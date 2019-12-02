DHA YURT BÜLTENİ-15

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kameraya takıldı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26) olaydan saniyeler öncesindeki son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı vatandaşların olaya müdahale etmeyip kaçması ile bir kadının cinayet zanlısını durdurmaya çalışması yer alıyor.

Olay, dün (pazar) saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocuklar babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O., sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

VATANDAŞLARIN KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ

Yunus O.'nun, eşi Ceylan O.'yu takip edip bıçakladıktan sonra kaçması, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ceylan O.'nun, arkadaşıyla birlikte yokuşu çıkmasından birkaç saniye sonra Yunus O.'nun onları hızlı bir şekilde takip ettiği görülüyor. Olayın gerçekleştiği sırada bazı vatandaşların müdahale etmeyip kaçtığı gözlenirken, Yunus O.'nun eşini bıçakladıktan sonra kaçtığı da yine güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kadının ise kaçmaya çalışan Yunus O.'yu durdurmaya çalışıp başarısız olması da görüntülerde yer aldı. Gözaltına alınan Yunus O., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

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Ehliyetsiz sürücünün kadına çarpma anı kameraya yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçen kadına çarparak ölümüne neden olan, olayın ardından kaçan Şakir A.'nın(18) ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e hızla gelen otomobil çarptı. Sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı. Ayşe Şirin yaşamını yitirirken, kazanın ardından mobese kameralarından aracın plakası belirlenerek sürücü yakalandı. Gözaltına alınan Şakir A.'nın ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Şakir A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kadına çarptığı, kadının çarpmanın etkisiyle fırladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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İznik'teki kazanın öncesi ve sonrasında yaşananlar kamerada

Bursa'da Fatih Ay, otomobiliyle çarptığı motosikletin arkasında oturan Merve Arslan'ı (22), otomobilin altında yüzlerce metre sürükledikten sonra aracı terk edip kaçtı. Hayatını kaybeden Merve Aslan'ın otomobilin altında sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Ay idaresindeki 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman Arslan (26) idaresindeki 16 AFE 272 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Osman Arslan savrulurken, arkasında oturan eşi Merve Arslan, otomobilin altında kaldı. Kazanın ardından durmadan olay yerinden kaçan sürücü, otomobilin altında sıkışan Merve Arslan'ı da yaklaşık 700 metre sürükledi. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı.

Kazayı farkedenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Osman Arslan, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin terk edildiği sokağa gelen polis ekipleri, aracın altında kalan Merve Arslan'ın cesediyle karşılaştı. Arslan'ın parçalanmış cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın gerçekleştiği an sonrası yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, Merve Arslan'ın, otomobilin altında sürüklendiği, çevredeki vatandaşların ise otomobili durdurmaya çalıştığı görüldü. Merve ve Osman Arslan çiftinin, 2 ay önce evlendikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü dökümü;

-Kaza öncesi çiftin yoldan geçişi

-Kaza sonrası yaşananlar

-Aracın altında sürüklenmesi ve yoldan geçenlerin koşuşu

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

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Engelliler galoş üretiyor

Bitlis'te, Ahmet Eren Eğitim Uygulama Okulu'ndaki zihinsel engelliler, galoş üretimi yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 55 öğrencinin eğitim gördüğü Uygulama Okulu'nda haftada bin çift galoş üretiminin yapıldığını söyledi.

Bitlis Ahmet Eren Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören zihinsel engelliler, galoş üretimine başladı. Merkezde eğitim gören engellier, bu sayede aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 55 engellinin eğitim gördüğü Uygulama Okulu'nda galoş üretildiğini belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımız bu çocukları kendi öz bakımlarından, seviyelerine uygun bir şekilde okuma yazma öğretene kadar, büyük bir çaba gösteriyorlar. Ayrıca burada çalışan engelli çocuklarımız, haftada ortalama bin çift galoş üretiyor. Amacımız bu çocuklarımızın üretiminden para kazanmalarını sağlamak değil, zamanlarını nitelikli geçirmelerini ve farklı etkinlik içinde olmalarını sağlamaktır. Zaten okul idaremizde galoş ürütiminden elde edilen geliri çocuklarımıza veriyor. Seviyesi ve düzeyi ne olursa olsun ısrarlı ve programlı bir eğitim o çocuklarımızı çok iyi bir yere taşıyabiliyor" dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Eda Tursun ise "Sınıfımızda beş öğrencimiz var. Hepsinin düzeyi birbirinden farklı. Kimi engelli öğrencimiz presleme, kimisi de paketleme işi yapıyor. Buradan kazandıkları parayı farklı sosyal aktivitelerde kullanıyorlar. Yani, çocuklarımız bu parayı kendilerine harcamış oluyorlar. Hem bu sayede el becerileri gelişmiş oluyor, hem de değişik sosyal aktiviteler yaptıkları için sosyal anlamda da beceriler artıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Engellilerden detay görüntüler

Galoş yaparken detaylar

Galoşların poşetlenmesinden detaylar

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile röportaj

- Özel Eğitim Öğretmeni Eda Tursun ile röportaj

Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Kocaeli'de halk ekmek satışı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliği ile hayata geçirilen Kocaeli Halk Ekmek projesinde ekmek satışları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası arasında geçen 7 Ekim tarihinde halk ekmek protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İzmit'te faaliyete geçecek 15 ekmek satış noktasından 8'inde bugün ekmek satışları başladı. 200 gram ekmeğin 1 TL, 400 gram ekmeğin ise 2 TL'ye satıldığı halk ekmek noktaları 07.00-09.00, 12.00-14.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ekmek satışının başladığı büfelerde vatandaşlara 1 defaya mahsus olmak üzere bez poşetler de verilecek. Sıfır atık projesi kapsamında bez poşetlerin dağıtımı yapılırken, naylon poşet satışı ise olmayacak.

İzmit Anıtpark'ta açılan halk ekmek satış noktasının açılışına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, "Bugün İzmit ilçesinde 8 noktada, 15 nokta diye hazırlık yapıldı ama hazır olmadığı için, bugün itibariyle 8 noktada satışlarımız başlamıştır. Sabah 07.00 ve 09.00, öğlen 12.00 ile 14.00, akşam da 17.00 ile 19.00 arasında 8 noktada ekmek satışımız bugün itibariyle başlamıştır. Lezzeti ve kalitesiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Kocaeli ekmeğini üreten fırıncı esnafı, yine aynı kalite ve hizmette 200 gram ve 400 gram olmak üzere İzmit ilçesinden başlayarak diğer ilçelerimize de ulaştırarak en kısa sürede Kocaeli halkının sofralarında yerini alacaktır." dedi.

"EKMEK ÜZERİNDEN SİYASET YAPMA DEVRİ ÇOK GERİDE KALDI"

Belediyelerin hizmet üretmesinin gerekli olduğunu söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ise, şöyle konuştu:

"Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak, hiçbir zaman dar gelirli vatandaşımızın ucuz ekmek temininin karşısında olmadık. Biz belediyenin ekmek üretmesine karşı olduk. Ekmek üzerinden siyaset yapma devri çok gerilerde kaldı. 2000'li yıllarda kaldı. Belediyeler gerçek anlamda hizmet vermesi gereken noktalarda, hizmet vermelidir. Ekmek konusunda ne yapmaları gerekir derseniz, il içerisinde kesinlikle ruhsatsız üretim yapan işletmeye müsaade etmemeleri gerekir. İlde kaliteli ekmek üretimini sağlama konusunda çalışma yapmaları gerekir."

"MERDİVEN ALTI ÜRETİME SON VERMEK GEREK"

Ruhsatsız fırınları belediyelerin denetlemesi gerektiğini söyleyen Başkan Balcı, "Bugün, burada, bu büfelerde halkımızın, dar gelirli vatandaşımız aynı kalitede, fırında üretilen kalitede ekmeği daha ucuza alması büyük bir fırsattır. Biz eğer ekmeği ucuz vereceğiz diyerek ekmeğin kalitesini bozacak olursak, hiçbir anlam ifade etmez. Ruhsatsız fırının bir gün değil, bir saat dahi çalışmasına müsaade etmemek gerekir. İllerde bu şekilde faaliyet gösteren fırınlar varsa bunların denetlenmesinin sorumlusu ildeki belediyelerdir. Ruhsatsız çalışmaya müsaade etmemeleri gerekir. Çünkü ekmek, halkımızın temel gıdasıdır ve direk tüketilen bir gıda maddesi olduğu için merdiven altı üretimi, ne şekilde olduğu belli olmayan üretime son vermek gerekir. Kaliteli üretim için ruhsatlı işletmelere müsaade etmek gerekir. Bunun haricindeki ruhsatsız faaliyet gösteren fırınların bir saat dahi çalışmasına müsaade etmemek gerekir." diye konuştu.

"UNLU MAMUL RUHSATIYLA EKMEK YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Unlu mamul ruhsatına sahip işletmelerin ekmek üretemeyeceğini belirten Balcı, "Unlu mamul ruhsatı adı altında ekmek ve ekmek çeşidi yapmak mümkün değil. Unlu mamul ruhsatıyla ancak poğaça, simit ve diğer unlu mamulleri yapabilirsiniz. Ekmeğin hiçbir çeşidini yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla ekmek ve ekmek çeşidi üreten işletmelerde belli özellikler aranmaktadır. Metrekare özelliği aranmaktadır, hijyen ve sağlıklı ortamda üretim özelliği aranmaktadır. Gerektiği ne özellikler varsa, bu özelliklere haiz olan ruhsatlı işletmelerin çalışmasına müsaade etmek gerekir. Bu özellikleri taşımayan işletmelerin, ruhsatsız bir şekilde veya unlu mamul adı altındaki ruhsatla ekmek ve ekmek çeşitleri satmasına müsaade etmek faciadır. Ruhsatlı işletmeler her türlü denetime tabidir ve sürekli tarım il müdürlükleri tarafından ekmekten numune alınarak denetimi sağlanmaktadır. Undaki kalite değeri ölçülmektedir. Bunun aksine üretim yapanlara ciddi yaptırımlar vardır. Ama kayıt altında bir işletme yoksa, bu denetimlerden de mahrum kaldığı için bunun üretim yapmaması gerekir." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Halk ekmek noktasından görüntüler

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile röp.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),