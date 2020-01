DHA YURT BÜLTENİ-15

Çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Malatya'da çığ düşen karayolunda, içinde öğretmenlerin de bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç mahsur kaldı. Kar küreme ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, araçtakiler kurtarıldı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Porga Mahallesi'nde öğle saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile öğretmenlerin de içinde bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Yeşilyurt Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yol, karın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı, öğretmenler görev yaptıkları okullara gitti.

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış can aldı

8 YÜK GEMİSİ BAĞSAK KOYU'NA YANAŞTI

Akdeniz'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 8 yük gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koya arasındaki bölgeye yanaştı. Yağış ve fırtınadan etkilendiği belirtiline gemiler, koya demir attı. Öte yandan fırtına nedeniyle denizde dalga yükselirken, kıyıya da selin sürüklediği ağaç parçaları vurdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaçları yakacak olarak toplandı. Ayrıca Sarıyadın ilkokulu/ortaokulu ve Kırobası ilkokulu/ortaokulunda bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Diyarbakır'da 3.2 büyüklüğünde deprem

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sur ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.50'de meydana geldi. Yerin 7.36 kilometre derinliğinde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalov evlere ilgi

ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda büyükşehir belediyesince inşa edilen ahşap bungalov evler, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kar motoruyla ulaştıkları özel tasarımlı bungalov evlerde kalanlar, kış güzelliğinin yaşandığı yayladaki, eşsiz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

Kentin, önemli turizm merkezlerinden biri olan denizden 2 bin metre yükseklikteki Çambaşı Yaylası'na, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'si suit, 10'u standart olmak üzere 12 ahşap bungalov ev inşa edildi. Bölge turizmine katkı sunması amacıyla, yapım aşaması ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hizmete açılan bungalov evler, kısa sürede, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen tatilcilerin ilgi odağı olan özel tasarımlı evler, doğa tutukları tarafından da tercih ediliyor. Kar motoruyla ulaştıkları bungalov evlerde konaklayanlar, kış güzelliğinin yaşandığı yaylada, eşsiz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Kendisine özgü özel tasarımıyla dikkat çeken bungalovlarda, özellikle tatil günlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

'BUNGALOVLARA 5 YILDIZLI PEKİYİ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bungalov projesinin sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdiğini belirterek, "Ordu'da kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla çalışmalarımız her yönlü devam ediyor. Bu kapsamda Ordu'nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Bungalovlar tıpkı peri masallarını andırıyor. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar. Mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu. Bundan dolayı yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceğiz. Her şeyiyle fevkalade bir çalışma. Bungalovlara not vermek gerekirse benden 5 yıldızlı pekiyiö dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ'

Çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatan ve kent adına verilen sözlerin bir bir tutulduğunu da kaydeden Başkan Güler, "Çambaşı Yaylamızda 5 yıldızlı otel çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatı bitti ve 5'inci katına gelindi. Daha sonrasında çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Burada gölet çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız projelerle Ordu marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Verdiğimiz sözleri tutuyoruzö diye konuştu.

Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

Yangının, kalorifer bacasının çatı kısmının fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Kar yüzünden yol kapanınca evde doğum yaptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir kırsal mahallede yaşayan ve kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Tuğba Türk, evde doğum yaptı. Olayı öğrenen belediye ekipleri, kadını ve bebeğini evden alarak hastaneye ulaştırdı.

Alaşehir'in kırsal Karadağ Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1,5 yaşında kız çocuğu annesi Tuğba Türk'ün, bugün saat 03.00 sıralarında, 2'nci çocuğunun doğum sancıları başladı. Ancak kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca ne sağlık ekibi eve ne de aile hastaneye gidebildi. Tuğba Türk, halası Esma Emre'nin (55) yardımıyla 3,5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu arada durumu öğrenen ve bölgede yol açma çalışmaları yapan Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Tek başkanlığındaki ekip, eve ulaştı. Jandarmanın de destek verdiği çalışmada doğum yapan Tuğba Türk ve bebeğini alan ekipler, hastaneye yetiştirdi. Alaşehir Belediye Başkan Vekili Halis Özcan, Alaşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde yatan anne ve bebeğini ziyaret etti. Anne Tuğba Türk, kendilerini hastaneye yetiştiren belediye ekiplerine teşekkür etti. Tuğba Türk, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nın eşi Selen Hanım'ın adı olan 'Selen' ismini koydu. Yaşadıklarını anlatan Tuğba Türk, "Evde doğum sancılarım tuttu. Yollar kapalıydı. Zorunlu olarak evde doğum yaptım. Alaşehir Belediyesi'nin ekipleri yollarımızı açtılar. Çocuğum ve beni hastaneye yetiştirdiler. Bebeğim ve benim sağlığım çok iyi" dedi.

