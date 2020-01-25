DHA YURT BÜLTENİ-15

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu

ELAZIĞ'da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız'a (2.5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra'yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molaz yığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin çalışması

Kız çocuğunun çıkarılması

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZLAP/ ANKARA,

Haber Kodu : 200125235

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'da yaralı vatandaşları ziyaret etti

6.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6,8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ'a geldi. Ekrem İmamoğlu,, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret etti.

"HER GÜNÜMÜZÜ DEPREMLE YÜZLEŞEREK GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle hem Elazığ'a hem de Malatya'ya hem de bütün ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Bugün genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle buradaki acılı vatandaşlarımızın acısını paylaştık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sahada enkazların olduğu alanları dolaştık. Burada da hasta ziyaretleri yaptık. Açıkçası afet anındaki birbirimizle süreci paylaşmak, bu konuda bütün Türkiye seferber oldu. Bu güzel. Esas olan İstanbul'un belediye başkanı olarak bir deprem gerçeğiyle her gün yüzleşen bir şehrin belediye başkanı olarak esas olan bizim afet öncesi sorumluluklarımızın boyutunda neredeyiz onu sorguluyoruz. Bizim de sorguladığımız bu. Ne kadar öncelikli bir mesele olduğunu, Türkiye'yi boydan boya, baştan başa geçen bir fay sisteminin üzerinde yaşıyoruz. Böyle bir gerçekle yüz yüzeyiz. Her günümüzü depremle yüzleşerek geçirmek zorundayız. 16 milyon insanın yaşamını ilgilendiren bir süreçle ilgili açıkçası çok derinden, daha da derinden etkilenerek bunu bütün İstanbul'da hissettirmenin aşamalarını yürütüyoruz ama bu büyük bir seferberlik süreci."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine verilen destek ve yapılan çalışmalarla ilgili, "İlimizde AFAD ile ilk anlarında hemen organize olduk. Diğer şehirlerimiz, belediyelerimizin tümü buraya katkı sunma çabasında. Vatandaşlarımızın da büyük bir yardım çabası içerisinde olduklarını biliyorum. Ancak bunu koordinasyonla yapmaları değerli" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması

-İmamoğlu'nun hastane önünde bekleyen çocukla fotoğraf çekilmesi

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN/ ELAZIĞ,

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Deprem anı güvenlik kamerasında

ELAZIĞ'da, dün 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı bir zücaciye dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ kent merkezindeki bir zücaciye dükkanında deprem anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde dükkandaki malzemelerihn depremin etkisiyle sarsıldıkları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin'de toprağa verildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep'te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki 'Tosun' adlı köpek, öldü. Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığı için 'Tosun' Mersin'de sahiplerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem birçok kenti etkiledi. Depremin hissedildiği Gaziantep'te Aslıhan Akbal'ın (29) 3 yıl önce Mersin'in Tarsus ilçesinden sahiplendiği köpeği Tosun da sarsıntıdan etkilendi. 7 yaşındaki Tosun, deprem anında korkudan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Aslıhan Akbal, Gaziantep'te hayvan mezarlığı olmadığı için Mersin'deki hayvansever arkadaşı Sevil Kumaş'tan yardım istedi. Kumaş da Mezitli Belediyesi ile görüşerek, Tosun'un Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın talimatıyla oluşturulan Hayvan Mezarlığı'na gömülmesi için destek istedi. Kumaş onay alınca, Aslıhan Akbal Tosun'u birkaç yakını ile birlikte özel araçla Mersin'e getirdi.

'NASIL DAYANACAĞIM BEN?'

Tosun, belediyenin sağladığı iş makinesiyle hayvan mezarlığında kazılan mezara gömüldü. Yakınlarıyla birlikte mezarlığa gelen Aslıhan Akbal, köpeğinin gömülmesini gözyaşlarıyla izledi. Uzun süre mezar başında 'Annem' diye gözyaşı döken Akbal, "Beni ne olur affet. Nasıl dayanacağım ben? Benim en zor günümde sen yanımdaydın. Ayakta duramazken sen durdurdun beni. Niye yaptın oğlum bana bunu? Niye bıraktın beni? Allah bin kat razı olsun Mezitli Belediyesi'nden, yerin, yurdun var. Her gün aşkla kapıda beni bekliyordu, bir kap yemek vereyim diye. İnsanlar bunlara işkence yapıyorlar. Ne istiyorlar küçücük masumdan? Ben dokunmaya kıyamadım öldüğünde. Nasıl dayanacağım ben onsuzluğa. Eve aşkla heyecanla gidiyordum. Evden çıkarken 'Allah'ım onu sağ salim evde bulayım' diye duayla çıkıyordum" dedi.

'ÖNCEDEN ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ'

Aslıhan Akbal'ın Mersin'de yaşayan ablası Nesli Akbal, Tosun'un çok hassas bir köpek olduğunu belirterek, "Dünkü depremden dolayı Tosun'u kaybettik. Kalp krizi geçirdi o anda. Gaziantep'ten buraya getirdik. Sağ olsun Sevil Hanım bize yardımcı oldu, destek oldu, çok teşekkür ediyoruz. Tosun'u birkaç yıl önce Tarsus'tan sahiplendik. Önceki sahiplerinden şiddet görmüş. Biz aldık. Hiçbir sorunu yoktu, rahatsızlığı yoktu. Dünkü depremde korkudan kalp krizi geçirdi. Mezitli Hayvan Mezarlığını, Sevil Hanım sayesinde duyduk. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'O DA BİR DEPREMZEDE'

Akbal kardeşlere yardımcı olan Sevil Kumaş da Mezitli Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese, yanlarında oldukları için teşekkür ederek, "Bulundukları yerde mezar yokmuş, çöpe atıyorlarmış. Ben de buna duyarsız kalamadım. Ben Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile görüşürüm, burada onu gömeriz, dedim. Sonuçta o da bir depremzede. Bizim buraya Gaziantep'ten Mersin'e misafirimiz olarak başköşeye depremzede olarak gömdük. Çok üzgünüz. Hayvanlara bu kadar değer verildiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köpeğin cansız bedeninin karton kutuda getirilmesi

Mezarlığın girişi ve tabelası

Aslıhan Akbal, köpeğine sarılıp ağlaması

Köpeğin görüntüsü

İş makinesinin çukur açması

Akba'ın ağıtları ve ağlaması

Akbal mezara inerken

Akbal, köpeğini mezara koyarken

Akbal, mezarda ağlarken

Akbal'ın mezardan çıkması

Köpeğin üzerine toprak atılması

İş makinesinin toprak atması

Aslıhan Akbal'ın ağlayarak konuşması

Neslihan Akbal'ın konuşması

Sevil Kumaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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Foça'dan Elazığ'a yardım kampanyası

İZMİR'in Foça ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedekilere destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi. Halk battaniye, mevsim şartlarına uygun giyecek, kuru gıda, bebek maması ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin ağırlıkta olduğu kampanyaya gönülden destek verdi.

Halkın talebi ve Foça Belediyesi'nin öncülüğüyle başlayan kampanya için sabah saatlerinde anonslar yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarla da daha geniş kitlelerin duyması sağlandı. İlçe merkezi ile ilçeye bağlı Yenifoça, Bağarası, Gerenköy, Kozbeyli ve Ilıpınar mahallelerinde toplama noktaları oluşturuldu. Buralarda tasnif edilerek kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri Demokrasi Meydanı'ndaki koordinasyon merkezine getirildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de çalışmalara bizzat katıldı ve süratle hareket edilmesi için ekipleri yönlendirdi.

'AYNI HAMURUN İNSANLARIYIZ, ONLARIN ACISI BİZİM ACIMIZ'

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çok üzgün olduklarını, istenmeyen sonuçların ortaya çıktığını acıları yüreklerinde hissederek izlediklerini, Foçalıların maneviyatlarını ve vicdanlarını ortaya koyarak kampanyaya destek olduğunu söyledi. Fatih Gürbüz, "Foçalılar olarak şimdilik 200 koliyi aşkın yiyecek, giyecek, erzak, kılık kıyafet gibi şeylerden oluşan yardım topladılar. Tüm Elazığlılara geçmiş olsun diyorum. Aynı hamurunu insanlarıyız. Onların acısı bizim acımız. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. Böyle zor zamanlarda birbirimize kemik gibi bağlanıyoruz. İnşallah tekrarı olmaz. İnşallah orada sayılar daha da artmaz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Foça, köylerimiz, uzak mahallelerimiz, duyarlı vatandaşlarımız ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Elele bizde bunları Elazığ'a ulaştıracağız. İnşallah bir nebze de olsa faydamız olur" dedi.

Malzemelerin gece saatlerinde TIR ile yola çıkacağı ve deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan toplama merkezinden genel ve detay görüntü.

-Tasnif ve kolileme çalışmalarından görüntüler.

-Yardım getiren vatandaşlardan görüntüler.

-Fatih Gürbüz ile röp.

Haber*Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

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Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin etkisi ile bazı bölümlerinde çatlaklar oluşan Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun tahliyesine karar verildi. Cezaevinde kalan 814 hükümlü ve tutukludan 200'ü Gaziantep'in İslahiye ilçesine sevk edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden sonra Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı bölmelerde kısmı çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeleri kararlaştırıldı. Akşam saatlerinde otobüslere bindirilen Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 200 hükümlü ve tutuklu İslahiye'deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Jandarma ekiplerinin eskortluğu ve zırhlı araçlar ile geniş güvenlik tedbirleri altına gelen otobüsler İslahiye cezaevine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İslahiye Cezaevi

Cezaevi girişi

Otobüslerin cezaevine gelişleri

-Otobüslerin cezaevine girişleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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