizin yaşadığı ve asla kabul edilemez talihsiz olaydan büyük bir üzüntü duymaktayız. Olay günü yerleşkemiz içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na bir akrabasını bırakmak üzere otomobiliyle gelen şüpheli, akrabasının öğrenci kimlik kartını göstermesi üzerine yerleşkeye alınmış. Akrabasını yurda bıraktıktan sonra da yerleşkemizden ayrılması gerekirken söz konusu üzücü olay yaşanmıştır. Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, '1 dakika' içinde söz konusu bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir. Akabinde polise bilgi verilip, şüpheli polis ekiplerine teslim edilmiştir."

Konuyu yakından takip eden hukuk birimlerine, şüphelinin en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılması yönünde senato tarafından talimat verildiği belirtilen açıklamada, "Mağdur öğrencimiz ve ailesiyle de görüşülerek her anlamda yanlarında olduğumuz ifade edilmiştir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 24 saat esasına göre güvenlik uygulamalarımızı geliştirerek devam edeceğiz" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Üniversiteden ARŞİV görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU/İZMİR, -

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Elmalı'da öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Antalya'nın Elmalı ilçesinde lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için mektup gönderdi. Öğrenciler harçlıklarından topladıkları paraları da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Elmalı Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla mektuplar yazdı. Kendi aralarında harçlıklarından para da toplayan çocuklara, öğretmenleri de katıldı. Öğrenciler mektupları öğretmenleri ve okul idarecileri eşliğinde Elmalı PTT Şubesi'ne götürerek Mehmetçiğe gönderilmek üzere teslim etti. Toplanan para da yine buradan Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere gönderildi.

VİDEOYLA MESAJ GÖNDERDİLER

Öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe videolu mesaj da gönderdi. Okul bahçesinde açtıkları Türk bayrağı etrafında toplanan öğrenciler ve öğretmenleri, "Elmalı'dan Barış Pınarı kahramanlarına selam olsun" diye seslendi. Öğrenciler ayrıca İstiklal Marşı'nın, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" bendini de seslendirerek Mehmetçiğe mesaj gönderdi.

Okul Müdürü Ali Özkaya, öğrenci ve öğretmenlere örnek davranışları dolayısıyla teşekkür ederken, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarı diledi. Ali Özkaya, "Öğrencilerim bu güzel düşüncelerini bana aktarınca duygulandım. Yapacakları etkinlikte yanlarında olduğumuzu belirterek, çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan mektupları ve yine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin kendi aralarında topladığı bağışları yanımıza alarak Elmalı PTT Müdürlüğüne gittik ve kahraman Mehmetçiğimize ulaştırılmak üzere teslim ettik" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin videolu mesajı

Mektupların gönderilmesi

Ali Özkaya'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),

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350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

Mersin'de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: MERSİN, -

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Bursa'da yoğun sis kazası: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yolda, hafriyat kamyonu ile minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Orhaneli ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazara ceviz götüren Yaşar Bağcı (65) yönetimindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Görüş uzaklığının yoğun sis nedeniyle 5 metrenin altına düştüğü yoldaki kazada minibüs, hurdaya döndü. Minibüste sıkışan Ahmet Bake (64) yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Bağcı ve camdan fırlayan Hayriye Altın (64) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Yaşar Bağcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayriye Altın'ın ise tedavisine devam edildiği belirtildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ahmet Balı, gözaltına alındı. Kaza sırasında minibüsten yola saçılan cevizler ise temizlik görevlileri ve çevredekiler tarafından toplandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Orhaneli Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), -

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Karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Afrodisias kral ve kraliçesinin seçilmesiyle başladı. Afrodisias Güzeli, Karacasu Kaymakamlığı'nda görevli İkbal Görgülü oldu. Kral ise Hüseyin Alparslan Aytaç seçildi. Kral ve kraliçenin seçilmesinden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra kortej yürüyüşüne geçildi. Kral ve kraliçenin eşlik ettiği kortej yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda son buldu. Etkinlikle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra 'Arar Güler'den Seçkiler' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kral ve kraliçeden görüntü

Yürüyüşten görüntü

Konuşmalar

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),