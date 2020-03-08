DHA YURT BÜLTENİ - 15

Seydişehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Kavalcı (30) yönetimindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen Durmuş Ali Karalı'nın (26) kullandığı 42 BFS 62 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kavalcı'nın kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Karalı'nın idaresindeki otomobil ise devrildi. Kazada sürücü İsmail Kavalcı olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Erkan Doğru (33) ile diğer sürücü Durmuş Karalı ve yanındaki Hacer Sude Acar (8), Sadegül Karalı (20), Abdullah Acar (5), Esra Acar (28), Bekir Karalı (51), Murat Karatosun (27), Ayşe Karalı (49) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ KONYA,

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Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Musa Çelik (53) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu üzerinde Uğur Soğutma kavşağının 500 metre ilerisinde meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine giden Emin A. (18) yönetimindeki 41 TT 244 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Musa Çelik'in kullandığı 09 R 5857 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirerek kazaya karışan otomobile saldırdı. Olay yerine gelen çok sayıda takviye polis ekibi Çelik'in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Otomobil sürücüsü Emin A. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay görüntüler

-Kazaya karışan otomobilden görüntüler

-Motosikletten görüntüler

-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünden görüntüler

-Kaza bölgesine gelen ölen şahsın yakınlarından görüntüler

-Mahalle sakinlerinden detay görüntüler.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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Halk otobüsü ile çarpışan otomobil 25 metre sürüklendi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kavşağa kontrolsüz çıkan bir otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle 25 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü 180 promil alkollü çıktı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Salih Zeki Kansoy'un (40) kullandığı 45 D 0119 plakalı halk otobüsü, sokak arasından ana yola kontrolsüz çıkan Hüseyin S. (44) idaresindeki 45 KS 351 plakalı otomobile sol kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs önüne aldığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil ve otobüste hasar meydana geldi.

Otobüsün şoförü Salih Zeki Kansoy, kazayla ilgili "Ben düz yolumda gidiyordum. Yanlış yoldan çıkan araç benim altıma girdi. Allah'tan yolcum yoktu. Frene bastım, korna çaldım, kurtarmaya çalıştım fakat kendisi yola devam etmeye çalıştı" dedi.

Trafik polisleri yaptıkları alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 180 promil alkollü olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden genel görüntü

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü

Otomobilin çekiciye yüklenmesinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Düştüğü su kanalında donmak üzereyken son anda kurtarıldı

BOLU'da, sulama kanalına düşerek ayağı kırılan Mehmet Karasu (55), donmak üzereyken, köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın sayesinde kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 204'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Karasu, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Karasu, yaklaşık 20 santimetre su derinliği olan kanaldan ayağı kırıldığı için çıkamadı. Issız alanda yarım saat boyunca suyun içinde feryat eden ve ayağa kalkamayan Karasu'nun bağırışlarını, bu sırada köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın duydu. Bora Aydın, sese doğru gittiğinde sulama kanalında yatan kişiyi gördü ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle Karasu'nun yanına indi. Sedyeye koyulan Karasu yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Soğuk havanın yaşandığı Bolu'da suyun içinde yaklaşık 45 dakika kalan Karasu'nun donmak üzere olduğu görüldü. Karasu, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KÖPEĞİMİ GEZDİRMEYE ÇIKMIŞTIM'

Suya düşen Karasu'yu fark ederek kurtarılmasını sağlayan Bora Aydın, "Bağırıyordu. İtfaiyeye ambulansa haber verdim. Suların içindeydi. Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma

-Sudan görüntüler

-Adamın yatar pozisyondaki durumu

-Bora Aydın ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Klinikte tedavi gören Fındık, kurtarılamadı

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık', Ankara'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu. Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan Fındık, ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalandı.

KURTARILAMADI

Tedavi için 3 haftadır Ankara'da bulunan Fındık, veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Veteriner Yağmur Denli ise Fındık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeye yer verdi:

"Fındık'ın küçük bedeni bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Fındık pes etti, 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fındık'ın veterinerdeki tedavi görüntüleri

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Ankara'da otomobil dolandırıcılarına 'paydos' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ANKARA'da, sahiplerine yüksek miktarda kapora vererek satış belgesini aldıkları otomobilleri servise götürme bahanesiyle çalan ve aynı gün içinde başkasına satan çete, polisin 'Pados' operasyonuyla çökertildi. Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çeteyi takibe aldı. 4 çete üyesinin pahalı veya lüks otomobilleri satın almak için yüksek miktarda kapora verdikleri mağdurları kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağladıkları saptandı. Mağdurlarla mesai bitimine yakın saatlerde buluşan çete üyelerinin 'Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim' diyerek satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını belirledi. Çete üyelerinin, kaporasını ödedikleri otomobilleri aynı gün içinde başkasına satarak elden çıkadıkları da anlaşıldı. Başlatılan operasyonda 2 çete üyesi, Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken yakalandı. Selçuk B. ile Hüseyin Ç., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2 şüphelinin yakalanma anı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: ANKARA,

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