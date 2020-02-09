DHA YURT BÜLTENİ - 15

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (1)

Van 'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Köy Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı. Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.

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Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN

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Kazada yaralanan üniversiteli Burak, kurtarılamadı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolünden çıkıp, köprüden dereye uçan otomobilde 2 arkadaşıyla yaralanan üniversite öğrencisi Burak Söylemez (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yarıyıl tatilini geçirmek için öğrenim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) memleketine geldiği öğrenilen Söylemez, toprağa verildi.

Kaza, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, ilçe otogarı önündeki virajda kontrolden çıkıp, köprüden İmbat Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Söylemez ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24), takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, ambulanslarla 3 arkadaşı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Burak Söylemez, ilk müdahalesinin ardından önce Tokat Devlet Hastanesi'ne ardından da Sivas'taki özel hastaneye sevk edildi. Erdal- Mevlüde Söylemez çiftinin 2 çocuğundan Burak Söylemez, dün gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Osman Nuri Özbek ve Gökberk Başara'nın tedavisinin ise sürdürüldüğü belirtildi.

KKTC'deki üniversitede fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde öğrenim gören Burak Söylemez'in, yarıyıl tatilini geçirmek için memleketi Tokat'a geldiği öğrenildi. Söylemez için bugün ikindi vakti Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burak Söylemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarmadut Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntüler

-Uğurlanması

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Siirt'te eğiteme kar engeli

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT,

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Polisler kartopu oynadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.

Karasu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sokak ve parklara çıkanlar kartopu savaşı yaptı. Karasu Sahil Parkı'nda kartopu savaşı yapan çocukların eğlencesine polisler de ortak oldu. Polisler, çocuklarla kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Görüntü dökümü

Polisler kartopu oynarken görüntü

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),

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CHP'li Öztrak: İktidar çiftçiye sırtını döndü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ayçiçeği ithalatına ilişkin rakamları paylaşarak AK Parti iktidarının çiftinin dertlerine sırtını döndüğünü iddia etti. Öztrak, "2006'da bir tarım kanunu çıkardılar, çiftçiye dediler ki 318 milyar 2019'a kadar destek vereceğiz. Ne verdiler? 143 milyar. Yani yarısı bile değil. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Edirne İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden il başkanı seçildiği kongre konuşan Öztrak, AK Parti hükümetinin hem ekonomi hem de tarım politikalarına yönelik icraatlarına değindi. Son 16 yıllık ayçiçeği ithalatı rakamlarından örnekler vererek iktidarı eleştiren Öztrak, Türkiye'nin 2013 yılındaki milli gelirinin bugün 200 milyar dolar düştüğünü söyledi. Öztrak, "Hem aşımız, hem de işimiz son 5-6 yılda küçüldükçe küçüldü. 2013 yılında bu ülkede yarattığımız milli gelir 956 milyar dolardı. Bugün bu 749 milyar dolara düştü. Yani cebimizden 201 milyar dolar gitti. İyi yönetiliyoruz diyebilir miyiz? Bu gidişin sonu gelmez, taşıma suyuyla değirmen dönmez, el atına binen tez iner"dedi.

'TRAKYA'YI İKİYE BÖLECEKLER'

Kanal İstanbul projesiyle Trakya'nın parçalanıp bölüneceğini öne süren Öztrak, "Trakya'yı Anadolu'dan koparmak istiyorlar. Kanal İstanbul diyerek güzelim Trakya'yı ikiye bölüp parçalayacaklar. Trakya'nın bereketli topraklarına yapılan bu ihaneti kabul edecek miyiz? Çılgın proje dedikleri bu işe milyarlarca dolar yatırmaya hazırlanıyorlar, öbür tarafta kentsel dönüşüme para veremedikleri için depremde insanlarımız ölüyor. Yoksulların evleri başlarına yıkılıyor" diye konuştu.

Konuşmasının devamında hükümetin ayçiçeği ithalatı politikasına da değinen Öztrak, "Edirne ve Trakya tarımın önemli bir merkezi. İktidarın tarımla ilgili politikaları ve ekonomik kriz çiftçilerimizi perişan etti. Türkiye'de üretilen yağlık ayçiçeğinin her 100 tonundan 13 tonu Edirne'mizde, 43 tonu ise Trakya'mızda üretiliyor. Geçen yıl yağlık ayçiçeği ithalatına 408 milyon dolar ödemiş ülkemiz. Önceki seneye göre ayçiçeği ithalatındaki artış yüzde 166, üçe katlanmış. Son 16 yılda yağlık ayçiçeğine tohumuna, küspesine yani ayçiçeği ithalatına ödenen para 16,5 milyar dolar. Kime gitmiş? Dışarıdaki çiftçiye gitmiş. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu rakamlar Moldova, Rusya, Bulgaristan, Romanya'nın çiftçisini sevindiriyor ama Türk çiftçisinin yüzünü öne eğdiriyor. Bütün bunlar yaşanırken bakan çıkıyor, almadığı ayçiçeğine fiyat kesiyor. Sonrada kooperatiflere alımı durduruyor, ayçiçeği fiyatları düşmeye başlıyor. Madem fiyat ilan ediyorsun, onun alım parasını da vereceksin kooperatiflere, 'al bunu' diye. Trakya'nın çiftçisinin primini düzgün versinler, mazot, gübre desteğini doğru düzgün versinler, göreceksiniz bu ithalatı nereye indiriyoruz. 2006'da bir tarım kanunu çıkardılar, çitçiye dediler ki 318 milyar 2019'a kadar destek vereceğiz. Ne verdiler? 143 milyar. Yani yarısı bile değil. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş, milletin dertlerine kulakları sağır, gözleri kör" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongreden detaylar

-Öztrak'ın konuşması

-Kongrede halk oyunları gösterisi

-Kongreye katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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İntihar için hastane çatısına çıkan kişiyi görüntülemek için yarıştılar

İZMİT'te yerde baygın şekilde bulunup hastaneye getirilen İbrahim A. (28), tuvalete gideceğini söyleyerek hastanenin çatısına çıkıp, intihar etmek istedi. Bu sırada hastane önünden geçen onlarca kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, içlerinden birinin kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Youtube'a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşamö demesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yerde baygın bir şekilde yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan İbrahim A.'yı, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Hastanede tedavi olduğu sırada tuvalete gitmek istediğini söyleyen İbrahim A., gözlem altında bulunduğu yerden ayrılarak hastanenin çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Bunun üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, İbrahim A.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada hastane önünden geçen onlarca kişi intihar etmek isteyen İbrahim A.'yı cep telefonlarıyla görüntülerken, içlerinden birinin kendisini görüntüleyen muhabirlere "Youtube'a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşamö demesi dikkat çekti. İbrahim A., yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. İbrahim A., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Çatıya çıkan kişinin görüntüleri

-İntihar etmek isteyen kişiyi çeken vatandaşlar

-İntiharı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin "Youtube'a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşamö diye seslenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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CHP Antalya'da Nusret Bayar dönemi

CHP Antalya İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ahmet Kumbul'a karşı yarışan Nusret Bayar, yeni il başkanı oldu.

37'nci CHP Antalya İl Kongresi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Kumbul ile Nusret Bayar'ın aday olduğu il kongresi, saat 12.00'de başladı. Kumbul eşi ve çocukları ile salona girerken, Bayar ise taraftarlarıyla salona giriş yaptı. Her iki adayın salona girişinde coşkulu anlar yaşandı. Kongreye CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, CHP'li ilçe belediye başkanları, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'li yöneticiler de katıldı. Mavi liste ile yarışan Ahmet Kumbul'un taraftarları mavi atkılar takarken, Nusret Bayar'ın taraftarları beyaz atkı taktı. Kongrede divan kurulu başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yaptı. Oylamada blok liste ile seçim yapılması kararlaştırıldı.

KUMBUL YAPTIKLARINI ANLATTI

Kongre delegelerinin konuşmasının ardından adaylardan Ahmet Kumbul delegelere seslendi. CHP'nin evi olduğunu belirten Kumbul, CHP'li herkesin ailesi olduğunu söyledi. Partisinde yöneticiliği döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Kumbul, başkan olması durumunda yapacaklarını anlattı.

'MASAYA YUMRUK VURMA SÖZÜM MEŞHUR OLDU'

Kumbul'un ardından diğer aday Nusret Bayar sahneye çıktı. Bayar, "Güvenilir bir il başkanı olmak için, örgütümün hakkını korumak ve hayatımın en onurlu görevi için adayım. Ben il başkan adayıyım, partimden istifa etmeyeceğim. Masaya yumruk vurma sözüm meşhur oldu. Masaya yumruk vurmak dik durmaktır. Örgütün hakkını korumaktır, örgütün yanında olmaktır" dedi.

NUSRET BAYAR KAZANDI

Konuşmaların ardından iki aday, el ele delegeleri selamladı. CHP'de oy verme işlemi saat 17.00'de başladı, 18.00'de sona erdi. Henüz seçim sonuçları açıklanmadan adaylardan Nusret Bayar sahneye çıkarak zafer konuşması yaptı. Ahmet Kumbul'u da sahneye çağıran Bayar, önceki yönetime teşekkür etti. Bayar ve Kumbul, el ele halkı selamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bayar 335 oy alırken, Kumbul 292 oyda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

Partililerin görüntüsü

1 : Ahmet Kumbul'un konuşması

2 : Nusret Bayar'ın konuşması

Oy kullananlardan görüntü

Seçimi kazanan Nusret Bayar ve eski başkan Ahmet Kumbul'un birlikte görüntüsü

Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da yaşlılığa bağlı hastalık nedeni ile evinde hayatını kaybeden emekli Albay Cahit Okyavuz (89) Nazilli'ye getirilerek düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi.

İstanbul'da emekli olan Albay Cahit Okyavuz, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Emekli Albay, ölmeden önce memleketi olan Nazilli ilçesinde defnedilmek üzere vasiyet yazdı. Okyavuz'un vasiyeti üzerine, cenazesi Nazilli ilçesine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Okyavuz, askeri törenle Eğriboyun mezarlığına defnedildi. Okyavuz'un cenazesine, Denizli Merkez Komutanı Piyade Albay Süleyman Erdemir, Nazilli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Emre Özlü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmelikan, Nazilli ilçe Emniyet Müdür Yardımcıları, askeri personel, Okyavuz'un İstanbul'dan gelen yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nazilli Gül Camisinden detay görüntü.

-Cenaze namazından detay görüntüler

-Cami hocasının helallik istemesinden görüntü.

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Emekli levazım albay Cahit Okyavuz'un cenazesinin askerlerin omuzlarında götürülüşü

-Cenazenin cenaze aracına konulmasından görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),