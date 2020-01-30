DHA YURT BÜLTENİ - 15

Depremde hasar gören 266 öğrencili okul boşaltıldı

Elazığ 'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.

Merkez üssü Sivrice olan depremde Palu ilçesinde bulunan ve 266 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu binasında ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan binanın, yapılan inceleme sonunda yıkımına karar verildi. 266 öğrenci eğitimlerine aynı ilçede bulunan Yavuz Selim İlkokulu'nda devam edecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HABER: Erkan BAY/PALU (Elazığ)

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ayrı soruşturma başlattı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 bina ile 1 kişinin moloz düşmesi sonucu ölümüyle ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplam 8 ayrı soruşturma açıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı ile Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken 3, Gezin kasabasında yıkılan bir, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köylerinde 2 olmak üzere 7 bina ile Üniversite Mahallesi'nde moloz düşmesine bağlı yaşanan ölüm olayıyla ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

YARDIM YOLSUZLUKLARI İDDİALARI SORUŞTURULUYOR

Öte yandan başsavcılık, ağır hasarlı binalar ve yardım dağıtımındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

SOSYAL MEDYA VE KİRA FIRSATÇILARI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve bölgedeki kira artışlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar sürerken Başsavcılık konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir" dedi.

Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Muhammmed KISIR/KAYSERİ,

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Göçmen kaçakçılarına 9 yıl hapis cezası geldi

EDİRNE İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, göçmen kaçakçılığı yapanlara, aralık ayı sonunda yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle çok ağır yaptırımlar geldiğini söyledi. Kurt, "Hapis cezaları 3 yıldan 9 yıla kadar değişebiliyor, buna ek olarak en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınır olarak 20 bin lira para cezası verilecek. Artık zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak" dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, huzur toplantıları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyip, asayiş konularında uyarılarda bulunan Kurt, Edirne'de de sıkça görülen göçmen kaçakçılığı konusuna değindi. Kurt, "Göçmen kaçakçılarına kötü haberim var" diyerek, bu suça yönelik ağır yaptırımlar geldiğini ifade etti. Aralık ayı sonunda yapılan kanun değişikliğiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hapis ve para cezalarının arttırıldığını ifade eden Kurt, şöyle dedi:

"Göçmen kaçakçılığı yapanlar halen oluyor maalesef. Göçmen kaçakçılığı olayında tutuklama az yapılıyor. Genelde organize bir kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa, genelde onlar tutuklanıyordu. Ama aralık sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu yapılan değişiklik ile artık göçmen kaçakçılarına kötü haberim var. Bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı. Önceden normal, sıradan göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılık yapana en az alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek."

'CEZA YEMEYE BAŞLADIKLARINDA DÜNYALARI KARARACAK'

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı kişi, olay ve teşekküle göre miktar daha da değişecek ama en alt sınır 20 bin lira. Hapis cezaları da buna bağlı olarak arttırılıyor. 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabiliyor. Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak. İlk başta çok farkına belki varmayacaklar ama 3-5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak. O nedenle dürüst ve namuslu insanlarımızın alın teriyle, helal kazanç peşinde koşmalarını dilerim."

'TELEFON DOLANDIRICILARINA İTİBAR ETMEYİN'

Kurt ayrıca, vatandaşları telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı da uyardı. Özellikle halen kendisini hakim, savcı veya polis gibi tanıtıp, FETÖ ile mücadele yaptıklarını iddia edenler olduğunu hatırlatan Kurt, "Bu hafta yine oldu maalesef; 'FETÖ mücadelesi yapıyoruz, senin adın FETÖ'cüler arasında geçiyor, takip edeceğiz' diye para isteniyor. Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, 'FETÖ'cüleri yakalayacağız, bana para gönder' diye dolandırıcılar var maalesef. Bunlar ne yazık ki devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan bununla ilgili mesajlar da yayınlanıyor. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara lütfen itibar etmeyin. Geçen hafta yine bu şekilde iki tane dolandırıcılık olayı oldu. Onların izlerini sürüyoruz, yakalayacağız. Ondan hiç şüpheniz olmasın ama paranız gittikten sonra, canınız yandıktan sonra çok bir işe yaramıyor. O nedenle bunlara itibar etmeyin lütfen" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Emniyet Müdürü Kurt'un mahallede karşılanması

-Kurt'un vatandaşlarla selamlaşması

-Kurt'un konuşması

-Vatandaşlardan detay

-Vatandaşların konuşmalarından detay

-Toplantının yapıldığı kahvehane

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulundu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra dönmeyen çoban İsa Demir'in (30) cansız bedeni bulundu. Demir'in, dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Ermenek'e bağlı Olukpınar köyünde oturan, 3 çocuk babası İsa Demir, dün sabah küçükbaşlarını otlatmaya çıkardı. Demir'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları, akşam saatlerinde çevrede aramaya çıktı. Arama çalışması sonucu Demir'in, Erik Deresi mevkisinde cansız bedeni bulundu. İhbarla köye gelen AFAD ekipleri, Demir'in cesedini bulunduğu yerden aldı. Dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü sanılan İsa Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerden detay

-Cesedin taşınması

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK, KARAMAN

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4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, zihinsel engelli 4 çocuğuyla oturduğu kiralık evin, belediye tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirilen Şahin Erbay (40), "Hurdacılık yaptığım ve zihinsel engelli 4 çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim" diye konuştu.

Kumluca Merkez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta Şahin Erbay'a, eşi Leyla (40), çocukları Eray (13), Erkan (12), İpek (8) ve İdris (5) ile yaklaşık 7 yıldır kirada oturduğu tek katlı evin, Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirildi.

'DÖRDÜ DE ENGELLİ'

Hurda tooplayarak ailesinin geçimini sağlayan Şahin Erbay, çocuklarının 4'ünün de yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim aldığını anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla 7 yıldan beri burada oturuyoruz. Hurdacılıkla geçiniyorum. 500 lira kira ödüyorum. Kirayı ödemekte zorlanıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım var. Dizlerimde kemik erimesi var. Çalışmakta da zorlanıyorum. Hurdacılıktan başka gelirim yok. Zabıtalar geldi. 'Belediyemiz buraya park yapacak. Bu evi yıkacağız' dedi. Evi boşaltmamı istediler. Belediyeye gittim. Hurdacılık yaptığım ve 4 zihinsel engelli çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiftle röportaj

Evden görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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