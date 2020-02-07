DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yoğun bakımdaki fenomenin hayati tehlikesi sürüyor

ANTALYA'da 14 yaşındaki H.E.'yi taciz ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) hayati tehlikesi devam ediyor. Kardeşine iftira atıldığını ileri süren ağabeyi Özkan Özdemir, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Kardeşim böyle bir şey yapmamıştır. İftira atıyorlar" dedi. Şehmuz Özdemir'in komadan çıkması durumunda 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle bilinen fenomen Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki bir kafeteryada kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, 14 yaşındaki kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte darp etmeye başladı. Şehmuz Özdemir aldığı darbelerle bayılırken V.E. ve K.E. olay yerinden uzaklaştı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın üstsüz çıplak fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

'ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ'

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in ise hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanede kardeşinin başında nöbet tutan ağabeyi Özkan Özdemir (24), kardeşinin kafasına aldığı darbeler nedeniyle ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi. Darp eden kişilerin 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz olduğu iddiasında bulunduklarını kaydeden ağabey Özdemir, "Bu 2 yıl önce olmuş. Öyle iddia ediyorlar. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Kardeşimi dövenler tamamen cezadan kaçınmak için ve olayı nefsi müdafaa olarak göstermek için öyle söylediler. Planlamışlar bunu. Kendi kızlarına iftira atacak kadar gözleri kararmış" dedi.

Baba- oğulun telefonla irtibat kurdukları kardeşini, randevu yerine firmalarının reklam yüzü olacağını ve sözleşme imzalamak istediklerini söyleyerek çağırdıklarını belirten Özkan Özdemir, "Ormana götürüp orada dövüyorlar. Kardeşim şu anda her yerde linç ediliyor. Bizi de tehdit ediyorlar ölümle. Kardeşimin elmacık kemiklerini bile kırmışlar" diye konuştu. Şehmuz Özdemir'in birlikte müzik yaptığı arkadaşı Gökmen Çakır da Şehmuz'un böyle bir taciz olayına karışmayacağını savunarak, yakın arkadaşı hakkında çıkan söylentilere inanmadığını söyledi.

SUÇLAMA: CİNSEL İSTİSMAR

Öte yandan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehmuz Özdemir'in ifadesine başvurmak için yoğun bakımdan uyanmasını bekliyor. Polisin V.E. ve oğlu K.E.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda Şehmuz Özdemir'i 'küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alacağı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane dış plan görüntüsü

-Muhabir ALPARSLAN Çınarın anonsu

-Özkan özdemir Kardeşi ile röp

-Gökmen Çakır arkadaşı röp

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Kayseri'de sağanak sonrası selde, pansiyon kısmen yıkıldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, dün akşam şiddetli yağmur sele neden olurken, dereler taştı. Kapuzbaşı Mahallesi'nde, dere kenarındaki pansiyon ve evleri su bastı. Pansiyon olarak kullanılan binanın bir bölümü yıkıldı.

Yahyalı'da dün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, dereler taştı, sel meydana geldi. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki dere kenarında bulunan pansiyon ve evlere, sular dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ali- Nazlı Gülfişan çiftinin sahibi olduğu pansiyonun bir kısmı, yıkıldı, bahçede bulunan 14 kamelya da sular altında kaldı. Sel nedeniyle mahalle yollarına, kaya parçaları sürüklendi. Yahyalı Belediyesi'nce iş makineleriyle bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, "Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasar var. Kurallara uymamız gerekiyor. Dere yatakları hepimizin bildiği gibi yapıya müsait yerler değil. O nedenle de kaçak hiçbir yere müsaade etmememiz gerekiyor. Pansiyon afet nedeniyle yıkıldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise "Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok ama burada sel felaketine uygun bir arazideyiz. Buradaki insanlarımıza 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Buraya geldik ve insanlarımıza dere yataklarına ev ve pansiyon yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduk. Bu derelere pansiyon ve evler yapılmaması konusunda daha hassas davranacağız. Belediye olarak da tabi olayın üzerinde duracağız. Buradaki vatandaşlarımız bizi lütfen dinlesin. Burası coğrafi olarak çok yağış alan bir bölgemiz. Bizler dere ağızlarına kaçak yapı yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Selde pansiyonu kısmen yıkılan Nazlı Gülfişan da "Çocuklarımla dışarıda kaldık. Sel suları gelince canımızı zor kurtardık. Evimden hiçbir eşya kurtaramadım. 14 kamelyam vardı, onlar da sel nedeniyle gitti. Konaklayacak yerim yok. Dışarıda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk töp

-Evi yıkılan Nazlı Gülfişah ile röportaj

-Hacılar Kaymakamı ile röp

-Yıkılan evden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Hira bebek ilacına kavuştu

VAN'da, kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konulan 6 aylık Hira Bilici'nin tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulunan ilaca, SGK'nın 'yurt dışı ilaç' listesinde yer almaması nedeniyle ulaşamayan Demet ve Fatih Bilici çifti, dava açtı. Aile, SGK'ya açtığı davayı kazanırken, kurum yetkilileri ise faturayı getirmeleri halinde para ödeneceğini söyledi. İlacı alacak paraları olmadığını belirten aile, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM'nin de 'gerekli tedbirlerin derhal alınması kararı' vermesinin ardından ilaç aileye ulaşırken, Hira'nın da tedavisine başlandı.

Demet ve Fatih Bilici'nin 6 ay önce dünyaya gelen bebekleri Hira'ya kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konuldu. İlk çocukları Talip'i de aynı hastalıktan 14 aylıkken kaybeden aile, Hira'yı da kaybetmemek için mücadele veriyor. Hira'nın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulunan ilacın SGK'nın 'yurt dışı ilaç' listesinde yer almaması üzerine aile, bir internet sitesinden imza kampanyası başlatıldı. Bu arada İzmir'de oturan Avukat Ali Samsun, internette imza kampanyasını görünce aile ile iletişime geçerek, 'dava açıp ilacın temininin mümkün olabileceği' bilgisini verdi.

Avukat Ali Samsun, Ankara 27'nci İş Mahkemesi'ne 'ilaç bedelinin yüksek olduğu, finanse edilemeyip kullanılmaması halinde Hira bebeğin hayatının tehlikeye gireceğini, bundan dolayı ilaç bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi' talebiyle dava açtı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını reddetti.

Bunun üzerine Bilici ailesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Burada yapılan istinaf incelemesi sonunda, 12 Kasım 2019'da ailenin talebi kabul edilerek Hira bebeğin tıbbi gereklilik doğrultusunda tedavisinde kullanılacak ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından karşılanmasına kesin olarak karar verildi.

Avukat Ali Samsun, bu kararı 18 Kasım'da SGK'ya bildirdiklerini ancak, kurum fatura aslının ve boş ilaç kutularının ibrazı halinde ilacı karşılayabileceğini belirttiğini söyledi. Bunun üzerine aile Avukatları Ali Samsun aracılığıyla Hira'nın tedavisinde mutlaka kullanılması gereken ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce karşılanmasına karar verilmesine rağmen SGK'ca öncelikle faturanın ve kutuların ibraz edilmemiş olması gerekçesiyle temini sağlanmayan ilacın bedelinin doğrudan Türk Eczacılar Birliği'ne yapılmasına yönelik tedbir kararı verilmesi talebiyle 20 Aralık 2019'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Hira bebeğin şu an 6 aylık olduğu, bedelinin SGK'ca karşılanması talep edilen ilacın hastalığın tek tedavisi olduğu ve hastalığın tedavi edilememesi halinde ilk 1 yıl içindeki ölüm oranının yüzde 50 olduğunu, başvurucunun ilk çocuğunun da aynı ölümcül hastalık nedeniyle 13 aylıkken vefat ettiği, söz konusu hastalığın 1 yılda 5 ila 13 hastada ortaya çıkmasının beklendiği vakalarından hareketle tedbir kararının SGK'ca verilme amacına uygun şekilde yerine getirilmediği kanaatine ulaşıp, tedbir talebinin kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararı uyarınca ilaç bedelinin ithalinde yetkili olan kuruluşa ödenmesinin derhal sağlanmasına karar verdi.

İLAÇ GELDİ, HİRA'NIN TEDAVİSİ BAŞLADI

Bilici ailesi, tüm engellerin kalkmasının ardından ilaca ulaştı. Hira'nın teşhisinin konulduğu Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavisine başlandı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Fatih Bilici, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlaç elimize ulaştı. Çok mutluyuz. Hira'nın tedavisine Erzurum'da başladık. İlk dozunu aldık. Ama burada devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Hira sağlığına kavuşur. İlacın 3 dozunu aldıktan sonra tekrar gidip tahlil alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hira bebekten genel

-Hira bebekten detaylar

-Baba Fatih Bilici ile röportaj

-Genel ve detaylar

Haber: Gülay KUYUCU/VAN,

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Edirne'de 'kule radarlar' geri dönüyor

EDİRNE'de 2016 yılında kent merkezinde hizmete alınıp 4 ay çalıştıktan sonra kaldırılan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) yeniden aktif hale gelmesi için ilk adım atıldı. Kent merkezine kurulan kule radarları da kapsayan sistemle ilgili madde, Belediye Meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşı CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edildi.

Edirne Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısında, kent merkezinde 4 yıl önce 4 aylığına uygulamaya alınan EDS Kule Radar Sistemi'nin tekrar başlatılması için karar alındı. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlık ettiği toplantıda 5'i gündem dışı toplam 27 madde görüşüldü. Edirne'de 2016 yılının nisan ayında uygulamaya başlanan, hain darbe girişiminden sonra ülke genelinde uygulaması iptal edilen EDS Kule Radar Sistemi'nin yeniden hizmete alınması kararının da görüşüldüğü mecliste AK Parti ve MHP grubu ile Gürkan arasında yaşanan ikili diyaloglar da dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKI RADARA 'HAYIR' DEDİ

EDS sisteminin Edirne'de yeniden aktif hale getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak ön protokol ve nihai protokol konusunda Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesinin görüşüldüğü maddede AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ret oyu kullandı. Başkan Gürkan, söz konusu sistemin para kazanma amacıyla değil, para cezalarının caydırıcılığını kullanarak trafik kurallarının düzenli uygulanmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

SİSTEMİ SAVUNDU

Sistem kurulmadan önce Edirne'de ölümlü ve yaralamalı kazaların sayılarındaki yüksekliğe dikkat çeken Gürkan, "Bu sistem kurulmadan önce Edirne'de Sigorta İl Müdürlüğü ile Sanayi Sitesi arasında her yıl en az 2 ölümlü trafik kazası meydana geliyordu. Bu sistemle ölümlü kaza oranı sıfıra düştü. Yaralamalı kazalar yüzde 50 oranında azaldı. Maddi hasarlı kazalar daha yüksek bir oranda azaldı. Mesela Bulgaristan'a, Yunanistan'a geçiyoruz ya da Avrupa'nın herhangi bir şehrinde trafik kurallarına uyuyoruz ama Türkiye'de ya tepki gösteriyoruz ya da uymamaya çalışıyoruz. Trafik kuralları evrenseldir. Sadece hız limitleri değişebilir. Buradaki amaç gelir değildir. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bir yakınımızı trafik kazasında kaybetsek ya da ömür boyu sakat kalsak bunun bedeli nedir? Var mıdır böyle bir bedel? Yoktur. O yüzden kurallara uygulamalara sadece para olarak bakmak insan canını hiçe saymaktır. 4 ay gibi kısa sürede çalışmasına rağmen ölümlü kazalar sıfıra düştü. Bundan daha büyük bir değer bence yok. Kuralın uygulanması kurala uyanları rahatsız etmez. Biri rahatsız oluyorsa kurala uymuyordur. EDS radar kulenin olduğu yerlerde sürücüler, sistem çalışmamasına rağmen halen yavaşlayarak geçiyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. Benim kurala uymama gibi niyetim olmadığı için bundan rahatsız olmuyorum. En önemli kısmı da öncelikle can sonra da mal kaybının önlenmesi. Sizin kurala uymamanızın faturasını başkaları canıyla malıyla ödememeli. Bu yaptırımlar da sizden para almak için değil bu kurallara uymayı mecburi hale getirmek için" diye konuştu.

'ONAYLANIRSA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK'

Gürkan, meclisten karar çıkmasının ardından konuyla ilgili komisyonun çalışma yapacağını, ardından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çalışmanın onaya gideceğini, onaylanması halinde çalışmaya başlayacağını dile getirdi. Görüşmelerin ardından madde Cumhur İttifakı'nın ret oyuna karşı, Millet İttifakı'nın oy çokluğuyla kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye Meclis toplantısı açılışı

Toplantıdan detaylar

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın EDS ile ilgili açıklaması

AK Parti grubunun söz alması

Maddenin kabul edilmesi

Meclis üyelerinden detaylar

Haber -Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Eskişehir'den deprem bölgesine 2 TIR'lık yardım

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği (ESMAD) tarafından bölgeye gönderilmek üzere 2 TIR yardım malzemesi yola çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ayni bağış yardım kampanyası kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan 2 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine uğurlandı. Duaların ardından un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 yardım TIR'ı, AFAD Genel Müdürlüğü'nce belirlenen toplanma yerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Uğurlama programına Vali Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TIR'lardan ve vatandaşlardan detay

-İl Müftüsü Bekir Gerek'in konuşması ve dua etmesi

-TIR'ların uğurlanması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Antalya'da her milletten insan yaşıyor

YILDA 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya'da yerleşik yabancı nüfusu, 26 bin 821 yeni göçle 102 bin 643'e ulaştı. Yerleşik yabancılar arasında Ruslar, 16 bin 724 kişiyle ilk sırada yer aldı. 100'ü aşkın ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da yabancıların en çok tercih ettiği ilçeler Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda, toplam 73 bin 271 kişi yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılında 75 bin 822 olan yerleşik yabancı vatandaşın ikamet ettiği Antalya, geçen yıl başka ülkelerden 26 bin 821 kişi daha göç aldı. 1 milyon 531 bin 180 yabancı vatandaşın ikamet ettiği Türkiye genelinde, Antalya 102 bini aşan yerleşik yabancı sayısıyla ilk sıralarda yer alıyor. Toplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise tarım sektöründekiler ve emekliler oluşturuyor.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

Antalya'da yerleşik yabancılar arasında, turist sayısında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırayı alıyor. Geçen yıllarda 10 bin civarındaki Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı, 31 Aralık 2019 itibarıyla 16 bin 724'e yükseldi. Rusların en çok tercih ettiği ilçe 6 bin 525 kişiyle Alanya olurken, 3 bin 996 kişiyle Konyaaltı, 2 bin 802 kişiyle Muratpaşa ve 1004 kişiyle Kemer takip etti.

İRAN VE ALMANYA İLK 3'TE

Antalya'da yaşamayı tercih eden yabancılar sıralamasında geçen yıllarda ikinci olan Almanları, 2019'da İranlılar geçti. İkinci İran'dan 9 bin 778, üçüncü Almanya'dan 9 bin 224, dördüncü Kazakistan'dan 9 bin 77, beşinci Kırgızistan 7 bin 916 kişi Antalya'da ikamet ediyor. Yoğunluk olarak Antalya'da yaşamı tercih eden diğer ülke vatandaşlarına bakıldığında Irak 6 bin 840, Ukrayna 6 bin 710, Azerbaycan 5 bin 61, Türkmenistan 3 bin 279, Özbekistan 2 bin 336, Ürdün 2 bin 213 kişiyle sıralanıyor.

HER KITADAN İNSAN

Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her milletten insanın yaşadığı Antalya'yı, bölgesel açıdan bakıldığında ise en çok Rusya ve çevresindeki ülkelerle Türki cumhuriyetlerinden gelenler tercih etti. Buralardaki ülkelerden 55 bin üzerinde insan Antalya'da ikameti tercih etti. Bölgesel olarak ikinci sırada Ortadoğu ülkeleri var. Bu bölgeden 22 binin üzerinde kişi Antalya'ya yerleşti. 18 bin civarında Avrupalı da Antalya'da yaşamayı tercih etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇE ALANYA

Yabancı nüfusun ikamet için tercih ettiği ilçeler sıralamasında 29 bin 835 kişiyle Alanya birinci sırada. İkinci sırada 24 bin 928 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 18 bin 509 kişiyle Konyaaltı geliyor. Antalya'nın diğer ilçelerindeki yabancı nüfus sayısı şöyle;

"Kepez 7 bin 876, Manavgat 7 bin 197, Kemer 5 bin 333, Serik 4 bin 268, Aksu 1297, Döşemealtı 1140, Kaş 1014, Kumluca 369, Finike 263, Gazipaşa 251, Demre 157, Korkuteli 125, Elmalı 40, Akseki 32, İbradı 8."

YOĞUN OLAN DİĞER ÜLKELER

Dünyanın dört bir yanındaki hemen her ülkeden az ya da çok sayıda vatandaşın yaşadığı Antalya'da, 500 kişinin üzerinde vatandaşı ikamet eden ülkeler ise şöyle:

"Gürcistan 1999, Birleşik Krallık (İngiltere) 1599, Hollanda 1294, Afganistan 1098, Suriye 919, Belarus 891, Endonezya 890, Norveç 869, İsveç 862, Moldova 781, Pakistan 669, Avusturya 648, Danimarka 647, ABD 591, Finlandiya 532, Belçika 508."

EN AZ VATANDAŞI OLAN ÜLKELER

Antalya'da Japonya'dan 40, Mali'den 39, Sudan'dan 36, Kamerun'dan 35, Kuzey Makedonya'dan 34, Senegal'den 33, Arnavutluk'tan 31, Kenya'dan 30, Uganda'dan 25, Malezya'dan 19, Çad'dan 17, Moritanya'dan 14, Kuveyt'ten 11, Cibuti'den 10, Gine'den 10, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 9, Eritre'den 7, Katar, Angola ve Gambiya'dan 5'er kişi yaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denizde yüzenlerden görüntü ( Arşiv )

Sahilde turist görüntüsü ( Arşiv )

Havalimanında turist görüntüsü ( Arşiv )

Şehir merkezinde turist görüntüsü ( Arşiv )

TÜİK il müdürlüğü dış plan görüntü

RÖP: Abdi Öncel ( TÜİK Antalya Bölge Müdürü )

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Varto'dan Elazığ ve İdlib'e yardım

Muş'un Varto ilçesinde Kaymakamlık ve ilçe Müftülüğü bünyesinde toplanan yardımlar Elazığ ve İdlib'e gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya hayırseverler destek verdi. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, başlattıkları kampanyaya büyük bir destek verdiğini söyledi. Müftü Öztürk, "İlçe kaymakamımız Ertuğrul Avcı ve Vartolu hayırseverlerin katkılarıyla ilçe genelinde topladığımız yardımları bu gün itibarı ile ilgili yerlere gönderdik. Elazığ'da meydana gelen üzücü deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Varto halkı olarak daha önce deprem tecrübesini yaşamış bir milletiz. Varto halkıda bu konuda duyarsız kalmadı. Elazığ halkına elinden geldiğince battaniye, yastık, yorgan ve erzak gibi yardımlar yaparak destek olduk" diye konuştu.

İdlib'e de İl müftülüğü olarak toplanan yardımlarla bir pikap un gönderdiklerini sözlerine ekleyen Öztürk, "Maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hükümet konağı ve Müftülük binası

-Toplanan yardımlar

-Eşyaların yüklenmesi

-İlçe Müftüsü Bayram Öztürk'un konuşması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO

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Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 34'üncü günde de sürdü

Tunceli'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı.

2 AYRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun 2 ayrı görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan ilk görüntüde, Gülistan Doku, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Gülistan Doku'nun son olarak mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde, erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 34'ÜNCÜ GÜN

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de devam etti. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ve jandarma arama-kurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün arama çalışmaların yapıldığı bölgeye gelerek incelemede bulundu. Arama çalışmalarını takip eden Vali Sonel, daha sonra Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışmalarından görüntü

Botlarla yapılan arama

Su altı dalgıçları

Vali Sonel'in Gülistan'ın ailesiyle görüşmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ