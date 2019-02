Dha Yurt Bülteni-16

Kaynak: DHA

Karamollaoğlu: Oluşturdukları korkudan dolayı oy alırlar (2)TEMEL KARAMOLLAOĞLU, İZMİR ADAYLARINI TANITTISP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısı, Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'un katılımı ile gerçekleştirildi. Aday tanıtım toplantısına, çok sayıda partili ve davetli katıldı. Salonda, 'Dürüst başkan dürüst yönetim' sloganları atıldı. İzmir'de partisinin düzenlediği çeşitli programlara katıldığını ve SP'lilerde seçimlerin kazanılmasına yönelik bir kararlılık gördüğünü ifade eden Temel Karamollaoğlu, ilçe seçim ofislerini açtıklarını, bunun da 'Biz varız' demenin bir işareti olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Biz İzmir'i daha yakından tanıyacağız İzmirli bizi daha yakından tanıyacak. Biz bütün adaylarımız ile 'varız' dedik ve inşallah bütün adaylarımız ile birlikte İzmir'de bir destan yazacağız. Biz oylarımızı arttırmak için bu seçime girmiyoruz. Bütün yerlerde seçimi kazanmak için giriyoruz. Kazanma azmi ile yola çıktığınız zaman ortamı siz oluşturuyorsunuz. Sadece oy arttırma azmi ile yola çıkarsanız başarısız olunur. İzmir'de özellikle bu coşkuya şahit olmak beni memnun ediyor. Kazanacağımız noktada umudumuz daha da artıyor" dedi.'KİMSE İSRAFA KALKIŞMAYACAK'İzmir'de belediye başkan adaylarından 4'ünün kadın olduğunu da anımsatan Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:"4 kadın belediye başkan adayımız var. Bu kardeşlerimizle hep birlikte Türkiye'nin umudu olduğumuzu göstereceğiz. Kimlerle birlikte yola çıktık? Bizim bu prensiplerimiz ile yola çıkacak kardeşlerimize 'Cepsiz ceket' diyoruz. Cepsiz ceket önemli bir işaret. Neyin simgesi? Dürüst başkan, dürüst yönetimin simgesi."SP'nin belediye başkan adaylarının dürüst olduklarını da kaydeden Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için seçmenden oy isterken, partisinin ilkelerini de açıkladı. Karamollaoğlu, "Yolsuzlukların deliğini tıkayacağız. Bütçeden gelen bir çok delik var, harcamalar var ama bütçelerin en tehlikeli tarafı kontrol edilemeyen, kaybolan gelirleri. Biz bunları tıkayacağız. Kimse israfa kalkışmayacak" dedi.'ÜRETİMİ DESTEKLEYECEKSİNİZ'SP'nin oy almadığı yerlere de hizmet götüreceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle dedi:"Eğer partizanlık devam ederse yeni insanları kazanmalıyız. Evet kendinize destek verenlerin ihtiyaçlarını karşılayacaksınız ama karşı çıkanları dışlamayacak, ikinci sınıf vatandaş gibi görmeyeceksiniz. Bizim adaylarımız farklı. Biz bu ülkeyi ayağa kaldırmasını, ülkeyi yönetenlerden daha iyi beceririz. Yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Kimseyi hakaret etmeyiz, küçümsemeyiz, yalan kesinlikle söylemeyiz. Haram bizim boğazımızdan aşağı inmez. O nedenle biz farklıyız. Bizim iktidara gelmemiz bereket kapılarının açılması demektir."Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını da eleştiren Temel Karamollaoğlu, "2 milyon arazisi ekilmiyor. Ülkede ekonomik kriz var. Senin 'yok' demenle bu iş ortada kalkmıyor. Üretimi artıracaksınız, üretimi destekleyeceksiniz. Üretim artmadan bir ülkede işsizlik çözülmez, ülke zenginleşmez. Gelir dağılımında adalet sağlanmaz. Bu arkadaşların kitabında 'üretim' sözcüğü yazmıyor. SP İZMİR ADAYLARISP'nin İzmir adayları şunlar;İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin KılıçAliağa: İsmet TopalBalçova: Seyfullah ÖzbekBayındır: Ayhan BilgiBayraklı: Vedat KolukısıBergama: Halit GülBeydağ: Mustafa BekarBornova: İbrahim OrakçıBuca: Ceren KaraÇeşme: Abdulmelik YüceerÇiğli: Muhsin GircudeDikili: Mustafa İnanFoça: Paşali FeyizGaziemir: Ömer ÇağlarGüzelbahçe: Osman TunçKarabağlar: Mümin BaştürkKaraburun: Zekeriya YılmazKarşıyaka: Hatice DeğerliKemalpaşa: Mehmet Ali ÖzüdoğruKınık: Selim ÖzcanKiraz: Mesut SertkayaKonak: Mustafa ErduranMenderes: Hamza DemirMenemen: Servet YıldızNarlıdere: Halil YalçınkayaÖdemiş: Şahap BozkurtSeferihisar: Zehra ÇakarSelçuk: Mine GüzelTire: Mehmet EkmenTorbalı: Kasım OcakUrla: Harun GüneşTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 500 bin kök hücre bağışçısına ulaştık(2)"KAN ÜRÜNLERİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI KESECEĞİZ"Edirne'nin ardından Tekirdağ'da Türk Kızılayı olağan genel kuruluna katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyada her yıl, 4 milyar ton gıda üretildiğini ancak 3 milyar ton gıdanın hiç tüketilmeden çöpe atıldığını söyledi. Kınık, "Ülkemizde her yıl 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Ülkemiz de çöpe attığımız ekmeklerle, 12 milyon insan 1 yıl boyunca beslenebilir. Ülkemiz de çöpe attığımız ekmekle her yıl 80 tane devlet hastanesi yaparız, her yıl 500 tane okul yaparız, her yıl 500 kilometre yol yapabiliriz. Tasarruf etmek zorundayız çünkü paramızın sahip olduğu servetler bizim değil, bize emanet. Bugün dünyada yaşıyoruz, dünya da bütün insanlara yetecek kadar gıda var, enerji var, toprak var, hava var, su var ama kimileri ihtiyaç duymadığı, hiç kullanmadığı, kullanmayacağı şeylere sahip olmak için başkalarının haklarını elinden alıyor. İşte bizler bu haksızlıkları ortadan kaldırmak için bizler bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için daha fazla çalışmak, insanlığın meselelerini daha fazla gündeme getirmek durumundayız" dedi.'KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ TÜRKİYE'DE OLACAK'Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan toplayıp, Türkiye'nin bin 500 hastanesinin kapısına her sabah bu kanı bırakmak durumunda olduklarını belirterek, "Kan her gün, her dakika bir ihtiyaç. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kan, 300 noktadan toplanıp Kızılaycılarla, sizlerin desteği ile toplanıp ihtiyaç sahibi hastalarımıza ulaştırılıyor. 2016 yılından beri büyük bir ivme ile gelişmekte olan kök hücre, Türk Kök projemizde hakeza yaklaşık yarım milyon bağışçıya ulaştı. 4 bine yakın kök hücre eşleşmesi oldu, Bini aşkın nakil gerçekleşti. Değerli dostlar bu bin nakilin büyük bir kısmı büyük bir ihtimalle nakil olamadığı için hayatını kaybedecekti, çünkü kök hücre nakli dediğimiz büyük oranda sadece maddi geliri olan insanların yurt dışına gidip yaptırabildiği lüks bir tedaviydi, bugün her vatandaşımız, her yavrumuz inşallah yakın bir zamanda tamamen kendi veri tabanımız içerisinde ki kök hücre bağışçılarımızın sayesinde burada kemik iliği, kök hücre nakillerini olabilecek ve şifa bulabilecekler" dedi.Daha önce kan ürünleri bakımından tamamen dışa bağımlı olunduğunu söyleyen Kınık, "Kan ürünleri bakımından tamamen dışarıya bağlıydık. Silivri de size çok yakın bir lokasyonda 150 dönüm arazi içerisinde Kan ürünleri fabrikamızı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah faaliyete geçirmiş olacağız. Böylece kan ürünlerinde dışa bağımlılığımız tamamen bitecek. O biten projemiz ile beraber her yıl ülkemizden çıkan 3 milyar TL üretilen kan ürünleri için ihraç edilen para Türkiye'de kalacak. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 12'si daha önce yıkıldı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri bugünde, Göreme Beldesi Zemi Vadisinde izinsiz olarak yapılan bağ evi ve at çiftliğini yıkmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, peribacaları yakınına yapılan izinsiz yapıları, iş makineleri ile yıktı. At çiftliğinde bulunan atlar ise başka çiftliğe taşındı. Peribacalarına zarar verebileceği düşünülen yerleri de işçiler elleri ile yıktı. Bu kapsamda bugüne kadar, 14 yapı yıkılmış oldu.Vali Karaloğlu: Boğaçay sinek üretim merkeziydi, cennet olduANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı'ndaki Boğaçayı'nın bir yıl öncesine kadar bataklık alan olduğunu belirterek, "Boğaçayı sinek üretim merkeziydi, cennet oldu. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 12'si daha önce yıkıldı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri bugünde, Göreme Beldesi Zemi Vadisinde izinsiz olarak yapılan bağ evi ve at çiftliğini yıkmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, peribacaları yakınına yapılan izinsiz yapıları, iş makineleri ile yıktı. At çiftliğinde bulunan atlar ise başka çiftliğe taşındı. Peribacalarına zarar verebileceği düşünülen yerleri de işçiler elleri ile yıktı. Bu kapsamda bugüne kadar, 14 yapı yıkılmış oldu.görüntü dökümüyıkımdan detaylarNEVŞEHİR,==============Vali Karaloğlu: Boğaçay sinek üretim merkeziydi, cennet olduANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı'ndaki Boğaçayı'nın bir yıl öncesine kadar bataklık alan olduğunu belirterek, "Boğaçayı sinek üretim merkeziydi, cennet oldu. Bu eserin kıymetini bilelim" dedi.Antalya, Sakarya, Rize ve Adanalı sporcuların, Antalya Boğaçayı'nda yaptıkları deneme kano yarışlarını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, vatandaşlarla birlikte izledi.Yarışlar sonunda konuşan Vali Karaloğlu, 8 ay önce bataklık olan yerin sinek üretim merkezi olduğunu belirterek, "Başkan burası için hayallerini anlatınca biz de 'keşke' diyorduk. Bugün geldik gördük. Cennet olmuş. Binlerce Antalyalı Boğaçayı'nın iki yakasında, hem günün güzelliğini paylaşıyor, hem de ilk kez Boğaçayı'nda yapılan kano sporundaki deneme yarışlarını izliyor" dedi.Burada sporlarla ilgili her türlü aktivitenin yapılabileceğini aktaran Karaloğlu, "Kano, kürek, yelken yapılabilir. Antalya bir sahil şehri. Antalya'da mutlaka su sporlarına bundan sonra daha çok değer vermemiz gerekir. Su sporlarını daha çok teşvik etmemiz lazım. Başkanımı kutluyorum. Burası özellikle kano, kürek ve yelken için çok güzel bir parkur oldu. Bundan sonra belki de uluslararası yarışmaların yapılabileceği, belki İngiltere'de olduğu gibi üniversitelerin kano takımlarının yarışabileceği güzel bir pist oldu. Antalya çok önemli bir eseri, değeri kazanmış oldu. Kıymetini bilmek lazım" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Boğaçayı Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Boğaçayı Projesi, medyanın da 'çılgın proje' olarak nitelendirdiği bir projeydi. Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ile ilk etabının açılışını yapmıştık. Bugün de kano sporcuları güzel bir etkinliğe vesile oluyor. Kaderine terk edilmiş ve adeta makus talihi içerisinde, ottan, çöpten geçilmeyen Boğaçayı'nı halkımıza güzel bir gezi ve yaşam alanı olarak kazandırmak istiyorduk. Buranın aynı zamanda sportif etkinliklerle de canlanması hedeflerimizden biriydi. Şimdi hedeflerimizden birini bugün gerçekleştirdik. Boğaçayı, Antalya'nın cennet köşesi oldu. Gecesi gündüzünden güzel. Su ve ışık gösterilerinin yapıldığı bir eklentiyi de birkaç ay içerisinde yapacağız. Boğaçayı muhteşem görüntüsüyle kartpostalları süsleyecek."Kazdağları'nda kar eğlencesiBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Talimalanı mevkii, kar yağışı ve tipinin etkisini azaltmasıyla, piknik alanı ve eğlence merkezine döndü. Özellikle çocuklar gönüllerince eğlenip oyun oynarken, birçok kişi karda mangal keyfi yaptı.Kuzey Ege sahilleri boyunca nadiren kar yağışı olurken, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan yolda yoğun kar yağışı yaşanıyor. Edremit şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede etkisini gösteren yoğun kar yağışının azalmasıyla, Kuzey Ege sahillerinde oturanlar bölgeye akın etti. Kazdağları içerisinden geçen yolda yüzlerce araç sıralandı. Birçok kişi, kar içinde yaktıkları ateşlerde hem ısındı, hem de mangal keyfi yaptı.Çocuklar gibi, ebeveynlerde kar topu savaşı yapıp, salıncaklarda sallandı. Şu anda iklimin en güzel, en doğal zamanı olduğunu belirten Maruf Gündoğdu, "Balıkesir'imizin en güzide yeri Edremit'in meşhur Kazdağları mesire yerinde çocuklarımız ve ailemizle beraber sıcak bir atmosferde karın şu anda keyfini çıkarıyoruz. Ne mutlu bize böyle güzelliklerin olması, böyle harika yerlerin olması. Kendimizi burada çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Buradaki, insanların doğayla, hayvanlarla, bitkilerle iç içe olması gerçekten insanların içini sıcacık ediyor bu soğuk havada" dedi.Kar topu oynayıp kayarak günün tadını çıkaran çocuklardan biri de "Biz buraya eğlenmek için geldik ailece. Çok mutluyuz. Burası çok güzel, burayı çok seviyoruz" diye konuştu.Karayolları ve Edremit Belediye Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölgede önlem olarak dururken, zaman zaman tuzlama çalışması yapıp, yol boyunca önlem aldı.Marmara Adası'nda kar yağışı etkili olduBalıkesir'in Marmara ilçesi yağan kar yağışından etkilendi. İlçeye yapılan gemi seferleri dün iptal olurken bugün ise seferler yeniden başladı. Ayrıca bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı.Dünden itibaren Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Balıkesir'in ulaşım yönünden kara ile bağlantısı bulunmayan Marmara Adası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Dün ilçeye yapılan gemi seferleri iptal olurken, bugünden itibaren seferlerin tekrar başladığı öğrenildi. Marmara ilçesi ile kırsal mahallelere ulaşımı bağlayan karayolu da yoğun kar yağışından dolayı araç trafiğine kapandı. Marmara ilçesi kırsal mahallelerinden Çınarlı ve Topağaç yolları dün akşam ulaşıma kapanırken, bugün Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı fen işleri ekiplerinin yoğun çalışmaları sonunda ulaşıma açıldı.Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise yaptığı açıklamada, "Marmara-Saraylar ana yolunda Belediye ekiplerimiz yol açma çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün ekiplerimiz kırsal mahallelerimize ulaşarak vatandaşlarımıza ekmek ve gıda tedarikinde bulunmuştur. Merkez ve kırsal mahallelerimizin yolllarını açık tutmak için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" diyerek, yol çalışmalarında destek sağlayan herkese teşekkür etti.