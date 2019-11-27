DHA YURT BÜLTENİ-15

Otomobilin camını tüfekle kırıp, cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakalandı

Antalya'da takip ettikleri Ramazan A.'nın aracını durdurup, tüfekle camını kırdıktan sonra cep telefonunu gasbeden Abdulkadir S., Doğukan T., İlkcan D. ve Emircan B., yakalandı. Şüphelilerin otomobili takip anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Kasım günü Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2803 Sokak'ta meydana geldi. Bir işyerinde çalışan Ramazan A.'nın kullandığı 07 ABR 018 plakalı otomobil, hafif ticari araçtan inen 4 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, pompalı tüfekle otomobilin sağ ön kapı camını kırıp, sürücünün cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdulkadir S., Doğukan T., İlkcan D. ve Emircan B. olduğunu belirledi. 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinde, Ramazan A.'nın çok parası olduğunu düşündüklerini, aracını bu nedenle durdurduklarını anlatarak, cep telefonunu alıp kaçtıklarını ve olayda kullanılan pompalı tüfeği gömdüklerini söylediler. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan kazıda bulunan tüfeğe el konuldu.

Ramazan A.'nın aracını takip etme anları güvenlik kameralarına yansıyan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyetten çıkarılması

Asayiş şube müdürlüğü dış plan detay

Bir gazetecinin zanlılara 'pişman mısınız?' diye sorması

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Karadeniz'de vatandaş hamsiye doydu

Karadeniz'de olumlu hava koşulları nedeniyle Trabzon açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Tezgahları süsleyen hamsi 5, mezgit 15, uskumru 10 ve sargan 20 TL'den satışa sunuluyor.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen hamsi ile doluyor. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düşerken, sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık çeşitlerinin artmasını bekliyor. Tezgahları süsleyen hamsinin yanı sıra, uskumru 10, sargan 20, mezgit 15, somon 25, levrek 35, çupra ise 40 TL'de satışa sunuluyor.

'VATANDAŞ HAMSİYE ŞİMDİDEN DOYDU'

Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşadıklarını belirterek, "Son yılların en bereketli hamsi sezonunu yaşıyoruz. Bu sene hamsi bol çıktı, vatandaş hamsiye şimdiden doydu ama diğer balıkları maalesef tezgahlara koyamadık. Balıkların fiyatları bu aralar tezgahlarda oldukça uygun fiyata yer alıyor. 'Balık demek, sağlık demek. Bol bol balık yiyin' diyoruz vatandaşaö dedi.

'HAMSİ YOĞUNLUĞU VAR'

Hamside bereketli bir sezaon yaşandığı kaydeden Muharrem Usta da, "Hamsi yoğunluğu var. Balıkçılarda hamsi nereye onlar oraya. Balık kaçıyor bizimkiler kovalıyor. Ucuz balık hamsi. Ben barbon, mezgit tuttuğum halde az önce hamsi yedim. Çok lezzetli. Mezgit, barbun, istavrit fiyatları da uygun. Bu yıl herkes hamsiye doyacak. Hem sağlıklı, hem de lezzetli besinö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balık tezgahlarından görüntüler

-Vatandaş balık alırken detaylar

-Balık çeşitlerinden detaylar

-Anons

-Balıkçılarla röportaj

Haber: Aleyna KESKİN-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

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Osmaniye'de ürün bazlı gıda denetimi

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda denetim ekipleri tarafından, ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler denetlendi. Denetim ve kontrollere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, amaçlarının ceza yazmak değil, daha temiz daha güvenilir bir gıdayı tüketiciyle ulaştırmak olduğunu söyledi.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gıdanın üretiminden vatandaşa arzına kadar tamamının bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirten Müdür Sağlam, "Bakanlığımız ilk defa bu hafta içerisinde, 25-30 Kasım tarihleri arasında bir denetim seferberliği ilan etti. 25'inde et ve et ürünleri ile 26'sında süt ürünleri, bugün unlu mamuller denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler 81 ilimizde eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Bir farkındalık oluşturmak adına ilk defa ürün bazlı bir denetim gerçekleştirilmektedir. Denetimler ileriki yıllarda farklı bir şekilde devam edecektir" dedi.

2019 YILI İÇERİSİNDE 7 BİN 600 DENETİM

Ürün bazlı olarak ilk defa ülke genelinde bir denetim seferberliği yapılması çok önemsediklerini kaydeden Sağlam, "İlimizde de 2019 yılı içerisinde bugüne kadar 7 bin 600 denetim gerçekleştirdik. İşletme sayımız 4 bin 500 civarındadır. İşletmelerimize 337 bin lira gibi bir ceza uygulandı. Yapılan bu denetimlerde gerekli gördüğümüz işletmelerden numuneler alınıp analizlere gönderiliyor, eğer numunelerde olumsuzluk tespit edildiğinde bunlara da cezai muayede uygulanacaktır" diye konuştu.

Müdür Sağlam, numune alma, riskli denetimler ve normal denetmeleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gıda denetimi yapılacak olan işletmeye giren görevliler

-Dolaptaki meşrubatların cihazla kontrol edilmesi

-Ekmeklerin gramajlarının denetimi

-Tartılan ekmeğin gramaj görüntüsü

-Unlu mamullerin bulunduğu dolapta inceleme denetleme

-Üretilen ekmeklerden genel detay

-Üretim katına inen görevlilerden detay

-Üretim alanlarının denetimi, soğuk hava depolarının incelenmesi

-Gıda denetim ekibinin rapor hazırlaması

-İl Müdürü İbrahim Sağlam ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,