DHA YURT BÜLTENİ - 15

Zonguldak 'ta etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar, şehirlerarası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul yolunda kayan bazı araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.

Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri zaman zaman TIR'ların geçişine izin vermedi. Kar nedeniyle bazı TIR'ların yokuşları çıkamadığı görüldü. Yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir taktı. Trafik ekipleri yollarda sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi tedbir amaçlı öğretmenevine yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda kalan araçlar

-Yolda kalan sürücü ile röp.

Karda ilerleyen araçlar

-Karda oynayanlar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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Kayıp Kader Buse'nin anne ve babasından 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'taki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası ve annesi, sosyal medyadan yaptıkları 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımıyla yürek burktu.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Tam 1 yıldır Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı.

Kader Buse Acar'ın acılı babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Acar ise 365 gün boyunca kızlarından gelecek bir haberi bekledi. Zaman zaman kızlarına olan özlemleri ve yaşadıkları acıyı sosyal medyadan paylaşan acılı anne ve babanın son paylaşımı ise yine yürekleri dağladı. Kızlarının kaybolduğu gün olan 24 Ocak'ın gelmesini istemeyen anne ve baba, paylaşımlarında, "Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26.33 saniyeö ifadelerine yer verirken, aralarında Kader Buse'nin bebeklik ve çocukluk hallerinin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafı yayınladı.

Ahmet ve Ayla Acar çiftinin kızlarını arama çalışmalarında çekilmiş bazı görüntüler ve Kader Buse için hazırlanmış bazı videolara da yer verdiği paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Diğer yandan Kader Buse Acar için yarın öğle vakti ailesi tarafından mevlit okutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntüler

Fotoğraflar

Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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Birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilesinde evli olan Nuri E. (32), imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Eroğlu, ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Akpınar köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'in ilçe merkezindeki evine geldi. Nuri E.'nin av tüfeği ile vurduğu Şerife Beceren, komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Beceren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise gözyaşları içinde feryat etti ve baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesi ile kendine gelen Nuri E., polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nuri E., ilk ifadesinde, sabah ava gideceğini ve bu nedenle tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Ölen Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden görüntüler

Şerife Beceren'in acılı anne anne ve babası

Fotoğraflar

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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Uzman çavuş kız kaçırma olayında husumetlileriyle tartıştı havaya ateş açtı

ISPARTA'da kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu iddia edilen grup tarafından takip edilen uzman çavuş C.Y., otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Araçtan inerek tabancayla havaya açan C.Y. ile kendisini takip edip, darbeden husumetli olduğu grup, polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından takip edilen uzman çavuş C.Y.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından aracından çıkan C.Y., kendisini takip edip, grubu dağıtmak için beylik tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. Silah sesini duyanlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, C.Y. ile darbeden grubu polis merkezine götürdü. C.Y.'nin kaçırdığı öne sürülen kızın da araçta olduğu, onun da ifadesi için merkeze götürüldüğü kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

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Evinde çıkan yangında öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evli ve iki çocuk babası Erdoğan Karakuş (48), evinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kahvederesi Mahallesi'ndeki üç katlı binada çıktı. İddiaya göre, Karakuş ailesinin evinde sobadan çıkan yangında, alevler kısa sürede binanın tamamını sardı. Yangını görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında evde yapılan incelemede ise ev sahibi evli ve iki çocuk babası Erdoğan Karakuş'un cesedine ulaşıldı.

Öte yandan, Karakuş'un ailesinin komşularında misafirlikte olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karakuş'un mahallede kahve işlettiği öğrenilirken, mahalle muhtarı Erol Karakuş Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Erol Karakuş, "Büyükşehir Belediye birçok köye yangın deposu gönderdi, biz de iki defa müracaat ettik ama vermediler, şayet yangın deposu gelmiş olsaydı, itfaiyeden önce biz yangına müdahale ederdik. Belki de can kaybı yaşanmazdı" dedi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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Bakan Soylu, Isparta 'da taziye ziyaretinde bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının hukuk müşaviri Tahir Alan'ın vefat eden babası Mustafa Alan (80) için Isparta'da oturan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri avukat Tahir Alan'ın babası emekli emniyet mensubu Mustafa Alan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 21 Ocak gecesi yaşamını yitirdi. Mustafa Alan ertesi gün düzenlenen törenin ardından Isparta'da toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Tahir Alan ve ailesine Isparta'daki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu'ya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

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