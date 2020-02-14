DHA YURT BÜLTENİ - 15

Van 'da caddeye bırakılan çantada bomba şüphesi

VAN'da, kent merkezindeki caddeye bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Van kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir bankanın önüne bırakılan çantayı görenler, hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Caddesi ve caddeye çıkan tüm ara yollar kapatılıp, güvenlik şeridi çekilirken, çevre binalar da boşaltıldıktan sonra fünye kullanılarak ilk patlatma yapıldı. Ancak çantanın içinde kabloların olduğu fark edilince tedbirler artırıldı.

Özel kıyafetli bomba imha ekibi, alınan tedbirlerden sonra çantaya müdahalede bulunarak ikinci bir patlatma daha yaptı. Çantadan çıkan kabloların bir bomba düzeneğine ait olup olmadığı araştırılırken, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Alınan önlemler

-Cadde ve sokaklara güvenlik şeridi çekilmesi

-Polis Özel Harekatın önlem alması

-Vatandaşların olay yerinden uzaklaşması

-Şüpheli paketin önüne bırakıldığı binanın boşaltılması

-Bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi

-Olay yerinde çalışma yapılması

-Patlatılan şüpheli paketten çıkanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN,

===============================

Ticari anlaşmazlık yaşadığı kişiyi aracıyla ezmeye kalktı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan H.Y., ticari anlaşmazlık yaşadığı K.Ç.'yi yolda sürürken aracı ile ezmeye çalıştı. Aracın çarpmasından son anda kurtulan K.Ç., polis karakoluna sığınırken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kapaklı'nın Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık H.Y. ile K.Ç., arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın anlaşmazlıkla noktalanmasının ardından iddiaya göre H.Y., hafif ticari aracı ile K.Ç.'yi takibe aldı. K.Ç., Mithatpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken H.Y., aracı ile hızla ona çarpmak için üzerine sürdü. Araç orta refüje çarparken K.Ç., şans eseri yere düşerek yara almadan kurtuldu. Yaşadığı olayın şokunu kısa sürede üzerinden atan K: Ç., koşarak hemen karşıda bulunan polis merkezinin içine girdi.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. K.Ç.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Aracın yola çıkması

Yayanını karşıya geçmeye çalışması

Aracın yayanın üzerine sürülmesi

Yayanın yere düşmesi

Aracın refüje çarpması

Yayanın kaçması

Olay yeri

Haber: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),

==================================

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Jandarma araçlarının gelmesi

-Evde yapılan arama

-Gözaltına alınanlar götürülürken

-Gözaltına alınanlar araca bindirilirken

Haber-Kamera: MERSİN,

================================

14 Şubat Sevgililer Günü'nde 30 çift evlendi

DENİZLİ'de, akılda kalıcı bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen 30 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, dünya evine girdi.

Denizli'de hayatlarını unutulmaz bir tarihte birleştirmek isteyen çiftler, evlilik tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü belirledi. Günler öncesinden bugün için randevu alan çiftler, gelin ve damatlıklarını giyerek davetliler huzurunda bir ömür boyu birlikteliğe 'Evet' dedi. Kentteki İncilipınar ve Ferit Ali Küçüka Nikah Salonu'nda yoğunluk yaşanırken 30 çift Sevgililer Günü'nde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Ümmühan Yılmaz (27) ve İsmail Öz (29) de İncilipınar Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Damat Öz, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını belirterek, "Nikah günümüzün özel bir gün olmasını istedik. Bizim için unutulmaz bir andı. Çok mutluyuz" dedi. Gelin Yılmaz ise, doğum gününde evlenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çifte mutluluk yaşadım. Hayatım boyunca bugünü unutmayacağım. En güzel doğum günü hediyemi aldım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Nikah kıyılmasından detay

-Gelin ve damattan detay

-Davetlilerden görüntü

-Ümmühan Yılmaz İsmail Öz çiftinden röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

================================

Çanakkale Boğazı'ndaki jelimsi tabakaya inceleme

ÇANAKKALE Boğazı'nda son birkaç günden bu yana lokal olarak görülen beyaz köpüksü ve jelimsi tabaka, tedirginliğe yol açtı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan ihbarlar üzerine, tabakanın neden kaynaklandığını belirlemek üzere denizden alınan numune, laboratuvara gönderildi.

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu'dan Kumkale'ye kadar olan alanda son günlerde lokal olarak beyaz köpüksü ve jelimsi ama kokusuz bir madde görülmeye başlandı. Ortaya çıkan manzara görenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarlar üzerine yetkililer harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki tabakadan numune alarak incelenmesi için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderdi. Laboratuvarda yapılacak incelemenin ardından beyaz köpüksü ve jelimsi maddenin neden kaynaklandığı tespit edilecek. Ancak ilk belirlemelere göre petrol türevi ya da kimyasal içermeyen tabakanın doğa şartlarına bağlı olarak oluştuğu sanılıyor. Balıkçıların yorumu ise, hava sıcaklıklarındaki ani değişim sonucunda denizanalarının ölerek eridiği ve bu tabakanın ortaya çıktığı şeklinde.

Böyle bir tablonun Çanakkale Boğazı'nda en yoğun olarak Kasım 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arası yaşandığı ifade edildi. Sıcaklıklardaki ani değişimler ve yağışlar nedeniyle sisteme tatlı su girdisi, oluşumu etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Jelimsi maddenin oluşumuyla beraber, maddeye yapışan organik ve inorganik parçacıkların da kıvamı artırdığı ve hem balıkçı ağlarına, hem de teknelerin, botların motor ve pompa sistemlerine zarar verdiği belirtildi.

Çanakkale'de kordon boyunda yürüyüş yaparken denizde gördüğü beyaz tabaka karşısında şaşkına dönen Suat Erişken, "Ben daha önce hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Çok da garip, doğal bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Doğada ekolojik bir şeyler oluşabilir ama bu görüntü çok garip, denizin yüzeyinde beyaz jelimsi bir tabaka oluşmuş. Tabi ki bu konuyla ilgili yetkili birimler ne olduğuna karar verecek" dedi.

Denizanalarının öldükten sonra sıvı hale gelerek erimesi sonucu bu görüntünün ortaya çıktığını ifade eden balıkçı Vahit Anık, "Havaların bir anda soğuması sonucu her zaman bu tür görüntü yaşanır. Denizanaları birdenbire havalar soğuyunca su haline dönüşüyor. Köpük gibi bu hale geliyor. Bu tabaka ve görüntünün kirlilikle ilgisi yok" diye konuştu.

Oltasıyla balık tutan bir vatandaş ise, "Bu görüntü bir kirlilik ya da pislik değil. Eğer öyle olsaydı daha başka olurdu. Deniz anasının öldükten sonra ölmüş hali deniyor. Yaklaşık 100 metre açıkta devamlı kıyı kesimine doğru dönüyor, tekrar geliyor. Balık tutmamızı engellemiyor. Zaten balık yok" şeklinde konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, yaşananın bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Genellikle doğal bir olay bu. Çünkü hava şartları da malum uygun gidiyor. Birçok diyatom dediğimiz fitoplanktonik canlı ve yanı sıra medüz türleri fazla miktarda ürüyor. Tabii deniz suyundaki azot ve fosfor gibi besin elementi miktarlarının yüksek olması ve su sıcaklığındaki artış bunu tetikliyor. Sonrasında bu canlılar ölüyor ve bakteriyel olarak parçalanıyor. Bu süreçte de bu canlıların bir kısmı da mukus özelliğine sahip. Bir araya toplanmasıyla bu tabakalar oluşuyor. Yüzeyden dibe kadar kurdele şeklinde oluşumlar meydana getiriyor. Bu oluşum çok fazla miktarda olursa sorun çıkarıyor. Deniz yüzeyinde birikintiler oluşturabiliyor. Bu birikimler deniz tabanına güneş ışınlarının gitmesini ve su altındaki canlıların yaşamlarında sorunlar oluşturabiliyor. Görsel olarak da kötü bir görüntü oluşturuyor. Deniz araçlarına ve balıkçı ağlarına zarar verebiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Çanakkale Boğazındaki beyaz tabakadan genel ve detay görüntüler.

-Kordonboyu vatandaşlar ile beyaz tabaka görüntüsü.

-Suat Erişken röp.

-Vahit Anık röp.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=====================================

İki kızıyla yaşan çiftten elektrik ve su talebi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde 2 kızıyla yaşayan Kenan Toka (33), Berna Toka (30) çifti, mahalle merkezine 1 kilometre mesafede bulunan evlerine elektrik ve su talebinde bulundu.

Hayvancılık yapan Kenan ve Berna Toka çifti, Ceylan Mahallesi Gacak mevkisindeki arazilerine 2 yıl önce kendi imkanlarıyla tek katlı müstakil ev yaptırdı. Çocukları ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hanife Gül (10) ve ilkokul 1'inci sıfır öğrencisi Ela Gül (7) ile eve yerleşen çift, mahalle merkezine 1 kilometre mesafedeki evlerine elektrik ve su talebinde bulunup, yetkililerden yardım istedi. Evi yaptırabilmek için hayvanlarının bir kısmını sattıklarını, bir yandan maddi imkansızlıklarla diğer yandan ise elektrik ve su yokluğuyla mücadele ettiklerini anlatan anne Berna Toka, "Evimizde elektrik ve su yok. Bağlanması için yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklar akşam erkenden yatağa girmek zorunda kalıyor. Çamaşırı, bulaşıkları elimle evin dışında yıkamak zorundayım. Bu karda her gün su taşıyorum. Sürekli üşütmeye bağlı hastalıklarla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM MUTSUZ'

Elektrik ve su olmadığı için sürekli mutsuz olan çocuklarına durumu izah etmekte zorlandığını belirten Kenan Toka, "Dağlarda çobanlık yapıyorduk. Çocukların okula gidebilmesi için mahalleye inmek zorundaydık. Hayvanlarımızı satıp bu evi yaptırdık. Ancak elektrik ve su bir türlü gelmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz. Eşim çocuklarım çok zorlanıyor. Bize yardım etsinler" dedi.

'BEN DE DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OYNAMAK EĞLENMEK İSTİYORUM'

Seki İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ela Gül Toka ise "Okuldan geliyorum hemen derslerimi yapıyorum. Karanlık olduğu için oyun oynayamıyoruz. Gece elektrik olmadığı için gündüzleri ödevlerimi yapıyorum. Ben de diğer çocuklar gibi oynamak eğlenmek istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiftin eve su taşımasından görüntü

-Çocukların okuldan eve gelmesinden görüntü

-Çocukların evde ödev yapmasından görüntü

-Evden görüntü

-Anne Berna Toka'nın elinde çamaşır yıkamasından görüntü

-Berna Toka ve Kenan Toka ile röp.

-Ela Gül Toka ve Hale Gül Toka ile röp.

Haber - Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

====================================

Ömer Çelik: Üniversitelerin mutluluğu her türlü siyasetin önünde değerlendirilmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, üniversitelerin mutluluğunun her türlü siyasetin önünde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Partili Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) bir dizi temel atma törenine katıldı. Ç.Ü'de öğrenci yurtlarının yanı sıra Eczacılık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Hizmet Binası, Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Teknokent İdare Binası-Kuluçka Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Çarşı, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ek Arşiv Binası ve Bakım İşletme Binası-Atölyelerinin temel atma töreni için üniversitenin kongre merkezindeki programa AK Parti Sözcüsü Çelik'in yanı sıra, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yekilileri ile öğrenciler katıldı.

ÇELİK, SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salondakilerin Sevgililer Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında, "Dünyayı bu kadar kötü hale getirenler kim derseniz onlar sevginin kıymetini bilmeyip sevgiden nasibini alamayanlar. Geçenlerde İdlip'te askeri operasyon yapılırken bir Mehmetçik görüntüsünü gördünüz. Bir yandan operasyon yaparken bir yandan da soğukta kalmış köpek yavrusu görüyor. O köpek yavrusunu soğuktan korumaya çalışıyor sırt çantasına alıyor. O askerin Sevgililer Günü kutlu olsun. Büyük işler yaparız. Büyük bir milletiz ama esas olan insana verdiğimiz kıymetin büyümesi ve yücelmesidirö ifadelerini kullandı.

'YURTLARDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK'

Terör örgütlerinin, öğrenci yurtlarına sızdığını ve bunun önüne geçmek için her türlü çalışmanın yapılacağını, üniversitelerin mutluluğunun her türlü siyasetin önünde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelik, bir milletin sorun çözme kavramının kültür gücü olduğunu söyledi.

Doğanın dengesinin bozulduğunu ve insanların bu dengeden kaçamadığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Fırtına, yağmur geldi en son silahlarla Avustralya'da maliyeti azaltmak için develeri öldürmeye kalktılar. 10 bin tanesini öldürdüler. Dünyaya bakışta genel bir problem var. Bu genel problemi gidermenin yolu da sizin yürüdüğünüz yol olacak. Sizin yürüdüğünüz yol, ne kadar insana, bilimsel bilgiye dayanan ne kadar insan şerefini yücelten bir yol olursa insanlığa o kadar katkısı olacaktır.ö

Ardından sözalan Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yaptığı konuşmadan sonra sahneye çıkan protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte butona basarak temel atmayı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile protokol üyelerinden görüntü

Ömer Çelik'in konuşması

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

Protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte butona basarak temel atmayı gerçekleştirmesi

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR- Can ÇELİK/ADANA,

====================================

Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden peş peşe gelen istifaları değerlendirdi. Akşener dün istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal hakkında, "Tuğba Hanım'ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Tarihi Ulu Camii'ni ziyaret eden Akşener, Kapalı Çarşı'da esnafla bir araya geldi. Partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Akşener, daha sonra Mudanya'da bir otelde gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Akşener, Mudanya esnafıyla da bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

'TEŞKİLATLA TERS DÜŞTÜ'

Parti içerisinde yaşanan istifalara saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, "Tuğba Hanım ile beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti'ye geçti. Dün istifa eden Tuğba Hanım'ın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle, istifa edeceğine dair konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğudur" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARINI TERCİH ETTİK"

Türkiye'nin çıkarını düşünerek 31 Mart seçimlerine girdiklerini belirten Akşener, "En çok üzerinde durduğum Bursa, Balıkesir ve İstanbul'du. Bursa'nın alınabilmesi için oy istemek için 10 ilçeyi tek tek dolaştım. Sonuç olarak Bursa da kaybedildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun beyanıyla söylüyorum. 'Biz bazı hatalar yaptık' dedi. Biz İYİ Parti olarak bazı ikilemlerle karşılaştık. Burada ya partimizin ya da Türkiye'nin çıkarı. Birinden birini tercih edeceksiniz. Biz istişare ederek Türkiye'yi tercih ettik. Bu iş birliğinin sonucunda İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya alındı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN YÜZDE 65'İ PARLAMENTER DEMOKRASİ İSTİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tutmadığını dile getiren Meral Akşener, "Sayın Erdoğan için de hayırlı olmadı. Biz fabrika ayarlarına dönmek zorundayız. Anketlerden çıkan sonuca göre vatandaşların yüzde 65'i parlamenter demokrasiye dönülmesini istiyor" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Meral Akşener'in ziyaretlerinden detaylar

-Genel detaylar

HAM GÖRÜNTÜLER FTP'DEN GEÇİLMİŞTİR

Haber: Semih ŞAHİN/BURSA,