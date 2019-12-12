DHA YURT BÜLTENİ - 15

Deniz Su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası

Gaziantep'te, atardamar darlığı nedeniyle gittiği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat sırasında yaşamını yitiren 6,5 yaşındaki Deniz Su Yılmaz'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü. Acılı baba Mahmut Yılmaz, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu doktor ve hastane hakkında şikayette bulundu.

Antalya'da yaşayan Edibe-Mahmut Yılmaz çifti, 3 çocuklarından en küçüğü olan ve doğuştan atardamar inceliği bulunan Deniz Su'yu ameliyat ettirmek için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi. Hastanede muayene edilen küçük kızın ailesine, damar darlığı nedeniyle stent takılması gerektiği söylendi, ameliyata alındı. Ancak küçük Deniz Su, 4 saat süren ameliyat sırasında yaşamını yitirdi.

BABA: YÜRÜYEREK GİRDİ, TABUTLA ÇIKTI

Antalya'da aşçılık yapan Mahmut Yılmaz, kızının yürüyerek girdiği hastaneden tabutla çıktığını ve ihmal nedeniyle öldüğünü öne sürerek doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının doğuştan rahatsız olduğunu ve 1,5 yaşındayken anjiyo yapıldığını belirten Mahmut Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kızımda damar inceliği, tıp dilinde 'aort koarktasyonu' denilen doğuştan bir rahatsızlığı vardı. Rahatsızlığı nedeniyle 1,5 yaşında anjiyo oldu. Bundan sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takipleri yapılarak, çocuğun büyüyüp 20 kiloya ulaştığı zaman stent takılabileceğini söylediler. Biz de 27 kilo ve 6,5 yaşına ulaşınca hastaneye başvurduk. O hastanede bu ameliyatı yapamayacaklarını söylediler. ya İstanbul ya da Gaziantep'e gitmemizi tavsiye ettiler. Biz de kalp ve damar uzmanı doktor Osman B.'den 1 ay sonrası için randevu aldık. Salı günü saat 09.30'da kızım ameliyata girdi. 45 dakika sürecek olan ameliyat 4 buçuk saat sürdü. Ancak, ameliyat sonunda kızım hayatını kaybetti. Ben de hastane ve doktorun sorumlu olduğu düşüncesiyle adliyede haklarında şikayette bulundum. Yürüyerek geldiği yerden tabutla çıktı kızım. Ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını istiyorum."

DOKTOR: OLAY TIBBİ BİR HATA DEĞİL

Ailenin şikayetçi olduğu doktor ise küçük kızın ölümünde tıbbı bir hata olmadığını söyledi. Ailenin üzüntüsünü anladığını ve küçük kızın ölümüne çok üzüldüğünü ifade eden Kardiyolog Doç. Dr. Osman B., şunları söyledi:

"Ailenin acısını tahmin edebiliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu hastanın şah damarında darlık vardı ve daha önce balon yapılmış. Aslında tüm damarlarında problem vardı. Başka bir merkezden buraya yönlendirilmişti. Biz de stent takılması için hazırlık yaptık. Buraya kalın bir kılıf yerleştirmek gerekiyor. Biz de kılıf yerleştirdik. Bu esnada damarda darlık oldu. Buna bağlı bacak damarındaki darlıkla ilgili problemler oluştu. Oraya stent koyduk. Kalp damar cerrahi yardımı aldık. Onların desteği ile damarı temizledik, ama damar açıklığının devam ettiğini gördük. Ama diğer damarların kasılmaya çok meyilli olduğunu gördük. Medikal ilaç tedavisi ile izlemeye karar verdik. İlerleyen saatlere kadar durumu iyiydi. Ani kalp durması oluştu. Damarı tamir edilmişti. Çok üzgünüm. Aile de üzgün olmakta haklı. Bu işler bizi de yıpratıyor. Olay daha çok damar hasarıyla gelişen ani bir komplikasyon sonucu oldu. Aile şikayet edebilir, bu onların yasal hakları. Ama bu olay tıbbi bir hata değil. Ben görüntüleri aile fertlerine gösterdim."

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Deniz Su Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin yakınları tarafından alınarak gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Deniz Su Yılmaz'ın fotoğrafı

Gaziantep Adliyesi

Mahmut Yılmaz ile Röp.

Adli Tıp Kurumu

Cenazenin araca konulması

Doktor Osman Başpınar ile Röp.

Deniz Su Yılmaz'ın videoları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

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Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki okul önleri, parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı polis ekiplerince kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucuya karşı bugün denetim yaptı. Kentteki okul önleri ve çevreleri ile parklar ve metruk binalar, uyuşturucu satıcılarına karşı kontrol edildi. 2 saatlik denetimde şüpheli görünen 163 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan S.A. (33), Şehzadeler ilçesinde yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada, denetimlerin süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Emniyet ekiplerinin okul çevresindeki görüntüsü

Şüpheli şahısların üstlerinin aranmasından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Jandarma kafa kamerasından operasyon anı

Ağrı'da Jandarma Özel Harekat'ın 4 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonu jandarmanın kafa kamerası görüntüledi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında jandarma özel harekat ile polis özel harekat ortak operasyon düzenledi. Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma, jandarmanın kafa kamerası tarafından görüntülendi. 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun kamera kayıtlarında ilk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden yükselen sesler duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kafa kamerasından operasyon anı

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: AĞRI,

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HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2)

AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay ile Güvenlik Korucuları, Gönüllü Güvenlik Korucuları, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Müserdin Olcum, ailelere destek ziyaretinde bulundu, beraberinde getirdikleri karanfilleri annelere dağıttı.

Ziyaretçiler adına konuşan Mahir Olcay, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Buraya ikinci gelişim. Bu aileleri ziyaret etmek için gerekirse iki kere değil, yüz kere daha geleceğiz, yanlarında olacağız. Dilerim Allah'tan bunlar Türkiye'nin sesi olur ve bu durumlar artık son bulur, analar çocuklarını aramazlar. Eğer bunlarda utanma olursa, şeref hasiyet olursa, hani diyorlar ya biz insan hakları savunuyoruz. Bunları görecekler. Derler ki biz Kürt haklı için bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptılar bugüne kadar. Bu mağdurluktan başka ne yaptılar. Bunlar ana, onların da mutlaka anaları var. Eğer bunu görüyorsa, bu anaların yüzünü görüyorlarsa, ya insanlıktan nasibini alırlar ve birazcık insan duygusu varsa bu çocuklar her neredeyse analarının yanına göndersinler."

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi için destek ziyareti

Mefahir Olcay'ın röportajı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/ Selim KAYA/ DİYARBAKIR,