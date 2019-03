Dha Yurt Bülteni -15 (Yeniden)

Kaynak: DHA

CHP'li Özel: 'Terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruzCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediye başkan adaylarının ilgili yerlerden sabıka kaydı alarak başvuru yaptığını belirterek, "Adaylar için 'terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmiyoruz" dedi.Seçim çalışmaları için Antalya'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı ile Aydın Özer, Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç ile Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen de katıldı.Toplantıda konuşan Özgür Özel, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sanki 5 yıldır belediye başkanı değilmiş gibi vaatleri olduğunu söyledi. Türel'in geçen beş yılda verdiği sözleri tutamadığını ileri süren Özel, Antalya'nın beklenen sıçramayı büyükşehir eliyle yapamadığını savundu. Özel, Antalyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da kentte yürüttüğü seçim kampanyasında kullandığı ifadeleri eleştirdi.EREN ERDEM AÇIKLAMASIÖzgür Özel, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in 'silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek, isteyerek örgüte yardım' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası almasını kabul etmediklerini söyledi. Erdem'e yönelik 'vatan haini, ajan, terör örgütü mensubu' gibi söylemler olduğunu belirten Özel, Erdem'in bunların yalan olduğunu kanıtladığını kaydetti. Özel, "Erdem'in davasında gizli tanık vardı, o gizli tanık yalan söylediğini itiraf etti. Mahkemede 'Erdem'e iftira attım' demesine rağmen ceza verdiler. Türkiye'de hukukun askıya alındığı süreçte bu mahkeme kararını reddediyoruz. Erdem'in arkasındayız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ezdiğini ileri süren Özel, Soylu'nun Ankara'da pervane gibi döndüğünü söyledi. Belediye başkan adaylarının ilgili yerlerden sabıka kaydı alarak başvuru yaptığını belirten Özel, AK Parti'li adaylar dışındaki adaylar için 'terörist' gibi ifadeler kullanılmasını kabul etmediklerini vurguladı. Özel, "Süleyman Soylu'nun her konuşmasında ezdiği Özhaseki de ondan geri durmayacak ya, projeyi açıklamayı bırakmış, 'Ankara'yı CHP alırsa su faturalarını militanlar dağıtacak' diyor. Bu kadar ucuz ifadeler korkunun ifadeleridir. Ankaralılara en büyük hakaret bu ifadelerdir" dedi.İktidarın anketlere küstüğünü belirten Özel, "Bakmazsan görmezsin sayın Devlet Bahçeli. Kenara itersen anketlere güvenmeyebilirsin sayın Recep Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta büyük anket var. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın seçim çalışmasında kullandığı cümleleri de eleştiren Özgür Özel, "Bu tükenmişliğin, korkunun göstergesidir" diye konuştu. Saldırganların, ilk ifadesinde polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E. ve beraberinde doktor M.Ş.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri, Erken'in de tutuklu olan eşinden şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdüğü öğrenildi.Olay, 02 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Nevşehir Bulvarı Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesisin dış bölümünde oturan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yasin Erken'in, yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla kanlar içinde yere yığılan ve o gün izinli olan polis memuru Yasin Erken, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren Erkan'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Silahlı saldırının ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede emekli patoloji uzmanı doktor M.Ş.'nin çevresinde güven kazanıp, değerli bir yerdeki arsasına iş kurmak için ortak aradığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı, Erken'in eşi O. E.'nin de suça karıştığı iddiasıyla tutuklandığını belirledi. Saldırganların ise M.Ş.ve O. E. tarafından dolandırıldığını ileri sürülen Mustafa D. (34) ile arkadaşları Servet K. (43), Nurettin F. (26) ve Volkan Y.(38) olduğunu saptadı. Polis, 4 kişinin Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir barda eğlendiğini belirledi. Nevşehir polisiyle birlikte dün yapılan operasyonla Mustafa D., 'azmettirmek' Servet K. ve Nurettin F., 'silahla ateş ederek kasten yaralamak', olaydan sonra kaçtıkları aracı kullanan Volkan Y. 'de 'yardım etmek' suçundan gözaltına aldı.Şüphelilerin ilk ifadesinde, polis memuru Erken'in hemşire eşi O.E.'nin kendilerini dolandırdığını Erken'in de tutuklu olan eşinden şikayetlerinden vazgeçmeleri için kendileriyle buluştuğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Otopsisinin tamamlanmasının ardından Mehmet Fatih Bağış'ın cenazesinin aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Polisler, Irak uyruklu şüpheliler, M.İ.A, S.M.K. ve M.K.A'yı bir araç içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Polis ekiplerince araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bahse konu işyerlerinden çalınan yaklaşık 100 bin lira değerinde içki ve sigaranın yanı sıra, antika saat, kurusıkı tabanca, tuhafiye malzemeleri ve çok sayıda gıda ürünleri de ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edidi. Yunan basını ve Yunan siyasi çevreleri, haritaya tepki gösterirken, Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, "Bu, kurucumuz, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün sınırlarını belirlediği haritadır" dedi.Emirdağ Belediyesi'nce yaptırılan parka, 2017 yılında, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in adının verilmesi kararlaştırıldı. Belediye meclisinden oy birliğiyle alınan kararla parka 'Alparslan Türkeş' adı verilirken, bir de tabela konulması gündeme geldi. Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimi için başkan adayı MHP'li Uğur Serdar Kargın'ın talimatı üzerine parka, Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye haritası üzerine 'Alparslan Türkeş Parkı' yazısının yer aldığı tabela konuldu. Yaklaşık 1,5 ay önce konulan tabeladaki harita, çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılınca Yunanistan'da yankı buldu. Özellikle Yunan basını ve Yunan siyasi çevreleri, haritaya tepki gösterdi.'YUNAN BASINI BİZİ ANLAYIŞLA KARŞILASIN'Belediye Başkanı Kargın, İstiklal gazisi torunu olduğunu belirterek, dedesinin anıları ve özellikle kötü hatıraları ile bu topraklarda neler olduğunu bildiğini anlattı. Kargın, "Dedemin vermiş olduğu ve o gün yapmış olduğu mücadeleye biz de haritayla böyle bir anlam kattık. Bunlar İstiklal Savaşı'nda verilen topraklar. Dolayısıyla hafızalarda hala bu topraklarda yapılan zalimlikler konuşulur. Buradaki çocukların, yaşlı kadınların; erkeklerin olmadığı bir zamanda resmi binalara doldurulup yakılmaya çalışıldığı topraklardayız. Şimdi bize tepki gösteren Yunan basını bizi biraz anlayışla karşılasın. Biz Türk milleti olarak tarihin hiçbir döneminde bu tarz bir savaşla muhatap olmadık. Bu tür bir savaşta düşmanlarımıza mukabelede bile bulunmadık. Dolayısıyla bu savaştan gazi olarak çıkan bir dedenin torunu olarak ben de böyle anlamlı bir haritayla parka başbuğ Alparslan Türkeş'in ismini verdik. Milliyetçi ve ülkücü hareketin lideridir. Yunan basında, Yunan gözü ile Rum halkı gözü ile belki başka bir şey ifade etse de milliyetçi, ülkücü hareketin lideri başbuğ Alparslan Türkeş'in ismini verdik" diye konuştu.'BİR DE TÜRK MİLLETİ HARİTA ÇİZSİN, DEDİK'Türkiye ile ilgili harita çizenlerin çok olduğunu dile getiren Kargın, "'Bir de Türk milleti bir harita çizsin' dedik. Biz de Türk milletinin mensubu olarak 'gurbetçi diyarı' olan Emirdağ'dan hayal olmayan ve bir zamanlar bizim vilayetimiz olan komşu ülkeleri de içine alarak haritanın bir kısmını bu şekilde ifade ettik. Bu, kurucumuz, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün sınırlarını belirlediği bir haritadır. Şimdi buna karşı çıkmak, Atatürk'ün hedeflerine karşı çıkmak olur" dedi.Dönemin Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un "Ankara'ya 1 saatte geliriz" çıkışına tepki için böyle bir harita hazırladıklarını kaydeden Başkan Kargın, "Türk milliyetçisiyiz, muhafazakarız ve vatan sevdalısıyız. Dolayısıyla 'Ankara'ya 1 saatte ineriz' diyen komşu vilayetin savunma bakanına herhalde ben de Emirdağ'dan böyle bir cevap verdim. Biz de 1 dakikada çizdiğimiz haritayla Ankara'ya gelmenin o kadar kolay olmadığını göstermek istedik. Fanatik, ırkçı savunma bakanına biz de MHP belediye başkanı olarak buradan böyle anlamlı bir cevap verdik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Tabeladan detayTabelanın bulunduğu parktan detayBaşkan Kargın tabelanın önünde iken detayBaşkan Kargın ile röportajHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==================Aşkı için minareye çıkıp 'Her yer Trabzon' diye bağıran genç muradına erdiBursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden, ancak müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'nın "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı üzerine minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağıran koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22) müjdeli haberi aldı. Baltacı, kızını Trabzonspor'un yeni taraftarı Sağlam'a verdi.İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak "Ben Trabzonsporluyum" diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, "Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'ya gönderdi ve haber beklemeye koyuldu.MUTLU SONgörüntüleri izlen Cengiz Baltacı'nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar kız istemeye gitti. Kız isteme merasiminde Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren gence kızını verdi. Aile arasında söz kesilirken, genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.