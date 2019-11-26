DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'in (20) asit türü sıvı atarak, yüzünün bir bölümünün yanmasına ve sağ gözünü kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen Casim Ozan Çeltik 'in (23) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya ilk kez katılan Özek, "Yaşadığım şeyler kolay değildi. Kadına yönelik şiddet son bulsun" dedi.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan ve Bodrum'da özel hastanede tedavi edilen mağdur Berfin Özek ilk kez katıldı.

Duruşmada Özek'in annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve bazı kadın platformlarının temsilcileri de yer aldı. Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu sanık Ozan Ç.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada avukatı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

Mahkeme çıkışı gözyaşı döken Berfin Özek, "Yaşadığım şeyler kolay değildi. Kadına yönelik şiddet son bulsun" diye konuştu.

Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert ise eksik konularla ilgili beklentilerinin olduğunu söyledi. Gelen raporlarda, sanığın o saatlerde olay yerinde olduğunun netleştiğini belirten Sert, "HTS kayıtları ile ilgili rapor geldi. Sanığın o saatlerde olay yerinde olduğu netleşti. Savcılık makamınca iddianame 'kasten öldürmek' suçundan düzenlenmişti. Olması gerekende buydu. Sonuçta kadının hayatını karartan bir kimyasal dökülmüştü. Ancak şimdi iddia makamınca istenen ceza öldürme kastının olmadığına dair bir hukuki değerlendirme yaptı. Bu durumda alacağı ceza kasten öldürmeyle aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla, diye başlayan bir kanun maddesi. Üstten ceza verilse bile sanığın hükümle birlikte tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına devam etmesinin doğuracağı sonuçlar olacak. Tabi ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının mütalaası. Biz mütalaaya beyanda bulunmak için süre istedik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Berfin, avukatlar ve katılanların adliyeden çıkışı

-Avukat Mehtap Sert'in konuşması

-Milletvekili Suzan Şahin'in konuşması

-Berfin'in konuşması ağlaması ve kadınların sarılmaları

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga: 3 gözaltı

Bolu'da, arkadaşları Oğuzhan Özdoğan'ı (16) silahla şakalaşırken kazara öldürüp, cesedini çamura gömen A.G. (16) ve S.Ö.'nün (16) yargılanmasına devam edildi. Davada tutuksuz sanık S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından kavga çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ocak ayında merkeze bağlı Bahçeköyü'nde meydana geldi. Oğuzhan Özdoğan (16), evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri 2 gün boyunca bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Aramalar sonucu Özdoğan'ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, Özdoğan'ın silahla vurulup dereye atıldığını belirledi.

SİLAHLI ŞAKA KURBANI OLMUŞTU

Ölümü ile ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan'ın olay günü en son yakın arkadaşları olan A.G. ve S.Ö. ile birlikte olduğunu tespit etti. A.G. ve S.Ö., Oğuzhan Özdoğan'ı silahla şaka yaparken kazara öldürdüklerini itiraf etti. A.G. ve S.Ö.'nün olayın ardından Özdoğan'ı dere kenarındaki çalılıklara saklayıp, üzerini çamurla örttükleri de ortaya çıktı. Olayın ardından silahı ateşleyen A.G. tutuklanırken, S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından yargılanan tutuklu sanık A.G. ve tutuksuz sanık S.Ö. hakim karşısına çıktı. Olayın taraflarının çocuk olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada sanıklardan S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebi, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, A.G.'nin tutuklu, S.Ö.'nün de tutuksuz yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

KAVGA ÇIKTI

Mahkemenin S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin reddetmesiyle ölen Oğuzhan Özdoğan'ın annesi Ayşegül Özdoğan fenalaştı. Özdoğan ve yakınları duruşma salonunun dışına çıkarıldı. Burada aile bireyleri karara tepki gösterdi. Taraflar arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle davanın tarafları adliye dışına çıkarıldı. Ancak kavga adliye bahçesinde de sürdü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya polis müdahale etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Oğuzhan Özdoğan'ın bir akrabası "Kan davası başlamıştır" diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırıldı. Kavganın tarafları adliye bahçesinden de uzaklaştırıldı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Oğuzhan Özdoğan'ın babaannesi Sabriye Özdoğan, "Benim çocuğumu 2 gün çamurun içinde bıraktılar. Arayıp bulmadılar benim yavrumu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin uzaklaştırması

-Kalabalıktan görüntüler

-Yaşanan arbede

-Bir kişinin "kan davası başlamıştır" diye bağırması

-Sabriye Özdoğan'ın sitemi

-Polisin önlemleri

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Datça'da yağmur; evine kayıkla girebildi

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan yağmur, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Bahçesi sular altında kalan vatandaşlardan Ali Soner Coşkun (62), kayıkla evine girip, çıkabildi.

Datça'da dün başlayan bugün itibariyle aralıklarla etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, merkeze 25 kilometre mesafedeki Yaka ve Cumalı mahallelerinin sınırında kalan Palamutbükü mevkisinde 15 ev ve iş yerini su bastı. Bölgedeki sokak ve caddeler suyla dolup taştı. Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri, gün boyu su tahliyesi için çalışma yaptı. Bahçesi sular altında kalan Ali Soner Coşkun (62), kayık kullanarak evine girip, çıkabildi. Palamutbükü'nde yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ileri süren Yaka Mahallesi Muhtarı Serhat Yılmaz, "Palamutbükü, Datça'nın turizmde parlayan yıldızı, ancak sorunları çok. Kimse sorunlarımıza çözüm üretmiyor. Alt yapı, kanalizasyon istiyoruz. 'İmar planı yok' diyorlar. 1990'dan bu yana imar planı yok. Bu kadar eziyet yeter artık. Burası, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı köy değil, mahalle. Nerede bu yetkililer? 30 yıldır imar planı çıkmaz mı? Yetkililerden derhal çok acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Bu arada Datça'ya bir günde metrekareye 82,5 kilo yağmur düştüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Palamutbukünde sular altında kalan cadde, sokak, bahçe ve evlerden görüntüler...

Su tahliye çalışmaları..

Ali İhsan Özlü 69 röportaj.

Yaka muhtarı Serhat Yılmaz ile röportaj.

Evine kayıkla giden Al Soner Coşkun(62) görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Milli patatesler, özel sektöre devredildi

Niğde Patates Enstitü Müdürlüğü'nde geliştirilen, 'Leventbey' ve 'Muratbey' isimleri verilen milli patates çeşitleri, düzenlenen törenle özel sektöre devredildi.

Kentte yerli ve milli patates çeşitlerinin geliştirilip, tarıma yön verildiği Patates Enstitü Müdürlüğü'nce 2015'te tescil edilen 'Leventbey' ve 'Muratbey' patates çeşitlerinin özel sektöre devri için anlaşma imzalandı. İmza törenine, Patates Enstitü Müdürü Uğur Pirlak ile Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi katıldı. Bugüne kadar 10 yerli ve milli çeşidi ülke tarımına kazandırdıklarını anlatan Pirlak, "Geçen yıl Türkiye'de ilk kez 4 adet çeşidimizin özel sektöre satış işlemlerini gerçekleştirdik. Bu yıl yine 2 yerli ve milli patates çeşidimizin özel sektöre devir işlemini gerçekleştiriyoruz. Söz konusu çeşitlerimizin depo dayanıklılığı oldukça yüksek, verimli; pazarlanabilir yumru yüzde 94 oranında olan yerli ve milli çeşitlerdir. Bu çeşitlerimizin de devredilmesiyle üreticilerimizin maliyetlerinin aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda yerli bir firmamız olan Selanik Tohumculuk tarafından söz konusu patates çeşitlerimiz ihale yoluyla alındı. Kendileri bu çeşitleri ileri kademedeki tohumluk yumruları çoğaltarak sertifika haline getirecekler ve üreticilerimizle buluşmasını sağlayacaklar" diye konuştu.

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi ise "Daha önce 3 çeşidimizi aldık. Bu çeşitlerin çoğaltımına başladık. Şimdi 2 çeşit daha ilave ettik. Yerli milli çeşidi çoğaltmaktan gururluyuz. Ülke tarımına kazandıracağız" dedi.

Konuşmaların ardından atılan imzalarla 2 çeşit patates, özel sektöre devredildi.

Görüntü Dökümü

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-Leventbey ve Muratbey çeşitlerinden görüntü

-Enstitü Müdürü Uğur Pirlak açıklaması

-Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi açıklaması

-İmzaların atılması

-detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Avrupalı gençlerin deniz ve güneş keyfi

Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi, Future Europe Gençlik Grubu ve European Integration Group tarafından hazırlanan 'Erasmus Gençlik Değişim' Projesi kapsamında 5 ülkeden 30 çevre dostu gence denizin ve güneşin keyfini çıkattı.

'Erasmus Gençlik Değişim' Projesi kapsamında aralarında Türkiye, Litvanya, Çekya, Slovenya ve Polonya gelen 30 çevre dostu genç, deniz, koy ve sahillerin temizliğini yakından görmek için, tekne ile Kızkalesi ve çevre koyları gezdi. Deniz ve koyların temizliğine hayran kalan gençler, hem yüzdü hem de güneşlenerek, dans edip doyasıya eğlendi

Slovenyalı Lena Milyaç Kızkalesi'nin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Çevre bilincini oluşturmak ve korumak için değişik ülkelerden buraya geldik. Çok güzel bir çalışma oldu, fakat tekne ile yaptığımız gezi harikaydı" derken Litvanyalı Tomas Jenkeleviç de, "Mersin, Erdemli, Kızkalesi çok güzel bir kent; doğası, kumu, koyları, denizi ve güneşi muhteşem. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Proje sorumlusu Uğur Keskin, daha çevre dostu bir dünyayı hedeflediklerini ifade ederek, "Eurepean Integration Group ve Future Europe Gençlik Grubu işbirliğiyle Avrupa Komisyonu'nun hibelendirmesiyle Kızkalesi'nde 5 farklı ülkeden 30 katılımcı genç ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Denizden koyları ve kıyıları gezerek gerçekleştirdiğimiz proje çalışmasına katılımcılar hayran kaldı. Denize girmeye uygun kıyafeti olan gençleri denize girerek doya, doya yüzdü. Gerçekten berrak ve mavinin her tonunun bulunduğu deniz suyu Güneşin ışığının vurması ile görüntüsü muhteşemdi. Katılımcı gençlerin bir çoğu imkan bulduklarında Mersin'e tekrar geleceklerini belirttiler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Teknedeki gençlerden görüntü

-Dans eden gençlerin görüntüsü

-Dans edenlerden genel ve detay

-Denizdeki gençlerin görüntüsü

-Denizde yüzen gençlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin),

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