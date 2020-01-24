DHA YURT BÜLTENİ-15

Peruklu hırsız, Hülya Avşar'ın evini de soymuş

KÜTAHYA'nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Zelkif Bay (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli Zelkif Bay'ın, sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'deki evini de soyduğu ve 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve kredi kartlarını çaldığı ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Zelkif Bay olduğu tespit edildi. Şüpheli Bay'ın, Kütahya'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Zelkif Bay, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki arama ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.

HÜLYA AVŞAR'IN EVİNİ DE SOYMUŞ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, tutuklanan Zelkif Bay'ın sanatçı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğu tespit edildi. Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası

-Adamın çıkması

Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kazada Berat öldü, anne ve babası yaralandı

ADAPAZARI'nda otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada Berat Eren Erkan (10) yaşamını yitirdi, sürücü annesi Suzan Erkan ile babası Ümit Erkan yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, D-650 yolunun Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Suzan Erkan yönetimindeki 54 VH 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, sürücü Suzan Erkan, eşi Ümit Erkan ve oğlu Berat Eren Erkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca çevredekiler otomobilde sıkışan Suzan Erkan ile oğlu Berat Eren Erkan'ı içerden çıkardı. Ümit Erkan ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Erkan ailesi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat Eren Erkan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erkan çiftinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-Yaralıların 112 tarafından alınması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detay

Haber: Güven HASBAŞ-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-/ADAPAZARI(Sakarya),

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Pastane imalathanesinde korkutan yangın

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, korkuttu. Bazı vatandaşlar, alevleri cep telefonuyla görüntüledi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören bazı vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü kaydetti. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevler yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Kullanamaz hale gelen binada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Binadan yükselen alevler ve duman

İtfaiye erlerinin söndürme çalışması

Polisin sürücü ve vatandaşlara uyarısı

Olay yerindeki kalabalık

İtfaiye aracından detaylar

Binanın sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

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Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

OSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı. Zanlı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Irak uyruklu A.İ.S.'nin düşürdüğü cüzdanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli E.T.'nin motosikletle yoldan geçerken cüzdanı alıp uzaklaştığını saptadı. Yapılan araştırmada şüpheli E.T., ekipler tarafından yakalanırken, cüzdan içindeki 400 ABD doları, 750 TL para, 40 Irak Dinarı, ülkeye ait 3 nüfus cüzdanı ve çeşitli banka kartları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli E.T., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Turist kadının araçtan inmesi

-Cüzdanın yere düşmesi

-Kadının aracın arkasından dolaşarak karşıya geçmesi

-Aracın park alanına girişi

-Motosikletli şahsın cüzdanı yerden alıp uzaklaşması

-Şahsın cüzdandaki paraları alıp cebine koyması

-Motosikletli şahsın uzaklaşması

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

BAKAM KURUM HASARLI YAPILAR İÇİN TALİMAT VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akhisar'da meydana gelen 5.4 şiddetinde depremin olduğu mahallelere giderek bilgi aldı. Karabörklü Mahallesi'nin ardından Kurum sırasıyla; Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret etti. Buralarda depremzedelerle görüşen Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Hasarlı yapıları da ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp yeniden inşa edileceğini söyledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, mahalle ziyaretlerini sonlandırarak Akhisar Kaymakamlığı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakanın mahallelere geliş görüntüsü

Bakanın depremzedelerle konuşma görüntüsü

Bakanın hasarlı yerleri gezmesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/AKHİSAR (Manisa),

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Şentop: Adalara 3-5 silah koymakla tehdit oluşturacağını düşünenler yanılıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı, Ege Denizi'ndeki 16 adayı silahlandırmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şentop, "Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 3- 5 silah koymakla Türkiye açısından risk, tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Süleymaniye Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması olmuştu. Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı olarak Ege Denizi'nde 16 adayı silahlandırdığını söylemesi üzerine Ege Denizi'ndeki sorun tekrar gündeme geldi. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?" sorusu üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye tabi Ege Denizi'nde de malum Doğu Akdeniz'de de başka yerlerde de ülke olarak sahip olduğu hakları uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanıyor. Ege ve adalardaki durumla ilgili olarak Türkiye uluslararası anlaşmalardaki anlaşmaya taraf olan ülkelerin yükümlülükleri de olmak üzere hepsini yakından takip ediyor. Ege'deki adalar ile ilgili Lozan Anlaşması'ndan sonra da farklı tablolar var, İtalyanlar tarafından Yunanlara bırakılıyor gibi. Ama sonuçta Ege'deki adaların silahsız olması bütün uluslararası anlaşmalarda başta Lozan olmak üzere öngörülüyor. Yunanistan'ın burada bazı adalarda 16 kadarında silahlar koyduğuna dair bilgiler, fotoğraflar, kendilerinin beyanları, itirafları var. Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk, bir tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar. Ama Türkiye, uluslararası hukukun ve anlaşmaların kendisine tanımış olduğu tüm hakların ve yetkilerin peşinde ve onları yakından takip ediyor. Gereken zamanda gereken adımları atar Türkiye. Kimsenin endişesi olmasın."

'TÜRKİYE'DE ISRARLA SEÇİM İSTEYEN YOK'

"Bir erken seçim tartışmaları var son dönemde, muhalefetten çağırılar geliyor. Son günlerde aşırı derecede konuşulmaya başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Meclis Başkanı Şentop, şu yanıtı verdi:

"Tartışmalar yok, siz kendi aranızda tartışıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şey yok tabi. Bunu belki kahvehane ve çay sohbeti olarak yapan arkadaşlar olabilir ama bir kere hukuken Türkiye'de sistem değişikliğinden sonra erken seçim kararı almak bir hayli farklı bir prosedüre tabi kılındı. Eskiden Meclis'te bir çoğunluk toplanıp, nitelikli çoğunluk da aranmazdı, seçim kararı alınabilirdi. Fakat şimdi seçim ya Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu olur veyahut Meclis'in 5'te 3'nün çoğunluğunun oyuyla ancak alınabilir. Biz zaten bu sistem değişikliğini Türkiye'de istikrarlı dönemler oluşsun, diye yapmıştık. Daha seçimim üzerinden 1,5 yıl gibi bir süre geçtikten sonra seçim konuşmak yeni sistemin mantığına da aykırı bir şey. Siyaseten de baktığımızda ben böyle bir durum göremiyorum kendi tecrübeme göre. ve Türkiye'de ısrarla da seçim isteyen yok aslında, arada bir böyle muhabbeti yapanlar oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TBMM Başkanı Şentop'un yolda yürümesi

-Şentop'un camiye gelmesi

-Camiden görüntü

-Cami tabela

-Çorlu Belediye başkanı Ahmet Sarıkurt ziyaret

-Şentop'un açıklamaları

-Vatandaşlarla sohbet

-Yolda yürüyemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),