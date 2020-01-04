DHA YURT BÜLTENİ - 15

12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı (EK GÖRÜNTÜYLE)

GAZİANTEP'te, dilenen yüzde 65 görme engelli Sevda K.(33), zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediyede yapılan soruşturmada Sevda K.'nin son iki yılda 12'nci kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı.

İslahiye ilçesindeki işlek caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan Sevda K., vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yüzde 65 görme engelli raporu olduğu ancak tamamen görmüyormuş gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Sevda K., İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Son 2 yılda 12 defa zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalandığı öğrenilen Sevda K.'nin yapılan soruşturmasında engelli maaşı aldığı ve üzerine kayıtlı olarak Osmaniye'de 1, Nurdağı ilçesinde 2 olmak üzere toplam 3 ev ve 2 iş makinesi sahibi olduğu ortaya çıktı.

Emlak zengini kadın dilenci, zabıta tarafından yazılan cezanın ardından belediyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın dilenirken

-Zabıtanın kadını yakalayıp araca bindirmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE ( Gaziantep ),

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Kars polisi, 500 saatlik görüntüleri izleyerek hırsızı yakaladı

KARS'ta 3 mahallede meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını, polis 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı.

Kars'ta İstasyon, Merkez ve Kaleiçi Mahallelerinde 16 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Polis, olayların geçtiği yerler, cadde ve sokaklardaki kameralardan temin edilen yaklaşık 500 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olaylarını Y.A.'nın (45) gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık şüphelisini 2 Ocak günü gözaltına alan polis, evinde yaptığı aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesini ele geçirdi. Polis, çalınan malzemeleri işyeri sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Y.A., bugün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeden çıkarılmas

-Polis aracına götürülmesi

Haber-Kamera: KARS,

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Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

TÜRKİYE'de, birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Tunceli Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de, nesilleri tükenmek üzere olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Pülümür Vadisi'nde aracıyla seyahat ederken bir dağın yamacında vaşak olduğunu fark eden Mehmet Kaya, aracından inerek, dağın zirvesine doğru tırmanan ve daha sonra zirvede bir süre bekleyen vaşağı görüntülemeyi başardı. Kaya, "İlk kez vaşak gördüm çok heyecanlandım. Uzak mesafede olmasına rağmen görüntülediğim için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vaşak dağ yamacına tırmanırken

Vaşak dağ zirvesine çıkıp bir süre bekleyip gözden kaybolurken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış getiremez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendirirken, "Bir damla petrolün bir damla kandan da kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Ortadoğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Öğle namazını Eski Camii de kılan Şentop, merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilinde uzun süredir atıl durumda bulunan balıkçı iskelesinin Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmete sunmak için yaptığı restorasyon çalışmasını inceledi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

'YARIM ASIRDIR ORTADOĞU'YA BARIŞ, HUZUR GELMEDİ'

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesini değerlendirdi. Ortadoğu'da suların ısındığını belirterek, şunları söyledi:

"Birbirini takip eden çok önemli ciddi gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz, yaşadığımız süre içerisinde Ortadoğu'ya gelmedi. Bizzat Ortadoğu'da yaşayan halklar, devletler, ülkeler bu konuda öncülük etmeli bir, ikincisi tabi dünyanın başka yerlerinden buraya gelip petrol için, bilhassa yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerinde bölgeye ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına da saygı göstermesi lazım. Dün yaşanan olayla ilgili İran'ın bir resmi görevlisi Kasım Süleymani, ABD tarafından ki, bu üstlenildi de, bir suikast ile öldürülmüştür. Burada Ortadoğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işler ile ilgili tabi çok farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içerisinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünniler ile ilgili yapılan katliamlar ile ilgili tepki gösteren çevreler vardı. Bu işin bir boyutu."

'ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO'

TBMM Başkanı Şentop, olayın başka bir boyutu da olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Ama başka bir boyutu da şuanda egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin, devlet görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından 3'üncü bir ülke içerisinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında da endişe verici bir tablo bu. Bunun Ortadoğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere önemli katkı vereceğini düşünmüyorum. Daha büyük gerginliklere, belki daha büyük çatışmalara sebebiyet verecektir. Bu bakımdan başta bölge devletleri olmak üzere, halkları olmak üzere ama bölgeye dışarıdan gelen askeri güçlerde dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak ve kısa bir zaman içerisinde de Ortadoğu'ya bir barış ve huzur iklimine kavuşturacak bir anlayış içerisinde hareket etmesi lazım. Tabi bir damla petrolün bir damla kandan da kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Ortadoğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler kısaca söyleyeceklerim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şentop'un camiye gelişi ve karşılanması

-Başkan Albayrak'ı ziyareti

-Ziyaretten detaylar

-Şentop'un açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Savaşmayınca öldürülen Yunan askerler anıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği düzenlendi.

DİSK'e bağlı Marmaris Emekli-Sen üyeleri, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği yaptı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan gruba, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de destek verdi. Etkinlik saygı duruşuyla başladı. Ardından konuşan Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, idam edilen Yunan askerlerinin yazdığı bildiriyi de okudu. Çağlı, "Belediye ile birlikte ortaklaşa anma etkinliği düzenledik. Tarihimizde çok gizlenen olaylar var. 1921 yılında Türk-Yunan savaşına direnen 200 askeri anmak için bir araya geldik. Barış için mücadele veren tüm devrimci kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

Öldürülen askerler anısına 'Zito i Epanastasis' (Yaşasın İsyan) adıyla şiir kitabı çıkaran yazar Tuğrul Keskin, "Barış dünyada hakim olmalıdır. Barışın hakim olması için herkesin el vermesi gerekir" dedi. Keskin, konuşmasının ardından İnciraltı'nda kurşuna dizilerek idam edildikleri iddia edilen 200 asker anısına yazdığı kitabından 'Selam', '1921 Yılının İlk Günü' ve 'Manifesto' adlı şiirlerini okudu. Etkinlik sonunda katılımcılar denize karanfiller bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emekli-Sen Marmaris Temsilcisi Kasım Çağlı açıklaması

Yazar Tuğrul Keskin'in açıklaması

Katılanlardan genel görüntü

Denize karanfile bırakılması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir" dedi.

HDP Mardin İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi Eş Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Kongrede Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması dikkat çekti. Sözde devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede konuşma yapan Temelli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu'dan ellerini çekmelidirler. Orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar."

Yapılan oylama sonucu HDP Mardin İl Eş Başkanlığı'na Perihan Ağaoğlu ve Salih Kuday seçilmesiyle kongre son buldu.

Görüntü Dökümü

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Kongreye katılanlar

Türk bayrağı ve Atatürk posteri

Temelli'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Cilvegözü'nden, İdlib'e konteyner sevkiyatı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e konteyner sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR'lara yüklendi. TIR'lar, daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR'lar Cilvegözü'ndeki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. Konteynerlerin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Konteynır yüklü tırlar

-Gümrük sahasına girerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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