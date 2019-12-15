DHA YURT BÜLTENİ - 15

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

HATAY'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımda güç kaynağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Hasara neden olan yangın, kısa süreli panik yarattı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve servislerin bulunduğu kısımdan saat 21.00 sıralarında dumanların geldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, güç kaynağından çıktığı belirlenen yangını, büyümeden söndürdü. Yoğun duman nedeniyle hastanenin acil servisi bir süre hizmet veremedi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, hasara neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye aracından görüntü

Hastane tabelasından görüntü

Hastane girişideki görevlilerden görüntü

Acil servisin dış görüntüsü

Ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN( Hatay ),

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Kader Buse'nin içinde dereye sürüklendiği otomobilin tamponu bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 326 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle yaptıkları aramada araçlarına ait tampon parçası bulduklarını belirtti. Baba Ahmet Acar, kemik tarama cihazıyla derede arama yapılmasını istedi.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 326 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı aile kendi imkanlarıyla da arama çalışmalarını sürdürüyor. Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, derede yaptıkları aramada, kızının içinde sürüklendiği otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı.

Otomobilin parçasının 2 hafta önce bulduklarını belirten Ahmet Acar, "Parayla dedektörcü tutup derede arama yaptık. Arabamızın ön tamponunu bulduk. Bu umut da bitti. Ben derede çalışıyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elinde altına duyarlı dedektör, Çanakkale Üniversitesi'nde ise kemik tarama cihazı bulunduğunu, bu cihazlarla derede arama yapılmasını talep eden baba Acar, "Bu cihazları buraya getirmek bu kadar zor mu? Derenin ıslah edilmesini istedik, o da yapılmadı. Biz dereden ümidimizi kesmek istiyoruz. Babişimi, kızımı istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntüler

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ KEMER(Antalya),

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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan (21) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Korubaşı istikametine seyir halinde olan Yasin D. yönetimindeki 32 HE 452 plakalı kamyonet, Kutluhan Çağlayan'ın kullandığı 07 HBJ 78 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altına girerek yaklaşık 8 metre sürüklenerek durabildi. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Kutluhan Çağlayan ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonetin altından çıkartılan Kutluhan Çağlayan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutluhan Çağlayan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Kutluhan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Yasin D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yerinde inceleme yapıldıktan sonra araçlar çekiciyle kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),

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İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı

ADANA'da, Serhat S. (27), sokak ortasında tartıştığı imam nikahlı eşi Fadime Y.'yi (19), pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi 3811 Sokak'ta meydana geldi. İmam nikahlı Serhat S. ve Fadime Y., iddiaya göre sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasına ait minibüsten pompalı tüfeği alan Serhat S., iki çocuğunun annesi Fadime Y.'ye ateş açtı. Fadime Y., eline, yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Serhat S., minibüsle ve tüfekle kaçtı. Serhat S., minibüsü ve suç aletini olay yerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki babasının evinin önüne bırakıp, kayıplara karıştı. Fadime Y. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fadime Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Serhat S.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Yerdeki boş kartuştan görüntü

Polislerin olay yerinde inceleme yapması

Şüphelinin kaçtığı minibüsten görüntü

Polislerin minibüste inceleme yapması

Şüphelinin olayda kullandığı silahtan görüntü

Polisin silahı araçtan çıkartması

Polislerin silahı incelemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu

ANTALYA'da tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı. Şüphelinin Dancı'yı, "Anneme nasıl küfredersinö dedikten sonra vurduğu iddia edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile şüpheli Orkun N., sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun N., evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı.

Dancı'nın evinin önüne giden şüpheli, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun N., ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, şüpheli Orkun N., 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dancı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerden detaylar

-Polislerin çalışmalarından görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

AĞRI'nın Patnos ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 yaşındaki Defne Aktaş hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Patnos İlçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Yalçınkaya'nın (57) kullandığı 66 DP 057 plakalı otomobil Kazanbey köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halil Yalçınkaya ile eşi Zeynep Yalçınkaya (57), Raziye (33), Duru (7) ve Defne Aktaş (1) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Defne Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Raziye Aktaş Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilirken, diğer yaralıların Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

İş Kurumu'nda çalışan Raziye Aktaş'ın dahiliye doktoru olan eşi Ahmet Aktaş'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne tayin olduğu, kendisinin çocuklarıyla Patnos'ta kaldıkları öğrenildi. Raziye Aktaş'ın Adana'dan gelen anne ve babasıyla Bitlis Adilcevaz'dan ziyaretten döndükleri belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

Haber: Semih YARDIMCI/ PATNOS(Ağrı),

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Annesini döven oğul tutuklandı

ELAZIĞ'da, F.G., tartıştığı annesi Handan G.'yi (58) dövdü. Yazande ve vücudunda morluklar oluşan Handan G. hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan F.G. tutuklandı.

Olay, kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Handan G., ile aynı evde yaşadığı oğlu F.G. arasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.G., annesini dövdü. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan Handan G., komşuları tarafından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü, F.G., evden çıkarken, komşular durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yakalanan F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Handan G.'nin, daha önce de oğlu F.G.'den gördüğü şiddet nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Anneden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, A.Ö. iddiaya göre, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Köpek tedavisi için hayvan bakım merkezine götürülürken, A.Ö. gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. av tüfeği ile sokak köpeğine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpek yaralandı. A.Ö. kaçarken, olayı gören mahalleli polise haber verdi. Bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekibi yaralanan köpeği tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü.

Görgü şahitlerinin bilgisi ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından A.Ö., polis düzenlediği operasyonla yakalandı. Av tüfeğine el konuldu.

Haber: Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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