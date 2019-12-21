DHA YURT BÜLTENİ - 15

İdlib kırsalında patlama

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin İdlib kentinin kırsalında patlama meydana geldi. Patlama sesi Türkiye'den de duyuldu.

İdlib'in Harim ilçesi kırsal alanından saat 14.30 sıralarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Reyhanlı'da hareketliliğe neden olan patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Patlamanın yaşandığı bölge

Yerdeki parçalar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

==================================

Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu

KAYSERİ'de Şenol Y. (38), tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile ateş ederek, yaraladı.

İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde oturan Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü, saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe mahallesinde buluştu. Şenol Y. ile baba ve oğlu, tartışmaya başladı. Şenol Y., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenol Y. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü arasında, birkaç gün önce İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye geçmesi konusunu konuşurken tartışma çıktığı ve tarafların bu nedenle birbirine husumet beslediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Yaralanan mağdurların hastanede görüntüsü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

===================================

Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında yumruklu kavga çıktı.

Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı 37'nci Kongresi'nde partililer arasında gergin anlar yaşandı. Ali Özçelik ile Sabri Durmuş'un aday olduğu kongrede, partili Kenan Doğan'ın konuşma yapmasına izin verilmeyince salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle CHP Elazığ İl Başkan adayı olan Fikret Sertkaya, eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş'a yumrukla saldırıda bulundu. Kavga nedeniyle polis ekipleri salona geldi. Polisin müdahalesiyle ortamın sakinleşmesinin ardından kongrede seçimlere geçildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Kavgadan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

==================================

8 katlı iş merkezinin terasında yangın

BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belediye ile TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye erleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına alırken, iş merkezinin teras katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

----------

Yangından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,

==================================

Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden geçip karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonetin çarpıştığı ve otomobili sürüklediği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Malkara-Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Hayrabolu yönüne giden Arif Kaya (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobil iddiaya göre, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönerek karşı yönden gelen Hayrettin Hançer (65) kullandığı 14 KP 464 plakalı kiremit yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arif Kaya yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Arif Kaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil yan dönüp, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştıktan sonra bir süre kamyonetin önünde sürüklendiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anları

-Kaza yerinden detay

-Hurdaya dönen otomobil

-Kamyondan detay

-Ekiplerin çalışmasından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

===================================

Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası: Bu bambaşka bir şey

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan Aydan Gömügen Tuncay, "Kadın ağa olmak bambaşka bir şey. Kadınlar iş hayatında, yaşamın her alanında güzel şeyler yapıyor. Bu deve güreşleri bir Ege kültürü. Bu kültürü bir her yere taşımaya çalışıyoruz. Umarım benden sonra bütün hanımlar bu işe merak sararlar" dedi.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl Geyikli Deve Güreşleri'nin 10'uncusu düzenlendi. Güreşlere 130'a yakın deve katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği deve güreşi renkli görüntülere sahne olurken, heyecan dolu anlar da yaşandı. Güreşlerde bazı develerin mücadeleleri kıran kırana geçti. Öte yandan bu yıl güreşlerin ilk kadın ağası ise Aydan Gömügen Tuncay oldu. Güreş alanında yöresel kıyafetler ve elinde dev tesbih ile gelen güreş ağası Aydan Gömügen Tuncay ilgi odağı oldu. Güreşler sonunda kazanan develerin sahiplerine kupaları, Geyikli Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Oruçoğlu ve Güreş Ağası Aydan Gömügen Tuncay tarafından verildi.

Geyikli deve güreşlerine birkaç yıl ara verildiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Bu yıl 10'uncu deve güreşlerimizi yapıyoruz. Şu anda güreş alanında 130 devemiz var. Seyirci mutlu, güreşlerimizi güzel bir şekilde yapıyoruz. İnşallah Geyikli deve güreşlerini geleneksel hale getireceğiz. Aydan Gömügen Tuncay bizim bir iş kadınımız, Geyikli'de yatırımları var. Bu güreşlerde bize güreş ağası oldu. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da güzel karşıladı. İlgi çekici oldu. İnşallah bundan sonra da devam edecek" dedi.

Geyikli Deve Güreşleri'nin ilk kadın ağası olan evli ve 1 çocuk annesi Aydan Gömügen Tuncay ise, esas mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geyikli'yle 1996 yılında tanıştık. O dönemden bu yana yazları Geyikli'ye geliyorduk. Eşimin emekli olmasına 1,5 yıl var. Emekli olduktan sonra Geyikli'ye yerleşmeye karar verdik. Mevlüt beyle belediye başkanı olmadan önce tanışıyorduk. Böyle bir teklifiyle geldi bana, ben de bunu gururla kabul ettim. Kadın ağa olmak bambaşka bir şey. Kadınlar iş hayatında, yaşamın her alanında güzel şeyler yapıyor. Bu deve güreşleri bir Ege kültürü. Bu kültürü bir her yere taşımaya çalışıyoruz. Umarım benden sonra bütün hanımlar bu işe merak sarar. Deve güreşleriyle ilgili ayrıca bir yanlış kanı var. Bu develer birbirlerine zarar veriyorlar diye düşünüyorlar. Aslında böyle birşey yok. Bu ne bir horoz, ne bir köpek güreşi. Bu deve güreşi. Sadece Ege kültürü ve bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu camiada çok iyi tepkilerle karşılaştım. Ama İstanbul'da değişik tepkilerle karşılaştım. Kutlayan da var, şaşıranda var. Ama ben çok mutluyum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Geyikli Deve Güreşlerinden genel ve detay görüntü.

-Güreş Agası Aydan Gömügen Tuncay ve Gey,kli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'ndan görüntü.

-Güreş Ağası Aydan Gömügen Tuncay ile röp.

-Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale),