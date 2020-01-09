DHA YURT BÜLTENİ - 15

TIR'ın akaryakıt istasyonu çalışanına çarpma anı güvenlik kamerasında

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, akaryakıt istasyonunda marketin önünde duran çalışana çarptı. TIR ile marketin duvarı arasında sıkışan istasyon çalışanı yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM yolu Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otoyoldan akaryakıt istasyonuna giriş yapan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi. Sürücü, markete çarpmamak için son anda direksiyonunu kırınca, akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar'a çarptı. Marketin duvarı ile manevra yapan TIR'ın arasında sıkışan Bayraktar, aracın hareket etmesiyle düştü. Bayraktar, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Kaza sırasında marketteki çalışanlar da büyük korku yaşadı. TIR'ın Bayraktar'a çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar "Emir'e bir şey oldu" diyerek dışarıya koştu. O anlar güvenlik kamerası görünütlerine saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ekiperince gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaşanan şok

-Atlatılan tehlike

-Market içinde yaşanan panik

-Emir'e birşey oldu diye bağırmaları

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Tüneli yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Doğanlar yönünde Manisa Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Bu sırada, söz konusu otomobilin arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilin sürücüsü, arızalanan aracı görünce yavaşladı. İki otomobilinde cadde üzerinde yavaşlaması sonucu, arkadan gelen 35 MRJ 22 plakalı kamyon, otomobillere çarptı. Aynı dakikalar içerisinde, duramayan 35 UZ 422 plakalı TIR, şiddetli bir şekilde kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Ankara Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araçlarda bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'si ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cadde üzerinde yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde, araçlar kaldırıldı. Ankara Caddesi tekrardan trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone görüntü

-Operasyondan görüntü

-Sikkelerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

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Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Bakan Berat Albayrak programın ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında konuk ettiği Bakan Albayrak'a, 58 numaralı Demir Grup Sivasspor forması hediye etti.

Bakan Albayrak daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı geçip, Başkan Hakan Aksu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı salonunda da basına kapalı olarak partililer ile biraraya geldi.

Parti ziyareti sonrası Ali Ağa Cami Sokak ve Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları dolaşarak, sohbet eden Albayrak, karayolu ile Tokat'a hareket etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

SİVAS

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Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (3)

BAKAN ALBAYRAK, TOKAT'TA İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından karayolu ile Tokat'a geçti. İl protokolünün karşıladığı Bakan Albayrak daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti. Belediye ziyaretinin ardından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda iş dünyası temsilcileriyle buluşan Bakan Albayrak'a Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Özlem Zengin ve Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kamu bankalarının temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak küresel türbülanslara karşı, kur ataklarına karşı bağışıklığı daha da güçlendirecek sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme altyapısını tesis etmek için bir sistem, bir mimari altyapı, bir dönüşüm ortaya koymaları gerektiğini belirterek, "İşte bu çerçevede tüm bu yaşadığımız kur sarmalı, gündeme gelen yaptırım ve tehditleri etkilerini gidermek ekonomimizi türbülanstan çıkartmak için dengelenme dönemi politikalarımızı ve projeksiyonumuzu farklı platformlarda ben 1,5 yıldır defaatle anlatıyorum. ve bu sürecin, değişim dönüşüm süreciyle başladığıyla alakalı altyapıları, neler yaptığımızla alakalı süreci, iletişimini yürütüyoruz. Türkiye ekonomisi bu dönemde tarihinde olmadığı kadar örneği olmayan bir koordinasyonla, tüm kurumlarımız aynı masanın etrafında güçlü bir birliktelik ve doğru koordineli politikalar sergilemesiyle meyvelerini almaya başladığımız bir süreci ve bu noktada 2019 yılını birçok yerli yabancı uluslararası kurumun beklentilerinin ötesinde; şükürler olsun 'eksi şu kadar küçülecek, enflasyon şu kadar olacak, faizler bu olacak' demelerinin ötesinde pozitif büyümeyle bu anlamda faiz ve enflasyonda beklenti ve tahminlerimizin de ötesinde 2019 yılını geride bıraktı. Bu noktada baktığımız 31 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık yüzde 10 değer kazanan para birimiyle, gelişmekte olan ekonomilerin tamamı içerisinde en pozitif ayrışan ülke oldu Türkiye. Bunun yanında aynı dönemde yine 2018 Ağustos saldırısından bugüne kadar ülke risk birimleri açısından CDS'leri noktasında 300 puanın üzerinde. İki yıllık devlet tahvilleri faizinde yaklaşık 1200 puan iyileşme. 5 yıllık devlet faizlerinde 1350 puandan fazla iyileşme. 10 yıllık devlet faizlerinde de yaklaşık 900 puanlık iyileşmeyle çok başarılı ve dengeli bir iyileşme sürecini ortaya koyduk. ve bugün gösterge tahvil faizleri devlet tahvillerine baktığımızda 2017 yılından bu yana son 3 yılın en düşük devlet tahvilleri faizlerine doğru hızla yol alıyoruz" dedi.

'2019 SON ÇEYREKTE YAKLAŞIK YÜZDE 5 POZİTİF BÜYÜME'

2019 son çeyrekte beklentilerin de ötesinde yaklaşık yüzde 5 büyümeyle yılı 0,5 pozitif büyüme rakamıyla kapatacaklarını ifade eden Bakan Albayrak şöyle dedi:

"Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerimizden bir tanesi olacak. Yine hatırlayın geçtiğimiz yıl bu dönemlerde 2018 yılında tüketici fiyatlarında enflasyon yüzde 25 civarı üretici fiyatlarında enflasyon yaklaşık yüzde 45 civarı hatırlayalım. Bugün itibariyle baktığımızda 2019 yılında yüzde 12'nin altında yüzde 11,8 seviyelerinde kapatarak şükürler olsun yüzde 12 hedefinin de altında bir iyileşmeyle kapatıyoruz. 2019 yılının 3'üncü çeyreği malum Türkiye tüm bu türbülansın yaşandığı dönemdeki eksi 2'lerdeki küçülmelerden sonra 3'üncü çeyrekte yüzde 1'e yakın büyümeyle geçirdik ve ben buradan tahmini rakam olarak söyleyeyim 2019'un son çeyreği beklentilerin de ötesinde yaklaşık yüzde 5'lik bir pozitif büyümeyle yılı 0,5 civarı artı pozitif büyümeyle kapatacağız."

'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU'

İhracatta 180 milyar dolar ile rekor kırıldığını belirten Bakan Albayrak, "Son aylarda Türkiye ekonomisinin daha iyiye gittiğini güven endekslerinden tutun kapasite kullanımlarına kadar ihracat performanslarını tutun düşen faizlere kadar ve özelde baktığımızda ihracattaki performansı olarak ki yılı, Cumhuriyet tarihi rekoru dediğimiz 180 milyar doların da üzerinde bir rekorla kapattık" diye konuştu.

'KAMU BANKALARI OLMASA REEL SEKTÖRÜN HALİ NİCEYDİ'

Kamu bankalarının önemli bir inisiyatif aldığını ifade eden Bakan Albayrak şöyle dedi:

"Kamu bankaları çok önemli bir inisiyatif aldı. Her yerde ifade ediyorum. Birileri çıkmış konuşuyor. O birileri 10 sene önce bu kamu bankaları özelleşsin diye lobi yapıyordu. Ortalığı ayağa kaldırıyordu. Allah'tan başbakanımız o dönem, bu dönemki Cumhurbaşkanımız 'Kesinlikle kamu bankaları özelleşemez, bunlar kalacak piyasa dengelenecek' demişti. Soruyorum size, 6 yıllık bu saldırılar üzerine kamu bankaları olmasa reel sektörün hali niceydi? Öyle değil mi? Bu özel bankaların insafına bırakılsaydı. Öyle değil mi? Bu daha başlangıç. Yüzde 40'lar, 30'lar, 20'ler daha başlangıç. Daha da düşecek. Reel sektörün önündeki en büyük engel dediğimiz bu faiz maliyetleri daha da düştükçe yatırım, istihdam, ekonomik büyüme, tüketim ekosistemin daha da büyüdüğünü göreceğiz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: TOKAT

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