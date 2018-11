Dha Yurt Bülteni 16

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:53



BİR İŞÇİNİN CESEDİ ENKAZDAN ÇIKARILDI Gebze 'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (9) Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada saat 17.15 sıralarında bir işçinin cesedinin enkaz altında çıkarıldığını belirterek, "Bugün saat 10.50 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyol inşaatında Osmangazi köprüsü ile bağlantılı viyadükte son tabla betonu dökülürken bir kaza meydana gelmiştir. Beton dökülme işlemi 4 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha önce birinci kademe beton dökülmüştü. Bugün ikinci kademe beton dökülürken bu kaza meydana gelmiştir. Üsteki işçilerimiz beton blokla birlikte aşağı düşmüştür. 112, AFAD ekipleri, büyükşehir belediye ekiplerimiz olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. 14.40 sıralarında bir işçimiz yaralı olarak kurtarılarak hastaneye intikal ettirilmiştir. Enkaz altında kalan işçilerimize ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. 17.15 itibariyle bir işçimize ulaşılmış, maalesef yaşamını kaybetmiş. Şuan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor. Yaşamını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralıya acil şifalar diliyorum. Bu tür kazaların devam etmemesi hepimizin temennisi." dedi.Enkaz altında kalan iki işçinin durumunun sorulması üzerine Vali Aksoy , "Şu anda hayat noktası belirtisi noktasında bazı endişeler var. Kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek şu aşamada doğru değil." diye konuştu.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİKOCAELİ=================================MAHALLE MUHTARINA ATATÜRK'E HAKARETTEN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASIUmut KARAKOYUN/İZMİR, - İZMİR'de, sosyal medya üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan mahalle muhtarı Murat Gökyer, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nin muhtarı Murat Gökyer, geçen yıl Şubat ayında sosyal medyada üzerinden, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaşım yaptı. CHP İzmir İl Örgütü, İzmir Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ve bazı vatandaşlar, yapılan paylaşımların hakaret içerikli olduğunu belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Murat Gökyer hakkında dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu tarafından hazırlanan iddianamede, "Son günlerde okumayan, araştırmayan, kulaktan dolma bilgilere inanan bir güruh, Ulu Önder ile ilgili aslı astarı olmayan şeyler söylemektedir. İnternet ve sosyal paylaşım platformlarının artması ile sahte isimlerle pervasızca paylaşımlar yapılmaktadır. Kendileri gibi okumayan, araştırmayan, bilime karşı zihinlerine zincir vuran bir kitleyi böylelikle etkilemeye çalıştıkları bilinmektedir" ifadeleri yer aldı. İddianamede, Atatürk'ün cumhuriyet ve demokrasi için ömrünü verdiği belirtilerek, "Ülkeye bu kavramları getiren Ulu Önder'in getirdiği sistemde, demokratik seçimler ile muhtar seçilmiş ve temsil yetkisi olan bir kimse olarak bu paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştığı, tıpkı paylaşımı hazırlayan fail gibi, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ettiği anlaşılmaktadır" denildi.Davaya bakan İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi , yapılan yargılama sonunda, tutuksuz sanık Murat Gökyer'in, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunu işlediğine karar vererek, sanığı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------MAHALLE MUHTARI MURAT GÖKYER (FOTOGRAF)==================================GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTALÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi 'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, yarın Gökçeada-Kabatepe Hattı ile Geyikli-Bozcaada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü.-Yat limanındaki balıkçı teknelerinden görüntü.-Çanakkale boğazındaki balıkçı teknesi görüntüsü.-Çanakkale Boğazındaki sefer yapan feribotlardan görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=================================VİLLADA SERA KURUP HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEKLE SUÇLANAN 2 KİŞİYE GÖZALTI (2)** İKSİ DE TUTUKLANDI Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki bir villada sera sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen H.H.C. ve M.Y., adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Y. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben şifa için kenevir ettim. Eğer bunun bedeli cezaevinde acı çekmekse çekeceğim. Allah'ın takdirine bırakıyorum" demesi şaşırttı. H.H.C. ve M.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DİĞER ZANLININ EVİNDE DE DÜZENEK ÇIKTIH.H.C.'nin kiracı olarak yaşadığı Torba Mahallesi'ndeki lüks villanın dışında, diğer şüpheli M.Y.'nin de kiracısı olduğu İçmeler Mahallesi'ndeki apartman dairesi olan 2'nci bir evde de arama yapıldı. Bu evde de sera sistemi kurulduğu ortaya çıktı. M.Y.'nin evinde iklimlendirme sistemine ait çok sayıda materyal, uzunlukları 15-20 santim arasında 5 kök skunk bitkisi, 167 gram skunk, 17 gram skunk tohumu, çok sayıda kilitli poşet bulunduğu kaydedildi. H.H.C.'nin yaşadığı villada ise yine iklimlendirme sistemine ait çok sayıda malzeme, toplam 8 kilo 300 gram ağırlığında, uzunlukları 70-80 santimetre olan 15 kök skunk, yaş halde 755 gram skunk bitki yaprağı, 15 uyuşturucu hap, 7 gram toz skunk, 110 gram skunk bitki tohumu, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli poşetleri ele geçirildiği bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüphelilerin adliyeye getirilmesiM.Y'nin adliye girişindeki konuşmasıM.Y' nin evinde baskın sonrası görüntüleriHaber- Kamera: Mehmet CAN MERAL/ BODRUM (Muğla),====================================EŞİYLE SORUN YAŞAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI (2)- YENİDENSayın Haber Müdürleri'Oğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştı' başlığıyla verdiğimiz haberi, yeniden düzenleyerek veriyoruz.------------------------------------------YENİDENGökhan KESKİNCİ/ADANA, - ADANA'da eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen Emrah İ. (33), eski baraj kapaklarına çıkarak, intihara kalkıştı. Emrah İ., polisin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarında bir kişinin dikenli tellerle çevrili bölümü geçip, aşağı sarktığını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kapakların üzerinde duran Emrah İ., olay yerine gelen polis ekiplerine, atlayacağını söyledi. Polis , eşiyle sorunlarının olduğunu belirten Emrah İ.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Düşme ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.Polisin uzun uğraşı sonunda eyleminden vazgeçen Emrah İ., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Emrah İ.'nin, ifadesinde, eşiyle olan tartışmaları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================