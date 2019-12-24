DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu

Bitlis'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, 5 girişi ve 9 havalandırması bulunan 10 odalı sığınak bulundu. Sığınakta PKK'lılara ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katıldığı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında 10 odalı sığınak bulundu. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında, 23.12.2019 günü icra edilen faaliyette, 1 sığınak (5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan) içerisinde 300 kg çeşitli gıda maddeleri, 2 adet M16 silah şarjörü, 150 büyük pil, 1 akü, 4 ışıldak, 40 kg deterjan, 1 pense, 5 battaniye, 1 kürek, 1kazma, 2 balta, 1 testere, 1 makas, metre, çekiç, elektrikli ısıtıcı, 12 çift ayakkabı, 1 litre silah yağı, 4 şampuan, 4 çakmak gazı, 300 metrekare branda, ele geçirilmiştir."

Açıklamada, malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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JANDARMA KAMERASI

-Sığınağın içi ve detay görüntüler

-Ele geçirilen malzemelerden

-Detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü

Adıyaman'da 'Yerli Malı Haftası' programı düzenlenen ortaokulda 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'nda 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte getirilen yemeklerden yiyen öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık görevlileri, 9 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Ambulansların gelişi

Öğrenciler

Öğrenciler ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi (2)

HASTANEYE GETİRİLDİ

Ordu'da, üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak, öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç (35), akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Arduç, güvenlik önlemleri eşliğinde, hastane binasından içeri alındı.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

-Katilin hastaneden çıkartılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Mersin'de sağanak; ekipler geceyi teyakkuz halinde geçirdi (3)

SERALARDA ZARAR BÜYÜK

Gece boyunca şiddetli yağışın etkili olduğu Mersin'de sabah saatlerinde ortaya çıkan fırtınayla birlikte tarım arazilerinde meydana gelen zararın bilançosu ortaya çıktı. Çeltikçi Mahallesi'nde meydana gelen hortumda, 10 sera havaya uçtu. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Hidayet Kılınç, bakanlık ve sigorta şirketlerinin vatandaşın yaralarını sarma noktasında yardımcı olmalarını istedi. Başkan Kılınç, belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Aytugan, yaklaşık 22 dönüm muz, çilek ve patlıcan seralarının yıkıldığını söyledi. Ertugan, "Saat 03.00 sularında köy camisi civarından sanayi istikametine doğru bir hortum meydana geldi. Hortumdan 15 dönüm muz serası, 7 dönüm de çilek ve patlıcan serası yıkıldı" dedi. Çiftçinin zararının yaklaşık 700 bin lira olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

HABER: Mithat ÜNAL/ MERSİN

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Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada

Ordu'daki fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul'dan Ordu'ya gelen ve 2 kez pas geçtiği piste güçlükle inebilen uçakta ise korku dolu anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Saat 20.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı'na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgarın etkisiyle sallandı. Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadğı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yolcu kamerasından uçağın içinde yaşanan anlar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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