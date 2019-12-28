DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirtti. Terör saldırısında 80'den fazla şehit olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacaklar. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

'LİBYA BÖLÜNÜRSE SIRA BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERE GELİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Suriye gibi yapılmak istendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Bugün Libya, Suriye gibi olursa sıra o bölgedeki diğer ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme konusunda güçlü değil, birlik, beraberlik içinde değil, o basireti de göremiyoruz. Bir teşkilat bunu başaramıyorsa oturup ağlamak mı gerekiyor, inisiyatif mi almak gerekiyor? Biz inisiyatif alan tarafız. Libya'nın bölünmemesi için, kaosa sürüklenmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor ve onu yapıyoruz. Bizim muhatabımız oradaki meşru hükümettir" diye konuştu.

MUTABAKAT BOŞ BİR MUTABAKAT ZAPTI DEĞİL

Libya konusunda bazılarının 'Bizim ne işimiz var?' şeklinde ifadeleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Libya, sanki okyanusun ötesinde, Asya Pasifik bölgesinde bir ada ülkesi değil. Hemen Akdeniz'in öbür tarafı. En son Libya ile imzaladığımız askeri ve güvenlik anlaşması da önemli. Bunu herkesle yapabilirsiniz, uzaktaki ülkelerle de yapabilirsiniz. Ama deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı Libya ile yapmamız bunu gösteriyor. Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye'nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz. Herkesle yapmaya hazırız. Diğer ülkelere baktığımız zaman onlar bizi hep dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında üçlü, dörtlü top oynuyorlar, aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki, 'Bizim içinde olmadığımız hiçbir görüşme ve yapacağınız anlaşmanın geçerliliği yoktur. Sahada ve masada kağıt üzerinde hukuki bakımından sizin için en akılcı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır.' Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söyledik. Rum kesimi hariç. Çünkü onların önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) meselesini halletmesi lazım. İşte KKTC haklarını da tek taraflı sondajlarla yok sayanlara karşı da iki sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi, oyunu bozduk. Tek tek oyunları bozuyoruz. Tıpkı Barış Pınarı Harekatı'yla oyunlarını bozduğumuz gibi."

'BAZI ESKİ DİPLOMATLAR ÖNCEKİ SÖYLEDİKLERİNİ İNKAR EDİYOR'

Makam, mevki kaybettikten sonra konuşulanların kendilerini üzdüğünü belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Makamdayken partinin ideolojisini savunuyorsun, ayrıldıktan sonra tam tersini söylüyorsun. Bizden emekli eski diplomatlar var. Bu kişiler siyasete girdikten sonra tabii ki iktidarı eleştirebilir, bu doğaldır. Ama bakanlıktayken kendi fikirlerini, projelerini siyasete geçtikten sonra inkar eder şekilde konuşuyor. Bazı eski arkadaşlarımız mevki makam gittikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar ediyor. Siyaset istikrar gerektirir ve ilke gerektirir. Biz hiç kimsenin siyasi yapılanmasına söz edecek değiliz. Her partinin kendi anlayışı var. Sonuçta kararı aziz millet verecek. Mevkiler makamlar gelip geçicidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Partililerden görüntü

Salon genel görüntü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun divanı selamlaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (2)

BAKAN KURUM: DENİZLİ'DE 3 BİN 500 KONUT YAPACAĞIZ

Bakan Kurum, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde TOKİ konutlarını gezip, inceleme yaptıktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan'la bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere Denizli'de yapılacak olan önemli bir projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasına Denizli'de 3 bin 500 konut yapılacağı müjdesiyle başlayan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 240 ay vadeyle 894 liradan başlayan 100 bin sosyal konut kampanyamız var. Bu çerçevede Denizli'de 3 bin 500 konut yapacağız. Bu proje, alt gelir grubu vatandaşların konut sahibi edinmelerini sağlayacak. Başvurular 16 Aralık'ta başladı, 15 Ocak'a kadar devam ediyor. Konutlara en kısa zamanda başlayacağız" dedi.

DENİZLİ'NİN EN İŞLEK CADDESİ VE KALEİÇİ'NE İYİLEŞTİRME PROJESİ

Bakan Kurum, Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve tarihi Kaleiçi çarşısında iyileştirme projesi başlatacaklarını ifade ederek, "Denizli'nin önemli caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Kaleiçi çarşısında iş yerlerinin, sokakların, kaldırımların ve aydınlatmaların iyileştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesiyle birlikte proje yürüteceğiz. Kaleiçi'nde sokakların üzerini kapatacağız. Caddedeki bina cephelerinin sağlıklılaştırılması, kaldırımların iyileştirilmesi ve aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çerçevesinde, bu akslar gerçekten turizm aksı haline gelecek. Hem burada gezen hem de esnafın ihtiyaçlarını giderecek önemli bir proje geliştiriyoruz. 16 milyonluk projedir. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 10 milyon lirası hibe olmak üzere, 6 milyon lirada kredi vererek önemli projeyi Denizli'ye kazandıracağız. Vatandaşlarımız buralarda 7 gün 24 saat vakit geçirebilecek. Denizli bu projeyle önemli bir turizm aksına sahip olacak. Bu projeye önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayıp, 2020 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

KARAHAYIT'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILACAK

Şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Karahayıt Mahallesi'nde 10 hektarlık alanımız var. Proje çerçevesinde amacımız, içinde bulunan 300 bağımsız birimlerden oluşan, bazıları apartman, bazıları daire ve dükkan şeklinde. Bu bağımsız birimlerde önemli bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. Bu proje çerçevesinde Karahayıt mahallemizde bir turizm aksı, yeni bir termal turizmin merkezi olacak. Önemli bir adım atacağız. Burada ömrünü yitirmiş yapıları, 300 bağımsız bölümü daha güvenli bir alana taşıyacağız. Vatandaşların taleplerini bu alanlarda karşılamak ve mevcut bulunan yapıları da bir regiasyon alanı haline getirip, buraya termal turizme gelen vatandaşların bu 100 hektarlık alan içinde ihtiyaçlarını giderecek projeyi yapmak istiyoruz. Proje çerçevesinde yine büyükşehir belediyesi Pamukkale Belediyesi ve TOKİ proje yürütecekler, bizde destek vereceğiz. Kentsel dönüşümü yapmak suretiyle Karahayıt mahallemizi, termal turizm merkezi haline getirecek adımı atmış olacağız." diye konuştu.

DOĞA HARİKASI IŞIKLI GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Bakan Kurum, sit alanı içinde yer alan Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nün millet bahçesi olacağını açıklayarak, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü var. Doğa harikası bir göl ve sit alanı içinde yer alıyor. Bu gölümüzü de turizme kazandıracak bir proje gerçekleştiriyoruz. 60 bin metrekarelik alanda Işıklı Gölü etrafında yürüme ve bisiklet yollarının olduğu önemli bir peyzaj düzenlemesiyle Millet Bahçesi projesini Denizli'ye kazandırıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirip, Denizli'yi bulunduğu konumdan daha ileriye taşıyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Murat Kurum'un açıklamasından

-Bakan Kurum'dan detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yerli otomobille ilgili olarak, "Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kongresine katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Karamollaoğlu, "Bir İstanbul Kanalı çıktı. Herkes İstanbul Kanalı'nı konuşuyor. Nereye gitsem İstanbul Kanalı var. Bana ne İstanbul Kanalı'ndan. İstanbul Kanalı değil, şu anda aç olan, işsiz kalan 4,5 milyon insan var. Bunlar devletin rakamları. 4 milyon da çalışmadan 400 TL aldığı için iş müracaatı yapmayan insan var. 8 milyon insan, belki 9 milyon insan, işsiz bu memlekette. Sen buna nasıl çözüm bulacaksın? Onu getir, onu müzakere edelim" dedi.

Yerli otomobilden de bahseden Karamollaoğlu, "Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da, elbette destek veririz. Ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden belli olur. Sen bu mantıkla, bu havayla hedefe varamazsın. Bunu kim yapacak derseniz. 5 tane sanayiciye, 'Buraya para koyun, yapacağız' demişler. Cumhurbaşkanı 'koyun' dediği zaman sanayicilerin 'Yok. Biz o parayı koymayız' deme şansı yok. Peki bunu kim sahiplenecek? Biz sadece modelini görüyoruz. Güzel bir şey ama neden biz dizayn etmedik? Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var" diye konuştu.

Yerli otomobilin üretiminde gerçekten istekli kişilerin rol alması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük hamleleri, büyük adamlar yapamaz. Deli adamlar yapar. Ama zırdeli değil, işinin delisi adamlar yapar. Sen işinin delisi olan insanı bul ve 'Arkandayım arkadaş' de. Bak 2 sene içinde o araba yapılır. Ama bu arabanın takdimi de her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Arkadaş sen ne makine mühendisisin, ne de bu fabrikayı kuracaksın. Türkiye'de Ak Parti'nin namı yüksek bir noktada. Fabrika yıkma noktasında çok yüksek. Bütün fabrikaları yıktınız. Oradaki başarı fabrika yapma yerinde böyle kullanılmaz. Onun için 'İşi ehline verin' diyorum. İş ehline verilirse düzen olur. Sanayicilerin içinde ben bunu yaparım diyen bir babayiğit çıkacak. Devlet de, 'Ben senin arkandayım. Finansmanda eksiğin olursa yanındayım. Teknolojide sıkıntın olursa yanındayım. Pazarlamada sıkıntın olursa yine yanındayım' diyecek. Şimdi de tabii yağcılar da çoğaldığı için, 2 sene sonrasına siparişler başladı. '300 tane alacağım' diyorlar. 2 sene sonra sen hayatta olursan, ben de hayatta olursam görürüz."

Yerli otomobil üretimine karşı olmadıklarını ifade eden Karamolloğlu, "Bunu sanki biz yerli araba üretimine karşıymışız gibi anlayanlar, böyle takdim edenler bu memlekete her zaman zarar verirler. Açık ve net söylüyoruz, bu fabrikayı kim kuracaksa, sahibi ortaya çıkacak. 'Para yatır' denildiği zaman 'Yatırmam' diyemeyecek olan 5 tane şirketin patronuyla bu iş tek başına yürümez. Buna gönlünü vermiş olması lazım. İnanmış olması lazım ve elbette gerekli kaynakların bulunarak tahsis edilmesi lazım. Onun için bu iki nokta bir hava oluşturdu. Herkes, 'Yerli arabadan yana mısın, değil misin?' diyor. Yanayız yahu. 'Ya Rabbi bunlara akıl, fikir, ihsan ver. Şu işi başarsınlar' diye dua bile ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Temel Karamolloğlu'nun salona gelmesi

Kongreden görüntüler

Karamolloğlu'nun konuşması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

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Antalya Valisi'nden yılbaşı için çağrı: Alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım

YILBAŞININ en renkli kutlama adreslerinden Antalya'da birçok otel ve eğlence merkezinde eğlenceler düzenleneceğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız" dedi.

Antalya valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrasına ilişkin alınan tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın bütün ilçelerinde emniyet ve jandarma işbirliği ile uygulama noktaları oluşturulduğunu belirterek, Gazipaşa, Akseki, Manavgat, Demre, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki uygulama noktalarındaki kaymakamlar, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüntülü telefon bağlantıları kurarak, denetimler ve uygulamalar hakkında bilgiler aldı.

YILBAŞINDA BİR HELİKOPTER, 3 DRONE, 12 BİN 400 PERSONEL GÖREVDE

2019'un Antalya için hem huzurlu hem de turizm ve tarım açısından bereketli bir yıl olduğunu belirten Vali Karaloğlu, yılbaşı öncesi, gecesi ve sonrası il genelinde alınan tedbirlerle Antalyalılar ve tatilcilerin güven ve huzur içinde yeni yılı karşılamasını amaçladıklarını söyledi. Karaloğlu, "Genel asayişi ve güvenliği koruyarak vatandaşımızı yeni yıla kavuşturmak en büyük amacımız. Antalya bir turizm şehri ve yılbaşında otellerimiz, eğlence merkezleri, meydanlarımız, AVM'lerde çeşitli eğlence ve etkinlikler olacak. Biz vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu bu alanlarda güven ve huzurunu sağlamak için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenlik ve ilgili tüm arkadaşlarımızla sahada olacağız. 1 Ocak'a kadar 12 bin 400 personel, yaklaşık 1800 ekip sokakta olacak. Bir helikopter, 3 drone ve 12 yüzer unsurumuz da denizde güvenliği sağlamak için görev başında olacak" dedi.

ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Yılbaşı gecesi eğlence düzenlenecek oteller ve eğlence merkezleriyle ilgili önemli bir çağrıda da bulunan Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımız ne olur alkollü trafiğe çıkmasın. 112 Acil Çağrı numaramızı aradıklarında biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranda yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız. Onlar ne olur alkollü bir şekilde trafiğe çıkmasın. Mekan sahipleri de buna izin vermesin. Eğer engel olamıyorlarsa mutlaka 112'ye ihbarda bulunsunlar. Biz en yakın ekibimizi oraya yönlendiririz, vatandaşımızı alır evine, gideceği mekana rahatlıkla ulaştırırız. O sevinçle girdiğimiz yeni yılı bir acı olaya dönüştürmek istemiyoruz. Buradan ilan etmek istiyorum" dedi.

ANTALYA'DA YOĞUNLUK YOK

Antalya'da ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Münir Karaloğlu, bu sene yılbaşı hafta ortasına denk geldiği ve hafta sonuyla birleştirilemediği için Antalya'da yerli ve yabancı turist açısından yoğunluk olmayacağını söyledi. Karaloğlu, "Ama yine de otellerimizde konserler, eğlenceler ile yerli ve yabancı misafirlerimiz var. Ama biz kentte ne olursa olsun huzur ve güvenliği sağlamak için görev başında olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantı detay

Vali Karaloğlu açıklama

Haber: Mehemt ÇINAR- Kamera: ANTALYA-DHA)

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Serik'te polis ve jandarmadan uygulama

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019/7) kapsamında polis ve jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında Serik'te Kaymakam Mehmet Kurdoğlu gözetiminde, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk eşliğinde, polis ve jandarmadan ekipleri D-400 karayolunda durdurulan araçlarda, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamalarını ve üst aramalarını yaptı, araçlar da arandı.

Uygulamada kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uygulamadan görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı (2)

130 BİN TL PARA KAZANMIŞLAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.K. tutuklandı. E.Y. ve M.K.'nin, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Bartın ve Ereğli'de yaklaşık 2,5 aylık sürede kullandıkları yöntemle 130 bin TL kazanç elde ettikleri öğrenildi.

ZONGULDAK