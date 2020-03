DHA YURT BÜLTENİ - 15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çocukları dağa kaçırıldığı için 188 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

'İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA YAVRULARINIZA KAVUŞURSUNUZ'

Programda Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, HDP önünde evlat nöbetindeki ailelerle görüşmeyi sağladı. Telefonda evlat nöbetindeki ailelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin evladı için verdiği mücadeleyi takdir ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ailelere şu mesajı illeti:

"6 aya aşkın bir zamandır verdiğiniz bu onurlu mücadeleyi şahsım adına tebrik ediyorum. Çok ciddi bir direnişi tarihin sayfalarına yazdırdınız. Bu manada Diyarbakır'a selam yolluyorum. Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun."

'BU MÜCADELE ALKIŞLANACAK BİR MÜCADELEDİR'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, programda yaptığı konuşmada, evladı için eylem yapan ailelerin mücadelesinin, alkışlanması gereken bir mücadele olduğunu söyledi. Eker, ailelerin verdiği mücadeleyi desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu mücadele alkışlanacak bir mücadeledir. Acınızı, sıkıntınızı biliyoruz. Bu mücadeleyi saygıyla karşılıyor, destekliyoruz. Bugün haber aldığımız 2 gencin daha dönüşüyle sayı 13'e çıktı. Rabbim diğer bütün ailelerimizin çocuklarına kavuşmasını nasip etsin. Sizlerle birlikte dua ediyoruz. Herkesin yüreği sizlerle birlikte, siz duruşunuzla sadece terör örgütüne değil, terör örgütüne yandaş olan herkese bir insanlık dersi veriyorsunuz. Terör örgütünün yaptığı bir insanlık suçudur. Hiç bir şey 14- 15 yaşındaki çocukları dağa götürmeyi asla meşru gösteremez. Kimse bizden daha fazla Kürt, Zaza değil. Türkiye'de kardeşçe demokratik sivil bir toplum inşa ederek Türkiye'deki bütün farlılıkları, Kürt, Türk, Zaza, Çerkez, Arap, Boşnak, Arnavut, kim varsa hep birlikte anlımız açık başımız dik kendi kimliğimizle iftihar ederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında özgür, hür vatandaş olarak yaşamanın gayretindeyiz. Hepimizin sorunu PKK'nın kendisidir. Kürtlere en büyük bela, en büyük dert PKK'nın kendisidir. Kuşkusuz onların destekçileri de bunun ayıbını yaşıyor" dedi.

Küçük kızı takip edip asansörde taciz eden şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı.

Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Erzincan'da gazeteciye çirkin saldırı

ERZİNCAN'da Anagold24 Erzincanspor - Manisaspor maçı öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan Temsilcisi ve yerel gazete muhabiri İbrahim Gürler, daha önceden yaptığı haberler nedeniyle Anagold24 Erzincanspor Kulüp yöneticisi 3 kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen Gürler, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay bugün öğlen saatlerinde Anagold24 Erzincanspor - Manisaspor müsabakasının oynandığı müstakil atletizim sahası önünde gerçekleşti. Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan Temsilcisi olan yerel gazete muhabiri İbrahim Gürler, gazeteci arkadaşları ile maçı beklediği sırada Anagold24 Erzincanspor Kulüp Yöneticileri U.H., G.K. ve O.T.'nin saldırısına uğradı. Üç yönetici küfür ve hakaretler ederek saldırdı. Yumruk ve tekme darbeleri ile Gürler'i darbeden şüpheliler, daha sonra maçı izlemek üzere stada geçti. Gürler'e müsabaka için stad çevresinde bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hastaneye götürülen Gürler, tedavisinin ardından darp raporu alarak polis merkezine gitti. 3 yönetici ve kulüp başkanı hakkında şikayetçi oldu. Konu ile ilgili inceleme saşlatıldı.

Aldığı darbelerle yüzünde şişlik ve morluk oluşan TSYD Temsilcisi İbrahim Gürler, hafta içinde ilgili futbol takımı ile ilgili yaptığı bir haberden dolayı kulüp yöneticilerinin stad önünde maçı beklerken kendisine saldırdığını ifade ederek şuları söyledi:

"Hakaret ve küfürlerle darp girişiminde bulundular. Sonrasında hastaneye giderek gerekli darp ve iş göremezlik raporu aldım. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundum. Kulüp başkanı birileriyle haber gönderiyor. 'Haberlerimize gelmesin onu döveriz' diye tehditte bulunmuştu. Bu bir organize iş, üç kişi birden geldiler.ö

Saldırı sonrasında Vali Ali Arslantaş, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun da, Gürler'e sahip çıkarak bu saldırının karşısında olduklarını, hiçbir haklı gerekçenin şiddete dönüşmeyeceğini söylediler.

Saldırı sonrası bir mesaj yayınlayan Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ise Gazeteci ve TSYD İl Temsilcisi İbrahim Gürler'e yapılan saldırıyı kınadı. Olayın takipçisi olacaklarını ifade eden cemiyet, faillerin gerekli cezayı alabilmeleri takipte olacakları ifade edildi.

400 yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hacıkara Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 400 yıllık çınar ağacı, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden ateşe verildi. Yaklaşık 400 yıllık olan 3 metre genişliğinde, 15 metre uzunluğundaki dev ağacın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede ağaçtaki alevleri söndürürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Foçalı kadınlar, kadınla ilgili olumsuz sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü

İZMİR'in Foça ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyen kadınlar, ellerinde kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü. Yürüyüş sonunda kadınlar dövizleri yırtarak çöpe attı.

EŞİTLİK ADINA ÖNCE DİLİMİZİ DÜZELTİYORUZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça'da etkinlik düzenleyen kadınlar saat 18.30'da Küçükdeniz Limanı Sahilinde bulunan Kavala Kafe önünde toplandı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Çetindağ Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu kadınlar, buradan yürüyüşe geçti. Kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı "Sinek Kadar Kocan Olsun Başında Bulunsunö, "Kadın Yüzünden Gülen, Ömründe Bir Kere Gülerö, "Eksik Etekö, "Kızını Dövmeyen Dizini Döverö, "Avrat Var Ev Yapar, Avrat Var Ev Yıkarö, "Kadının Yeri Kocasının Yanıdırö, "Kızı Gönlünce Bırakırsan ya Davulcuya Varır ya Zurnacıyaö, "Dişi Köpek Kuyruk Sallamazsa Erkek Köpek Ardına Düşmezö, "Keseye kadın Eli Girerse Bereketi Giderö, "Er Kocarsa Koç, Karı Kocarsa Hiç Olurö, "Eli Çalar Eteği Oynarö, "Kadınların Arzuları Hiç Bitmez. Dolmayan Dilenci Torbasına Benzerö, "Oğlanı Doğuran Övünsün Kızı Doğuran Dövünsünö, "Avradı Er'i Saklar Peyniri Deriö, "Arpadan Sonra Ekilen Darıdan Kocadan Sonra Kalkan Karıdan Hayır Gelmezö, "Eski Pamuk Gibi Bez Olmaz Dul Avrat Kız Olmazö, "Erkek Bir Nehir Kadın Bir Göldürö, "Kırık Bir Süt Kabının Sesi ile Çok Konuşan Bir Kadın Aynıdırö, "Kadının Kazdığı Kuyudan Su Çıkmazö yazılı dövizlerlerle yürüdü.

eha Midilli Caddesi boyunca yürüyerek Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüşüyün ardından Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz açıklamada bulundu. 2020 yılında hala kadının çalışmasını tartışan, kılık ve kıyafetini yargılayan, dilinde namus, gözünde kötülük olan zihniyetlere karşı savaş verildiğini belirten Başkan Gürbüz, "Bunlar yetmezmiş gibi birde özlü sözlerle bu cinsiyetçi dili dinlemek zorunda kalıyoruz. Kadın üzerinden ifade edilmeye çalışılan tüm bu sözleri kabul etmiyoruz. Eşitlik adına önce dilimizi düzeltiyoruz. Foçadan tüm dünyaya kadın için bu sözleri kabul etmediğimizi haykırıyorz ve tüm bu sözleri sonsuza dek çöpe atmaya davet ediyoruz. Kadın ve emeğin önünde saygıyla eğiliyoruzö diye konuştu.

DÖVİZLER ÇÖPE ATILDI

Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Foça'dan başlayarak 'Eksik Etek' gibi terimleri yok etmek için yürüdüklerini söyledi. Temizel; "Bütün bu sloganları bu sözleri bugün burada bütün halkımızla beraber çöpe attık. Dilimizden siliyoruz." dedi. Konuşmanın ardından kadınlar ellerindeki dözvizleri yırtarak meydandaki çöp bidonlarına attılar.

Samsun'da kadınlardan yürüyüş

SAMSUN'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelen Kadın Dayanışması üyeleri, gerçekleştirdikleri yürüyüşle kadına şiddete tepki gösterdi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen Kadın Dayanışma üyeleri, hazırladıkları pankart ve dövizlerle yürüyüş yaptı. Çevreden vatandaşların da desteğini alan kadınlar adına konuşan Sevil Topaloğlu, katledilen kadın sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Topaloğlu, "Sadece 10 yılda 7 bin kadın katledildi. Bu sayının çok daha üstünde kadın, erkek şidetinin bıraktığı kalıcı izlerle yaşamak zorunda bırakıldı. Artık sorunlarımız karşısında somut politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, her türlü şiddet ve istismarı önleyici politikalar üretilmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında, biz kadınlar olarak özgürlükte ısrarlı ve mücadelede kararlıyız. Şiddetsiz bir toplum, eşitik ve adalet taleplerimize sahip çıkarak şiddetin her türüne sessiz kalmayacağız." dedi. Kadınlar, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA