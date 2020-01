DHA YURT BÜLTENİ- 15

Terk edilen kaçak göçmenlerin el ve ayaklarında donmaya bağlı yanıklar oluştu

VAN'da, göçmen kaçakçıları tarafından gece yarısı yol kenarına bırakılan ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kaçak göçmen, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçakların el ve ayaklarında, donmaya bağlı yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen, insan tacirleri tarafından dün gece yarısı yol kenarında terk edildi. Soğuk havada donma tehlikesi geçiren kaçakları gören sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kaçak göçmenler, KVC (Kardio Vasküler Cerrahi) ile Yanık Servisleri'nde tedaviye alındı. Donmaya bağlı el ve ayaklarında yanıklar oluşan kaçakları, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, muayene edip, pansumanlarını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ise tedavileri süren kaçak göçmenleri ziyaret ederek, sağlık durumları ile ilgili Başhekim Doç.Dr. Çelik'ten bilgi aldı.

Cezeri'nin olağanüstü makineleri Legends'te sergileniyor

DÜNYANIN ilk robotlarını 800 yıl önce icat eden mekanik biliminin babası, Müslüman bilim insanı Cezeri'nin yüzyıllar sonra yeniden canlanan makineleri ve gelecek kuşaklara ilham veren hikayesinin anlatıldığı 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri' sergisi The Land of Legends'ta açıldı.

Zamanı aşan fikirleri, bakış açısı ve felsefesiyle modern mekaniğin babası kabul edilen, ortaçağda yaşamış ve dünyanın sayılı dehalarından biri olan Cezeri'nin olağanüstü makineleri, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta açıldı. Cezeri'nin şifreli, dört sürgülü kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, tarihin ilk insansı robotu olan içecek sunan çocuk otomatı gibi mekanik bilimine ışık tutan 18 parça eser İstanbul Cezeri Müzesi tarafından getirildi. 3 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak ve girişi ücretsiz olan sergi özellikle bilime meraklı gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi sorumlusu Hakan Sunguroğlu ziyaretçilere makineler hakkında detaylı bilgiler verdi.

İstanbul Cezeri Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Nisanur Çalışkan, "Türkiye'de örneği olmayan benzersiz bir sergi yaptık. Sergide, mekaniğin hikayesinin yanında bir de zamanı ölçmenin hikayesini sunuyoruz. Öte yandan Cezeri'nin entelektüel ve kültürel birikiminin uğradığı astronomi, tıp, müzik, matematik gibi konuları da sergiye taşıdık. Sergimiz her yaştan ziyaretçiye ilham vermek üzere tasarlandı. Özellikle en önem verdiğimiz husus ise Cezeri'yi çocukların eğitimine katkıda bulunacak şekilde konumlandırmak oldu. Bu serginin çok yakında dünyada da ses getireceğine inanıyoruz" dedi.

The Land of Legends AVM Müdürü Sertaç Yeğin de "Cezeri'nin İstanbul'daki sergisinden sonra The Land Of Legends olarak burada sergi açtık. Sömestirde buraya gelen tüm öğrenci ve misafirlerimize Cezeri'nin en ilgi çekici eserlerini buluşturuyoruz. Biz burada hem eğlence hem de bilimi buluşturuyoruz. 13. yüzyılda yapılmış olan inanılmaz mekanik deha Cezeri'nin sergisi 3 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak halka açık olacak. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Yangında zarar gören Yazmacılar Hanı için yardım kampanyası

Tokat'ta sivil toplum örgütleri, yangında hasar gören Yazmacılar Hanı'nda mağdur olan esnaf için yardım kampanyası başlattı.

Yeni Yurt Mahallesi'nde bulunan ve 600 yıllık gelenek el baskısı yazmaların üretildiği 2 katlı Yazmacılar Hanı 19 Ocak'ta sabah saatlerinde sobadan çıkan yangınla kül oldu. 21 esnafın bulunduğu, tamamen kullanılmaz hale gelen handa zarar tespiti yapıldı. Malzemeleri zarar gören esnafın zararını gidermek için Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi öncülüğünde Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Valilik tarafından yardım amaçlı banka hesap numarası açıldı. Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, Tokat Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve Yazmacılar Hanı Derneği üyeleri basın toplantısı ile yardım kampanyasını duyurdu.

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında sergilenen yardımseverliğin örnek olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, "Esnafımız önemli ölçüde mal kaybına uğradı. Kalıplar, malzemeler yandı. Elbette bizim milletimiz tutkun, hamiyetperver, devletimiz güçlü. Hemen tüm yetkililerimiz zarar gören esnafımızın yanında olduğunu gösterdi. Bizde bu noktada destek amaçlı bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Sayın Valimizle görüştük gerekli yasal alt yapıyı ve izni aldık. Yazmacılar Hanı'ndaki dükkanlar yeniden çalışır hale getirilecek. Kampanya 1 ay sürecek" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise Böyle bir olaya kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, "Gerek şehir içinden gerekse il dışından arayan yardım etmek isteyen birçok kişinin yardım edebilmesi amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. Başlatılan yardım kampanyasının esnafın yaralarını sarma anlamında önemli" diye konuştu.

Yazmacılar Hanının küllerinden yeniden doğacağını ifade eden Tokat Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya ise "İnşallah Yazmacılar Hanı küllerinden yeniden doğacak ve eskisinden daha iyi şartlar olacak" dedi.

Yazmacılar Dernek Başkan Yardımcısı Yunis Gökyıldız ise gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür etti.

Depremde Çevrimtaş köyündeki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

Elazığ'da, Cuma günü 22.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü büyük hasar gördü. Kent merkezine 73 kilometre uzaklıkta olan, 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evlerin yüzde 90'ı yıkıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı gören yerlerden biri de Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü oldu. Evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı köydeki hasar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Deprem esnasında 6 kişinin enkaz altında kaldığı köyde, Ramazan Ertaş ve Yaşar Güçlü ölü olarak, 4 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yazın nüfusu 400 kişiyi bulan köy sakinlerinin hayvancılık yaptığı bildirildi. 30'a yakın büyükbaş hayvanın telef olduğu köy, depremin ardından boşaltıldı. Havadan da görüntülenen köyde, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı

Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 150 paket çocuk bezi gönderdi.

Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma Derneği her ay derneklerine yardım için ulaştırılan hasta ve çocuk bezlerini Edirne'deki depremzedelere gönderdi. Derneğin deposunda bulunan 150 paket çocuk bezi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine teslim edildi. Dernek başkanı bedensel engelli Halil Geçkil de koltuk değnekleriyle paketleri AFAD'ın aracına taşıdı.

Yardımla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Halil Geçkil, "Her ay bize hasta ve çocuk bezleri geliyor. Biz ihtiyaç sahibi ailelere gönderiyoruz. Elazığ ve Malatya illerimizde çocuk bezine ihtiyaç olduğunu duyduk. Bizler de bunu duyar duymaz harekete geçtik. Çocuk sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla böyle bir şey yaptık. Biz de 150 paket çocuk bezi gönderiyoruz. Gerekirse bizim elimizde ne kadar varsa hepsini göndeririz" dedi.

UMKE görevlileri, Ayşe Yıldız'ı enkaz altında yaptıkları müdahale ile kurtarmış

Elazığ'daki Mustafapaşa Mahallesi'ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız'a (25), enkaz altında ilk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri, Yıldız'ın hayatta kalması için büyük çaba gösterdikleri ortaya çıktı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın altında kalan Nüsra Yıldız 24 saat, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ayşe Yıldız'ın hayatta kalması için mücadele eden UMKE görevlilerinin kadına ilk müdahaleyi enkaz altında yaptığı ortaya çıktı. Ayşe Yıldız'a ulaşan ekipler, önce serum takarak sıvı takviyesi yaptı, ardından gerekli müdahalede bulundu. UMKE görevlileri, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'AYŞE HANIM ŞU AN HAYATTA OLMAYABİLİRDİ'

Bilecik'ten Elazığ'daki depremde görev almak için gelen UMKE çalışanı paramedik Hatice Yücel, Yıldız'a enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Yücel, Yıldız'a yaptığı müdahaleyi şöyle anlattı:

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde çalışıyorum. UMKE'de aktif bir şekilde çalışmalara katılıyorum. Deprem olduğunu duyduğumuzda çantamı hazırladım, yola çıktık. Enkazdan ilk önce bebeğimizi çıkardılar. Daha sonra aşağıda annesinin de sağ olduğunu, içeri çok dar olduğu için ona müdahale edecek ufak tefek birine ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben hemen gönüllü oldum. Üstümdeki montu çıkarmam gerekiyordu. Jandarma arama kurtarma ekibinden komutan ile birlikte aşağı indik. Sonra tek başıma ilerlemem gerektiğini söyledi. Onun tarifiyle sol-sağ yaparak 5 metre kadar sürünmem gerekti. Kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Sürünerek Ayşe Hanım'a ulaştım. Koluna zor uzanabiliyordum. Benim için çok zordu. Hayatımda açtığım en zor damar yoluydu. Damar yolunu açtıktan sonra serumunu taktım. Yaşamsal bulgularını kontrol ettim. 'Senin için buradayız, bak ben de senin yanındayım şu an' dedim. İhtiyacı olan sıvıyı taktık. Kurtarılması için iki saat bir çaba gösterildi. Biz ona bu müdahaleyi yapmasaydık belki Ayşe Hanım şu an hayatta olmayabilirdi."

'İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN DIŞARI ÇIKARMAYI BAŞARDIK'

Ayşe Yıldız'a ilk müdahaleyi yapanlardan arasında başka bir UMKE çalışanı ise Samsun'dan genel Burak Kasa oldu. Kasa, "Arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra enkaz alanına bizim girmemiz gerekti. Ben jandarma ile birlikte enkaz alanına girdim, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sabitleme işlemini yaptım. İlk müdahalenin ardından dışarı çıkarmayı başardık. Yaklaşık 3-4 metre derinlikte bir çukurdu. O çukuru geçtikten sonra enkaz alanına, Ayşe hanımın yanına doğru gidebilmek için 50 cm genişliğinde yer var. Oradan sürünerek gitmek zorunda kaldık" diye konuştu.

