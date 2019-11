DHA YURT BÜLTENİ - 15

Su yerine tuz ruhu içen lise öğrencisi tat alma duyusunu kaybedebilir

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su olduğunu düşünerek okul kantininden aldığı pet şişenin içindeki tuz ruhundan bir yudum aldıktan sonra tüküren lise öğrencisi Yusuf Bor'un (14) hastanedeki tedavisi sürüyor. Ömer Bor, doktorların oğlunun tat alma duyusunu kaybedebileceğinden şüphelendiğini, tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Bor, teneffüste okul kantinine giderek pet şişe su satın aldı. Şişeden bir yudum alan Yusuf Bor, tadı ve kokusunun kötü olması sebebiyle hemen tükürerek durumu öğretmenlerine bildirdi. Bunun üzerine öğretmenler, şişeyi öğrenciden alarak hemen okula ambulans çağırdı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bor'un buradaki tetkiklerinde şişedeki sıvının tuz ruhu olduğu ve hemen tükürmesi sayesinde iç organlarının zarar görmediği tespit edildi. Ağzında ve dudaklarında kızarıklık olduğu belirlenen lise öğrencisi daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedaviye alınan Yusuf Bor'un ağız ve boğaz dokusunda zedelenmeler olabileceğinden şüphelenilerek 3 gün boyunca yemek yedirilmedi. Serum ile damardan beslenen lise öğrencisinin tat alma duyusunun da olay sonrasında kaybolduğu belirlendi. Tedavi süren Yusuf Bor'da duyu kaybının kalıcı olmaması için doktorlar önlem almaya devam ediyor. İçerisinden tuz ruhu çıkan pet şişe ise polise teslim edilerek, kantinci K.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

"ÇOCUĞUMUZUN DAHA İYİ OLMASINI BEKLİYORUZö

İş yerindeyken okul tarafından aranarak oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyleyen Ömer Bor, "Beni okulun müdür yardımcısı aradı. 'Oğlunuz ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Siz de gelin' dedi. Tabii ne olduğunu bana söylemediler. Biz gittik Gölcük Devlet Hastanesi'ne, önce su zehirlenmesinden şüphelendik. Daha sonra oradaki doktorlar bize çocuğumuzun tuz ruhu içtiğini söylediler. O tuz ruhunu bir pet şişeye koyup rafa dizdiklerini biliyoruz. Oğlum kantine gidip su almış, ama suyun içinden tuz ruhu çıktığını tespit ettiler. Biz şu an bekliyoruz. Durum incelenecek. Şişeyi kantinci kendisi vermiş. Biz şu an soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Oğlumun tedavisi devam ediyor. Doktorların açıklamasını bekliyoruz. Şu ana kadar sadece dişlerinde biraz sıkıntı yaşıyor. Bir de tat alma duyusu yok çocukta. Tat alamıyor. Bekleyeceğiz, çocuğumuzun daha iyi olmasını istiyoruz. Şu an şikayetçi olmak hakkında bir şey diyemiyorum. Önce doktorlardan bir netice alalım. Ona göre bakıp, kararımızı vereceğiz. Kanun var, devlet var, yasalarımız var. Biz bunlara güveniyoruz.ö dedi.

Kantini işleten K.E.'nin ise ifadesinde temizlik yaparken kullandıkları şişeye koydukları temizlik ürününün diğer sularla birlikte tezgahta kaldığını, şişenin yanlışlıkla öğrenciye verildiğini söylediği öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Gölcük ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayın sorumlularının tespit edilmesi ve gerekli olması halinde yasalar çerçevesinde cezalandırılması amacıyla müdürlüğümüz tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir. Vahim olayı yaşayan öğrencimiz ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin en kısa zamanda iyileşerek okuluna dönmesini ümit ediyoruz.ö

Kavgada amcasının oğlunu öldürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan kavgada, Serhat Ç., (17), amcasının oğlu Dağıstan Ç.'yi (31) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Dağesemen Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Karacabey'e gelen Dağıstan Ç. ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabaları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan akrabalar serbest bırakıldı. Taraflar, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki Ulu Camii önünde yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında yanındaki bıçağı çeken Serhat Ç., amcasının oğlu Dağıstan Ç.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Serhat Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin, Serhat Ç.'yi gözaltına alması ve Dağıstan Ç.'nin yaralı halde yerde yatması, çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kayseri'deki El Nusra operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri'de, jandarmanın terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli Halid O. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Halid O.'nun, ülkesinde terör örgütü El Nusra'da faaliyette bulunduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Halid O.'yu kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise el koyuldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Halid O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuşadası'nda AB merkezi açıldı

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katılımıyla Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi açıldı.

Kuşadası Belediyesi kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği yaparak projeler geliştirilmesi amacıyla ayrıca AB fonlarından etkin biçimde kullanılması hedefiyle kentte, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'ni hizmete açtı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Romanya'nın Sinaia kentinin Belediye Başkanı Vlad Gheorghe Oprea, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve Kuşadası'nın diğer kardeş şehirlerinden temsilciler ile protokol üyeleri açılışa katıldı. Konuşma yapan Başkan Günel, merkezin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası için önemli bir işlevi yerine getireceğini belirtti. Merkezin, Türkiye'de belediye binasından bağımsız ayrı bir binada faaliyet gösterecek olan ilk AB merkezi olduğuna dikkat çeken Günel, kentin gelişimine katkı sunacak önemli projelere öncülük edeceğini de söyledi. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, "Önemli olan bu merkezi yaşatmak, Avrupa Birliği projeleri üretmek ve Kuşadası'ndaki sivil toplum örgütlerini bu yapının içine dahil etmektir. Merkezin Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kaymakam Sadettin Yücel ise, merkezde geliştirilecek projelerin, kente faydalı olacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi; Büyükelçi Berger, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Bülent Özcan, Kaymakam Yücel ve Başkan Günel tarafından kesildi.

Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Karaman'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise haber verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.

Tedavisi yapılan 3 yavru kızıl geyik Eskişehir'e gönderildi

Afyonkarahisar ve Eskişehir'in kırsalında yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin ardından Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezi'ne gönderildi.

Yaz aylarında yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan 3 kızıl geyik vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer tarafından AKÜREM'e getirilen geyikler burada rehabilite edildi. Sağlığına kavuşan 3 kızıl geyik yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'den alınarak, Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezi'ne götürüldü. Yavru geyikler yaban hayatına alışmalarının ardından doğaya salınacak.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 kızıl geyik yavrusunun tedavilerinin tamamlandığını söyledi. Kandır şöyle devam etti:

"Yaklaşık 5- 6 aylık olan ve tedavileri yapılan 3 kızıl geyiği doğaya gönderiyoruz. Bunların 2'si Afyon kırsalında bulundu. 1'i yırtıcı hayvan saldırısına uğramış, diğeri ise bitkin haldeydi. Bir diğeri de Eskişehir'den gelmişti. Muhtemelen 1 yırtıcıdan kaçarken ayağını kırmıştı. Bugün 3'ü de sağlıklı haldeler. Artık doğaya dönebilecek durumdalar. Tabii elle biberonla büyüttük hepsini. İnsana alışıklar, tamamen doğal bir ortama salmak gibi bir lüksümüz yok. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a ait Eskişehir Çatacık'ta geyik üretme istasyonu var. Orası doğal bir yaşam alanı geyikler için. Daha önce de büyüttüğümüz geyikleri hep oraya göndermiştik. Bugün de 3 yavrumuzu oraya gönderiyoruz. Çatacık da çok geniş, büyük bir arazi. Çok fazla insanla iletişim halinde olmadıkları için yabanileşebiliyorlar ve uygun zamanda doğaya dönebilecekleri yaşa geldikleri zaman yeniden doğa ile özgür bir şekilde buluşacaklar."

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,