DHA YURT BÜLTENİ - 15

Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Reyhanlı-Suriye sınır hattına komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı-Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtı

TÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarında papatyalar açtı. Kış mevsiminde açan papatyalar görenleri şaşırttı.

Sarıgöl'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı. Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında 'baharın müjdecisi' papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı.

Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve karlı hava hakimken yalancı bahara aldanan papatyaların erken çiçek açtığını belirten üzüm üreticisi, 61 yaşındaki Şükrü Garip, "Papatyaları görünce bahar gelmiş gibi hissettim. Kış ayında kırların sarı-beyaz renkli papatyalarla dolması bizlere sürpriz oldu. Doğa bize iyi de bir görsel şölen sunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kış mevsiminde açan papatyalardan görüntü

-Üzüm üreticisi Şükrü Garip ile röp.

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),

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Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi sebebiyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta hastalanan vatandaşlar helikopter ambulansla hastanelere taşınıyor. Korkut İlçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı Mezrası'nda 3'üncü çocuğuna hamile olan Ayşe Erol'un (30) rahatsızlandığı ihbarı üzerine yola çıkan sağlık ekipleri yol kapalı olunca gidemedi. Bunun üzerine Van'dan havalanan ambulans helikopter mezraya ulaşarak 8,5 aylık hamile olan Ayşe Erol'u Sultan Alparslan Havalimanı'na ulaştırdı. Burada bekleyen ambulansa alınan Ayşe Erol, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulans helikopterden detay

-Hastanın indirilmesi

-Hasta kadının görüntüsü

-Hastanın ambulansa alınması

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Diyarbakır'da 2023 hedefi, 5 milyon turist

DİYARBAKIR'da düzenlenen 'Turizm 2020 vizyonu' toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 2023'te kente 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliği ile 'Diyarbakır Turizm 2023 Vizyonu' toplantısı yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve TURSAB yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin kaybettirdiği yılları ve kayıpları çok kısa süre içinde huzur ve güven ortamında kazanılacağını belirterek, Diyarbakır'ı ekonomik, sosyal ve turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştıracaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, 2023 vizyonunda 5 milyon turisti hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'nın ve uzantılarının, Diyarbakır ve bölgeye yaptığı ihanetin kaybettirdiği yılları, kayıpları ve zamanları çok kısa süre içerisinde huzur ve güven ortamında kazanmak, Diyarbakır'ı genel olarak ekonomik, sosyal ve turizm boyutunda hak ettiği konuma ulaştırmak zorunda ve sorumluluğundayız. Turizmin doğrudan yüksek istihdam sağlaması, ekonominin çok önemli olan dış ödemeler dengesinde dövize bağlı bir gelir sunması, buna bağlı olarak Diyarbakır'ın kısa dönemde sunabileceği güzelliklerle çok kısa sürede sonuç alacak bir zenginlik taşıması, bizim en büyük avantajlarımız olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Önder Kahveci: Bir an önce ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım

TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazımö dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sendikası Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı'ndaki fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı gezen ve projelerle ilgili bilgi alan Kahveci, "TÜVASAŞ, 2013 yılında devletimizin aldığı bir karar ile milli elektrikli tren setlerinin üretilmesi ile görevlendirilmiştir. Yaptığımız ziyaret esnasında, tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını, tesiste kullanılacak modern robotik tezgahların tamamının yerli ve milli olarak temin edildiğini ve böylece ülkemizde daha önceden hiç kullanılmamış olan alüminyum gövdeli araç üretim teknolojisinin TÜVASAŞ'ta oluşturulduğunu hep beraber gördük. Kurulan bu tesislerde yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretilebileceği hususunu da öğrendik. Tesiste milli trenimizin gövdelerinin üretimlerinin de yapılmaya başlandığını görmek bizleri ayrıca mutlu ettiö dedi. TÜVASAŞ'ın her alanda desteklenmesi gerektiğini belirten Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden hareketle yerli ve milli olma yolunda çabalayan bu güzide kuruluşumuzun yaptıklarının görmezden gelinmesine müsaade edilmemelidir. Bu konuda tüm devlet yöneticilerimize çağrıda bulunuyor ve her şartta gerekli desteğin verilmesini talep ediyorum. Burada bir başarı hikayesi yazılıyor, temenni ederim ki bu hikaye hüsranla sonuçlanmasınö diye konuştu.

'EK GÖSTERGENİN BİR AN ÖNCE ÇALIŞANLARA KAZANDIRILMASI LAZIM'

Çok sayıda memuru ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamada bulunan Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce bir vaatte bulundu. 4 meslek grubundaki arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3600'e yükselteceğiz dedi. Bize göre 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru olmaz, hakkaniyetli olmaz. Zaten bir sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında zaten sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli ve herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin ardından bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik ve mevcut rakamlarının 800'er puan artırılmasını talep ettik. Bu çalışmanın TBMM'de daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazımö dedi.

"ÖZELLEŞTİRME GAYRETİ İÇİNE GİRMEK DOĞRU OLMAZö

TÜVASAŞ'ın taşınmasına yönelik iddiaların sorulması üzerine Kahveci şunları söyledi:

"Yani Sakarya'ya bir katma değeri var, Sakarya'nın buraya bir emeği var. Bu kadar yatırım yapılmış, iş belli bir noktaya gelmiş. Yarın raylarda Türk malı olan, Türk işçisi ve Türk mühendisinin ürettiği vagonları göreceğiz. Ortada böyle bir şey varken buradaki arkadaşların emeğini görmeyerek burayı taşımak ya da burayı özelleştirme gayreti içine girmek doğru olmaz. Türkiye Kamu-Sen olarak şimdiden belirtiyoruz, bu tesisin kamu anlayışıyla yoluna devam etmesi ve yeni başarılara imza atmasını arzu ederiz. Dışarıdan heyecan duyan, heveslenen varsa; buranın özelleştirilmesi sevdasında olanlar varsa bu sevdadan vazgeçsinler. Bu sevda onları öldürür.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Önder Kahveci Tüvasaş açıklaması

Önder Kahveci 3600 Ek gösterge açıklaması

Önder Kahveci özelleştirme açıklaması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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