DHA YURT BÜLTENİ - 15

3 büyükşehir ile komşu olan Karaman 'dan da çıkış yok

ÇEVRESİ giriş- çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığı Konya , Antalya ve Mersin ile çevrili olan Karaman'dan da vatandaşların çıkışına izin verilmiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle giriş- çıkış yasağı getirilen büyükşehirlerden Konya, Antalya ve Mersin ile komşu olan Karaman'da, vatandaşlar kentten çıkış yapamıyor. 3 büyükşehir ile bağlantılı olan karayollarında uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşları sınır illerdeki giriş yasağını hatırlatarak, geri çeviriyor.

Hafta sonları Konya'da yaşayan annesinin yanına gittiğini anlatan Salih Çatav, "Annem Konya'da yaşıyor. Hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için yanına gidecektim ama gidemiyorum. Üç büyükşehrin ortasında kaldığımız için Karaman'dan çıkamıyoruz. Annem de bizi görmek istiyor ama gidemedik" dedi.

Karaman'ın coğrafi konumu nedeni ile doğal bir karantina altında olduğunu söyleyen iş insanı Mehmet Muhammet Özdoğru da "Çevre illerimizin hepsinin büyükşehir olması nedeni ile bütün çevre yollarımız kapatıldı. Bundan dolayı bizler doğal olarak karantinaya alınmış olduk. Bu karar bizleri de ticareti de çok etkiledi. Ulaşımın kapanması ile büyükşehirlerdeki işlerimizi yapamıyoruz. Seyahat izin belgesinin kapsamını da bilmiyoruz. Ticari işlerimiz için izin alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? İnsan sağlığı için alınan kararlardan son derece memnunuz. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu doğal karantina süresi hayırlısı ile biter bizler de işlerimize bir an önce döneriz. Ekonomik olarak bu koronavirüs tüm esnafımızı ve iş insanlarımızı etkiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karaman nüfus ve rakım tabelası

-Şehir girişinde polisin uygulaması gelenlerin ateşini ölçerek kente alması

-Röpler

Muammer ŞEN/KARAMAN,

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Eskişehir'de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdi

ESKİŞEHİR'de bazı balıkçılar, zincir marketlerde başlatılan kampanyaya destek vermek için çupra ve levrek çeşitlerinde fiyat indirimine gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla başlattığı balık tüketim kampanyasıyla, zincir marketlerde levrek ve çupra balıklarının maliyetine satışını içeren çalışmanın ardından Eskişehir'de Arifiye Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan bazı balıkçılar da çupra ve levrek fiyatlarını indirdi.

'TÜM BALIKLAR TAZE OLDUĞU SÜRECE BAĞIŞIK SİSTEMİNE İYİ GELİR'

Balıkçı esnafı Erkan Arslanbenzer, taze olduğu sürece tüm balık çeşitlerinin bağışıklık sistemine iyi geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında bizim de çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Levrek ve çupra çeşitlerinde maliyetine satışlara başladık. Hatta şu an maliyetinden bile aşığıda veriyoruz. Daha önce çupra ve levlek 35 liraydı. Şimdi levreği 22,90 liraya, çuprayı da 24,90 liradan satışa sunduk. En çok hamsi, levrek, çupra, barbun, mezgit satıyoruz ama taze olduğu sürece bütün balıklar bağışıklık sistemine iyi gelir. Kampanyaya yeni başladık ama vatandaşların ilgi göstereceğine inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balık tezgahlarından detay

-Müşteriler alışveriş yaparken

-Erkan Arslanbenzer ile röp

-Balıklardan detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR

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Antalya'ya girişe denizden de izin yok: 'Karakolbot' ile denetim

Kara, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi.

Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin kapsamını genişleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30'u büyükşehir olmak üzere 31 ilin giriş ve çıkışlarının yasakladığını, 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle birlikte polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Özellikle il giriş- çıkışlarını birbirine bağlayan ana yollarda oluşturulan güvenlik noktalarında jandarma ve polis ekipleri tüm özel araçların geçişini engelleyerek geri gönderdi. Ticari faaliyetini belgeleyen araçlara izin verilirken TIR, kamyon ve kamyonetlerin kapalı olan kasaları yolcu nakledilebileceği ihtimaline karşın detaylıca arandı. Ayrıca özel araçlarıyla geçiş yapmak isteyen vatandaşların tek tek ateşleri de ölçülüp maske kontrolü de yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan yasağın benzerinin 20 yaş altı gençlere de uygulanması nedeniyle araçlarda gençlerin de kimlik kontrolü yapıldı. Yaşı 20'nin altında ve 65'in üstünde olan vatandaşlara 3 bin 150 lira yasağa uymadığı için, 392 lira da Kabahatler Kanunu'na göre toplamda 3 bin 542 lira para cezası kesiliyor.

Turizm kenti Antalya'da da yasak en ince ayrıntısına kadar uygulanıyor. Yasak öncesinde 4 olan kontrol noktası 13'e çıkarılırken kente deniz, kara ve havayoluyla ulaşımın mümkün olması nedeniyle denizden de denetim faaliyetleri sürdürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri 'karakolbot' olarak tabir edilen özel botla sahil bandı boyunca denetim yaptı. Falezlerde ve sahil bandında vatandaş yoğunluğunu denetleyen ekipler, açıkta ise tekne, sandal ve turistik yatları inceledi. 40 metrelik falezlerde olta avcılığı yapan bir amatör balıkçıyı kıyıdan uyaran ekipler, açıkta ise bir tekne ile karşılaştı. Büyük limanda demirlediğini söyleyen kaptan Barış Yücesoy'a yaklaşan ekipler teknenin içinde yolcu olup olmadığını sordu. Yücesoy'un yaşını da soran ekipler daha sonra sağlığı için evinde olması gerektiği uyarısında bulunarak daha fazla açılmasına izin vermedi.

Diğer yandan Antalya Limanı işleticisi Port Akdeniz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında liman sahasına girişte maske takma zorunluluğu geldiğini belirterek, maskesiz kimsenin kesinlikle limana girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deniz polsinden detay görüntüler

Polisin yatdaki vatandaşı uyarması

Polisin falezlerdeki vatanşı uyarması

Polisin anonslarından detay görüntü

Muhabir Alparslan çınarın Anonsu

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Gaziantep'te koronavirüs denetimleri

GAZİANTEP'te polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında pazar yerleri, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakilere yönelik denetim yaptı. Ayrıca duraklardaki vatandaşlara maske dağıtıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere yönelik, toplu taşıma araçlarında ve pazarlarda maske kullanımına yönelik denetim yapıldı. Tedbirler kapsamında oluşabilecek yoğunluğa karşı semt pazarının giriş ve çıkışları barikatla kapatılarak, maskesi olmayan vatandaşlar pazar yerlerine alınmadı. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlara ise maske dağıtılarak kurallara uyulması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek meydanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 20 yaş altındakilere ve 65 yaş üstündekilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak, yasak kapsamında kalanları evlerine gönderdi.

Pazarda alışveriş yapan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlar, tedbirlerin arttırılmasının çok uygun bir karar olduğunu ve eldiven ve maske kullanımına dikkat ettiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin kimlik sorgulaması

Yaşı tutmayanların uyarılması

Pazr yerleri ve önlemler

Vatandaşlarla Röp.

Toplu taşıma alanları

Vatandaşlar Röp.

Ateş ölçümü yapılması

Maske dağıtılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da da giriş- çıkış yasağı uygulanıyor

YURT genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mart tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan şehre giriş ve çıkış yasağı, coğrafi konumundan dolayı kara ve deniz yoluyla 3 büyükşehir ile bağlantısı bulunan Yalova'da da uygulanmaya başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek yasağa ilişkin vatandaşlara seslendi ve hassasiyetli davranmak zorunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ın şehir giriş ve çıkışlarının kapatılmasını açıklamasının ardından İstanbul, Kocaeli, Bursa illeri arasında kalan Yalova'da coğrafi konumundan dolayı karantinaya alındı. Şehrin giriş ve çıkışına kontrol noktaları kuruldu. Görev yapan polis ve jandarma ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Sürücüler ile yolcuların ateşlerinin de ölçüldüğü kontrolde ikametgahları kentte olanların girişlerine izin verildi. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, İl Pandemi Kurulu'nun aldığı önlemleri Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Yalova Valisi Erol, büyükşehirlerde uygulanan tedbirlerin aynısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının akabinde İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelge doğrultusunda alınan tedbirler Yalova'nın etrafındaki komşu illerinin tamamının büyükşehir olması nedeniyle büyükşehirlerde alınan tedbirlere paralel ve onlar doğrultusunda tedbirlerimizi aldık. Yalova'nın kendi özel durumundan kaynaklanan başka hususları da değerlendirdik. İl Hıfzıssıhha ve pandemi kurullarında genel maksadımız olan sıfır temas ve maksimum hijyen ve herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi ile üretim ve tedarik zincirinin aksamaması konusunda önlemlerimizi aldık. Yalova olarak büyükşehirlerimiz için alınan tedbirlere tam ortada bulunduğumuz için haliyle uyma zorunluluğu var. Büyükşehirlere giriş- çıkışa izin verip, büyükşehirlerde bu yasağı uygulamak zorunda olan çalışanları zora sokmak gibi bir durumumuz olamaz. Dolayısıyla biz de diğer şehirler gibi bu giriş- çıkış yasağının kontrolü noktasında hassasiyet göstermek zorundayızö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Anons

-Kontrol noktaları detay

-Yalova Valisi Muammer Erol ile röportaj

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Cem Mete OKUR/ BURSA,

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Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Mustafapaşa, Çavuşin ve Hacıbektaş gibi turistik merkezlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik işletmelerin büyük bir bölümü iş yerlerini geçici süreyle kapattı. Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri ile bilinen bölge boş kaldı. Özellikle Çinli turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bölge ilk kez, koronavirüs salgını nedeniyle sessiz kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uçhisar kale civarındaki iş yerlerinin kapalı olmasından genel ve detay görüntü

-Uçhisar kalesinden genel ve detay görüntü

-Göreme Esentepe mevkinde genel ve detay görüntü

-Turistlik tesislerden genel görüntü

-Göremede Gamze Gülyorulmaz ismindeki bir hayvan sever sokak hayvanlarına yem bırakması ve açıklama yapması

-Göreme aydınkıran mevkinden göremeye kuş bakışı

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR

Kaynak: DHA