DHA YURT BÜLTENİ-15

BAKAN AKAR: TSK'DA BİR GRAM KİMYASAL SİLAH YOK- YENİDEN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" dedi.

Bakan Akar, memleketi Kayseri'de 50 sene önce eğitim gördüğü 'Taş Mektep' olarak adlandırılan Kayseri Lisesi'ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin Kayseri Lisesi marşı ve asker selamıyla karşılamasına Bakan Akar da asker selamıyla karşılık verdi.

'BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Okulun konferans salonuna öğrencilerle bir araya gelen Bakan Akar, konuşmasının ardından onların sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin Barış Pınarı Harekatı'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, hak ve menfaatleri esastır. Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve açılan alana da evlerinden, topraklarından edinmiş kişiler evlerine dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğe son derece saygılıyız" dedi.

'BİR GÜNDE BU KARARI VERMEDİK'

Bakan Akar, Güvenli Bölge'nin diğer ülkelerle tesis edilmesi konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Yaptığımız görüşmelerde mutabık kaldığımız konuların uygulamasında 49 gün sabrettik ve ciddi bir sonuç alamadık. Bunu bizim muhataplarımız ve dış basın çarpıtıyor. Biz bir günde bu kararı vermedik. Veyahut başlangıçta biz tek başımıza girmeye karar verip de görüşmeleri herhangi bir şekilde akamete uğratmadık. Biz görüşmelere başladığımızda samimi olarak ABD ve diğer koalisyon ülkeleri ile beraber Güvenli Bölge oluşturma konusunda birlikte çalışmayı düşünerek, bunu bekleyerek görüşmeler yapıldı. Daha sonra mutabık kaldığımız konuların uygulanmasında da 49 gün onlarla beraber bu işleri umutla yaptık. Gördük ki verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor, teröristler her geçen gün daha da güçleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Silahlı Kuvvetlerimizin planları çerçevesinde harekata başladık, 9 Ekim saat 16.00'da Mehmetçik, büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla, tahminlerin çok ötesinde yüksek bir performansla hedeflerine ulaştı, ulaşmaya devam ediyor. Biz bunu bütün dünya aleme ilan etmiştik, 'vaziyet böyle, biz bunu yaparız' diye. Kaç kere, 'bu işin şakası yok' diye söyledik."

'BİR SÜRÜ İFTİRA, BİR SÜRÜ BÜHTAN, YALAN HABERLER VAR'

Bakan Akar, sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem planlama safhasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyetin gösterildiğini vurgulayaraki, şöyle konuştu:

"Fakat bir sürü iftira, bir sürü bühtan, yalan haberler var. Utanmaz, ahlaksız, alçaklar 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Operasyon sahasında sivillere, dini yapılara, çevreye, kültürel, tarihi yapılara zarar vermemiz mümkün değil. Harekat sonrasında bir Rakka'nın, Musul'un, Doğu Guta'nın fotoğraflarına bakın bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekat sonrası Afrin'a bakın, Resulayn'a, Tel Abyad'a bakın. Bizim tek hedefimiz teröristtir."

Yalan, alçakça haberlerle kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların yayımlandığına dikkati çeken Bakan Akar, "Yalan haberlerle kimyasaldan bahsediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir gram kimyasal silah yok. Ne bunun atma vasıtası ne mühimmatı var. Envanterimizde yok" diye konuştu.

'MEZUNLAR BULUŞMASINA' KATILDI'

Bakan Akar, buradaki programın ardından Kayseri Sümer Lisesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, 'Mezunlar buluşmasına' katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programda Bakan Akar'ın yanı sıra, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan ile çok sayıda davetli katıldı. Programda arkadaşlarıyla karşılaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hulusi Akar, "50 yıl önce mezun oldum. Hala dersler kulaklarımda çınlıyor. Kendi hesabıma göre, Harp Okulu'na girebilmem için 1969 Haziran ayında mezun olmam gerekiyordu. Hesabım tuttu. Burada buluşmak geçmişi anlamak ve gençlere tecrübelerimizi aktarmak bakımında çok önemli ve değerli. Tecrübe yaşadıkça ortaya çıkan çok önemli bir şey" dedi.

'PARAMIZLA MÜHİMMAT VERMEDİLER'

Bakan Akar, lise öğrencilerine çalışmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, şöyle konuştu: "Bu millete katkı sağlamaktan gurur duymayı bileceğiz. Bu milletin mensubu olmaktan dolayı gurur duymamız lazım. 'Yapamayız diye' bir şey yok. Ne varsa yaparız. Yeter ki çalışalım. Bir olursak yapamayacağımız bir şey yok. Parasını ödediğimiz İHA'ları vermediler. Şimdi İHA ve SİHA'lar üretip, ihraç ediyoruz. Savaş gemisi dizayn ediyoruz. Silahlı helikopter yapıyoruz. Bir sürü mühimmat yapıyoruz. Daha önce parasını verip, tüm bunları alamıyorduk. Bunları inanarak yaptık. Yeter ki inanalım."

Program sonunda, Sümer Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, Bakan Akar'a, lisede okurken çekilmiş fotoğrafını hediye etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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DESTİCİ: BİZİ AYIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili, "Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle etle tırnak gibiyiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Bu harekat, asla Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir" dedi.

Çorum'a gelen Genel Başkanı Destici, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen BBP İl Kongresi'ne katıldı. Burada partililere seslenen Destici, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önemli süreçten geçtiğini belirten Destici, "Ordumuz Suriye'nin kuzeydoğusuna güçlü harekat gerçekleştiriyor. Büyük Birlik Partisi olarak bu harekatı başından beri destekledik. Harekatın yapılması noktasında da tavsiyelerimizi dile getirdik; çünkü bu bir zaruretti ve neticede devletimiz gereğini yaptı. Ordumuz bölgeyi teröristlerden temizlemek için güçlü bir harekat başlattı" diye konuştu.

'BÖLGENİN ASIL SAHİPLERİNE TESLİMİ İÇİN HAREKAT YAPILIYOR'

Harekatın, Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürtlere karşı olmadığını vurgulayan Destici, "Buradan hem Batı'ya hem Avrupa'ya hem de bu soysuz ve hainlere şunu söylemek istiyorum. Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtlerle etle tırnak gibiyiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Dolayısıyla bu harekat asla Suriye'nin doğusunda yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir. Bu büyük bir iftiradır. Bazıları da 'işgal' diyor. Bunu söyleyen 'Ya hain ya soysuzdur' demiyorum; bunu söyleyen, hem haindir hem soysuzdur. Bu bir işgal değildir, tam tersine orayı özgürleştirmedir, teröristlerden kurtarmaktır. O bölgeyi asıl sahiplerine teslim etmek için bu harekat yapılmıştır" dedi.

'MEKTUBU KINIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösteren BBP lideri Destici, "Dünya devletleri, Birleşmiş Milletler, ABD harekatın durdurulmasını istedi. Türkiye durdurmayınca ABD'den heyet geldi. Bu heyetten önce bir mektup geldiği ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik aptalca ve şapşalca yazılmış mektubu reddediyoruz ve kınıyoruz. Esas muhataplarının da sahibine iade etmesini ve hadlerini bildirmesini bekliyoruz. Bu siyaset meselesi değildir, siyaset üstüdür" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-BBP Genel Başkanı Parti binası açılışında kurdele kesimi

-Esnaf ziyareti

-Partisinin il kongresine katılması ve konuşma yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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ŞEHİT ASKER, HAKKARİ'DE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun (20), cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine gönderildi.

Hakkari Şemdinli'de, bugün saat 02.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Eşkioğlu, ağır yaralandı. Sahra Askeri Hastanesine kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Piyade er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Şehit Eşkioğlu'nun cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu. Ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların edilmesinden sonra Şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları tarafından tekbirler getirilerek ambulansa konuldu. Eşkioğlu'nun cenazesi, ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına, oradan da hava yoluyla memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit naaşının tören alanına getirilmesi

-Şehidin özgeçmişinin okunması

-Duanın yapılması

-Törene katılanlar

-Şehidin naaşının tekbirler getirilerek ambulansa konulması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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ÇİFTÇİLER, TRAKTÖRLERİYLE 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK OLDU

Konya'da, yaklaşık 500 çiftçi bir araya gelip, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk bayrağı asılı traktörleriyle şehir turu attı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da çiftçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen 'Barış Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi. Meram Ziraat Odası başkanlığı öncülüğünde yaklaşık 500 çiftçi, Türk bayrağı asılı traktörleriyle kortej eşliğinde şehir turu atıp Büyükşehir Belediyesi Stadı önüne geldi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup ve dua edilmesinin ardından Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 'Barış Pınarı Harekatı'na Konyalı çiftçiler olarak destek olduklarını açıkladı.

(Görüntü Dökümü

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Traktörlerin stat önüne getirimesi

Traktörlerden detay

Çiftçilerden detay

Murat Yağız'ın açıklaması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))