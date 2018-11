Dha Yurt Bülteni-16

15 Kasım 2018 Perşembe 15:21



ÇAVUŞOĞLU: KAŞIKÇI'NIN CESEDİNİN PARÇALANMASI İÇİN CİHAZLAR GETİRİLMİŞDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını belirterek, "Bu anlık bir şey değil, cesedin parçalanması için gerekli şartlar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın öldürüleceği ve nasıl parçalanacağı önceden planlanmış" dedi. Çavuşoğlu, cinayetin talimatını verenlerin de ortaya çıkması gerektiğini vurguladı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi'nde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi konusuna değindi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu şahsın ülkelerine geri götürmelerine direndiği için öldürüldüğü söyleniyor ama, bu cinayet önceden planlanmıştır. Öldürüldükten sonra cesedin parçalandığı söyleniyor. Bu anlık bir şey değil, cesedin parçalanması için gerekli şartlar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın öldürüleceği ve nasıl parçalanacağı önceden planlanmış. Ayrıca Türkiye'ye gelen 15 kişinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanması gerekiyor. Viyana Sözleşmesi'ne göre Türk kanunları geçerlidir. Her ne kadar bu cinayet Suudi Arabistan'ın konsolosluğunda işlenmiş olsa da" diye konuştu.'KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE?'Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın cesedi nerede, nereye atıldı, nerede gömüldü? Her ne yapıldıysa. Bu konuda ortada bir cevap yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda uluslararası camiayla da açık ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapacağız. Elimizdeki bilgi ve belgeleri paylaşmaya devam edeceğiz."'AZMETTİRİCİLER DE ORTAYA ÇIKMALI'Cinayet talimatını verenlerin ve gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Biz bu işin takipçisi olacağız ve önümüzdeki günlerde gelişmeleri tüm dünya kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

ATATÜRK HEYKELİNE SPREY BOYALI SALDIRIANTALYA'nın Finike ilçesinde bir parktaki Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla 'S.Atatürk' yazıldı. Belediye ekiplerinin sildiği yazıyı yazan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Finike Yunuslu Park'taki Atatürk heykelinin kaidesine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyalı saldırıya uğradı. Heykelin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla 'S.Atatürk' yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesi üzerine Finike Belediyesi'ne bağlı ekipler kaidenin üzerindeki yazıyı sildi. İlçedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, "Dün gece Atatürk Anıtı'na yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyorum" dedi. MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, "Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan çirkin saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz bu hassas günlerde bu densizliği yapmaya cüret edenlerin içerisinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gözlerden ve gönüllerden düşüreceklerini sanan varsa ya zekaları kurumuş ya da insanlıkları kaybolmuştur. Nedir Atatürk'e kara çalmanın gayesi? Sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesinin takipçileri olacağız. Finikeli hemşehrilerimizi de bu tür provokasyonlara karşı hassasiyetli şekilde davranmalarını önemle rica ederiz" diye konuştu.Vatandaşlar da sosyal medyadan, olayı çirkin saldırı olarak nitelendirerek, yazan kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.Diğer yandan Atatürk heykeline yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışma başlattığı kaydedildi.

OKULLARININ YIKILMASINI İSTEMEYEN VELİ VE ÖĞRETMENLER EYLEM YAPTIİZMİR'in Konak ilçesine bağlı Tepecik semtinde bulunan Barbaros Hayrettin Ortaokulu, Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu'ndan ikisinin yıkılıp, yeni bir okulun yapılması ve yapım aşaması boyunca üç farklı okulun tek binada eğitim görecek olmasına okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler tepki gösterdi. Okul bahçesi içinde eylem düzenleyerek tepkilerini dile getiren veliler, yıkım işlemlerinin eğitim- öğretim dönemi içinde yapılmasını istemediklerini savundu.Barbaros Hayrettin İlkokulu ve Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu için depreme dayanaksız oldukları gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İki okulun yıkılıp yerine Barbaros Hayrettin İmam Hatip Ortaokulu yapılmasına karar verilmesinin ardından, üç farklı okulda eğitim görmekte olan öğrencilerin tümünün yapım aşaması olan 3 yıllık süreçte Barbaros Hayrettin Ortaokulu'nda eğitim göreceği açıklandı. Üç okulda toplam 44 farklı şubenin tek binada ders görmesine itiraz eden veli ve öğretmenler, okul bahçesinde eylem yaptı. Öğretmen ve veliler, yapılacak okula karşı çıkmadıklarını ancak inşaatın yaz tatili süresince tamamlanması gerektiğini savundu. Okul bahçesinde açıklama yapan sınıf öğretmeni Yusuf Altun, "44 şube var ama binada yalnızca 11 sınıf var. Tüm sınıfları birbirlerinin üstüne yığacaklar. Ortaokul öğrencileri sabah çok erken gelecek, ilkokul öğrencileri ise geç saatlerde okuldan çıkacak. Öğrenciler 60 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda kalacak. Aynı zamanda inşaat ortamında çocukların ders yapması olanaksız" diye konuştu.'ŞANTİYE ALANINDA DERS GÖRECEKLER'İnşaatın 3 yılda tamamlanacağı bilgisini paylaşan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Üç farklı okul, ortaokul binasında eğitim görecek. Şuanda 24 ilkokul, 11 ortaokul, 4 anasınıfı, 5 imam hatip olmak üzere 44 farklı şube var. Ama bu tüm şubelerin eğitim göreceği 11 sınıf var. Sabahçı öğlenci olduğunda 22 sınıf oluyor. Geri kalan sınıfları birbirinin üstüne yığacaklar. 3 okulun tamamı oraya sığarsa, ortaokul öğrencileri sabah 6 buçukta kalkacaklar. 7 yaşındaki ilkokul öğrencileri ise akşam 7 de karanlıkta okuldan çıkacak. Akşam 7 de çıkan öğrencinin başına kaybolma, kaçırılma, taciz gibi olaylar da gelebilir. Okulun inşaatı boyunca burada ders yapılacak bu çocukların gürültünün içinde ders yapma imkanı yok. Kamyonların girip çıktığı yerde çocukların ders görme şansı yok. Buradaki inşaat çocuklar için de tehlikeli olacak. Biz herhangi bir okulun yapılmasına karşı değiliz, çocuklarım mağdur edilmesine karşıyız. Yaz tatilinde yapılması gereken uygulama eğitim- öğretim döneminde yapılıyor.""Bu kadar çocuk bir binaya sığamaz" diyen veli Duygu Atakuş ise "Kepçelerin, iş makinelerinin içinde eğitim görecekler. Depremden kaçarken iş makinelerinde çocuklarımız yaralanırsa bunun hesabını kim verecek" diye konuştu.

PTT ACENTESİNDEKİ SOYGUN, KAMERADABURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin girdikleri PTT acentesini soyduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 01.00 sıralarında ilçenin kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. PTT acentesine kapıyı levye ile zorlayarak giren kimliği belirsiz 2 kişi, kasada bulunan bin lira civarındaki bozuk para ile işyerinde unutulan cüzdandaki bin 200 liranın yanı sıra laptop, yazar kasa, telefon aksesuarını alıp, kaçtı. Sabah işyerine gelen Metin Sağlam, kapının açık, işyerinin de talan edildiğini görüp, güvenlik kameralarını izledi. Metin Sağlam, jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.Ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.