DHA YURT BÜLTENİ - 15

Rüzgardan kırılan cam yüzünden 2 kişi yaralandı, 2 cami ise hasar gördü

DENİZLİ'de şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan pencere camı, 2 kişiyi yaraladı. Ayrıca 2 ayrı camide rüzgar nedeniyle hazar oluştu.

Bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Denizli'de yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. İşyerlerinin tenteleri ise hasar gördü. Vatandaşlar cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgar nedeniyle devrilen bazı ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Teleferik, rüzgar sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Olumsuzluklara karşı polis, itfaiye ve sağlık ekipleri teyakkuza geçti.

CAMİNİN KUBBESİ YIKILDI

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Esma Hatun Camii, hasar gördü. Kubbe, şiddetli rüzgara dayanamayarak caminin üzerine devrildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Caminin üzerindeki kubbe, itfaiye ekipleri tarafından alındı. Kubbenin vatandaşların üzerine düşmemesi ise olası faciayı önledi. Öte yandan Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki mahalle camisinin kubbesi de rüzgar nedeniyle yıkıldı.

ÜZERİNE CAM PARÇASI DÜŞEN 2 KİŞİ YARALANDI

Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan 5 katlı bir iş hanından rüzgar nedeniyle düşen cam parçası Abdullah Kavak'a (27) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Kavak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıntop Mahallesi'nde Kenan Ömer (60) isimli vatandaş da düşen çam parçası nedeniyle yaralandı. Ellerinden yaralanan Ömer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 7 katlı bir iş merkezinin çatısında bulunan dev tabela rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü. Caddeye uçma tehlikesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı. İtfaiyeciler daha sonra çatıya çıkarak tabelayı yerine sabitledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cami kubbesinin devrilmesi

Camiden detay görüntüler

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Üzerine cam parçası düşen kişinin ambulansa bindirilmesi

Olay yerinden görüntü

Üzerine ağaç devrilen otomobilden görüntüler

Palmiye ağaçlarından görüntü

Çatılardan detaylar

Vatandaşlardan detaylar

İtfaiye ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Antalya'da şiddetli rüzgar

ANTALYA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı 75 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, denizde dev dalgalar oluşturdu. Finike ilçesinde ise bir iş yerinin çatısındaki sac kulübe uçtu.

Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar şiddetini artırdı. Hızı gün içerisinde saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin tarihi mekanlarından Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, dev dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dalgalar çok sayıda vatandaşın ıslanmasına neden oldu. Dalgalar sahil bandında bulunan 30 metrelik falezleri dövdü. Dalgaların boyu çoğu zaman falezleri aştı. Limanda bağlı teknelerin sahipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almaya çalıştı.

KULÜBE UÇTU

Şiddetli rüzgar Finike ilçesinde de etkili oldu. Rüzgar nedeniyle sanayi çarşısındaki bir dükkanın üzerinde bulunan hava kompresörünün üzerini kapatan sac kulübe uçtu. Park halindeki aracın yanına düşen kulübe maddi hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Palmiye ağaçlarından detay görüntü

-Vatandaşlardan detay görüntü

-Ağaca tutunmaya çalışan kargalardan ve martılardan görüntü

-Sahil ve antalyanın genel görüntüsü

-Tabela ve bayrakların detay görüntüsü

Haber: Semih ERSÖZLER- Suat SÖĞÜT- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Antalya'da şiddetli rüzgar (2)

ALANYA SİSE TESLİM OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yapış ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram düştü. Rüzgarın hızı saatte 36 kilometreyi buldu. İlçenin yüksek kısımlarında ise sis etkisini gösterdi. Kütürüp, Tepe, Hacımehmetli, Bektaş, Türktaş, Paşaköy ve Asmaca mahallelerinde yoğun sis görüldü. Şehir merkezinde ise Alanya Kalesi'nde sis hakim oldu. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 1 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Yoğun sis ilçede yaklaşık 3 saat etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları fırtına ve sele karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alanya kalesi ve sisin etkili olduğu tepeden görüntüler

Sisten genel ve detay görüntüler

Sisin içerisinden otomobil ve vatandaş görüntüleri

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Kardeş cinayeti sanığı, babasını suçladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Deniz Bacak (56), duruşmada iki aileyi birbirine düşürdüğü iddiasıyla babasını suçladı ve sürekli tahrik edildiğini öne sürdü.

Alanya çevreyolu üzerinde geçen yıl 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz Bacak ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari Deniz Bacak'ın Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Şüpheli Deniz Bacak, jandarma tarafından 6 Haziran'da yapılan baskınla Side'de saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

'BENİ DEVAMLI TAHRİK EDİYORLARDI'

Olayla ilgili Deniz Bacak'ın tutuklu yargılandığı dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Deniz Bacak, tutuklu bulunduğu Seydikemer Eşen Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, Mehmet Ali Bacak'ın ailesi ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Deniz Bacak ifadesinde, iki kardeşi birbirine düşüren kişinin babası olduğunu iddia ederek, "Bu olayların bu hale gelmesinin sorumlusu babamdır. Ben annemi çok sevdiğim için mezarına gidiyordum. Selvi ağacı dikmiştim. Babam ile aramızı açmak için bu ağaçları kestiler. Babam ile aramızı açmak için kardeşlerimin yapmadıkları kalmadı. Daha önce de anlattığım gibi yayladan geldiğimde babam ve kardeşlerim kapımın önünde dikiliyordu. Babam ve kardeşlerim beni buldukları yerde devireceğim şeklinde sözler söylediler. Ben bir şey söylemeden eve çıktım. Beni devamlı tahrik ediyorlardı" dedi.

'ŞOKA UĞRADIK'

Tanıklardan Salih Sünbül ise Deniz Bacak'ı bahçesinde çalıştığı için tanıdığını ve ekonomik olarak da destek olduğunu söyledi. Deniz Bacak'ın ailesiyle otobüs meselesi yüzünden bir husumeti olduğunu bildiğini anlatan Sünbül, "Ailesi geçinemiyordu. Babası ile kardeşleri Deniz'i sıkıştırıyordu. Benim yanımda çalıştığı sürece ben Deniz'i ailesinden korumaya çalıştım. Hatta 3 yıl önceden bu olaylar olabilirdi. Öldürmek isteseydi daha önceden de öldürebilirdi. Biz kendisini ikna etmiştik, yatıştırmıştık. Böyle bir olayın olacağı konusunda şoka uğradık. Ben sanığın cinayeti nasıl işlediğini anlayamadım. Kardeşini öldürme niyeti ortadan kalkmıştı, böyle bir durum yoktu, maddi durumu da iyileşmişti, işe girmişti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti delillerin toplanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Deniz Bacak'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Diğer yandan, cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz Bacak'ın yanına Mehmet Ali Bacak'ın aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz Bacak kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali Bacak aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz Bacak ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali Bacak bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından araçtan inen Mehmet Ali Bacak aksayarak görüntüden çıkıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜ

HABER: ANTALYA

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Sivas'ta geri geri giden otomobilin çarptığı yaya öldü

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hızlı şekilde geri geri giden otomobilin çarptığı Hayati Saraç (50) hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. U.K. (31) yönetimindeki 58 YC 870 plakalı otomobil yolda hızlı ber şekilde ilerlerken yolda arkadaşı Ahmet Tecer ile yan yana yürüyen Hayati Saraç'a çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saraç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Saraç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü U.K., polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Foça'da fırtına ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR'in Foça ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Keşişlemeden saatte 90 kilometreyi aşan bir şiddetle esen rüzgardan zarar görmemesi için limanda bağlı teknelerin sahipleri hazır bekliyor.

Bugün günün ilk saatlerinden itibaren başlayan şiddetli fırtına ve zaman zaman etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ilçede günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Foçalılar'ın hava muhalefeti nedeniyle evlerinden çıkmamaları ya da kapalı mekanları tercih etmesi nedeniyle günün her saati hareketli olan cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Bazı kafe ve dükkanların tenteleri ve masaları zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreyi aşan tam fırtına nedeniyle uçtu. Ancak, meteorolojinin önceden yaptığı fırtına uyarısı nedeniyle önceden alınan tedbirler sayesinde ilçede henüz önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

TEKNE SAHİPLERİ HAZIRLIKLI

Ancak fırtınanın yönü itibariyle en çok etkili olduğu bölge olan Büyükdeniz Limanı ve çevresinde bağlı olan yat ve teknelerin alınan önlemlere rağmen birbirine çarpması ya da halatlarının kopma ihtimali olması nedeniyle sahiplerine zor anlar yaşattı. Çok sayıda tekne sahibi herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale edebilmek için teknelerinde hazır bekliyor. Karadeniz ve Marmara bölgelerinden avlanmak için bölgeye gelen büyük balıkçı tekneleri (gırgır tekneleri) sert hava nedeniyle Foça Balıkçı Barınağı'na çekildi. İlçede meteorolojinin uyarısına göre saat 18.00'den sonra fırtınanın batı yönünden esmesiyle daha büyük olumsuzluklar yaşanabileceği düşüncesiyle Foçalılar, tedbirlerini arttırmaya çalışıyor.

Tekne sahiplerinden Tamer Yavuzbarut denizcilik tabiriyle 7 bofor şiddetindeki fırtınanın etkilerinden teknelerini korumak için hazır beklediklerini söyledi. Yavuzbarut, "Havanın akşam saatlerinde batıya dönmesi 18.00 - 21.00 saatleri arasında bu yönden şiddetli esmesi uyarısı var. Eğer eserse Foça'daki tekneler için büyük tehlike oluşturuyor. Bizde tedbir almaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Büyükdeniz Sahili'nden görüntü

Fırtınadan etkilenen teknelerden görüntü.

Küçükdeniz Limanı çevresi ile Demokrasi Meydanı'ndan görüntü.

Barış Caddesi'nde yağmur ve fırtına görüntüsü.

Tekne sahiplerinden Tamer Yavuzbarut ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir apartmanın balkonundan sarkan genç kızı fark eden vatandaşlar, balkonun altına kamyon çekerek genç kızı aşağıya indirdi. D.C.(16) erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia ederken, soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan sarkan genç kızı görenler, genç kızın intihara kalkıştığını düşünerek durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, vatandaşlar balkonun altına kamyonu yanaştırarak aracın üstüne çıkıp genç kızı aşağıya indirdi. D.C. (16) evde zorla tutulduğu iddia etti.

D.C. erkek arkadaşı R.Y. ve erkek arkadaşının kız kardeşi M.Y. tarafından önce ormanlık alana götürüldüğünü daha sonra ise geceyi geçirmesi için bulunduğu eve getirildiğini, zorla evde tutulduğunu iddia etti. Polis, genç kızın bulunduğu evde yaşayan Özbek asıllı kadının ifadesini aldı. Kadın ifadesinde, D.C.'nin R.Y. tarafından evine getirildiğini, sokakta kalmaması için eve aldığını söyledi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen D.C. sağlık kontrolünden geçirildi. R.Y. ve M.Y. aranırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bina dışından detay

Kızın kaçtığı eve vatandaşların gitmesi

Ev sahibinin olayı anlatması

Kızın araç içinde olayı anlatması

Vatandaşların olayı anlatması

Genç kızın Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkışı

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),