DHA YURT BÜLTENİ-15

Bursa'da ortaokul öğrencileri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

BURSA'da bir ortaokulun çok sayıda öğrencileri ve öğretmenler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlığın kaynağı hakkında araştırma devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü birçok öğrenci rahatsızlık yaşadı. Durumu öğretmenlerine bildiren öğrenciler için okula ambulanslar sevk edildi. Zehirleyici gaz şüphesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı. Bunun üzerine öğrencilerin rahatsızlığının kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Rahatsızlanan öğrenciler ise Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen öğrenciler ve öğretmenlerin sağlık durumlarının şu an iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan bu durum üzerine okuldaki tüm öğrenciler ise evlerine gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Okuldan detaylar

-Öğrencilerden detaylar

-AFAD ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kardan kapanan yolların açılması için aralıksız çalışmaların sürdüğü ilçeye 24 saati aşkın süredir de elektrik verilemiyor.

Kentin en çok kar alan ilçesi Göksun'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ve Kayseri ile bağlantı konumunda olan ilçenin bağlantı yolları kar nedeniyle sık sık kapanıyor. İlçede ayrıca geçen Salı günü saat 18.00 sıralarında elektrikler de kesildi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığını söyledi. Göksun Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerinin koordineli bir şekilde karla mücadele çalışması yaptığını kaydeden Aydın, "AKOM tarafından koordinasyonu yapılıp çalışmalar da bu kapsamda devam ediyor. Bizim araçlarımız, büyükşehir ve karayollarının araçları 7/24 3 günden bu yana çalışmakta. Kar yoğun şekilde devam ediyor. Dün akşam biraz kesilmişti ama bugün yağış yine devam ediyor. Biz, inşallah devletimizin gücüyle milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

"ELEKTRİK YOLDAN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Şu anda ilçedeki en büyük sorunun elektrik kesintisi olduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti: "Karla birlikte elektrikler de kesildi ve 24 saatten fazla zamandır elektrikler yok. Elektrik iletim hatlarında sıkıntı oldu, taşıyıcı direklerde sıkıntılar oldu. Gerek AKEDAŞ olsun, gerek TEİAŞ olsun bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Hatta yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yetkililerden diğer illerden takviye ekipler geldiğini, kar araçlarının yolda olduğunu öğrendik. Göksun'umuzu en kısa sürede elektrikle kavuşturmak için gayret ediyoruz. Elektrik yoldan da daha önemli hale geldi. İnsanlar artık konutlarda elektrik vasıtasıyla ısınıyor, kaloriferler elektrik olmazsa çalışmıyor. Hakikaten çok sıkıntılı bir süreç olduğunu söylemek gerekir. İnşallah en kısa sürede normale döneceğiz."

"SAHADA 20 İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR"

Başkan Aydın, kar yağışı nedeniyle şuan için kapalı köy yolu olmadığını ancak yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman kapanmalar yaşandığını söyledi. Aydın, "Kar devamlı yağdığı için yollar açıldıktan sonra tekrar kapanıyor. Şu anda 20'nin üzerine makine var alanda hiç durmaksızın gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Allah'a şükür bugüne kadar can kaybımız ya da ağır hasarlı bir durum olmadı, insanlarla alakalı ciddi bir olumsuzluğumuz olmadı" dedi.

AKEDAŞ: ÇAÇIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Öte yandan AKEDAŞ'dan da elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama geldi. Kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım şebeke ve direklerinde hasar oluştuğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle OG ve AG elektrik dağıtım şebekelerinde kar yağışına bağlı olarak buz yükü sonucu bazı direk ve iletkenlerde arıza meydana gelmiştir. Ayrıca bugün sabaha karşı 04.00 sıralarında Göksun ilçe merkezinin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan TEİAŞ'a ait 154 KV Göksun trafo merkezi devre dışı kalmış ve 154 KV EİH trafo merkezi oluşan hasarlar nedeniyle devreye alınamamıştır. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ekip sayımızı artırdık. 10 ekip, 10 araç, 1 kar motoru, 1 kar aracı ve 40 kişiden oluşan uzman personel ekibimiz yoğun kar yağışı altında bölgeye yeniden enerji verilmesi için çoğun çaba harcıyor. Bugün gün içerisinde TEİAŞ yetkilileri ve ekiplerimiz Göksun ilçe merkezine enerji verilmesi için çalışmalarını yağan kar altında aralıksız sürdürüyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar nedeniyle sarkan teller

Kar küreme araçları

Mustafa Kanlı anons

Adalet Aşçı ile Röp.

Hüseyin Coşkun Aydın ile Röp.

Drone görüntüsü

Akşam yolda kalan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Ömer KOÇ-GAZİANTEP-DHA)

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Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandı

MERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Toroslar İlçesi Yavca Mahallesinde özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır çalındı. Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve analizler neticesinde; hırsızlık olayını organize bir şekilde yapan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şantiyeden bakır çaldıklarını ve çaldıklar bakırları hurdacıya sattıklarını itiraf eden şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlar adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: MERSİN,

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5 bin yıllık taş baskı geleneği Kazdağları'nda sürüyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde bulunan Güre Mahallesinde, 100 yıl önce kurulan zeytinyağı fabrikasında, 5 bin yıl önce kullanılan eski usul taş baskı yöntemiyle zeytinyağı üretimine devam ediliyor.

Edremit ilçesinde 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Güre Mahallesinde Ferhatoğlu aile tarafından 1918 yılında kurulan fabrikada, 5 kuşaktan bu yana taş baskı yöntemiyle soğuk sıkım zeytinyağı elde ediliyor. Kontinü sisteme göre yüzde ortalama 25 daha az zeytinyağı elde edilen taş baskı yönteminde, sıcak suyla temas etmeyen zeytinlerin, yağa geçen aroması, vitamin ve polifenol değerleri ise daha yüksek seviyede elde ediliyor.

1918 yılında kurulan zeytinyağı fabrikasına 5 kuşaktan beri geleneksel yöntemlerle zeytinyağı imalatını sürdüren Agah Ferhatoğlu, Edremit Körfez'inde taş baskı yöntemiyle zeytinyağı sıkımı gerçekleştiren 3 fabrika kaldığını belirterek, "Taş baskı sıkım sistemi yüzlerce yıldır olan bir sistem. Kontinüye göre daha zor, daha meşakkatli geleneksel bir sistem. Taş baskı soğuk sıkım sistemde işlenebilen zeytin kapasitesi kontinüye göre daha az. Ama her ikisinin de müşterisi ayrı. Taş baskı, Kasım-Aralık aylarında zeytinin yeşilden siyaha döndüğü zaman içinde, pembeleşip olgunlaştığı zaman sıkılan zeytinlerden elde edilen yağdır. Kontinü sisteme göre ayırt edilen özelliği devirdeki sürtünmeye maruz kalmamasıdır. Yüksek ısıya maruz kalmamasıdır. 1 buçukar tonluk 2 taşın bulunduğu değirmende sıkılır. Daha sonra keten, kıl çuvallara konur ve pres sistemiyle baskı uygulanır. Taş baskı sisteminde günde 6- 7 ton civarında olan kapasitemiz kontinü zeytinyağı fabrikamızda ise 60- 70 tona kadar çıkabiliyor" dedi.

TARLADAN TAŞ BASKIYA ZEYTİNİN YOLCULUĞU

Taş baskı yöntemiyle sıkılan zeytinlerin sofraya geliş yolculuğu hakkında bilgi veren Agah Ferhatoğlu süreci şu şekilde anlattı:

"Zeytinleri tarladan kadınlı, erkekli tayfalarımızın aracılığıyla toplanıyor. Gün içinde toplanan zeytinler, kasalara ve çuvallara konup taş baskı zeytinyağı fabrikasına geliyor. Burada bant aracılığıyla yıkama haznesinde temizlenen ve yapraklarından ayrılan zeytinler, daha sonra taş değirmende ezilerek hamur haline getiriliyor. Ezilen zeytinler kıl çuvallara konuyor ve içinde zeytin hamuru bulunan kıl çuvallar üst üste dizilerek preslenip yağları sıkılıyor. Taş baskıda sıktığımız yağ polifenoller, E vitamini ve antioksidan bakımından zengin bir yağ. Fabrikada sıkılan yağlar çok sürtünmeye maruz kalıyor o da haliyle yağı olumsuz etkiliyor. Burada sürtünmeye maruz kalmadan sıkarak çıkarttığımız zeytinyağları daha kaliteli oluyor. Kontinü sisteme göre ortalama yüzde 20-25 oranında daha az zeytinyağı elde edilen taş baskı yönteminde, fiyatlarda aynı oranda daha yüksek oluyor."

BİN YILDIR SÜREN GELENEK

Taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı üretiminde Pakistan ve Hindistan'da bulunan jut bitkisinin liflerinden imal edilen çuvalların kullanıldığını belirten zeytinyağı fabrikasının koordinatörü Abdullah Şengören ise şunları söyledi:

"Zeytin ağacının Cenabı Allah tarafından insanlara bahşedildiğinden beri, taş baskı insanlar tarafından bir şekilde yapılmaktadır. 5 bin seneden beri taş değirmenlerde aynı buğday gibi ezilerek hamur haline getiriliyor ve yağlıklara dökülerek imal edilmektedir. Edremit'te de bu geleneği Ferhatoğlu ailesi sürdürmekte. Torbaların içine hamur halindeki zeytinler konuyor. Her bir torba 3- 3.5 kilo alır bu hamurdan. 70- 80 torba üst üste konularak baskı makinesine zeytinyağı kendi kendine akmaya başlar. Buradaki sıcaklık 18- 20 derece arasındadır. Buradaki işlem tamamen soğuk baskıdır. Bu da zeytinin içindeki minerallerin, vitaminlerin bu yağa geçmesini ve insanlara daha faydalı bir halde tüketilmesini sağlamaktadır. Taş baskıyla elde edilen zeytinyağının nefaseti ve güzelliği hemen fark edilir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zeytinlerin fabrikaya gelişi ve işlenmesi

-Agah Ferhatoğlu röp.

-Zeytinlerin taş baskıda işlenmesi

-Zeytin çuvallarının preslenip yağın ayrıştırılması ve sudan ayrılmasından genel ve detay görüntüler

-Abdullah Şengören röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Kayıp alzheimer hastasını komandolar arıyor

ÇORUM'da camiye gitmek için evinden ayrılan ve 31 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı (78) için, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ulukavak Mahallesi'nde oturan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım'da camiye gitmek için evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Kayalı'nın yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı. Ancak ekipler, sürdürdüğü çalışmalarında kayıp yaşlı adama ait bir ize ulaşamadı.

'GÖRENLER LÜTFEN BİLDİRSİN'

Ekiplerle birlikte arama çalışmalarına destek veren kayıp Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı, "Bir neticeye ulaşamadık. Kaybolduğu günden beri jandarmanın desteğiyle AFAD ekipleriyle birlikte arama yapıyoruz. Takip cihazından aldığımız son sinyaller doğrultusunda aramayı bu bölgede yoğunlaştırdık. Buranın dışında olma ihtimali de var. Bir araçla farklı bir yerleşim yerine de gitmiş olabilir. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kayıp yaşlı adamı ekiplerin araması

-Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı röp.

-Kayıp şahsın fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM

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Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Kırıkkale'de önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.

Kırıkkale'de 2 gün önce gece saatlerinde hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak, zarar verdi. Sabah saatlerinde tarlalarına gelen çiftçiler gördükleri tablo karşısında üzüntü yaşadı. Kırıkkale Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçi Bahattin Meşe, "Rüzgardan seralarımız zarar gördü. Gece saatlerinde oldu, sabah geldiğimizde gördük ve neye uğradığımızı şaşırdık. Bu yıl ilk kez marul, kıvırcık, yeşillik ekmiştik. Devlet destekli yapmıştık serayı, bu yıl başladık sera üretimine ama talihsizlik oldu" dedi.,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan AKYILDIZ/KIRIKALE,

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Sincik'te kar yağışı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 15 santime ulaştığı Sincik'te, yolların ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalar yürütüyor. Öte yandan polisler de kar lastiği ve zinciri olmayan araçların ilerlemesine izin vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Şehir Merkezi

-Karda ilerleyen araçlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR/ ADIYAMAN

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