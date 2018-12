Dha Yurt Bülteni -16

09 Aralık 2018 Pazar 19:20



09 Aralık 2018 Pazar 19:20

EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜBURSA'da, Kazım Korur (80), tartıştığı eşi Fatma Korur'u (66) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Yiğit Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara'daki binasına gelen Kazım Korur, polise, tartıştığı eşi Fatma Korur'u boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, şüphelinin vediği adrese gittiğinde, 2 çocuk annesi Fatma Korur'un cansız bedenini buldu.Şüpheli Kazım Korur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ BİLGİSİ----------------------Cinayet işlenen evden görüntüler-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntülerSÜRE: 1 dakika 20 saniye BOYUT: 139 MBHABER - KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,===================SAKARYA'DA LİSELİ GENCİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, BODRUM'DA YAKALANDIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, Sakarya 'da karıştığı silahlı saldırı olayında 1 lise öğrencisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanması neden olduğu gerekçesiyle aranan R.O.B. ile kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi önünde, 27 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği tatili nedeniyle tesadüfen olay yerinde bulunduğu öğrenilen Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri tarafından olay tarihinden bu yana aranan şüpheli R.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4 müştekinin bulunduğu davada açıldı. Dava sürerken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan aranan sanık R.O.B.'nin Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki bir işyerinde saklandığı bilgisine ulaştı. Bugün sabaha karşı Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şüpheli R.O.B.'nin saklandığı işyerine operasyon düzenlendi. R.O.B. ve kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler R.O.B., C. U., Ü. C. ve B. Z. üzerinde ve evlerindeki aramalarda bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntüHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),===========================SEYİR HALİNDEKİ TIR OTOBANDA ALEV ALDIMERSİN'in Tarsus ilçesinde otobanda meydana gelen yangından TIR alev alarak, kullanılmaz hale geldi.Kaza, Tarsus- Pozantı Otoban yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Pozantı ilçesinden Tarsus ilçesi istikametine giden Abdullah Günaydın'ın kullandığı 06 AZ 9234 plakalı TIR, Damlama mevkiine geldiğinde, bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun fark eden sürücü Abdullah Günaydın, aracı durdurarak ilk müdahaleyi kendi imkanları ile yaptı.Yangın söndürme tüpü ile alev alan araca müdahale eden sürücünün yardımına, diğer araç sürücüleri de koştu. Buna rağmen alev alan TIR, itfaiyenin gelmesi ile söndürülebildi. Trafik ekipleri otobanda geçişleri kontrollü şekilde sağlarken araç ise kullanılamayacak hale geldi.Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Ekipler TIR'a müdale ederkenSöndürme çalışmalarından genel ve detayYoldan görüntü İtfaiye aracının görüntüsü(BOYUT: 118 MB) (SÜRE: 58 SANİYE)Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS( Mersin ),=======================SANAYİ SİTESİNDE YANGIN PANİĞİMERSİN'in Tarsus ilçesinde otomotiv yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.Olay, 82 Evler Mahallesi 'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Otomotiv yedek parçalarının satıldığı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinin üst katında oturan Ergün Altunkanat, dükkanından dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının, diğer iş yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba sarf edildi. Yangından otomotiv yedek parçaları ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yangına müdahale eden ekiplerİtfaiye aracı gelirkenÇevredeki koşuşturmacaYükselen dumanlarİşyerinin üzerindeki evin görüntüsüGenel ve detay(BOYUT: 139 MB) (SÜRE: 1 dakika 8 saniye)Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),==================KÖYLÜLER BAŞKA İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEYİNCE REFERANDUM KARARI ALINDIÇORUM'un Sungurlu ilçesi Kula köyünün sakinleri, belediyeden yeterli hizmeti alamadıkları gerekçesiyle kentin Bayat ilçesine bağlanmak için imza toplayıp, kaymakamlığa dilekçe verdi. Köy muhtarı Hicabi Altuntaş , dilekçenin işleme alındığını, 16 Aralık 'ta sandık kurularak, referandum yapılacağını duyurdu. Köy merkezinde 164 seçmenin oy kullanacağını belirten Altuntaş, köylülerin çoğunun 'Evet' oyu kullanacağını söyledi.İlçeye 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde oturan bazı kişiler, bağlı bulundukları Sungurlu Belediyesi'nden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat ilçesine bağlanmasını istedi. Kaderlerine terk edildiklerinden ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarından yakınan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. Ocak ayında köylüler arasında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş'a verildi. Muhtar Altuntaş da teslim aldığı imzalarla köylerinin Bayat ilçesine bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan kaymakamlıkça, köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı.SEÇİM TARİHİ DUYURULDUKula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş, başvurularının onaylandığını ve köy meydanında 16 Aralık'ta referandum yapılacağını söyledi. Köy halkının çoğunun referandumda 'Evet' oyu vereceğini kaydeden Altuntaş, görevliler huzurunda kurulacak sandıkta, üzerinde 'Evet' ve 'Hayır' yazılı kağıtlarla 164 kişinin oy kullanacağını belirtti. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde son zamanlarda ilçe merkezinden hak edilen hizmetlerin alınamadığını öne süren Altuntaş, "Yollarımız kullanılamaz halde. 4 senedir başvurmadığım yer kalmadı, yapılmadı. İlçede çeltik ekilen tek köyüz. Sulama kanallarının içleri dolduğu için yazın sivrisinekten duramıyoruz. Köprülerimiz bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Su sorunumuz had safhada, günlerce suyumuz akmıyor. Bunlar gibi köyümüzde birçok sorunumuz var. Başta kaymakam olmak üzere il genel meclisi üyelerine defalarca bildirdik. İlgilenen olmadı, ilçedeki siyasetçiler bizi unuttu" diye konuştu.Seçimle ilgili duyurularda bulunduklarını da dile getiren Hicabi Altuntaş, köylülerin çoğunun, Kula'nın 35 kilometre uzaklıktaki Bayat ilçesine bağlanmasını istediklerini söyledi.Görüntü dökümüKula Köyü Muhtarı Hicabi Altuntaş açıklamaKöyden fotoğraflarHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR - ÇORUM/DHA=============================