Dha Yurt Bülteni -16

ASANSÖR BOZULDUĞU İÇİN ÇIKTIĞI MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLDÜ Gaziantep 'te, 4'üncü kattaki evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti.Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Cafer Özbay, asansörün arızalı olması nedeniyle 4'üncü kattaki evine merdivenden çıkmak istedi. 3'üncü kat basamaklarında dengesini kaybeden Özbay yere düşerek kafasını beton zemine çarptı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbay'ın öldüğünü belirledi.Yurt dışından emekli olduktan sonra Türkiye 'ye döndüğü öğrenilen Cafer Özbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Adli Tıp KurumuCenazenin çıkarılmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)=================================Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı (2)İŞÇİLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ İzmir 'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan ve enerji alanında faaliyet gösterdiği öğrenilen bir şirkete ait fabrikada zehirlenip, hastaneye kaldırılan dört işçiden biri, doktorların müdahalesine rağmen, Torbalı 'daki kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde giden AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, işçilerin hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Davut CAN/ İZMİR,====================================GAZİANTEP'TE, YILDIRIM İSABET EDEN PETROL BORU HATTI ONARILIYORGaziantep'in Nurdağı ilçesinde, dün akşam yıldırım isabet eden petrol boru hattındaki sızıntının çevreye verdiği zarar sabah ortaya çıktı. Görevliler, onarım çalışmalarına başladı.Nurdağı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nden geçen BOTAŞ'a ait Kerkük- Yumurtalık boru hattına dün akşam yıldırım isabet etti. Boru hattının delinmesiyle sızan ham petrol, çevreye ve mahalleye akmaya başladı. Yetkililerin incelemesinin ardından ham petrolün sızdığı tespit edilen 180 haneli mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.Görevliler, sabah saatlerinden itibaren petrol boru hattında onarım çalışmalarına başladı. Bölgeye gelen BOTAŞ Bölge Müdürü Mehmet Tecimen, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ve beraberindekiler mahallede incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Sızan ham petrolün çevreye daha fazla zarar vermemesi ve derelere karışmasını önlemek için de çalışmalar yürütüldü.Petrol boru hattından sızan petrolün bazı tarım arazilerine zarar verdiği ve kümes hayvanlarını telef ettiği belirtilirken, mahalle sakinlerinin uğradığı zararın da karşılanacağı belirtildi. Öte yandan sızıntı sonrası mahallede oluşan ve insanları tedirgin eden kokunun da kalmadığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bugün mahallede yaptıkları ölçümde olumsuz bir duruma rastlamadı.Öte yandan dün gece mahalleden ayrılan bazı ailelerin de evlerine sızan ham petrolün temizlenmesinin ardından döndüğü görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin çalışmasıBölgedeki iş makinelerinİncelemede bulunan belediye yetkilileriPetrol borularıMahalleye dönene mahalle sakinleri ile röpGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK, Ramazan TUNCER -GAZİANTEP-DHA)==========================Yerli malı haftasında, yerli ve ulusal firmalar tanıtıldıBURSA'da bulunan Hüsnü Züber İlkokulu, tüm yurtta 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ' Yerli Malı ' etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği 'Ülken İçin Sen de Üret' projesi gerçekleşti. Proje amacının ülke değerlerini çocuklara tanıtmak olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü Muhsin Başol, " Amacımız çocuklara yerli malı haftası kapsamında yerli ve ulusal firmaları ve şehirlerimizin kültürel değerlerinin tanıtmak" dedi. Bursa 'nın merkez Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Züber İlkokulu, yurtta 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Özlüce Kapalı Pazaralanı'nda 'Ülken İçin Sen de Üret' adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin amacının çucukların yerli ve milli değerlerimizi daha iyi tanımalarını sağlamak amacını taşıdığını belirten Proje koordinatörü ve okulun öğretmenlerinden olan Muhsin Başol, "Amacımız çocuklara yerli malı haftası kapsamında yerli ve ulusal firmaları ve şehirlerimizin kültürel değerlerinin tanıtmak" şeklinde konuştu.26 FİRMA VE 30 ŞEHİR KATILDIEtkinliğe 26 ulusal firma ve 30 şehirden katılım olduğunu belirten Başol, "Bu şekilde bize destek veren yaklaşık 26 ulusal firma ve 30 şehrimizin desteğiyle büyük bir organizasyon yapmaya çalıştık. Güzel bir çalışma oldu. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın ülkemiz değerlerini daha iyi tanıdıklarını ve değerlerine önem verdiklerini tespit ettik. Bu çalışmalarımıza önümüzdeki yıllarda da devam etmeyi planlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Etkinlik için pazaralanına geldiğini belirten okul öğrencilerinden Emre Güney, "Yerli malı haftası kapsamında burada stant açıldı. O yüzden buradayım. Projemiz Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Stantlardan görüntüler-Emre Güray röp-Muhsin Başol röpSÜRE: 3 dk 15 sn - BOYUT: 364 MBHaber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,================= Sofya Kitap Fuarı'nda Türkiye standına yoğun ilgi Bulgaristan 'ın başkenti Sofya'da bu yıl 46'ncısı düzenlenen Uluslararası Sofya Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, Türkiye standına büyük ilgi gösterdi.Sofya Ulusal Kültür Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Sofya Kitap Fuarı'ndaki Türkiye standında, Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından, Türk yazarların kaleme aldığı, 61 dile çevrilen ve 71 ülkenin okuyucuları ile buluşan 2 bin 696 edebi eser tanıtıldı. Fuarda, Türk ve Bulgar yazarlar, Edebiyatta Barış ve Özgürlük konulu söyleşisine katıldı. Türkiye'den Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Adnan Özer, Fuat Sevimay , Ahmet Kot'un da aralarında bulunduğu yazar ve şairler ile Bulgar yazarlardan Marin Bodakov, Yordan Kolev'in aralarında olduğu edebiyatçılar katıldı.Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat, 3'üncü kez Türkiye standıyla Uluslararası Sofya Kitap Fuarı'na katıldıklarını söyledi. Tekkanat, "Bildiğiniz gibi Türk edebiyatının dışa açılım projesi içinde 72 ülkede, 61 dilde Türk edebiyatı tanıtılmak isteniyor. Bulgaristan'da yaklaşık 200 yazarımızın eseri Bulgarcaya çevrildi. Türk ve Bulgar yazarlar bir araya geldi. İletişimle biz sorunları nasıl çözeriz, bunu tartışıyoruz. Türk kültürü öncelikle dizilerle başladı tabi ki. Ondan sonra bakanlığın kültürel çalışmalarıyla. Şu an da edebiyatlar. Yazarlarımız burada hayli meşhur. Bizim buradaki derdimiz, buzları nasıl eritiriz. Asıl mesele bu. Önyargıları nasıl kırarız, kötü düşünceleri nasıl bertaraf ederiz. Çünkü yüzyıllardır süren temelde bir dostluk var. Bunu gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Tek amacımız bu" dedi.Yerli ve yabancı 160 yayınevinin katıldığı ve ülkenin en büyük kitap fuarlarından olan Uluslararası Sofya Kitap Fuarı, 16 Aralık tarihine kadar açık kalacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Fuarın yapıldığı mermezTürk standındaki söyleşiYazarların konuşmalarıStandan ve katılımcılardan detaylarCemal Tekkenat ile röp.DetaylarHaber-Kamera: SOFYA (Bulgaristan), -================== Edirne 'de 83 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 83 kaçak göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna ve Yenikadın köyleri ile Uzunköprü Enez ve Meriç ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Pakistan Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 83 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-