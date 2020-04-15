Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2) SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdana'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede test sonucu beklenirken, gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K.

15.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:19
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana 'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede test sonucu beklenirken, gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K.'nin, kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben koronavirüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.

Darbedilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Koronavirüse yakalanan Juventus’un iki yıldızı tamamen iyileşti Haberler
Koronavirüse yakalanan Juventus'un iki yıldızı tamamen iyileşti
Haberler ›› Güncel ››DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı - Haber 16:12: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 16:12: Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu, esnaflara maske dağıttı - Haber 16:12: Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı - Haber 16:10: Çocuklarından sağlık çalışanlarına duygusal mesaj - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler