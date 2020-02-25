DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kayıp 3 genç kız için emniyete ihbar yağıyor (2)

KONAK'TA BULUNDULAR

Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli 'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir 'in Konak ilçesinde, bulundu. Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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Aranan hükümlü yakalandı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37) saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bugün, 'Basit yaralama ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B.'nin yerini tespit etti. Serhat B.'nin, Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon yapıldı. Yakalanan Serhat B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin mahalleye girişi

-Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasından görüntü

-Şüpheli şahsın evinden çıkarılarak ekip otosuna bindirilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kırkağaç Belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyor

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binasının, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde kolon ve duvarlarında çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Belediye hizmet binasının geçici olarak taşınacağı ve Belediye Düğün Salonu'nda hizmet vereceği bildirildi.

AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 1984 ile 1986 yılları arasında yapılan Kırkağaç Belediye Hizmet Binası'nın geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Akhisar ve Kırkağaç'taki depremlerde hasar gördüğünü söyledi. 2009 yılında göreve geldiğinde binanın sağlam olup, olmadığının tespiti için karo testi yapıldığını hatırlatan Başkan Gedüz, "Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Belediye binasındaki incelemede düşük beton değerleri çıkması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne performans analizi yaptırıldı. Analizde de dahil olmak üzere güçlendirmenin yeterli olmayacağı sonucu çıktı. 2014 yılında Manisa'nın büyükşehir olmasının ardından yeni belediye binası yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik. Büyük meydan alanımız var, bu alana Büyükşehir Belediyesi ile hizmet binası yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu süre içinde belediye binamızda herhangi bir sıkıntımız yoktu, kullanmaya devam ettik. Ancak, geçen 22 Ocak'taki Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde yaşanan depremlerden sonra belediye binamızın yorulduğunu, çatlakların arttığını gördük. Bunun üzerine de geçen hafta Kaymakamlığımıza binamızın taşınması için müracaatta bulunduk. Ancak yazışma uzun sürdü. Son depremde belediye binamızın bodrum katındaki kolonun patlaması ve ağır hasar olması nedeniyle acil bir şekilde Valimize durumu ilettik Valimiz de taşınmanın uygun olacağını söyledi" dedi.

Başkan Gedüz, bugün itibari ile Belediye Hizmet binasını Belediye Düğün Salonu'na taşımaya başladıklarını belirtip, "Arkadaşımız, taşınacağımız binada gerekli düzenlemeleri yaptı. Artık mevcut binada durmamızın her zaman tehlikeli olacağını gördüğümüz için hem vatandaşımız hem de çalışan personelimizin zarar görmemesi için görevimize Belediye Düğün Salonu'muzda devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Depremde zarar gören belediye hizmet binasının görüntüsü

-Belediye hizmet binasının taşınmasından görüntü

-AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile röp.

-DHA muhabiri Erdinç ALKAN'ın anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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Edremit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, her gün sıcak yemek yardımı yapıyor.

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yalnız yaşayan yaşlılar ile engelliler, yaşadığı yerde yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlar için Edremit Belediyesi Aşevi'nde her gün 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi 180 vatandaşın evlerine her gün belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Gizlilik ilkesi içerisinde hem yardım veren hem de yardım alan vatandaşların kimlikleri kesinlikle gizli tutuluyor. Ayrıca, Edremit Belediyesi Aşevi'ne, hayırseverlerin yaptığı kuru gıda ve canlı hayvan bağışları da aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik ile ilgili çalışmaları arttırdıklarını belirtti. Başkan Arslan, "Toplumdaki dayanışmayı arttırmak ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en önemli görevimiz. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarımıza devam edeceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aşevinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: EDREMİT(Balıkesir),

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Binali Yıldırım'dan belediyeye ziyaret

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

TÜGVA Afyonkarahisar Vakfı tarafından düzenlenen söyleşi için Afyonkarahisar'a gelen TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeybek, Yıldırım'a hediye olarak Zülfikar ile el dokuması kilim hediye etti. Binali Yıldırım'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Ülkemize yaptığı hizmetleri AK Parti iktidarı döneminde olsun, İstanbul Belediyesi'nde yapmış olduğu hizmetlerden olsun ülkemiz kendisini yakinen çok iyi biliyor. Kelimenin tam anlamıyla tam bir hizmet adamı. Allah kendisinden razı olsun, sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah ülkemize daha hayırlı hizmetler yapmaya vesile olsun" dedi. Binali Yıldırım da Mehmet Zeybek'in 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Yıldırım, "Değerli başkanımız 31 Mart yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'ın şehr-i emini oldu ve belediye başkanı seçildi. Önceki belediye başkanımızdan bayrağı devraldı. Burhanettin Beyin bıraktığı görevleri ve yeni projeleri hayata geçirecek. Afyonkarahisar için 5 yıl güzel hizmetler yapacak. Buna yürekten inanıyorum ve üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binali Yıldırım'ın araç konvoyunun gelişi

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in karşılaması

Makam odasına giriş

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in hediye takdimi

Konuklardan genel görüntü detayı

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklamaları

Binali Yıldırım'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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İngiliz öğretmen, Ayvalık'ı eski eşyalara resmetti

BALIKESİR Ayvalık'ta İngilizce öğretmeni Jonathan Smith, tuvaller ile eski eşyaların üzerine ilçenin doğal ve mimari güzelliklerinin resimlerini yaptı.

Çocuk yaştan itibaren resim eğitimi alan ve İngiltere'den gelip yerleştiği İzmir'de İngilizce öğretmenliği yapan Jonathan Smith, Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 'Jonathan's Ayvalık' adını verdiği ikinci kişisel sergisini açtı. Smith, resimlerini tuvallerin yanı sıra eski ahşap eşyaların üzerine yaptı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Jonathan Smith, "20 yıl önce Ayvalık Sakarya Mahallesi'nden ev aldım. Her yaz Ayvalık'a geliyorum. Ayvalık'ın her köşesi tablo gibi. Boş vakitlerimde resim yapmaya çalışıyorum. Akrilik, kara kalem ve mürekkeple Ayvalık'ı çalıştım. Bazen dekoratif eşyalar üzerine yapıyorum. Mesela masa, sandalye, eski tahtalar. Bu şekilde çalışmayı çok seviyorum. Dekoratif ve kullanabilir tablolar ortaya çıkıyor. Konum hep Ayvalık; sokakları, kedileri, zeytini" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sergiden genel ve detay görüntüler

-Jonathan Smith röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat karayolunun 2470 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Geçit vermeyen yol Valiliğin kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak araçların geçişini engelledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksek kesimlerde kar ve tipi

-Kent merkezinde kar yağışı

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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Alanya'da tatilcilerin deniz keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler sahile giderek güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ve nem oranının yüzde 51 olarak ölçüldüğü ilçede güneşli havada tatilciler ve yerli halk sahile indi. İlçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajına gelen tatilcilerin bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

Meteoroloji yetkilileri güneşli havanın yarın da devam edeceğini, perşembe günü ise ilçede yağışlı havanın hakim olacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Plajdan genel görüntü

-Güneşlenen tatilcilerden görüntü

-Yüzen tatilcilerden görüntü

Haber: Engin ANAK- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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