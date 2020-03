DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz

KAHRAMANMARAŞ'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Duygu Akıllı (34) ve Yılmaz Yeter (35) tutuklandı. Duygu Akıllı, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" dedi.

Gedemen Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 27 Şubat gecesi gerçekleştirilen hırsızlık olayında, 2 tüfek ile televizyon, bilgisayar monitörü ve matkap seti çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Duygu Akıllı ve Yılmaz Yeter olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

'EVİ DUYGU GÖSTERDİ'

Poliste suç kayıtları olan şüpheliler ile birlikte bağ evinden çalınan malzemeler de ele geçirildi. Yeter, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evi var içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca da eşya çaldım" dedi. Akıllı ise evi kendisinin gösterdiği iddiasını yalanlayarak, içeri girmediğini savundu.

'GEL POZ VEREYİM'

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Yılmaz Yeter, gazetecilere, "Ben yaptığımdan pişman oldum, doğruları söyledim" dedi. Duygu Akıllı ise küfredip, "Biraz daha çekin. Gel gel poz vereyim gel. Öyle poz vereceğim. Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" diye bağırdı.

Azeri sevgilisini öldüren zanlı: Elindeki görüntülerle tehdit etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Azerbaycan uyruklu sevgilisi Günay Seferova'yı (41), 40 bıçak darbesiyle öldüren Tarık Taşkın(47), tutuklandı. Taşkın, Seferova'nın kendisini elindeki görüntülerle tehdit ettiğini söyledi.

Olay, önceki gün Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi.Oğlu ve kızı ile birlikte yaşayan Azeri Günay Seferova, evine gelen erkek arkadaşı Tarık Taşkın ile tartıştı. Tartışma sırasında Taşkın, yanında getirdiği bıçakla Seferova'yı boynu ile vücudunun çeşitli yerlerinden 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çocukların evde bulunmadığı sırada yaşanan cinayetin ardından Tarık Taşkın polis merkezine giderek, teslim oldu.

Taşkın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda eve giden polis burada Günay Seferova'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis kadının vücudunda 40 bıçak darbesi olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası Taşkın'ın, "Beni sürekli olarak 'elimde görüntülerin var, ailene vereceğim' diyerek tehdit ediyordu. 'Sen bana yetmiyorsun' diyerek sürekli birlikte olmak istiyordu. Artık bunalmıştım ve bunun üzerine yine eve gittim ve tartışmaya başladık. Sonra bu olay meydana geldi" dediği öğrenildi.

Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Taşkın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de okullar bugünden boşaldı

İZMİR'de, okulların tatil kararı alınması sonrası bugün çok sayıda okulda öğrencilerin derslere girmediği görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüse karşı önlem amacıyla 16 Mart'tan itibaren okulları tatil etme kararı aldı. Bazı veliler, çocuklarını bugün de okula göndermedi. Buna karşın bazı velilerin gerekli önlemleri alıp çocuklarını okullarına bıraktığı görüldü. Öğrenciler okula giderken, çantalarında dezenfektan ve kolonya taşıdı.

Buca 30 Ağustos İlkokulu'nda 4'üncü sınıfa giden torununu okula getiren velilerden Zeynep Kasap, "Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı ikaz ediyoruz. Aklıma geldikçe evde dahi ellerini yıkatıyorum. Kolonyasını, sabununu dahi çantasına koyuyorum. Okulların tatil edilmesi iyi bir şey ama çocukların tatili evde geçirmesi gerekiyor. Parklara, alışveriş merkezlerine gidilmemesi gerekiyor. Büyüklerin çocuklara bunu açıklaması, onları strese sokmadan, korkutmadan anlatmamız lazım. Çocuklar, koronavirüs deyince şöyle bir bakıyorlar. Bugün okula getirdim ama kültür merkezine geziye gittiler" dedi.

'UMARIM ÇOCUKLAR DERSLERDEN GERİ KALMAZ'

Oğlu üniversiteye giden Betül Gezen ise, "Umarım çocuklar derslerden geri kalmaz. Çoğu veli endişeli olduğu için geçen haftadan itibaren okullara göndermedi çocuğunu. Ben bizim halkımızın özellikle inanç bakımından temizliğe alışkın olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da yaşadım. Yabancıların yaşam tarzı bize göre çok kirli. Biz de abdest alışkanlığı var. Yemeklerden önce sonra ellerimizi yıkıyoruz. Önlem olarak oğluma daha çok duş almasını hatırlattım. Baskı olarak algılamasın diye, ona hastalıkların pislikten geldiğini söyledim" diye konuştu.

'AKLIMDA SORU İŞARETLERİ VAR'

Ana sınıfı, ilkokul ve liseye giden üç çocuk annesi Ayşe Güral ise şunları söyledi:

"Küçük oğlumu okula göndermedim, diğerleri gitti. Evlatlarıma eve gelir gelmez banyo yaptırıyorum. Zaten el yıkamayı seven bir ülkeyiz, sık sık yıkıyoruz. Çantalarına dezenfektan ve kolonya koyuyorum. Okul kıyafetlerimizi sürekli yıkıyoruz. Bugün okula gönderdim ama yine de aklımda soru işaretleri var."

AVM basan saldırganı ikna eden kadın emniyet müdürü o anları anlattı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.'yü (17) ikna ederek silahını bıraktırıp dışarı çıkmasını sağlayan Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, "Şahsın yaşının ufak olduğunu görünce konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve konuştum. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözdük" dedi. Öte yandan A.Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsine alınmasına karar verildi.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında, 4174 Sokak'taki bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ö., ailesinin alacak verecek sorunları sebebiyle bunalıma girip, elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinin kapısından içeriye girip, bağırmaya başladı. A.Ö., sonrasında tavan kısmındaki camlara ateş etti. Silah sesleriyle vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bazı vatandaşlar acil çıkış kapılarından çıkarken, bazılarını polis tahliye etti. Bir süre sonra alışveriş merkezi tamamen tahliye edildi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. A.Ö.'nün elindeki silahı bırakması ve dışarı çıkması için devreye Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal girdi. A.Ö. ile konuşan Türkal, şahsı silahını bırakıp dışarı çıkmaya ikna etmeyi başardı. Teslim olan A.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası alışveriş merkezi tekrar açıldı.

'BU BİR EKİP ÇALIŞMASI'

A.Ö.'yü kısa sürede ikna ederek herhangi bir can kaybı veya yaralama olmadan durumu çözen Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, o anları anlattı. 33 yıldır polis olarak görev yapan ve bir çocuk annesi olan Türkal, saldırıyı gerçekleştiren A.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu fark ettikten sonra konuşmaya karar verdiğini söyledi. Türkal, "Sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde silah kullanıldığına dair bir anons aldık. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bir alan olduğu için ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Olayın ciddiyetine binaen ben de yardımcılarımla birlikte olay yerine geçtim. Gittiğimizde anonsun doğru olduğunu gördük ve birkaç el de ateş ettiği bilgisi vardı. Şahsı gözlemlediğimde yaşının küçük olduğunu gördüm. Bizler için vatandaşın can ve mal güvenliği her zaman en önemli unsurdur. Bu olayda da ne ona ne de oradaki vatandaşlara zarar gelmeden olayı çözmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu tarz durumlarda krizi doğru yönetmek önemlidir. Bir polis olmamın yanı sıra bir anne olduğum için onunla konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve ikna ettim. Ekiplerimiz de zaten hem içeride hem de dışarıda çok güzel tedbirler almıştı. Doğru ve yerinde bir ekip çalışmasıyla her şey daha kolay oldu. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözmüş olduk. Tüm ekiplerimiz birbirilerimizle koordineli çalışıp hızlı bir şekilde olayı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'İLK GÜNKÜ KADAR HEYECANLIYIM'

A.Ö.'ye ile konuşması hakkında da bilgi veren Türkal, "Bizim için olmasa da kendisi için geçerli bir sebebi vardır' diyerek onunla konuştum. Kendisini dinleyebileceğimizi ve yaptığı bu hareketin doğru olmadığını söyledim. Vatandaşların yanı sıra kendi can güvenliğini de tehlikeye soktuğunu anlattım. Sağduyulu hareket etmesini ve sorunu konuşarak çözebileceğimizi ilettim. Konuşmalardan sonra kendisi de ikna oldu. 33 yıldır meslekteyim ve polisi her zaman kadın veya erkek mesleği olarak değil, salt polislik olarak gördüm. Her şeyden evvel bu mesleği sevmek lazım. Polislik çok fedakarlık, çok sabır ve çok özveri ister. O yüzden bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Bu noktada kadın veya erkek olmanın bir önemi yok. Ben de ilk günkü heyecanla mesleğimi çok severek yapıyorum. Biz güzel bir ekibiz ve başarı da buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HOBİSİ ÇİÇEKLERİ

Türkal'ın en büyük hobilerinin başında ise çiçekleri geliyor. Hem odasında hem de evinde birçok çiçek bulunan Türkal, çiçeklerine kendi elleriyle bakıyor. Çiçeklerin, hayatında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Türkal, "İyi bir polis olmanın yolu tüm canlıları sevmekten geçer" dedi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö.'nün ev hapsine alınmasına karar verildi.

Bodrum'da kaçak yapılarda yıkım sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar sürüyor. Hakkında yıkım kararı verilen kaçak yapıların yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Muğla genelinde İmar Barışı'nı suistimal edenleri affetmedi. Yapılan denetimler sonrası il genelindeki yaklaşık 6 bin binanın yapı kayıt belgesinin iptal edildiği öğrenildi. İl genelinde ayrıca kaçak olduğu belirlenen birçok yapı ve eklentinin yıkımı için harekete geçildi.

Yakımlar bugün de sürdü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi üzerinde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bir binanın yıkımına karar verildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde kaçak yapıda yıkım başlatıldı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği denetiminde bir diğer yıkım ise Geriş Mahallesi'nde yine kaçak bir yapı yıkıldı.

Öte yandan Başkan Aras'ın, vatandaş ve esnafa yaptığı "Binalarınızın dış cephesini güzelleştirin" çağrısı da karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde caddeye bakan büyük camlarını söken bir işletme, tescilli yapısının avlusunu kaplayan açılır kapanır pergolasının söküm işlemine başladı.

Diyarbakır'da, camilerde 'koronavirüs' temizliği

DİYARBAKIR'daki camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Camilerde, 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbe okundu. Hutbede, virüsten korunmak için beden ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin yanı sıra ortak tespih kullanılmaması, tokalaşma ve kucaklaşmaya ara verilmesi istendi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından önlemler artırıldı. Diyarbakır'da parklar, çocuk oyun alanları, havaalanı, otogar, okullar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm alanlar dezenfekte ediliyor. Cuma namazı öncesinde de tüm camiler dezenfekte edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan, dezenfekte çalışmalarını, Diyarbakır halkını salgın hastalıklardan ve koronavirüsten korumak için her gün aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

'KORONAVİRÜS' KONULU HUTBE

Camilerde bugün okunan hutbede de 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla koronavirüse değinildi. Hutbede, halkın virüsten korunmak için alması gereken tedbirler anlatıldı. Virüsten korunmak için bulunulan ortamın sık sık havalandırılması, beden ve çevre temizliğine özen gösterilmesi, camilerde ortak tespih kullanılmaması ve tokalaşma ile sarılma yerine gönül selamının verilmesi istendi.

Namazdan çıkanlar, sosyal medya üzerinden camilere gidilmemesi yönünde başlatılan kampanyaya tepki göstererek, camileri terk etmeyeceklerini söyledi. Bazı kişiler de koronavirüs nedeniyle kolonya, maske ve hijyen maddelerinin fırsatçılar tarafından fiyatlarının yükselmesine tepki gösterdi.

