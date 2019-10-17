DHA YURT BÜLTENİ - 15

Trakya Üniversitesi'nde kadın akademisyene darp kamerada

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezgin Kondal hakkında, aynı fakültede araştırma görevlisi Jale Aylin Çelik'i dövdüğü gerekçesiyle 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haziran ayında meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 13 Haziran'da, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Fakültenin yemekhanesinde öğrencileriyle oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi Jale Aylin Çelik'in yanına gelen Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Sezgin Kondal, iddiaya göre, "Burada ne oluyor. Olay ne?" diyerek kadının üzerine yürüdü. Bunun üzerine Çelik, "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kondal, Çelik'i iterek, yaşanan kargaşada tekme ve tokat attı. Olay, araya girenler tarafından sonlandırılırken, güçlükle sakinleştirilen Kondal, dışarı çıkarıldı. İkili arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından Jale Aylin Çelik, kendisine saldırıp, şiddet uyguladığı gerekçesiyle Sezgin Kondal hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılıkça Kondal hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından soruşturma başlatılıp, şüpheli olarak ifadesi alındı. Kondal, ifadesinde, Çelik'in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Çelik ise verdiği ifadede, hakaret etmediğini, Kondal'ın öğrencileriyle otururken kendisine saldırıp, dövdüğünü söyledi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak, Sezgin Kondal hakkında 'kasten yaralama ve hakaret' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı iddianame, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Kondal'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Görüntü Dökümü

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Kadının araca gidişi

Adamın araçtan inmesi

Kavga anı

Sonrası yaşananlar

Aracın olay yerini terk etmesi

Haber: Gurbet GÖKÇE/EDİRNE, -

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Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı

Kütahya'da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyalarını kaptıran E.C.'nin (64) şikayeti üzerine güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden Ş.A., Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya'ya getirilen Ş.A. altınları alıp Denizli'deki S.B.'ye götürme karşılığında 2 bin 250 lira komisyon aldığını söyledi.

Kütahya'nın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde oturan E.C.'yi ev telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan S.B., bir kuyumcudan gasp edilen altınların evinde tespit edildiğini ve incelemek için alacaklarını söyledi. Denizli'den gelen diğer şüpheli Ş.A., yaşlı kadını evinden 23 bin liralık ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçtı.

Ziynet eşyalarını kaptıran E.C. bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Mahalledeki güvenlik kameralarında polis ekiplerince yapılan inceleme de Ş.A.'nın altınları aldıktan sonra Denizli'ye kaçtığı tespit edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheli Ş.A. kiraladığı 20 AAR 278 plakalı otomobille Acıpayam ilçesinde yakalanarak Kütahya'ya getirildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada olay günü güvenlik kamerasına da yansıyan ve yakalanmamak için çıkarttığı elbiseler bulundu.

KOMİSYONLA ÇALIŞIYORMUŞ

Şüpheli Ş.A., yaşlı kadının evinden aldığı altınları Denizli'deki şüpheli S.B.'ye götürme karşılığında 2 bin 250 lira komisyon aldığını itiraf etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlarda 13 ayrı suç kaydı bulunan S.B.'nin de yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli Ş.A.'nın emniyetten çıkışı

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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' Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli yapıldı

Efsanelere konu olan ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın belgeselinin galası yapıldı. Barış Duran'ın yönetmenliğini yaptığı 'Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeselinin galası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapıldı. 5 bin 137 rakımlı belgeselin yapımcılığını ise SERHAT Kalkınma Ajansı (SERKA) üstlendi.

Ağrı Dağı'na ilk kez 1829 yılında çıkan Eston bilim adamı, doğa bilimci ve gezgin Friedrich Parrot, tırmanışla ilgili Ağrı Dağı'na Yolculuk kitabını yazdı. 1934 yılında Almanca basılan kitabı ilk kez Türkçe'ye çeviren ajans, belgesel çekimleri için Ağrı Dağı'na iki kez tırmanış gerçekleştirdi. İki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından belgeselin yapımına geçildi. Barış Duran'ın yönetmenliğini yaptığı 'Efsanelerin Zirvesi Ağrı Dağı'na Yolculuk' belgeseli Parrot'ın kitabı referans alınarak hazırlandı. Belgeselde, ünlü fotoğrafçı Aral Güler, fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 'Kar Leoparı' lakabıyla bilinen dağcı Nasuh Mahruki, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Kameraman Ertan Ezen, dağcı Zakir Akın ile SERKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mukadder Yardımcıel'in röportajlarına da yer veriliyor.

'KUTSAL VE MİTOLOJİK BİR DAĞ'

Türkiye'de ilk olarak kapsamlı bir şekilde hazırlanan belgeselinin galası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yapıldı. Üniversitenin bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' kapsamında gösterilen belgesel büyük beğeni topladı. SERKA Genel Sekreteri Güven, Ağrı Dağı'nın ulusal ve uluslararası öneme sahip olduğunu söyledi. Ağrı Dağı'nın klasik bir dağ olmanın ötesinde kutsal bir mekan olduğunu belirten Güven, dağın mitolojik açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Güven'in konuşmasının ardında belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeseli izleyen akademisyenler, Ağrı Dağı'yla ilgili yapılan bu önemli çalışmadan ötürü Güven'i tebrik etti. Belgesel, televizyon kanallarında da yayınlanacak.

Görüntü Dökümü

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Belgeselin fragmanı

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Bolu'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Bolu'da, kent merkezinde bir çöp konteynerinin içine atılan kutu, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılırken, içerisinden çöpler çıktı.

Öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin içindeki kutuyu görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Meraklı vatandaşlar bomba imha uzmanının çalışmalarını izledi. Polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için çaba harcadı. Bomba imha uzmanı çöp konteynerinin içindeki paketi fünye ile patlattı. Çevredekiler patlamayla panik yaşarken, bazı vatandaşlar da polisi alkışladı. Kutunun içinde çöp olduğu ortaya çıktı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Meraklı kalabalık

-Polisin uzaklaştırması

-Bomba imha uzmanının gelmesi

-Fünye ile patlatılması

-Alkışlayanlar

-Detaylar

Süre: 02.21-Boyut: 266 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildi

Sakarya'da polisevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Polis Başmüfettişi Rıza Tatlısumak (49), memleketi Yalova'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Rıza Tatlısumak, görevli olarak gittiği Sakarya'da, kaldığı polisevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi kortej ile memleketi Yalova'ya getirilen Rıza Tatlısumak için Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, CHP İl Başkanı Nur Koçak ile il protokolü ve Tatlısumak'ın yakınları katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenazeye çelenk gönderdi.

Burada konuşan Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "35 yıllık dostum, kardeşimin cenaze merasimi için buradayız. Rıza tam manası ile bir adamdı. İyi bir insanda olan tüm vasıfları üzerinde toplamış; vatanı, milleti ve bayrağı için her şeyi göze almış tam bir polisti. Tüm polis teşkilatımıza örnekti. Benim de örnek aldığım bir insandı. Kendisini çok zamansız kaybettik. Öncelikle ailesi ve tüm polis teşkilatımızın başı sağ olsunö dedi.

'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik ise, "Bugün ailesi, sevenleri ve teşkilatımız olarak dün kaybettiğimiz kardeşimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Biliyoruz ki; her nefis ölümü tadacaktır. Rıza kardeşimiz çok iyi bir insandı. Biz de buradan kardeşimizin iyiliğine hüsn-ü şehadet ediyor ve ailesi, sevenleri ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun diyoruzö şeklinde konuştu.

Duaların okunup, helallik alnınmasının ardından Tatlısumak'ın cenazesi görev arkadaşlarının omuzlarında Yalova Merkez Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Rıza Tatlısumak'ın cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanı detayı

-Törenden genel görüntüler

-Emniyet müdürü konuşma

-Daire başkanı konuşma

Süre: 2.30 dk Boyut: 281 MB

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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Edirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için kentin 41 noktasında bulunan billboardlara belediye personeli ile birlikte çektirdiği ve asker selamı verdikleri fotoğrafları astırdı. Başkan Gürkan, "Türkiye'nin en batı ucundan Serhat şehri Edirne'den kahraman ordumuza bir selam göndermek istedikö dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'den de destekler sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günü kenti Türk bayrakları ile donatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye personelleri birlikte belediye binası önünde asker selamı verirken çekilen fotoğrafı, 'Edirne'den Kahraman Ordumuza Selam Olsun' yazılı afiş hazırlatıp kentin 41 noktasında bulunan billboardlara astırdı.

Gürkan, "Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerinin ülkemize olan saldırılarını engellemek amacıyla, Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bu sebeple tarihte emperyalizme karşı ilk kurtuluş mücadelesini vermiş bir milletin evlatları olarak her zaman olduğu gibi kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Edirne halkından da gelen talepler kendi inancımız ve anlayışımız doğrultusunda, bu büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bizde Edirne Belediyesi personeli ile beraber Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemiz için kahramanca savaşan, çarpışan askerlerimize bir moral olması için destek için selam olması için Türkiye'nin en batı ucundan Serhat şehri Edirne'den kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik" dedi.

Görenlerin dikkatini çeken afişler önünde bir grup öğrenci de asker selamı vererek, Mehmetçiklere destek verdi.

Görüntü Dökümü

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Afişten görüntü

Detay

Vatandaşın afiş önünden geçmesi

Çocukların asker selamı

Gürkan'ın açıklaması

Gürkan'dan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kars'ta sağlık çalışanlarından Mehmetçik'e destek selamı

Kars'ta sağlık çalışanları Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek verdi.

Kars'ta sağlık çalışanları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Sağlık çalışanları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi. Sağlık çalışanlarından Murat Şanlı, "Kafkaslardan, Kars'tan sizlere selam gönderiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sağlık çalışanlarının selam durması ve Şanlı'nın konuşması

5 MB - 22 SN -

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,