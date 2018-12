Dha Yurt Bülteni -16

14 Aralık 2018 Cuma 18:23



Bakan Soylu: Belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak boynumuzun borcudur (2)'TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN AFRİN'E 280 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gideceğini ifade ederek, "Oraları ziyaret edeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza tekrar huzurlarını kaybetmemek için 'bir daha bunlara oy vermeyin' diyeceğiz" dedi.Avrupa'da yaşanan eylemlere değinen Bakan Soylu, "Fırat'ın doğusu da Batısı da neresi olursa olsun bilinsin ki terörist nerede varsa ensesindeyiz, ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz" dedi.Bakan Soylu şöyle devam etti:"Avrupa'da yangına körükle gitmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi bizi anlıyorlar, bizim ne demek istediğimizi teröre hiçbir şekilde niçin müsamaha göstermediğimizi çok net bir şekilde anlıyorlar. Ama iş işten geçti. İngiltere kendi içerinde karıştı, zor durumda. Almanya'da kişi başı milli hasıla artmasına rağmen hükümetin oyları düştü, Merkel partinin başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, en son açıklamasında 'bir daha aday olmayacağım' dedi. Fransa'da Macron zor durumda, düştüğü durumu görüyorsunuz. Belçika'da adam göç mutabakatına imza attığı diye hükümet orada bitiverdi. Sadece Irak yanmıyor, Suriye yanmıyor, Libya yanmıyor. Eğer buraları ateşe verirseniz, buradaki insanlarım, buradaki çocukların, buradaki kadınların, annelerin bütün bunların hayatlarını zindan etmeye çalışırsanız çalma kapımı, çalarlar kapını. Onun için biz, güçlü olmak zorundayız." 'TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN AFRİN'E 280 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ'Türkiye'nin dört bir tarafını terör yuvası haline getirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Soylu, "Tarihimize, medeniyetimizi bu ülkelerle, bu vatandaşlarla kesmek istediler. İlk önce Fırat Kalkanı harekatı yaptık, 2 bin kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz, dinimizi, inancımızı istismar eden DEAŞ ile mücadele ettik. Şu anda bu terör yuvalarından temizlenen alanlara 288 bin Suriyeli vatandaş geri döndü. Oradaki güvenliği de kahraman askerlerimiz sağlıyor. Kuzey Irak'ta bazı işler dönüyordu. Zannediyorlar ki onlar o işleri görürken müdahale etmeyeceğiz. İran, Irak, Türkiye bir araya geldi ve o fırsatı onlara vermedi. Asıl bu işi yapan kimdi. Ta okyanus ötesinde Pensilvanya'da o mensubu orada tutan, oradan Türkiye'ye darbe geliştirmeye çalışan güya bizim müttefikimiz ABD. Lafı açık açık konuşacağız, çok net açık söylüyorum. Başarabildiler mi, başaramadılar. Çok net söylüyorum, şu ay-yıldızlı bayrağa hükmettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milleti varken, bizim coğrafyamızda kimse bize rağmen oyun kuramaz" dedi.'15 ARALIK'TA KIŞ OPERASYONU BAŞLIYOR, 5 METRE KAR DA OLSA DAĞLARDA CANLARINI ALMAZSAK NAMERDİZ'Teröre aman ve fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Soylu, "Hadi çıksınlar, şu anda toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, bu ayın 15'i itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bizlere hakkını helal etmez. Onun için sizler endişe etmeyin. Şu anda 3 tane operasyon devam ediyor. Onlar bitince 15'inde kış operasyonuna başlıyoruz" dedi.'BELEDİYELERİN ARAÇLARIYLA KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLERLE ERZAK TAŞINDI'Bazı belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşıdığına işaret eden Bakan Soylu, şunları söyledi:"Benim sizlerden tek bir ricam var. Önümüzde bir yerel seçim var. Derdimiz sadece bir belediye başkanlığı kazanmak, iktidar olmak değildir. Meselemiz 2002'den beri ortaya koyduğumuz iradeyle oluşturduğumuz istikrara sahip çıkma meselesidir. Türkiye ne yaptıysa, neyi başardıysa istikrarıyla başarmıştır. Bakın bugün burada bir terminal binası açıyoruz. Bunun gibi birçok terminal binasını, taziye evini, kadın kültür merkezlerini, parkları, spor salonlarını, Doğu ve Güneydoğu'da terörden kurtardığımız belediyelerde de açıyoruz. Bugün Türkiye'yi bir yangın yeri gibi göstermek istiyorlar. Bütün dertleri, kaybettikleri o mevzileri geri almaktır. Türkiye artık geri dönmeyecektir. Belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşındığı, belediye binasından çocukların dağa yönlendirildiği o günlere dönmeyecektir. Uğraşımız, gayretimiz bunun içindir. Taşköprü ilçesinin bu meseleyle ne ilgisi var diye asla düşünmeyin. Sizin burada ortaya koyacağınız irade, Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde bu meseleye sahip çıkmak için ortaya koyağınız irade, emin olun okyanusun ötesinden bile takip edilmektedir. Konuşmaların ardından Bakan Soylu, beraberinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Başkan Arslan, Bakan Soylu'ya çeşitli hediyeler verdi.

BAKAN VARANK: TÜRKİYE EKONOMİSİ EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisi güçlenip, emin adımlarla yoluna devam edecek. Kasım ayı ekonomik güven endeksi, ekonomideki beklentilerin olumluya evrildiğini göstermeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, kasım ayında yüzde 9,1'lik artış kaydetti. Reel kesim güven endeksindeki artış, toparlanmada en önemli rolü üstlendi. Bunun, önümüzdeki dönemde de daha da güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunup, inceleme ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Varank, ilk olarak Samsun Lojistik Merkezi'ne giderek, burada incelemelerde bulundu. Tesisin kapasitesi ve durumu hakkında bilgi alan Varank, ardından Tersane Alanı ile Samsun Metal ve Metroloji Test ve Kalibrasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Bakan Varank, daha sonra Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki cerrahi el aletleri üretilen fabrikaya gitti. Fabrikayı gezen Bakan Varank, üretimle ilgili bilgi aldı. Bakan Varank'a, ziyaretleri sırasında Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.Bakan Varank, daha sonra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nca (OSBÜK) düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Karadeniz Bölgesi'nin 18 kentindeki 56 Organize Sanayi Bölgesi'nin yöneticileri yer aldı. Bakan Varank'ın yanı sıra toplantıya Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları da katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, istişareyle çözülemeyecek sorun olmadığını belirterek, "Bizlere iletilen problemleri çok genel olarak 3 başlıkta sınıflandırmamız mümkün. Finansa erişimdeki sıkıntılar, enerji problemleri ve ara eleman bulma konusundaki güçlükler; bunların hepsi için ilk günden itibaren harekete geçtik, somut adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Finans konusunda teminat mektupları, banka kredisine alternatif yollar geliştirilmesi, KOSGEB destekleri ve kalkınma bankasının yeniden yapılandırılması alanlarında çalışmalar devam ediyor. Hafta başında OSBÜK yönetimi ile beraber Sayın Enerji Bakanı'mızla bir toplantı gerçekleştirdik. Enerji maliyetleri konusunda neler yapabileceğimizi birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tam da yeni dönemin ve yeni sistemin ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç odaklı adımları atmak bizim en temel önceliğimiz" dedi.

Yatırım ve üretim vurgusu yapan Bakan Varank, "Türkiye ekonomisi sizlerin de desteğiyle güçlenip, emin adımlarla yoluna devam edecek. Kasım ayı ekonomik güven endeksi ekonomideki beklentilerin olumluya evrildiğini göstermeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, kasım ayında yüzde 9,1'lik artış kaydetti. Reel kesim güven endeksindeki artış toparlanmada en önemli rolü üstlendi. Bunun önümüzdeki dönemde de daha da güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz. Mevcut yatırım kapasitelerinin etkin bir şekilde kullanımı ve yeni yatırımların artması çok mühim. Büyüme ve istihdam için yatırım şart. Bu noktada biz sanayici üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Sizlerin de tüm enerjinizi yatırıma ve üretime odaklamanız gerekiyor" diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi ile ilgili çeşitli rakamları açıklayan Varank, "11 ayda 3,5 milyar dolarlık bir ihracat hacmi Karadeniz Bölgesi'nden yapıldı. İlk 3 sırada Trabzon, Samsun ve Zonguldak yer alıyor. Yüksek katma değerli üretimde yol alabilmek için iyi işleyen bir Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemine sahip olmamız gerekiyor. Bu bilinçle Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 18 Ar-Ge merkezini destekledik. Fakat bu sayının çok küçük olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm Karadeniz Bölgesi'nde 18 Ar-Ge merkezi demek, buradaki firmalarımızın Ar-Ge'ye yeterince önem vermediğini gösteriyor demek. Bizim mutlaka Ar-Ge'ye bölgede yatırım yapmamız, Ar-Ge'den gelecek katma değeri ürünlerimize yansıtmamız lazım" dedi.Karadeniz Bölgesi'nde 9 teknopark bulunduğunu kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi:"3 gün önce ülkemizin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni Ankara'da açtık. Firmalarımız bu merkezde yalın üretim tekniklerini uygulayarak öğrenebilecekler. Bu merkezin sadece Ankara ile sınırlı kalmasını istemiyoruz. OSB'lerimiz bünyesinde faaliyet gösteren firmaları Ankara'daki eğitimlere katılmaya teşvik edebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim; Ankara'daki merkez tek olmayacak, 2020 yılına kadar Türkiye genelinde bu tip merkezlerin sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı sürdürüldü.

KARAMOLLAOĞLU: ÇİFTÇİLİĞİ, HAYVANCILIĞI, BESİCİLİĞİ ÖLDÜRDÜLER

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şırnak'tan sonra geldiği Siirt'te, sivil toplum kuruluşu ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Karamollaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada hükümetin dış, tarım, hayvancılık ve ekonomi politikalarını eleştirerek, "Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler. Son olarak sulama birlikleri de özelleştirildi. Bu çiftçiye vurulan en büyük darbedir" dedi.Dün Şırnak'ta katıldığı toplantıdan sonra karayolu ile Siirt'e gelen ve geceyi burada geçiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sabah kahvaltısında STK ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. HDP Diyarbakır eski milletvekili Altan Tan ve Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın da eşlik ettiği Karamollaoğlu, kahvaltı sonrası düzenlenen toplantıda hükümetin politikalarını eleştirdi. Ülkenin içinde bulunduğu durumun kriz olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Dış politikada çok ciddi gelişmeler var. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenler var. Herkes bir endişe içerisinde, bazen ülkelerin başına dengesiz insanlar geliyor. Özellikle etkisi fazla olan yani Amerika gibi ülkelerin de başına gelenler oluyor ve işler bir hayli karmaşık oluyor ama bizim sorunların, problemin en başında ekonomi geliyor. Çünkü ekonomi herkesin günlük hayatını etkiliyor. Yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, 'kriz yoktur' diyorsa da kriz kelimesi ülkeye girmiş ve bugünkü halimizi krizden başka tarif edecek başka bir kelime bulamıyoruz. İktidar tam olarak bu sorunu nasıl çözeceğini bilemiyor. İkincisi enflasyon aldı başını gidiyor. İnsanlar kazandıkları para ile geçimlerini sağlayamıyorlar. Şimdi işte son dünkü görüntüleri takip edemedim asgari ücret konusunda hükümet ve sendikalar arasında görüşme var, rakamın ne olacağını bilemiyorum. Ama pek de ümitli değilim hükümetin tavrından. Çünkü, 'para yok' dediği zaman zaten buna karşı verecek bir cevap yoktur. Hükümetin ağırlıklı olarak daha doğrusu hükümet de kalmadı ortada, Cumhurbaşkanın iki dudağı arasında kaldı. Daha doğrusu istediği zaman bakanların kararını bir kararname ile değiştirebilir ve bu imkana sahip" diye konuştu.

Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok çiftinin üretim yapamaz hale geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Çiftçi zaten öldü son olarak sulama birlikleri de özelleştirildi. Bu çiftçiye vurulan en büyük darbe olduğunu zannediyorum. Devlet çiftçinin üzerinden elektrik faturası ödüyor. Müthiş rakamları vergi olarak alabiliyor. Ondan sonra çiftçiye, 'neden sen buğdayı daha ucuz satmıyorsun' diye tepesinden vurmaya çalışıyor. Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler. Aldıkları kararlar ile öldürdüler. Ondan sonra da bu iş nasıl oldu diye söylüyorlar. Ben de Allah akıl fikir versin diyorum, hem onlara, hem bize dua ediyorum. Benim bu duamı da bazen ters anlıyorlar. Bize birisi Allah sana akıl fikir versin dese, ben amin derim. Kısaca söylemek gerekirse bu günkü hükümet ekonominin diz Zaman zaman tekbir getirilen yürüyüşe, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, belediye başkan adayları da katıldı.DOĞU TÜRKİSTAN İŞGAL ALTINDAPlatform sözcüsü Mesut Hızarcı yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın 1949 yılından beri Çin işgali altında olduğunu söyledi. Hızarcı, "Ve o günden bu yana Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı. Her alanda onlarca senedir devam eden baskı ve zulmün yanına, 'toplama kampları' adıyla bir yenisi eklendi " dedi.Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk de, Doğu Türkistanlıların tarihte görülmemiş bir zulümle karşı karşıya olduklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yürüyüşte açılan bayraklardan detayYürüyüşe katılanlardan detayGenel detaylarAtılan sloganlardan ve dövizlerden detaySTK Platformu atına konuşan Mesut Hızarcı'nın konuşmasıMilli Meclis Başkanı Tümtürk'ün konuşmasıTekbir getirilmesiHABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,============================TİPİDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI JANDARMA KURTARDIVAN'ın Özalp İlçesi'nde, arızalanan içme suyu hattını kontrol etmek için su deposuna gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye gönderilen helikopter de hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kalınca, jandarma ekipleri tarafından 3 saat sonra ulaşılan vatandaşlar kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.Özalp İlçesi'ne bağlı Hacıali Köyünde su kesintisi yaşandı. Arıza nedenine bakmak ve kontrol etmek için Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgedeye giden 10 vatandaş ile irtibat kesilince, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay bölgesine İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler ilk olarak 5 vatandaşa uluşırken, diğer 5 kişi ile telefonla irtibatın kesindiğini öğrendi. Ulaşılan 5 kişinin ilk müdahaleleri 112 sağlık ekipleri tarafından yapılırken, diğer 5 kişiyle de telefon irtibatı sağlandı. Mahsur kaldıkları bölge tespit edilirken, Van Valiliği'nin koordinesinde Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Van Helikopter Filo Komutanlığından bir Skorsky tipi helikopter görevlendirildi. Havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle görevlendirilen helikopter kısa süre sonra geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Havanın kararmaya başlaması üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası üzerine mahsur kalan 5 kişi yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bölgeye giden ekipler-Ekiplerin vatandaşlara ulaşması-Karda donmak üzere olan vatandaşların koluna girip ambulansa getirmeleri-DetaylarOrhan AŞAN/VAN, -==================================Çukurova Belediyesi'nde temizlik ve yol işçileri 2 bin 780 TL maaş alıyorADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesinde çalışan işçilerin en düşük asgari ücretinin 2 bin 450 TL olduğunu, temizlik ve yol işlerinde işçilerin ise en düşük 2 bin780 TL maaş aldığını kaydetti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyelerde ocak ayından itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacakö söyleminin hemen ardından, asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselten Başkan Soner Çetin, belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi. Asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselttiklerini ancak asgari geçim indirimi, çocuk yardımı, yakacak, ulaşım ve yemek yardımlarıyla bu maaşın 2 bin 450 TL olduğunu kaydeden Soner Çetin, "Bugün gidip maaşlarınızı çeken işçilerimiz en düşük 2 bin 450 TL almıştır. Çukurova Belediyesi'nde asgari ücret 2 bin 450 TL'dirö dedi.Emekçilerin emeğinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, şunları söyledi:"Yağmurda çalışan, sıcakta ter döken park ve bahçeler ile yol işleri çalışanlarının da bir ödülü olmalıydı. Onlara yüzde 10 zam yaptık. 2 bin 450 TL'ye 220 TL eklersek, bu işçilerimiz 2 bin 670 TL maaş alıyor. Temizlik işçileri de biraz daha ağır işçiler. Onlara da yüzde 10 yetmez, yüzde 15 fazlasını vereceğiz dedik. Dolayısıyla en düşük ücretimiz olan 2 bin 450 TL'nin üzerine temizlik işçileri 330 TL daha fazla alıyor. Bu rakam da 2 bin 780 TL yapıyor. Biz bunları niye yaptık? Yüreğimiz solda atıyor. Kadrolu işçi olsun, sözleşmeli olsun, memur olsun, bürokrat olsun, kim olursa olsun emek harcayandan Allah bin kere razı olsun.öGörüntü Dökümü-------------------------Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in konuşmasıÇetin'den detay görüntülerİşçilerden detay görüntülerSÜRE: 04'55" BOYUT: 544 mbHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,============================Kayıp aranan kadın, falezlerde ölü bulunduANTALYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan Melahat Özen (27), falezlerde ölü bulundu.Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde falezlerde çevreyi izleyenler, yaklaşık 35 metre aşağıda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda falezlerden inmeyi başaran ekipler, Melahat Özen olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özen'in anne, baba ve akrabaları, uzun süre gözyaşı döktü. Kızının cansız bedenini görünce gözyaşına boğulan Muharrem Özen, Melahat Özen'den çarşamba günü akşam saatlerinden bu yana haber alamadıklarını belirtti.Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Özen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu. Kızının cenaze aracına konulduğunu gören Satı Özen, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Özen'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Görüntü Dökümü------------------------Falezlerden görüntüCesedin olay yerinde görüntüsükadının yakınlarının ağlarken görüntüsüİtfaiye cesedi bulunduğu yerden çıkartmasıCesedin cenaze aracına taşınmasıYakınlarının ağlarken görüntüsüÖlü bulunan kadının vesikalık resmi293 MB -- 02.39// HDHaber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,