DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı (2)

'ÖNEMLİ OLAN KAPADOKYA BÖLGESİ'NİN GELİRLERİNİ ARTIRMAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretler için geldiği Kapadokya bölgesinde Kaymaklı yer altı şehrini gezerek, "Önemli olan Kapadokya bölgesinin gelirlerini artırmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Ersoy daha sonra merkeze bağlı yeraltı şehrinin bulunduğu Kaymaklı Beldesi'ne geçti. Burada MHP'li Kaymaklı Belde Belediye Başkanı Harun Çekiş'in de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından karşılanan Bakan Ersoy, ardından Kaymaklı yeraltı şehrini gezerek, bölgenin tarihi konusunda yetkililerden bilgiler aldı.

'ÖZLEDİĞİ YERE GELECEK'

Çıkışta açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, bakanlık olarak Kapadokya bölgesinde turizmin daha ileri taşınması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bakan Ersoy, "Önemli olan Kapadokya bölgesinin gelirlerini artırmak. Biz bakanlık olarak neler yapabiliriz turizmden aldığı payı artırabilme adına? Özellikle yurt dışından gelen turistlerin bölgedeki kalış sürelerini arttırarak geceleme oranını yükseltmek istiyoruz. Kapadokya bölgesinin, Kapadokya Alan Başkanlığı'nı daha hızlı çalıştırarak, tanıtımdaki payını da artırarak turizmde özlediği yere gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'YETKİ ÇAKIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Bakan Ersoy, geçmişte bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasında yetki çakışmasından kaynaklanan ciddi sorunların yaşandığını, çalışmalarına başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı ile bunun önüne net bir şekilde geçileceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kuruluş amacı, yetki çakışmalarının olduğu bölgeler. Burada Çevre, Orman, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin yetki çakışması vardı. Bu sebeple kurullardan çıkacak kararların süreleri çok uzuyordu. Eğer sürelerin uzamasına izin verirseniz bu sefer de maalesef istemeyerek de olsa kaçağı teşvik etmiş oluyorsunuz. İnsanların bazen 8 yıl bekledikleri oluyordu bu kararların çıkması için. 8 yıl beklemektense kaçak yapılaşma oluyordu. Alan Başkanlığı'nda bu süre çok kısalıyor. Şu an yeni başladı. Toplanma ve dosya karar sürelerini hızlandıracağız. Bölgenin istediği hızlı kararları almayı sağlayacağız. Alan başkanlığında eskiden yıkım yetkisi sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyelerde idi. Kapadokya Alan başkanlığı yıkım yetkisi de aldı. Belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyordu. Bundan sonra alan başkanlığı bu konuda imara ve hukuka aykırı yapılaşma konusunda, yıkım yetkisini de yeri geldiğinde kullanabilecek, o konuda da ciddi bir avantajı var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretten görüntü

-Bakan Ersoy'un açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde T.E. (52), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.E.'nin (45) cinsel organını kesti. H.E. hastanede tedaviye alınırken, T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce ilçe merkezinde meydana geldi. 2 çocuk annesi T.E. ile eşi H.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada T.E. mutfaktan aldığı bıçak ile eşinin cinsel organını kesti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından H.E. ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Ankara'ya sevk edildi. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan T.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden arşiv görüntüler

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ, (Kastamonu),

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İzmir'de, evde çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan Deniz Y. (31) isimli kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Karataş Semti 269 sokakta bulunan bir apartmanın ilk katında meydana geldi. Evde bulunan Yasin B. ile diğer kişiler Semih S., Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., tartıştığı 3 kişiye bıçakla saldırdı. Yaralanan 3 kişi, kendi imkanlarıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan yaralılardan boğazından bıçak darbesi aldığı belirlenen Deniz Y. isimli kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından Yasin B.'yi kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın meydana geldiği evden görüntü

Hastaneden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Cep Herkülü'nün yönetmeni Feyzioğlu: Bizi en çok uğraştıran Hayat'ın saçı oldu

NAİM Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin özel gösterimi için film kadrosu Antalya'ya geldi. Yönetmen Özer Feyzioğlu, Naim'i canlandıran Hayat Van Eck'in film süresince kıvırcık saçlarını düzleştirmek için çok zaman harcadıklarını söyledi.

Türk ve dünya spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' vizyona girdi. Naim Süleymanoğlu'nu, Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmde, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.

2017 yılında hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin Antalya galası öncesinde oyuncular Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere filmi ve Naim Süleymanoğlu'nun nasıl bir hayat sürdüğünü anlatan oyuncular ve yönetmen Özer Feyzioğlu, filmin çok eğlenceli ancak bir o kadar da hüzünlü olduğunu ifade etti.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Feyzioğlu, gişe rakamlarına çok takılmadıklarını söyledi. Vizyona girer girmez izleyiciden gelen olumlu geri dönüşlerin filmin amacına ulaştığını gösterdiğini belirten Feyziyoğlu, "Bir biyografi filmi yapmanın elbette zor yanları var. Bu filmi yapmanın ağır yükü 1 yıl boyunca omuzlarımızdaydı. O ağırlığı yansıtan bir filmi yapmayı başarmalıydık. Umarız Naim Süleymanoğlu'na yakışır bir film olmuştur. İzleyenler çok mutluydu" dedi.

HAYAT'IN SAÇLARI BİZİ ÇOK ZORLADI

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun 'Ağabeyim Naim Süleymanoğlu' kitabına dayanılarak böyle bir filmin ortaya çıktığını da kaydeden yönetmen Feyzioğlu, çekimlerde bazı sorunlarla karşılaştıklarını da anlattı. En ufak sorunun dahi uzun zaman aldığını ifade eden Feyzioğlu, "Hayat'ın saçı. Bu çok basit bir sorun olabilir ama çok zaman aldı. Naim Süleymanoğlu'nun saçı düzdür. Ama Hayat'ın saçları kıvırcık ve dalgalı. Bu saçları düzleştirmek en çok zaman alan konuydu" diye konuştu.

Bir omuz sakatlığı yaşadığını ve tam film çekim dönemine denk geldiğini ifade eden Hayat Van Eck de "Halter sahnelerini çekeceğimiz hafta boyunca omzundan kortizon iğneleri yedim. Halter kaldıran biriyken elimi kaldıramaz hale geldim. Böyle bir sorun yaşadım, filmin en kritik anlarından biri de bu sakatlık oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Oyunculardan detay

Yönetmen Özer Feyzioğlu ve Hayat Van Eck yakın plan detayı

Öğrencilerden detay

Salondan genel detay

Yönetmen Özer Feyzioğlu ve Hayat Van Eck röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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