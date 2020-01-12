DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Gül'den Resulayn şehidinin ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, 8 Ocak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol noktası yakınlarında PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gaziantepli Uzman Çavuş Erol Yanık, saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Bugün öğleden sonra kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte şehidin ailesine, Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'nde taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve acısını paylaşan Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Gül'ün taziye evine gelişi

Bakan Gül'ün karşılanması

Şehit babası Mustafa yanık'a Türk bayrağı verişi

Dua edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Bitlis'te havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezi' ne akın etti. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, bu yıl yeterince kar yağmamasından da şikayet etti.

Dideban spor Kulübü Başkanı Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını, herkesin mutlak suretle kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.

Ahlat Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, 25 kişilik bir ekiple kayak merkezine geldiklerini belirterek, "El Aman hanı kayak merkezine geldik. Bugün doğunun en çok kar alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz aynı zamanda öğretiyoruz. Bugün Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek" dedi.

Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise 21 aydır Bitlis'te görev yaptığını ifade ederek, "Bitlis'te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva Kayak Merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum. Burada kayak sporunun çok değerli bir spor olduğuna inandım. Yeni başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayak merkezinden detaylar

-Telesiyejle yukarı çıkan vatandaşlardan detay

-Kayak yapan vatandaşlardan detay

-Çocuklardan görüntü

-Kızakla çocuklarını kaydıran vatandaşlardan detay

-Dideban Kayak Kulubü Başkanı Ecevit Sulukaya ile röportaj

-Vatandaşlar ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu, yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeçik Mahallesinde durumundan şüphelendiği, içerisinde 2 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobilin sürücüsü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri peşine düştükleri otomobili, kovalamaca sonucu durdurdu. Arama yapılan otomobilde 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan H.T. ve B.A.'yı gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şüpheliler sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüpheliler acil servise götürülmesi

Şüpheliler polis otosuna bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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AK Parti'li Ünal: Türkiye daha yeni başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak, bölgesinde bağımsız bir güç olarak Türkiye, daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Balıkesir İl Teşkilatı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Balıkesir'in AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Ünal, bu sürecin 150 yıl önce olduğu gibi yeniden büyük bir değişimin, dönüşümün ve kırılmanın eşiğinde olduğunu kaydederek, 150 yıl önce sanayi devriminin konuşulduğunu bugün ise dijital dönüşümün ve sonuçlarının konuşulduğunu belirtti. Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün soğuk savaş sonrası dünya artık sona erdi. Bugün artık soğuk savaş yıllarının dünyası değil, Avrupa'nın, Amerika'nın merkez olmaktan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Güç merkezlerinin Avrupa'dan ve Amerika'dan nasıl kaydığını biz değil onlar söylüyorlar. Bunu onlar da görüyorlar. Güç merkezleri bugün dünyada yer değiştiriyor. Sebebini size söyleyeyim, insanların üzerinde yükseldiği değerleri yok ederseniz, ne gücünüz kalır, ne kudretiniz kalır. İnsan bozuldu mu, elinizde hiçbir şey kalmaz. Bizi biz yapan kimliğimizi, maneviyatımızı korumamız gerekiyor. Arzumuzun, nefsimizin peşinden değil, davamızın peşinden koşmamız gerekiyor."

'UMUDUMUZU VE İNANCIMIZI ARTIRARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin geçmişten bugüne geliştiğini ifade eden Mahir Ünal, "Eskiden Türkiye bütün tehditleri kendi içinde karşılamak zorunda kalıyordu. Ekonomik tehditlerini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, terör tehditlerini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, Türkiye'yi şu hale getirmişlerdi. Uzadığı zaman buda, kuruduğu zaman buda. Türkiye'yi ne oldururlar ne öldürürler. Türkiye'yi bu hale getirmişlerdi. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Birilerinin artık bu ülkeyi budamasına müsaade etmeyeceğiz', o elleri kırdık hamdolsun. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bağımsız bir güç olarak bölgesinde nasıl bir belirleyici olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye ile ilgili umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Biz hangi krizleri, hangi engelleri aştık, hep beraber hatırlıyoruz. ve şunu unutmayın, Türkiye daha yeni başlıyor kardeşlerim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak bölgesinde bağımsız bir güç olarak, Türkiye daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı arttırarak, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan genel ve detay görüntü

-AK Parti genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi

PİSERRO Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, bugün oynanan maç sırasında tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, Külek'i başka birine benzettiğini belirterek, "Kardeşim kusura bakma" ifadesini kullandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Uşak Spor'u konuk etti. Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk dakikalarında iddiaya göre, Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan tribünde, bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. Kameralara da yansıyan olayda Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.

Stattaki polisler müdahale ederek, gazeteci Orhan Külek ile karşı taraftakileri dışarı çıkardı. Olaydan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

CEYHAN: KUSURA BAKMA, KARIŞKANLIK OLMUŞ

Asbaşkan Hakan Ceyhan olayın ardından sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Ceyhan, mesajında, "Orhan Külek kardeşim kusura bakma, ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışkanlık olmuş!" yazdı. Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hakan Ceyhan'ın Orhan Külek'in üzerine yürümesi

Ceyhan'ın uzaklaştırılması

Ali Doğan'ın Külek'e yumruk atması

Külek'in tribünden çıkarılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, DHA)