Dha Yurt Bülteni 16

Denizli'de eğitim uçağı düştü; Pilot ve öğrencisi aranıyor (EK görüntüyle--Merve Altun'un 3 gün önceki eğitim uçuşu)ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYORDenizli'de düşen keşif uçağından en son siyalin Denizli'nin Babadağ ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki, geniş sarp dağlık alandan geldiği belirlendi.Bunun üzerine hem Denizli hem de Aydın yönünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye, Jandarma, Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ve Aydın ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Zorlu arazisi şartları ve yoğun sis nedeniyle güçlük yaşanırken, ekiplere bölgedeki çobanlar ve köylülerde arama kurtarma çalışmalarında destek verdi. 2 helikopterle sürekli bölge üzerinde uçarak, düşen uçağın tam yerini tespit etmeye çalıştı. Bölgedeki çobanlardan bazıların düşme gürültüsü duyduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Ancak, sarp arazi nedeniyle araçların giremediği bölgede 3'er kişilik gruplara ayrılan ekipler, çemberi daraltarak çalışmalarını sürdürüyor.Pilot Hamdi Yılmaz'ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.SON DÖNEMLERDEKİ EĞİTİM UÇUŞ KAZALARI30 Ekim 2018: Antalya'nın Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde Cessna 152 tipi TC-KIM kuyruk tescilli eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Serkan Dilci ve Deniz Adalı yaşamını yitirdi.27 Haziran 2018: Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait TC-GUB kuyruk tescilli Cessna 172SP kuyruk tescilli eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti.16 Şubat 2018: İzmir'deki Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan SF-260D tipi askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar havacı Yüzbaşı Yunus Bal ile havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu.31 Ekim 2017: Tekirdağ/Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşu yapan AFA'ya ait TC-EOL tescilli tek motorlu uçak inişinde kontrolden çıkarak parçalandı. Kazada öğrenci Pilot Emre Durmazpınar yaralandı.24 Mart 2017: Samsun'un Çarşamba Havalimanı'ndan eğitim için havalanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (Uzaytem) ait Cessna 172 tipi tek motorlu uçak inişte kaza yaptı. Kazadan öğrenci Ecenaz Kalyoncu hafif yaralı olarak kurtuldu.1 Temmuz 2016: Türk Hava Kurumu Ayvalık Şube Başkanı Mustafa Doğrular ve İstanbul'dan eğitim için gelen Nuri Balsarı ile eğitim uçuşu için kalkarken düştü. TC-ABY tescilli Bellanca tipi tek motorlu uçakta bulunan Doğrular ve Balsarı olay yerinde hayatını kaybetti.17 Ağustos 2016: Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nden havalanan Tarkim Uçuş Okulu'na bağlı Tecnam P2006T tipi çift motorlu eğitim uçağı, Ergene İlçesi'ne bağlı Ahimehmet Köyü yakınlarında teknik rıza nedeniyle tarlaya düştü. Kaza eğitmen pilot Yusuf Akşahin ve öğrenci Alper Oran hayatını kaybetti.12 Şubat 2013: Türk Hava Kurumu'na ait Cessna 172 tipi tek motorlu eğitim uçağı Mersin'de düştü. Kazada pilot Murat Can yaşamını yitirdi.6 Ekim 2012: Türk Hava Kurumu'na ait TC-CBI tescilli Cessna 172S Selçuk Efes Havaalanı'ndan kalktıktan sonra Ödemiş yakınlarında düştü. Öğretmen Pilot Ahmet Can Damarsardı hayatını kaybetti. Pilot adayı Volkan Umudu yaralandı.29 Eylül 2012: İstanbul Havacılık Kulübü'ne ait eğitim uçağı Ankara'nın Çubuk ilçesinde düştü. Kazada pilotluk eğitimi alan 25 yaşındaki Anıl Tüccar hayatını kaybederken pilot yaralı kurtarıldı13 Ağustos 2012: Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi 2.5 mil açıklarında TC SAS kuyruk tescilli SR22 tipi tek motorlu pervaneli eğitim uçağı düştü. Uçağın kaptan pilotu Hikmet Aral ve öğrencisi Prestige Group Sinemaları'nın Kurucusu ve İşletme Sahibi Lisa Şener, hayatını kaybetti.29 Haziran 2011: Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde eğitim uçuşu sırasında planörün kaza yapması sonucu öğretmen pilot Metin Özbey ve öğretmen pilot adayı Semih Uzunlar yaşamını yitirdi.19 Kasım 2011: İzmir'in Selçuk İlçesi'nde Türk Hava Kurumu'na (THK) ait T- 67 tipi eğitim uçağı, Efes Antik Kenti girişinde bir bahçeye düştü. Kazada pilot Necmi Mızrak ile öğrenci pilot Ali Can Ergün hayatlarını kaybetti.4 Ocak 2011: İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağı Menemen ilçesine bağlı Görece köyü yakınlarında düştü.Kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.Görüntü Dökümü----------------Merve Altun'un 3 gün önceki eğitim uçuşundan görüntüler(ARŞİV)DENİZLİ/DHA====================================İKİ YOL ORTASINA YAPILAN CAMİYE NASIL ULAŞILACAĞI TARTIŞMASITRABZON'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş geliş yönünün ortasına inşaatı süren cami görenleri şaşırtıyor. İnşaatı bitmeden camiye nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu. Karayolu üzerine inşa edilen çift üst geçitten ulaşım sağlanacak cami için yolun uzadığını belirten bazı vatandaşlar zorluk yaşanacağına dikkat çekti. 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haydar Karamanlı ise camiye nasıl gelecekleri tartışılan özellikle yaşlılara araçlarıyla gelmeleri tavsiyesinde bulundu.Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde daha önce de caminin yer aldığı arazi karayolları tarafından yol yapımı sırasında kamulaştırıldı. Yıkılan caminin yerine 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yeniden cami yapılma kararı alındı. Cami inşaatı, Karadeniz Sahil Yolu'nun geliş-gidiş yönünün ortasında yükselmeye başladı. İnşaatı bitmeden camiye nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu. Karayolu üzerine inşa edilen çift üst geçitten ulaşım sağlanacak cami için yolun uzadığını belirten vatandaşlar zorluk yaşanacağına dikkat çekti. Camiye araçla da ulaşım sağlanabiliyor. Cami inşaatının yanındaki geçici mescide, cuma namazı için giden vatandaşlar yolu uzattığı için üst geçitleri kullanmak yerine karayolunda tehlikeye aldırış etmeden otomobillerin arasından geçerek ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar inşası tamamlandığında, özellikle yaşlıların üst geçitlerden inip çıkarak camiye ulaşmasının zor olacağına dikkat çekti.'İNSANLAR ÜST GEÇİT KULLANMIYORLAR'Üst geçitlerin kullanılmamasıyla yolda tehlike oluştuğunu belirten Gürkan Kalfa, "Orada zaten bizim sahil cami adında eski bir camimiz vardı. Şimdi yenisini yapmaya başladılar. Yolun ortasında değil de mahallenin içerisinde olsa cami çok daha iyi olurdu. Burada insanlar üst geçit kullanmıyorlar. Cuma namazlarına yetişebilmek için tellerin üzerinden atlayarak gidiyorlar. Ben gencim üst geçitten dolaşmak beni etkilemez. Ama yaşlılarımız var. 10 metrelik yolu üst geçitle 100 metreye çevirdiler. Ama yoldan gelenler için güzel bir cami. Arabalarını çekip hemen namaz kılabilirlerö dedi.'HANGİ GEÇİTTEN YOLUMU BULUP DA KARŞIYA GEÇECEĞİM'Mahallelinin üst geçitten camiye ulaşmasının zor olacağını anlatan Aslan Kara da, "Ben uzun yol şoförüyüm. Benim için güzel. Arabamı park edip namazımı kılabilirim. Ama yaşlılarımızın transit yoldan üst geçitle karşıdan karşıya geçmeleri zor olacak. Yetkililerin daha modern, yaşlıların ve engellilerin zorlanmayacağı üst geçit yapmaları gerekiyor. Şu an bana haydi camiye desen hangi geçitten yolumu bulup da karşıya geçeceğim. Benim anam, babam, dedem nasıl bu üst geçidi dolanıp camiye gitsinö diye konuştu.'HİÇ ZAHMET ÇEKMEYECEKLER'1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haydar Karamanlı ise yaşlılar için araçlarıyla camiye gelmeleri önerisinde bulundu. Karaman, "Burada eskiden bir cami vardı. Yoldan gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir camiydi. Cami yola gidince mevcut yere yeni bir cami yapmak istedik. Burası şehrin girişi. Şehri temsilen bir cami olması şart. Trabzon'a baktığın zaman 'Burası Müslüman bir toprak' denilmesi lazım.Camimizin mimarisi çok güzel. 'Üst geçitten nasıl geçeceğim' diyen yaşlılar mahalleden araçlarıyla gelsinler. Zaten çoğunda araç var. Hiç zahmet çekmeyeceklerö ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Cami drone görüntüsüCamii inşaatıKarayolu üst geçitten görüntülerKonuşmalarDetaylarHABER: Aleyna KESKİN/KAMERA: UĞUR AYDIN- TRABZON, -==========================EL FRENİ ÇEKİLMEDEN PARK EDİLEN KAMYON, HAREKETLENİP 10 METREDEN DÜŞTÜHAKKARİ'de, sürücüsünün yol kenarına park edip, el frenini çekmeden indiği kamyon, bir süre sonra hareketlenip, yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan olmazken, kamyon, bir süre dik olarak düştüğü yerde kaldı.Olay, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan, 65 BA 650 plakalı, süt ve ayran yüklü kapalı kasa kamyon, yol kenarına park edildi. Sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi. Kamyon, bir süre sonra hareketlenip, yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan olmazken, itfaiye ve AFAD ekiplerinden aracın kaldırılması için yardım istendi. Ekipler gelene kadar kamyon, düştüğü yerde bir süre dik olarak kaldı. Kamyon, ekiplerin gelip, çalışma yapmasıyla halat ile çekilerek, kaldırıldı.Görüntü Dökümü----------------------------İha duvarınan uçan kamyon-Kamyonu izleyen vatandaşlar-Detaylar-Komyunu halatla çıkartan ekipler-DetaylarMehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -==================================SİVAS'TA 10 BİN KİŞİLİK YURDA ÖĞRENCİ ALIMI BAŞLADISİVAS'ta yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'na birinci etabına öğrenci alımı başladı.İnşası kısa süre önce tamamlanan, iç ve çevre düzenlemesi yapılan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdunun ilk 5 bin kişilik bölümüne öğrenci alınmaya başlandı. Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içine yapılan ve 8 bloktan oluşan yurt kente üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Yurdun 310 bin metrekare alana yapılan, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitnes alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Öğrenciler yurt kampüsüne gelerek yerleşmeye başladı. Bavulları ve eşyalarıyla yurt önünde bekleyen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.5 yıldızlı otel konforundaki yurtların 19 Kasım'da alınacağını geçtiğimiz hafta müjdeleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Belirtmiş olduğumuz tarihte öğrencileri misafir etmeye başladığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimizin bir süredir merakla beklediği güne bugün hep birlikte şahit olduk. Hem öğrencilerimiz rahat, güvenli bir ortamda barınma sorununu giderecek, hem de çocuklarımızın ailelerinin gözü arkada kalmayacak. Öğrencilerimiz bizlere emanet. Yurdumuzun diğer 5 bin kişilik bölümü de çok kısa süre içerisinde hizmete girecek. Sivas Kredi Yurtlar Kurumunun yoğun çalışması ile yedekte bulunan herkes bu yurtlarda kalabilecek ve barınma sorunları giderilecek. Bu projede bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlimize hayırlı olsun" dedi.Sivas'ta yurt ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığını belirten Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, "Yüksek öğrenim için Sivas'ı tercih eden bütün öğrencilerin tamamını yurtlarımıza kavuşturmuş olacağız. Öğrenciler şu an yerleşme telaşındalar. Güzel bir ortama kavuşacaklar" diye konuştu.Eşyaları ile yurda taşınma telaşı yaşayan öğrenciler ise mutlu olduklarını dile getirdi.Görüntü Dökümü:-Yurt binasından görüntü-Yurda taşınan öğrencilerin görnütüleri-Öğrencilerin konuşmaları-KYK Müdürünün konuşmasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,=========================='FATİH'İN ÇOCUKLARI' DESTEK BEKLİYORBATMAN Fatih Ortaokulu'nda görev yapan Matematik öğretmeni İbrahim Ergün, örnek bir çalışmaya imza atarak, 7 ve 8'inci sınıfta eğitim gören 50 öğrencinin yazdığı şiirleri kitap haline getirmek için sponsor arıyor. 'Fatih'in Çocukları' adı verilen şiir kitabı yayınlatılabilirse; geliriyle yetim öğrencilere yardım edilecek.Merkez Fatih Ortaokulu 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören yaklaşık 50 öğrenci, Matematik öğretmeni İbrahim Ergün'ün teşvik etmesi üzerine şiir yazmaya başladı. Bir süre deneme şiirleri yazan öğrenciler, daha sonra yazdıkları şiirleri öğretmen Ergün'e teslim etti. Şiirleri düzenleyerek bir araya getiren Ergün, şimdi bunları kitap haline getirip yayınlamanın yollarını arıyor. Adını da, "Fatih'in Çocukları" adını verdiği şiir kitabının baskısı için sponsor arayan Ergün, elde edilecek gelirin de yetim öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacağını anlatarak şöyle dedi:'KİTABIN GELİRİYLE YETİM ÖĞRENCİLERE YARDIM EDİLECEK'"El uzattığınız gönüllerde adınıza dikilmiş abideler bulacaksınız. Basıma hazır olan kitabın 1000 adet basımı için 4 bin liraya ihtiyacımız var. Fatih'in Çocukları adını verdiğimiz şiir kitabımız baskıya hazır. Projemizin amacı 50'den fazla öğrencimize yazarlıkta ilk adımlarını atmalarına vesile olmak ve kitabın satışından elde edilen gelirle de sınıf rehber öğretmenlerimizin tespit ettiği yetim öğrencilerimize yardım etmek. Bu çok yönlü projemiz sayesinde samimi ve sıcak yürekleri fethedecek, böylece adınızı ebedileştireceksiniz. Bunun için dost elinizi uzatmanızı istiyorum" dedi.Haber-Kamera Arif ARSLAN/Reşat YİĞİZ/BATMAN,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 261 MB================================GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCUYA 8 TUTUKLAMAGAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 9 adrese düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 16 kişiye yönelik çalışma başlattı. Uzun süren fiziki ve teknik takibin ardından polis ekipleri, savcılık kararıyla şüphelilerin Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerindeki 9 ayrı adresine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda; 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 lira para ele geçirildi, 16 kişi gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Araçların operasyona çıkışıEvlere girilmesiEvlerde yapılan aramalarGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ -Kamera: GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB=============================Astrolog, kazada yaşamını yitirdi (2)GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ünlülerin astrologu Egemen Töreli'nin (51), Merkez Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut ile Töreli'nin arkadaşları ve dostları katıldı. Töreli, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralı olarak kurtulan kamyonet sürücüsü M.T.'nin Çorlu Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü:-Cenazeden görüntü-Cenaze namazı-Tabutun taşınması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-