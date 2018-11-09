Dha Yurt Bülteni 16

09 Kasım 2018 Cuma 17:23



09 Kasım 2018 Cuma 17:23

HASTANEDE 11 CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA TUTUKLAMAGAZİANTEP'te, hastaların odalarından 11 cep telefonu çalan ve güvenlik kameralarının kayıtlarından kimlikleri belirlenerek, yakalanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.Gaziantep'teki hastanenin polikliniklerinde kalan hastalar ile yakınları, cep telefonlarının çalındığını polise ihbar etti. Polis ekipleri, temmuz ve ekim ayları arasında meydana gelen 11 hırsızlık olayına ilişkin soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu 11 hırsızlığın S.A. ve V.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Adreslerinin tespit edilmesinin ardından operasyonla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.A. ile V.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)===============================AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ, ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTIAK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Dağ, "Hastane inşaatı hızla devam ediyor. Bu inşaat çalışması birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor" dedi.Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı AK Parti'li Mehmet Türkmen'in oğlu olan Hasan Türkmen'in cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, daha sonra Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatını inceledi. İlk olarak hastanenin maketi üzerinden bilgi alan Hamza Dağ, ardından inşaat sahasının seyir bölümünde incelemelerde bulundu.Basın mensuplarına açıklama yapan Hamza Dağ, "İnşaat alanında hızla çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar birçok şeyi gösteriyor. Ağustos ayında yapılan ekonomik operasyonun bir şey ifade etmediğini gösteriyor. İnşaat başta olmak üzere bir çok alanda ciddi çalışma yapılıyor. 2016 yılında inşaatı başlayan hastane, Mayıs 2020 yılında bitirilmiş olacak, 2 bin 60 yataklı hastane, Bayraklı başta olmak üzere İzmirlilere hizmet sunacak. 2016 kardeşimiz da burada harıl harıl çalışıyor. Mühendisinden işçisine kadar. Burada 5 tane hastane var. Devasa ciddi bir hastane. Şu anda da yüzde 30'u tamamlanmış durumda. Bizler de aylık olarak bunların takibini yapıyoruz. Bugün de burada brifingini almış olduk" dedi.6 BİN KİŞİYE İSTİHTAM SAĞLAYACAKYapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde 5 hastane olacak. Sağlık kampüsünde 414 poliklinik, 51 ameliyathane, 378 yoğun bakım ünitesi olacak. 618 bin 896 metrekarelik alanda yapımı devam eden kampüsteki hastaneler tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İnşaat alanından görüntü.Hamza Dağ'ın açıklamasından görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR==============================Samandağ'da 28 kaçak yakalandıHATAY'ın Samandağ ilçesinden, Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmeye hazırlanan Suriyeli 28 kaçak yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye uyruklu 28 kaçak yakalandı. Kaçakların Konacık mevkiinden Güney Kıbrıs'a tekneyle gitmek için hazırlık yaptığı belirlendi. Kaçaklar, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Görüntü Dökümü---------------------------Teknedeki Suriyeli kaçak göçmenlerden görüntüSahil Güvenlik ekibinin kaçak göçmenleri gemiye almasıKaçak göçmenlerin limana çıkarılmasıSahil güvenlik karakol komutanlığının görüntüsüSÜRE: 02'12" BOYUT: 244 mbHaber: Ali ARSLAN-Kamera: SAMANDAĞ (Hatay),==============================EVDE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETEN ZANLI TUTUKLANDI** Gerçeğini kendi içip, sahtesini satıyormuşDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, imalathaneye çevrilen bir evde çeşitli boyda 1400 şişe sahte rakı, viski ve votka ile 1500 litre alkol ele geçirildi. Kendisinin piyasadan satın aldığı gerçek alkollü içkilerden içtiği, ürettiklerini ise sattığı belirlenan zanlı tutuklandı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki ihbarı üzerine dün (perşembe) Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, sahte alkollü içki üreten A.R. gözaltına alındı. A.R'nin, eğlence mekanlarından boş şişeleri toplayıp, temizledikten sonra, ürettiği sahte alkollü içkileri doldurup, üzerine renkli fotokopiyle çoğaltılan barkodları yapıştırdığı ortaya çıktı. İçki imalathanesine çevrilen evde arama yapan polis ekipleri, satışa hazırlanmış şekilde 1400 şişe 35'lik, 70'lik ve 1 litrelik rakı, viski ve votka, ayrıca bidonlar içinde 1500 litre alkol, 1600 boş içki şişesi, 16 bin sahte bandrol, 22 bin şişe kapağı ve sahte içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.Evde yapılan aramada, sahte olmayan alkollü içkiler de bulundu. Zanlının kendisinin bunlardan içtiği, üretiklerini ise piyasaya sürdüğü anlaşıldı. Evde yapılan incelemede, duvarların ses yalıtım malzemesi ile kaplandığı, polis baskınına karşı güvenlik kameraları takıldığı da belirlendi. Gözaltına alınan A.R., sevk edildiği adliyede tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Polislerden evde görüntüSahte içki şişelerinden görüntülerBoş şişelerden görüntülerKameradan görüntüİçki şişelerinin taşınmasından görüntülerHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,===================================CHP'Lİ KARACA, CERATTEPE SAHASINDA İNCELEMELERDE BULUNDUARTVİN'de Cerattepe bölgesindeki maden sahasında incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Doğa Halklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Cerattepe'de hukuki anlamda kazanılmış bir mücadelenin, hem de eylemsel anlamda kazılan bir mücadelenin bir genelge ile yaşam alanlarının yok edilerek hukukun yok sayılmasını bizler kabul etmiyoruz"CHP Doğa Halklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Artvin'e gelerek Cerattepe bölgesindeki maden sahasında incelemelerde bulundu. Karacaya, Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, CHP İl Başkan Yardımcısı Bedrettin Kalın ve partililer eşlik etti.İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Karaca, CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak 3 günden beri Karadeniz Bölgesi'nde, çevre örgütleriyle bir araya geldiğini söyledi. Karaca, "Bölgemizdeki doğa hakları ihlallerinin yerinde tespit etmek, inceleyerek yerinde raporlar hazırlamak aynı zamanda da bundan sonraki mücadelemizde hem hukuki anlamda hem de eylemsel anlamada hem de halkın direnişinin güçleneceği yaşam alanına sahip çıkma mücadelesine güç verecek olan doğa hakları izleme birimlerimizi oluşturmak üzere buradaydık" dedi.Alanda kendilerine gösterilenlerin doğa hakları mücadelesi anlamında buz dağının görünen yüzü olduğunu belirten Karaca, "Buz dağının görünen yüzüne bakarak burada doğal yaşam alanlarımıza endemik bitki türlerimize, yer altı sularımıza, Artvin ve Artvinlinin geleceğine dönük kurulan tuzağı görmemekte mümkün değil. Altın madeninin kapalı galerilerle, Artvin'in yaşam alanlarının altının oyularak çıkarılması, siyanürün orada yeraltı sularıyla buluşması demektir. Artvin'in yer altı sularının yön değiştirmesi demektir. Yeraltı sularının zehirlenmesi demektir. Bitki ve canlı türlerinin yok olması demektir. Heyelan riskinin önümüzde ki süreçte daha güçlü olacağını görmemek mümkün değil. Oradaki yetkililerde bu sorularımıza çok net bir şekilde bir riskin olmayacağını, tehlikenin olmayacağını ifade edemediler. Buz dağının görünen yüzünü görerek burada bir zarar yok demek asla mümkün değil. Artvin geleceğine sahip çıkmak zorundadır" diye konuştu.Danıştay'ın kararına rağmen madencilik faaliyetinin yapıldığını ileri süren Karaca, "Cerattepe'de hukuki anlamda kazanılmış bir mücadelenin, hem de eylemsel anlamda kazılan bir mücadelenin bir genelge ile bir firmanın çıkarı, bir kişinin geleceği ve rantı için bu yaşam alanlarının yok edilerek hukukun yok sayılmasını bizler kabul etmiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYapılan incelemelerKaraca'nın konuşmasıDetaylarHABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN -==================================BIÇAKLA TEHDİT VE GASBA 3 TUTUKLAMAGAZİANTEP'te, evine zorla girdikleri kişiyi dövdükten sonra bıçak ve şişle tehdit edip, aracını, parasını, telefonunu ve cüzdanını gasbeden 4 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.Aydıntepe Mahallesi'nde oturan ve ismi açıklanmayan kişi, geçen pazartesi günü, evine zorla giren 2 kadın ve 2 erkek tarafından alıkoyuldu. Şüpheliler, döverek, bıçak ve şişle tehdit ettikleri kişinin aracını, telefonunu, parasını ve cüzdanını gasbettikten sonra kaçtı. Gasbedilen kişinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan Y.D., V.K., N.İ. ve P.K.'yi suç aletleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D., V.K. ve P.K., 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Şüphelilerden N.İ. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Gözaltına alınan şüphelilerŞüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)====================================ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR BUZ PİSTİNDEBİLECİK'te, Özel Eğitim ve İş Okulu'nda eğitim gören çocuklar buz pisti ile tanıştırıldı.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte özel eğitim gören öğrenciler Vadi Park Eğlence Merkezi'ne götürüldü. Belediye Başkanı Nihat Can'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara buz pistinde kaydırıldı. Belediye Başkanı Nihat Can yaptığı konuşmada, "öğrencilerimizi İki haftada bir buz pistinde ağırlayacağız. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Belediye olarak bu kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız' dedi.Buz pistine ilk kez ayak basan öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu. Ayakta durmakta zaman zaman güçlük çeken öğrencilere öğretmenleri yardım etti.Görüntü dökümü:-Buz pistindeki çocukların görüntüsü bulunuyor.)Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,-Boyut: 142.47 MB