Dha Yurt Bülteni -16

DHA YURT BÜLTENİ -16ERZURUM'DA TİPİ HAYATI FELÇ ETTİErzurum'da etkili olan kar ve tipi hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye düştü.Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar giderek etkisini artırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıktı. Kar ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Kısa sürede kar kalınlığı 10 santimi geçerken, araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Özel bir firmada harita teknikeri olarak görev yapan Mustafa Kaya (26) ile Radvan Bingöl (20), imar barışı için Palandöken'deki bir otelin ölçümünü yaparken zor anlar yaşadı. İstanbul'dan ölçüm için Erzurum'a geldiklerini söyleyen Bingöl ve Kaya, zamanlarının olmadığı için kar ve fırtınada çalışmak zorundakaldıklarını bildirdi.Deniz seviyesinden 3176 metre yüksekliğindeki Palandöken Ejder'de başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden kurumlara gönderilen uyarıda, bugün saat 06.00'dan itibaren 13 Aralık Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Yağışların orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması ve Iğdır merkez ile Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu. Valizdeki eşyalar ekipler tarafından toplandıktan sonra yol trafiğe açıldı. Açıklamada, çöp konteynerinin, mozaiğin bulunduğu alanın 5 metre güneyine çekildiği belirtildi.İznik Belediyesi tarafından 2015 yılında Beyler Mahallesi, Afyon Sokak'ta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı mozaiğin Roma dönemine ait olduğu bellirlendi. Etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma kazısı başlatıldı ve mozaik açığa çıkarıldı. 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiğin ortaya çıkmasıyla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde muvafakat alınamaması yüzünden kazı çalışmaları durduruldu. Bunun üzerine mozaik geotekstil malzeme ile örtüldükten sonra, 2 metre derinliğindeki çukur dere kumu dökülerek kapatıldı.Kanalizasyon çalışmalarını tamamlayan İznik Belediyesi de 3 ay sonra yolu asfaltladı. Çalışmalar sırasında mozaiğin bulunduğu alanın da asfaltlanması tepki çekti. Durumu öğrenen dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın talimatıyla mozaik üzerindeki asfalt söküldü ve etrafına dubalar konuldu. Ancak dubaların kaldırılıp, mozaiğin üzerine çöp konteyneri konulduğu görüldü.DHA'nın 'Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında' başlıklı haberiyle gündeme getirdiği olay, medyada geniş yer buldu. Haberin ardından çöp konteyneri, tarihi mozaiğin üzerinden kaldırıldı.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBursa Valiliği, tepki çeken olayın ardından açıklama yaptı. Çöp konteynerinin 5 metre güneyine çekildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Bahse konu taban mozaiği özel mülk alanında olup, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce arazi sahibinden muvafakatname alınması kaydıyla kurtarma kazısı yapılması uygun görülmüş, ancak, parsel sahibinin muvafakat vermemesi nedeniyle şu an itibarıyla herhangi bir kurtarma kazısı yapılamamıştır. Ayrıca, taban mozaiği mevcut yol kotundan yaklaşık 3 metre alt kotta olup İznik Kaymakamlığı (Müze Müdürlüğü) tarafından 2014 yılında yapılan inceleme ve belgeleme çalışması sonrasında mozaiğin zarar görmemesi için Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü Kurulu Kararı doğrultusunda tekniğine uygun olarak jeo-tekstil malzeme üzerine dere kumu ile kapatılmış ve üzerine 2,5 metre de toprak dolgu yapılmıştır. Mozaiğinin üzerinde olduğu belirtilen çöp konteyneri, ise şu an itibariyle mozaik alanın yaklaşık 5 metre güneyinde bulunmaktadır." Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, türbenin gelecek nesillere aktarabilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ve kent kimliğine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.TÜRBE HAKKINDADenizli'deki sayılı anıtsal yapılardan biri olan türbe, kare planlı, kübik gövdelidir. Kurşunla kaplanmış olan kubbesi, sekizgen bir kasnak üzerine yontularak oturtulmuştur. Kubbenin üzerinde alem bulunmaktadır. Tescilli yapının Selçuklu türbe ve han yapılarında görülen taç kapılara benzer anıtsal bir girişi vardır. Yapı, 16. yüzyıla ait bir eser olsa da giriş kapısı mimari yönden anıtsal taç kapılara benzediği için Selçuklu dönemini işaret ettiği ve farklı plan tipi, kaliteli malzeme işçiliğiyle Denizli'deki diğer türbelerden ayırt edildiği ifade edilmektedir. Törende yaptığı konuşmasında turunçgilin Mersin'deki en önemli hammadde olduğunu vurgulayan Vali Ali İhsan Su, "Bununla ilgili 40 tane kadın kardeşimizi eğitimden geçirdik. İlimizde turunçgille ilgili sertifikalı daha iyi fidan yetiştirmek, daha iyi bahçeler oluşturmak, bu anlamda da ekonomiye katkı sağlamak, istihdama katkı sağlamak gibi bu projenin birçok önemli çıktıları olacak. Konuşmaların ardından eğitimlerde başarılı olan kadınlar sertifikalarını Vali Su ve Abalı'nın elinden aldı.