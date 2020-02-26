DHA YURT BÜLTENİ-15

Vali Okay Memiş: İran'dan gelecek Türk vatandaşları şehir hastanesinde tutulacak

ERZURUM Valisi Okay Memiş, yapımı tamamlanan ancak henüz hizmete girmeyen Şehir Hastanesi'nin İran'dan gelecek Türk vatandaşlarının müşahade altında tutulması için kullanılacağını bildirdi.

Vali Okay Memiş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Başhekim Mahmut Avcı, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla toplantı yaptı. İran'dan gelecek Türk vatandaşlarının müşahade altında tutulması konusunda doktor ve sağlık çalışanlarıyla son hazırlıkları görüşen Vali Memiş, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Şehir hastanesinin 1500 yatak kapasiteli olduğunu belirten Vali Memiş, İran'dan gelecek Türk vatandaşları için yaklaşık 500 yataklık bölümünü kullanacaklarını söyledi. Erzurum'da hazırlıkların yapıldığını ifade eden Vali Memiş, "Yeteri kadar yatak kapasitemiz var. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarıyla toplantı gerçekleştirdik. 14 günlük kuluçka dönemi var virüsün. Zaten Erzurum'da bu virüsün negatif ya da pozitif olup olmadığını test eden illerden birisiyiz. Dün Afganistanlı bir göçmen yüksek ateş sebebiyle müşahade altına alınmış, testleri negatif çıktı" dedi.

KAÇAK GÖÇMENLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Virüsle mücadele sağlık çalışanlarının yanısıra kolluk kuvvetlerine de önemli görevler düştüğünü kaydeden Vali Memiş, "Tarihi İpekyolu üzerindeyiz, uluslararası karayolu üzerindeyiz. Dolayısıyla çok kaçak göçmenle karşı karşıya kalıyoruz. Sınırlar kapatılmasına rağmen göçmenler karşı karşıya kalıyoruz. Bütün Türkiye'de devletimiz, sağlık bakanlığımız, diğer bakanlıklar bunun üstesinden geleceklerdir. Biz eğer ihtiyaç olursa hazırlıklarımızı yaptık. Allah'ın izniyle bu sağlık hizmetini hep beraber vereceğiz. İlimizde ve Türkiye'de pozitif bir vaka bulunmamaktadır" diye konuştu.

BİZİM VERECEĞİMİZ BİLGİLERİ DEĞERLENDİRSİNLER

Kaçak göçmenlerle mücadelede polisin eldiven ve maske kullanmasını vatandaşlardan bazılarının yanlış algıladığını belirten Memiş, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu yapılan önleyici bir tedbir. Polis, jandarma üst araması yapıyor eldiven, maske kullanmak zorunda. Tedbirli olacağız ama panik yapmadan ortalığı karıştırmadan. Bazıları kasten yapıyor. Vatandaşlarımız bunlara itibar etmesinler. Ortalığı karıştırmak maksadıyla bazı şeyler olabilir. Bunlara itibar etmesinler. Bizim vereceğimiz bilgileri değerlendirsinler. Ne olursa olsun vatandaşları bilgilendireceğiz."

Vali Memiş, gazetecilerin sorularını da cevaplandırarak, Erzurum'a henüz Türk vatandaşı gönderilip gönderilmeyeceğinin belli olmadığını kendilerinin tedbir aldıklarını söyledi. En az 500 yataklı tedbir aldıklarını ifade eden Vali Memiş, 14 gün boyunca hastanede tutulacak vatandaşların müşahade altında olacaklarını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Memiş'in hastaneye gezmesi

-Valinin incelemesinden detay

-Vali Memiş'in açıklaması

-Şehir Hastanesi'nden genel ve detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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ANNE BABA MELİSA'YI GERİ İSTEDİ

Kayıp Melisa'yı, halasının oğlunun kaçırdığı iddiası (2)

Kaş'ta oturan Şenol ve Nurcan Çelikli çifti, kaçırıldığını iddia ettikleri kızları Melisa Çelikli'nin geri getirilmesini istedi. Şenol Çelikli, "Kızımız kaçırıldı, müracaata geldik. Sağa sola sorduk, haber alamıyoruz kendisinden, 5 gün oldu. Kaçıran yeğenim. Bunlar kaçırdı, 5 günden beri hiç haber alamıyoruz. Okumuyor ama 15 yaşında çocuk. Kızımızı istiyoruz, kızımızı getirsinler. Getirmesini istiyoruz. Kendilerinin haberi var ama getirmiyorlar çocuğu. Arada aracılar var, 'Bir şeyler yapın' diyorlar ama ne yapacağım, bunlar daha çocuk. Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

Nurcan Çelikli de "Böyle şeylerden korkuyorduk zaten, kaçırdılar kızımı, ben kızımı geri istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ve babanın röportajı

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Malatya'daki 4.9'luk depremde 53 kişi hastaneye başvurdu

MALATYA'nın Kale ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsılan kentte panik ve düşme nedeniyle 53 kişi, hastanelerde tedaviye alındı. Bu kişilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya kent merkezine 30, Elazığ'a 70 kilometre uzaklıkta olan Kale ilçesinde zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremle birlikte panik yaşayan 53 kişi düşme ve korku şikayetiyle hastanelere başvurdu. 53 kişi hastanekerdeki tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Malatya'da depremi hisseden vatandaşlar gece korku dolu anlar yaşadıklarını, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi hatırladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Malatya'nın havadan drone görüntüleri

Vatandaşlar röp.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay

Kent merkezindeki kalabalıktan detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Prof. Dr. Hasan Sözbilir: boşluklar doluncaya kadar deprem aktivitesi sürebilir

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akhisar ve çevresinde 4 binin üzerinde deprem meydana geldiğini belirterek, "Akhisar ve Soma taraflarına doğru belli boşluklar oluştu. Büyük olasılıkla bu boşluklar doluncaya kadar deprem aktivitesi sürebilir" dedi.

Manisa'da 22 Ocak'ta başlayan ve o tarihten sonra sık sık meydana gelen depremler, vatandaşları tedirgin etmeyi sürdürüyor. Fay hatlarının aktif olduğu bölgede artçı şokların bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Bölgedeki hareketliliği inceleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Akhisar ve Soma'ya dair dikkat çeken tespitlerde bulundu. Sözbilir, "Akhisar depremi 22 Ocak'ta başladı. Bir aydır da oluyor. Şuana kadar 4 binin üzerinde artçı depremler oldu. Aktivite henüz devam ediyor. Belli dönemlerde sönümleme geçirdi ama daha sonra tekrar alttaki faylar bir birleri ile bağlantılı oldukları için yeniden tetiklendi ve deprem fırtınası şeklinde tekrar devam etti. Bunlar bir bütün olarak deprem dizisi oluşturmaya başladı ve sönümlenmesi gerekirken bir periyoda girdi. Belli boşluklar oluşmaya başladı. Özellikle Akhisar ve Soma taraflarına doğru belli boşluklar oluştu. Büyük olasılıkla bölgedeki boşluklar doluncaya kadar deprem aktivitesi sürebilir" dedi.

'YORGUN BİNALAR İNCELENMELİ'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bölgede belli periyotlarla yine 3-4 günde bir; 2, 3 ve 4 büyüklüğünde deprem olduktan sonra tekrar 5'e yakın bir deprem olabilir. Bunlar bir birini izleyecek deprem dizisi sınıfına girmiş oldu. Boşluklar, depremlerle doluncaya kadar, deprem aktivitesi sürebilir" diye konuştu. Oluşan boşluklar dolduktan sonra depremlerin belli bir sönümlenme sınıfına gireceğini tahmin ettiklerini aktaran Prof. Dr. Sözbilir, şunları söyledi:

"Depremler bir süre daha devam edebilir. Diğer faylara sıçrama olmadığı müddetçe bu periyotta devam etmesi beklenebilir. Soma, Kırkağaç, Bakır, Akhisar taraflarındaki özellikle yaşlı insanların başka yerlerde dinlendirilmesinde fayda olabilir. Çünkü günde yüz depremi bulan deprem aktivitesi var. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar, psikolojik açıdan çok farklı etkilenebilir. O insanlar belki aileleri tarafından başka yerlerde dinlendirilebilir."

Sürekli deprem olduğu için binaların yorgun bina sınıfına girdiğine de dikkat çeken Hasan Sözbilir, "Binaların yorgunluğu söz konusu bu bölgede. Kırsal alan sınıfına girdiği için depreme dayanıklı bina sayısı da çok fazla yok. Burada özellikle yerel yönetimlerin, AFAD'ın, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün hafif hasar gören binalarda belli çalışması yapması gerekiyor.

O tür evleri ortaya çıkarmak gerekiyor. 'Şuan ki deprem aktivitesi bu şekilde sürerse o bina daha fazla hasar görür mü' sorusunun cevabı aranmalı. Ona göre çalışma yapılıp, daha sonra halkın yönlendirilmesi gerekiyor" dedi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den görüntü

Hasar Sözbilir deprem bölgesini harita üzerinde gösterirken

Hasan Sözbilir ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Adana, 'eli sopalı teyze'sini kaybetti

ADANA'da caddelerde dolaşırken vatandaşlara sataşması nedeniyle 'eli sopalı teyze' olarak tanınan, özellikle gençler tarafından çok sevilen Meryem (93) isimli kadın, yaşamını yitirdi.

Eşi ve çocuklarını kaybettikten sonra akli dengesinin bozulduğu iddia edilen emekli İngilizce öğretmeni Meryem isimli yaşlı kadın, 30 yılı aşkın süredir Seyhan ilçesindeki Bülent Angın Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı'nda dolaştı. Ağzından sigara düşürmeyen kadın, elindeki sopa ile gençlere hafif sopa darbesi vurması nedeniyle 'eli sopalı teyze' olarak anıldı. 'Meryem teyze' adı ile sosyal medya hesapları açıldı.

Bir süredir ortada görünmeyen yaşlı kadının, önceki gün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem teyze, Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

SEVENLERİ YASTA

Uzun zaman önce eşini ve hemen ardından 3 erkek çocuğunu kaybettikten sonra kendisi de önceki gün hayata gözlerini yuman Meryem Turan'ın bir süre önce kalça kemiğini kırdığını, tedavisinin ardından taburcu olduktan kısa süre sonra da son nefesini verdiği ortaya çıktı. Seyhan ilçesindeki Yeni Baraj Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşadığı evde hayatını kaybeden Turan'ın komşuları ve yaşadığı bölgede şakalaştığı vatandaşlar yasa boğuldu. Mahalledeki küçük çocuklar, 'Eli sopalı Meryem Teyze' olarak andıkları Turan'ın kendilerini her gördüğünde çikolata ısmarladığını söyledi.

BARAJ YOLU CADDESİ SULTANI

Turan'ın apartman komşusu Gülcan Özyeter de kendisini "Baraj Yolu Caddesi Sultanıö olarak andıklarına değinerek, "Yaşına göre oldukça hareketliydi. Yaşadığı acılar nedeniyle akli dengesinde ister istemez bozukluk oldu ama çok iyi insandı. Eşini ve 3 erkek çocuğunu kaybedince oldu bunlar. Mahallede de çok sevilen bir insandı. Bastonuyla gezerdi, ağaçların altına otururdu. Gelenle gidenle şakalaşırdı, sigara isterdi. Herkese farklı farklı ifadeler kullanırdı ama bu ifadeler çok güzeldi" dedi.

AZ SOPASINI YEMEDİK

Mahalle esnaflarından Ulaş Burunsuz ise Turan'ın vefatı nedeniyle üzüldüklerini dile getirerek "Çok iyi bir insandı, az sopasını yemedik. Burada onun sopasını yemeyenler de eksiktir. Ağzında tütmek bilmeyen sigarasıyla, elinde sopasıyla çok iyi bir insandı. Buradaki güzel insanlardan alıyordu enerjisini. Mekanı cennet olsunö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Komşusu ile röp.

Vatandaşlar ile röp.

Meryem'in evinden detay görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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