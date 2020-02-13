DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında başkan yardımcısı adliyede (2)

TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Ordu'da yıkımına başlanan o binalar için mahallelilerden teşekkür

ORDU'da mahkeme kararıyla, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkımı için çalışma başlatılan 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımıyla ilgili, vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kirazlimanı mahallesinde inşaat halinde yapımı devam eden 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımı için çalışma başlatıldı. Ordu İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen gökdelen inşaatıyla ilgili, Kirazlimanı mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

'ATILAN CESUR BİR KARARDIR'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, projenin başından itibaren Orduluların inşaatı tepki gösterdiğini ve durdurulması gerektiğini hatırlatarak, "Bu yanlışı sadece sayın Cumhurbaşkanımızın önleyebileceğini anlatmıştık. Bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini kursaklarında bırakmış olup doğanın yeniden doğuşunu müjdelemiştir. Bu kadar Ordu'nun sahil kesiminde yeni yıkımların müjdeleyicisi olması sevinciyle gelecek kuşaklara daha sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak için atılan cesur bir karardır. Bu alanın plaj ve mesire alanı olmasını arzu ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kararın arkasında inadına dik durarak Ordu sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-İnşaatın yıkım çalışmalarından görüntü

-Muhtar Fikret Güneytepe'nin açıklaması

-Vatandaşlarla röportaj

HaberKamera: Nedim KOVAN - Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti. Hüseyin Doğukan Saraç gözyaşları içinde toprağa verildi.

Erenler Dörtyol Sanayi mevkiinde, 1 Şubat günü meydana gelen kazada, askere gidecek arkadaşlarının eğlencesine katılan arkadaşların bulunduğu otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Doğukan Saraç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Doğukan Saraç'ın cenazesi bugün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şerefiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları ve arkadaşları, Hüseyin Doğukan Saraç'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Babasının tabutu başında konuşması

Cenaze namazı

Mezarı başından detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),

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Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı sebebi ile yayla yolunda araçlarıyla mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Reşadiye Aybastı karayolu mevkinde ekili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan 6 kişi jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Reşadiye Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve karayolu ekipleri harekete geçti. İş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açılarak, mahsur kalanlara ulaşıldı. 6 kişi araçlarıyla Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Jandarma ekipleri karakolda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışması

-Araçların kurtarılması

-İkramda bulunulması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Erdemli'de selden zarar gören yollar onarılıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle Alata Deresi'nin taşması sonucu bir kısmı göçen Gücüş ve Sarılar mahalleleri arasındaki yolun onarma çalışması sürüyor.

Erdemli'de Alata deresinin taşması sonucunda hasarlı olan yolların onarılması için Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler suların çekilmesinden itibaren yolların açılması için çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen İş makineleri vasıtasıyla heyelan riski bulunan bölgelere de müdahale edildi. Yolda oluşan göçüklerin ise yine iş makineleri marifetiyle onarılmasına devam ediliyor. Yolda trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Erdemli'ye bağlı birçok mahalle ve yayla yollarında hasar oluştuğu bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yol bakım, onarım ve kar temizleme çalışmaları adı altında Gücüş-Sarılar yolu ile birlikte çalışmaların Çamlı-Kösbucağı yolu, Sıraç-İçmeler yolu ve Nohutharmanı-Doğusandal yayla yolunda da sürdürüldüğü öğrenildi. Yolların onarım çalışmasının 3 gün daha süreceği ve kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sel sonrası bozulan yolların görüntüsü

-Alata deresinin görüntüsü

-Yol onarımı yapan iş makinesi çalışırken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin),

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Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 40'ıncı günde

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen 40'ıncı günde de sürdü. Gülistan için bölgeye gelen CHP heyeti, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları, Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ARAMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLDU

Tunceli'deki olumsuz hava şartları arama çalışmalarını güçlendirdi. AFAD ekipleri, bugün Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde tekneyle arama yaparken, görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış ekipleri çalışmalara katılamadı. Yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize bugün de rastlanmadı.

CHP HEYETİ, GÜLİSTAN İÇİN TUNCELİ'DE

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu başkanlığında, Milletvekilleri Polat Şaroğlu, Candan Yüceer ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin yer aldığı heyet, Tunceli'ye gelerek, Gülistan Doku ilgili gelişmeleri yerinde takip etti. Heyet temaslarına Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşerek başladı. Öğretmenevinde yapılan görüşmede, CHP'li heyete bilgi veren Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, arama çalışmaları aksatılmadan yürütüldüğünü söyleyerek, Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapaklarının açılmasını talep etti.

Anne Bedriye Doku da "Ben 40 gündür buradayım, kızımı almadan buradan gitmem. Her an kızım bir yerden çıkacakmış diye bir beklenti içindeyim. Ne olur bize yardımcı olun kızım bulunsun, barajın kapakları tamamen açılsın, su seviyesi düşürülsün, bunun yapılması için bize yardımcı olun" dedi.

'MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ'

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, heyetin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroglu'nun talimatıyla oluştuğunu söyledi. Gülistan Doku'nun bulunması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Baknoğlu, "Gülistan Doku'nun ailesi son derece üzgün, onların acısını paylaşıyoruz. Allah'tan umut kesilmez, Allah büyüktür, inşallah bir mucize olur da Gülistan aramıza döner, ailesine kavuşur. CHP olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada yapacağımız görüşmeler sonunda bir rapor hazırlayıp, genel başkanımıza sunacağız. Ayrıca Gülistan Doku'nun durumu ile ilgili Meclis'te bulunan tüm partilerin de içinde bulunduğu bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacağız. Gülistan'ı arama çalışmaları 40 gündür düzenli ve aksamadan devam ediyor, bu çok önemli. Umarım Gülistan'dan iyi bir haber alırız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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CHP heyetinin Gülistan'ın ailesiyle göşmesi

Ziyarette katılanlar

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli (2)

'TASARIM BECERİ ATÖLYESİ' PROTOKOLÜ İMAZALANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri 'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Erciyes Anadolu Holding sponsorluğunda yapılacak '100 Tasarım Beceri Atölyesi'nin protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, "Biz çocuğu sadece belirli soruları çözen değil, aynı zamanda sorun çözen, duygusal ve şahsiyet gelişimi, fiziksel gelişimi ve zihinsel gelişimini bir bütün olarak ele alan eğitim sistemini önemsiyoruz. Eğer çocuklarımız sınav üzerinden belirli şıkları işaretleyerek bir eğitim sürecini tamamlarlarsa, onların insani yönlerinde, değerlerle ilgili hususlarda, kişiliklerinin gelişmesinde, fiziksel olarak üretim açısından bazı tecrübeleri yaşamasında eksiklik olabileceğini düşünüyoruz. Çocukların daha ilkokuldan itibaren mühendislik, üretim, robotik ne demek, sanat neden önemlidir, sanatın ince ayarından geçmeyen insanların kişilik olgunlaşması neden zafiyet gösterebilir, neden çocukların sağlıklı bir rehberlik alabilmeleri için bu tür tecrübelere ihtiyacı vardır sorularını cevaplamamız gerekir. Bu atölyeler onlara daha kolay rehberlik etmek, sosyal, duygusal becerilerini geliştirmek, bireysel ve ekip çalışmaları konusunda yönlendirmek, ileride yapmayı düşündükleri meslekler hakkında farkındalık kazandırmak için son derece önemli. İmzalanan protokolle birlikte eğitim yuvalarının atölyeleriyle donatılmasını sağlıyoruz. Bu konuda öğretmenlerimizin eğitimine de büyük önem veriyoruz. Bu atölyeleri açmak çok önemli değil, asıl önemli olan bu atölyelerde sürekliliği sağlamaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri'de 100 okulda açılacak tasarım beceri atölyesi yapımı protokolü imza altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

-100 Okulda açılacak tasarım beceri atölyesi protokolünün imzalanması

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Vali Baruş: Malatya'da yarın için de okullara tatil kararı alabiliriz

MALATYA'da, dün akşam başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları kar küreme araçlarıyla açma çalışmaları sürdürülürken, Vali Aydın Baruş, bugün olduğu gibi yarın için de okulların tatil edilebileceğini söyledi.

Malatya'da kar yağışı etkili olurken, yollarda buzlanma meydana geldi, birçok mahalle yolu ise kapandı. Şehirler arası yollar ile kent merkezindeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Vali Aydın Baruş, Malatya'dan 4 şehre bağlanan arter olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Doğanyol- Adıyaman bağlantısında şu anda kontrollü olarak araç trafiğine izin veriliyor. Ağır vasıta araçlar yolda bekletiliyor. Onlar kontrollü olarak önlerinde tuzlama aracı, Karayolları'nın gitmesi şartıyla zaman zaman trafiğe çıkmalarına izin veriliyor. Böylece aşırı birikmenin önüne geçiliyor. Darende- Kayseri yolumuzda şu anda Malatya yönünde ağır vasıtaların çoğunluğunu oluşturduğu araçların tahliyesiyle ilgili Karayolları ekiplerimiz çalışma yapıyor. Sanırsam şu saatlerde Karayolları ekipleri nezaretinde Malatya yönüne akış sağlanıyor. Ancak Kayseri yönünde şu anda trafik durduruldu. Orayı da kontrol ettikten sonra arkadaşlarımız trafiğin geçişine izin verecekler. Hekimhan- Sivas tarafında şu anda önemli bir sıkıntımız yok. Yine Elazığ yönünde önemli bir sıkıntımız yok. Ancak ağır vasıta araçların geçmesine izin verilmiyor, bekletiliyor trafik ekipleri tarafından belli noktalarda tuzlama çalışması yaptıktan sonra onlar da trafiğe bırakılıyor. Şu anda acil hizmetler bakımında bir problemimiz yok. Sağlık ekiplerimiz olaylara müdahale ediyorlar. Diğer taraftan yardım helikopteri de Kara Havacılık'ta bekletiliyor. Hava meydanımızda da sabah uçuşları iptal olmuştu. Şu anda pisti temizledi arkadaşlarımız, inişe müsait; ancak diğer hava meydanlarının durumuna göre bu uçuşlara izin veriliyor. Oradan uygun haber gelince burası yine inebilir vaziyette uçaklar."

'TEKRAR TATİL KARARI ALABİLİRİZ'

Kar yağışının akşam saatlerinde dinmesini ve hafiflemesini beklediklerini dile getiren Baruş, "Bununla birlikte temizlik çalışmalarına ağırlık verilecek. Ana güzergahlar başta olmak üzere daha sonra da yoğun bir tuzlama faaliyetine başlanacak. Çünkü akşam saatlerinde meteoroloji tahminlere göre, don bekleniyor. Yarın sabah itibarıyla çok önemli bir problemin kalmayacağını düşünüyorum. Okullarımız ile ilgili de değerlendirmemizi akşam saatlerinde bütün ilçelerimizle birlikte yapacağız. Tekrar açıklamada bulunacağız. Öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin risk altında olacağını düşünürsek tekrar bir tatil kararı alabiliriz ama akşam saatlerinde bu açıklamayı yapacağız" dedi.

'AĞIR HASARLI BİNALARDA OTURAN VATANDAŞIMIZ KALMASIN'

Depremzedelere yönelik de açıklamalarda bulunan Vali Baruş, şunları söyledi:

"Depremde konutu hasar gören vatandaşlarımıza da acil olarak çadır ihtiyaçlarını gidermiştik. Şu anda ilçe merkezlerinde çadırlarda kalınmaması için kaymakamlıklarımız çalışma yapıyor. Onları kapalı mekanlara alıyor, yatılı okullara alıyor. Bilindiği gibi bu hafta da Pütürge'de, Kale'de ve Doğanyol'da okullarımız tatildi, uygun mekanlara alıyorlar. Yine konteyner kurma çalışmalarımız devam ediyor ancak Pütürge yolumuzda şu anda trafik kapalı orada da ana güzergahtaki çalışmalar hafifleyince tekrar o tarafa ağırlık vereceğiz, trafiğin geçişine izin vereceğiz. Muhtemelen de pazartesi gününden itibaren de yoğun bir konteyner naklimiz olacak Pütürge, Doğanyol, Gökçe oralara. Konteyner kentlerimizi kurduktan sonra da vatandaşımız daha da rahatlamış olacak. Buradan da tekrar uyarmak istiyorum; ağır hasarlı binalarda oturan, acil yıkılması gereken binalarda, mühürlü binalarda vatandaşımız kalmasın. Ağır hasarlı olanlarda riskli, onları mümkün olduğunca boşaltmamız lazım. Nakit yardımlarımız devam ediyor, kira ve acil yardımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız bu yardımları alınca yeni mekanlar bulsunlar kendilerine. Yeni konut kiralaması yapsınlar ve oralara taşınsınlar. Can güvenlikleri açısından bu çok önemli. Çünkü ağır hasarlı binaların da zaman içerisinde zorunlu tahliyesi ve yıkımına başlayacağız."

1000 KİŞİ, 317 ARAÇ VE 117 EKİP İLE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kar kalınlığının kırsal kesimlerde 1 metreyi aştığını kaydederek, "Şu anda da kar halen yağmaya devam ediyor. Tabi bu süre içinde ekiplerimle yaklaşık 1000 kişi, 317 araç ve 117 ekiple sahada 14 araçla da tuzlama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları noktasında hatırlatma gereği duyuyorum. Ana yol güzergahlarında ilgili ekiplerimiz sürekli açık tutulmaya devam ediyor ve arkadaşlarımız hem kaldırım hem de kar temizleme çalışmalarını ana yol güzergahlarında yürütüyorlar. Şu ana kadar bize olumsuz kaza noktasında veya ulaşımda gitmesi gereken yere intikal etmemesi noktasında bir olumsuzluk söz konusu olmamıştır. Okulların kapalı olması da bizim işlerimizi daha da kolaylaştırdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Taha AYHAN/MALATYA,

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Siirt'te eğitime kar engeli

SİİRT'te, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

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Kayseri'de parkta kayak keyfi

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kar tatilini fırsat bilen öğrenciler, tepsi, leğen, poşet ve kızaklarla parkta kayarak karın keyfini çıkardı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan Rifat Yıldırım Parkı, kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından pist olarak hazırlandı. İlçede eğitime bugün kar nedeniyle ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, 'Beleştepe' olarak nitelendirilen parka akın etti. Çocuklar, aileleriyle birlikte parkta piste dönüştürülen rampada poşet, tepsi, leğen, tahta ve plastik kızaklarla kayarak eğlendi. Çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parkta kızak, poşet ve leğenlerle kayan çocuklardan görüntü

Parktan genel ve detay görüntü

Göktuğ Şahin ile röportaj

Funda Şahin ile röportaj

Haber: Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,